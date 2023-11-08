У Кучерова тоже есть офис, как у Овечкина! Он лучше всех в мире играет справа в большинстве

Поэзия минимализма.

В этом тексте вас ждет несколько обескураживающих отсылок, но начну я с самой-самой.

В последние годы мы мало вспоминаем творчество Валерия Брагина (представьте, как он отреагирует на слово «творчество» по отношению к своим годам в сборной). Брагинские молодежки противоречиво повлияли на наш хоккей, но ведь именно они подружили меня с большинством как с отдельной стадией игры, обращение с которой не брыкается такой сильной отдачей, как работа с форматом 5-на-5.

При 5-на-5 Россия Брагина выглядела неуютно, но в большинстве тренер (или его помощники – как сейчас выяснить?) всегда находил определенную гармонию. Почти на всех турнирах спецбригады переживали некоторую эволюцию и приобретали рабочий вид за счет прозрачных перестановок: бросающий леворукий защитник Романов – на синюю линию, праворукий Денисенко – на левый борт, Кравцов – в центре. И вот уже есть пара рабочих ходов на броски.

Отсмотрев каждую секунду нескольких подряд молодежных турниров, я прошел курс введения в большинство, и меня затянуло. Разбирать именно эту стадию оказалось очень интересно – и я стал смотреть на большинство в КХЛ, у взрослых сборных, а потом и в НХЛ.

Дело, очевидно, в дофамине: в рамках герметичного формата 5-на-4 гипотезы подтверждаются намного чаще, чем при 5-на-5 (который из-за невозможности что-то предсказать и объяснить вызывает постоянную депрессию).

С течением времени я заметил, что относительной доступностью большинства пользуется (с гораздо более ощутимым успехом) один мой тезка. Никита Кучеров.

Его игра в большинстве на ЧМ-2019 сделала тот турнир незабываемым. Его игра в большинстве делает особенной «Тампу»: она помогла «молниям» взять два кубка подряд и помогает до сих пор оставаться очень мощной командой.

И все это Кучеров делает, фактически оставаясь на одной позиции в большинстве – практически на одном и том же прямоугольнике площадью в 1,5-2 квадратных метра.

Все это волшебство он производит у правого борта, и в НХЛ вряд ли есть хоккеист, который на этой конкретной позиции играет интереснее. А если и есть, то в ближайшие месяцы я напишу о нем у себя в телеграме.

Немного скучных строк про большинство

Когда я говорю про большинство как про более отзывчивый для разбора формат, я имею в виду эффект его ограничений. У одной команды на одного игрока меньше, что для соперника повышает эффективность позиционного розыгрыша на ограниченном синей линией пространстве льда (то есть, в чужой зоне). И наделяет такие розыгрыши двойным смыслом – есть логика в том, чтобы не спешить с завершением и не искать резких ходов, а потратить много передач и все-таки найти то свободное место, на которое не хватит внимания соперника.

В этом формате работают несколько переменных: бывают сильные бригады меньшинства, бывают бригады большинства послабее. Но ключевой феномен большинства заключается в следующем: когда вы расставились в чужой зоне и контролируете шайбу, у вас в любом случае будет преимущество. У вас в любом случае будет инициатива и запас по времени.

Даже если против вас супермонстры меньшинства (например «Каролина»), это означает лишь то, что инициативы и запаса будет меньше. Но они все равно будут.

Как в большинстве играют самые опасные хоккеисты мира

Типичных убийц в большинстве я бы разделил на два больших архетипа.

Условный Овечкин – игрок безумно развитого, но одного приема (то есть броска), который привязывает его к одной позиции, фактически к одной точке на льду. Если мы говорим о расстановке максимальной угрозы.

Если вдруг вы забыли, как это работает, то вот напоминалка.

И условный Макдэвид – безгранично талантливый плеймейкер, который взламывает оборону за счет многообразия приемов (каждый – максимального качества), и поэтому не только не привязан к конкретной точке, а наоборот – угрожает за счет постоянного, неконтролируемого соперником движения.

То есть у Макдэвида нет окончательной прописки в спецбригаде – он заходит и слева, и справа, он оказывается по центру. И везде примерно одинаково опасен за счет очень быстрых и высококачественных решений.

Другие звезды лиги, дико эффективные в большинстве, так или иначе являются вариациями на тему. Например, Панарин – это плеймейкер, который меньше занимается завершением и больше ориентирован на пас – и объем движения по зоне зависит от конфигурации бригады, предложенной тренерами.

А есть Пастрняк – мобильный, изобретательный и очень агрессивный финишер, феноменальный бросок которого привязывает его к месту – откуда, получая шайбу, он может придумать оригинальное продолжение. И совсем не обязательно, что это будет бросок.

В чем феномен Кучерова

Кучеров объединил два этих архетипа. Никита – выдающийся плеймейкер поколения, игрок с широчайшим арсеналом, который при этом исследует возможности одной позиции и сам феномен большинства.

Это условный Макдэвид, который выбрал путь условного Овечкина.

Никита взламывает защиту не объемом движения, а изменениями в микромеханике, используя преимущества, которые нападению дает формат большинства.

Я уже описал этот феномен выше, но в случае с Кучеровым стоит добавить вот такую памятку: тебя могут изучать на видео, тебе могут закрывать изученные ходы, но одно не изменится – в большинстве ты все равно владеешь инициативой. Эффективность большинства все равно зависит от того, что и как сделаешь ты: что придумаешь и каким будет исполнение придумки.

То есть: соперник может изучить все твои ходы. Но он никогда не сможет доподлинно узнать, какой из них ты выбрал – и какой выберешь в следующую секунду.

Овечкин – это невозможность контролировать бросок. Макдэвид – это неизвестность, рассыпанная по зоне: неизвестно, где он появится и что сделает.

Кучеров – это самурай от большинства. Он стоит на месте, но его следующее действие – загадка. У него есть план, но он скрывает его под покровом отточенного, как катана Дзина Сакая, языка тела.

Такой стиль делает Кучерова королем правого борта современной НХЛ, и, возможно, не только современной.

Это периодически доказывается цифрами. Вот смотрите: в прошлой регулярке на зверский уровень вышел Макдэвид. И вместе с собой Коннор подтащил весь «Эдмонтон» – и особенно первую бригаду большинства. Думаю, вряд ли есть смысл спорить, что первая бригада «Ойлерс» была сильнейшей в НХЛ-2022/23.

В ней играют три хоккеиста – Макдэвид, Драйзайтль и Нюджент-Хопкинс, которые похожи по функционалу, а отличаются по уровню таланта. Они все подвижные, с броском и пасом. Когда все трое в хорошем состоянии, они просто как миксер взбивают чужую зону. Их невозможно контролировать.

И в прошлой регулярке все втроем были первыми по очкам в большинстве. Четвертым шел Кучеров.

Кучеров и большинство «Тампы» в пяти скриншотах

Короткий визуальный экскурс в историю Средних веков (а точнее, середины 2010-х): как Никиту подключали к большинству «Тампы» и как он становился его главарем.

Если честно, все это немного напоминает сюжет фильма «Пророк» Жак Одиара: человека ставят в схему, изобретенную без него, чисто как функцию, а тот постепенно расправляет плечи и подминает все под себя.

Обратите внимание на то, как с перемещениями Никиты на льду меняется процент, с которым «молнии» реализуют большинство, и как команда с обычным большинством превращается в монстра.

2015 год: в регулярке – 18,8%, в плей-офф – 20%

Первый сезон Кучерова в качестве полноценного игрока основы «молний». «Тампа» сенсационно выбирается в финал Кубка Стэнли. Кучеров играет во второй бригаде большинства – на левом краю, в рамках типичной канадской схемы.

Леворукий (в данном случае – Кучеров) располагается слева, праворукий (тут – Тайлер Джонсон) – справа, и они оба не статичны, оба открываются в движении от синей линии и в движении угрожают передачей на пятак или броском.

И да, на синей линии этой бригады – легенда «Лайтнинг» Никита Нестеров.

2016 год: в регулярке – 15,8%, в плей-офф – 16,1%

«Тампа» добрался до финала конференции (подтверждая, что финал-2015 не то чтобы прям случайность), а позиция Кучерова не поменялась. Он так же играет слева (справа тот же Джонсон).

Поменялся один из партнеров в центре – вместо Кэллахана под воротами играет Бойл.

2017 год: в регулярке – 22,8% (6-е место в лиге), в плей-офф не вышли

«Тампа» увязнет в запутанном Атлантическом дивизионе (в котором победит «Монреаль») и наберет на два очка меньше, чем нужно для выхода в плей-офф.

При этом совершит рывок в большинстве – во многом благодаря Кучерову, которому нашли более подходящее место. Он наконец-то перешел в свой будущий офис – под правую руку Виктору Хедману (со временем станет понятно: это Хедман по левую руку от Кучерова).

Уже в 2017-м будет опробован золотой вариант – с Пойнтом в центре и Палатом под воротами. Тот сезон, по сути, пропускал Стивен Стэмкос, который должен был играть слева – поэтому слева играет Джонатан Друэн. Они с Кучеровым примерно по очереди берут на себя розыгрыш и при случае меняются местами.

2018 год: в регулярке – 23,9% (3-е место в лиге), в плей-офф – 28,6% (3-е место в лиге)

Еще одно движение ближе к идиллии. «Тампа» снова, в третий раз за 4 года, доберется до финала конференции (и во второй раз проиграет там будущему чемпиону). Кучеров осваивает позицию, на которой войдет в историю.

Тут все стандартно, только в центре – Киллорн, а за воротами – Джей Ти Миллер, что интересно, но дает Кучерову чуть меньше вариантов для волшебства.

2019 год: в регулярке – 28,2% (1-е место в лиге), в плей-офф – 16,7%

Историческая регулярка, исторический вылет в первом раунде от «Коламбуса», после которого «молнии» сделают рывок к подлинному величию.

Кучеров в регулярке набирает 128 очков, первое место в лиге, и 48 из них – в большинстве (тоже первое место в лиге; второе, сюрприз-сюрприз, у Стэмкоса). Все это в основном в составе бригады, которая сейчас, в 2023-м, выглядит как оригинальный состав какой-нибудь древней группы типа blink-182 (которые как раз вернулись к оригинальному составу).

Пойнт – в центре, Палат – за воротами, Стэмкос и Хедман – понятно где. В следующих сезонах, когда Стэммер из-за травм будет помогать команде скорее в роли Призрачного гонщика, слева будет играть Палат, а за воротами – Киллорн; но Кучерова эти перестановки никак не остановят.

Ghost of Zhulebino: как двигается Кучеров

Для меня прогрессия кучеровских решений на правом борту в большинстве – целый сериал, о котором я уже много раз рассказывал и на сайте, и на ютубе, и у себя в телеграме.

Полная история Кучерова в большинстве «Тампы»? Хм, отличная идея, но пожалуй для пенсии. А пока – короткая выжимка.

Я уже говорил, что логика волшебства Кучерова – на правом борту в большинстве «Тампы» – противоречит общепринятому опыту: в поиске новых линий движения шайбы к воротам Никита увеличивает не область перемещений по зоне, а точность собственных действий из одной и той же позиции. С 2017-го он все жестче и жестче вжимается в одну точку на льду – и при этом его игра на этой точке вместе с большинством «Тампы» становится только богаче.

Пользуясь гарантированным преимуществом во времени и пространстве, он ложным движением (движения эти могут быть настолько тонкими, что больше похожи на намерения) создает у соперников ощущение, будто они наконец-то поняли, что будет дальше – и в последний момент переключает передачу, выдавая другое решение. Которое оказывается разящим.

Сама природа большинства дает возможность Кучерову оставаться очень лаконичным. Количество продолжений, которые он подразумевает в конкретном эпизоде, редко превышает число «2», но в большинстве больше и не нужно: защитники и вратарь бросаются перекрывать то, что ты показываешь, а партнеры готовы к тому, что ты подразумеваешь – и реализуют это.

Огромная проблема для соперников «Тампы» с 2017-го – то, что у Кучерова изобретательный ум: когда одно решение уже изучено, он берет за основу следующее, а в уме подразумевает третье.

Классическим образом это правило сработало в серии с «Флоридой» в 2021 году. Я описывал эту историю прямо тогда и не стану сейчас перегружать сюда все 4 гифки, но покажу все на схеме.

1. Кучеров начал серию с прямых бросков – и сразу же забил.

2. Потом защита и Бобровский подключили сто процентов внимания к возможному броску Кучерова. Тот показывал броски, но перешел на ложный замах и пас в центр Пойнту – тот забивал в пустые.

Пожалуй, эту гифку я покажу, потому что ложный замах Кучерова в большинстве – один из самых эффектных, что я видел в жизни.

3. Когда защита стала готовиться к пасу в центр, Киллорн из-за ворот сместился к дальней штанге – и Никита зарядил пасом туда. Гол в пустые.

4. Когда «Флорида» сжалась у ближней штанги, чтобы закрыть возможные проникновения туда от Кучерова, он задействовал опцию перевода через Хедмана под бросок Стэмкосу.

Видите? Задействованы все партнеры. Задействована вся ширина площадки. Кучеров при этом стоит на месте и действует на соперников как сломанный светофор – они читают по нему, что случится дальше, но никогда не угадывают.

В 2023-м Кучеров выкатил новый апгрейд

В последнем плей-офф большинство «Тампы» не было такой угрозой, какой должно быть, чтобы команда снова зашла в плей-офф далеко. К тому же она пережила обновление – ушел теперь еще и Алекс Киллорн, постоянный участник первой бригады большинства.

Вместо него под воротами теперь играет Ник Пол – большой нападающий, от которого не стоит ждать ловких действий за воротами – его нужно двигать на пятак, чтобы он закрывал вратаря.

Соответственно, есть смысл в том, чтобы Кучеров снова взял на себя какое-то количество бросковых решений – это и происходит на старте регулярки.

Идеальная иллюстрация случилась в игре с «Торонто» – Кучерову помог его идеальный партнер Пойнт.

Смотрите: после перевода от Хедмана Кучеров резко в касание скинул в центр Пойнту. Последние годы после этого хода шел бросок от Брэйдена – но Кучеров не делал ложного замаха, он просто быстро передал шайбу партнеру.

И посмотрите, что дальше: крюк Пойнта даже не думает про бросок. К броску в этой ситуации готов как раз Кучеров, и это видно по его крюку – если б у защитников в моменте была возможность нажать на паузу, они бы тоже прочитали эту подсказку.

Но у них не было времени – и они все, вместе с вратарем, ждали броска от Пойнта. А тот вернул Кучерову, который уже присмотрел, куда положит шайбу, когда она к нему вернется.

То же самое: никакого движения ногами, одна позиция – правда, в этой серии часть решения на себя взял Пойнт, который не стал бросать, а вернул шайбу Кучерову.

У «Тампы» сейчас неоднозначный период: как справедливо заметили на The Athletic, перед своими воротами «молнии» играют так, будто не поборются даже за выход в плей-офф, а топ-6 выглядит так, будто они возьмут Кубок Стэнли – но эти обстоятельства никак не изменили главного.

«Лайтнинг» остаются одной из самых зрелищных команд лиги. А Кучеров – одним из самых зрелищных и мыслящих хоккеистов. Смотреть за работой которого – чистая радость.

Фото: AP Photo/Chris O’Meara