«Торпедо» Ларионова – первая народная команда КХЛ: без денег и с молодежью

Реплика Никиты Петухова.

Я знаю, за какую команду вы будете болеть в плей-офф КХЛ, даже если у вас уже есть любимая команда – и это, допустим, «Ак Барс».

Даже если вы в основном интересуетесь НХЛ.

Даже если интересуетесь хоккеем, только когда играет сборная России.

Даже если вы не интересуетесь хоккеем и не знаете, что такое Кубок Гагарина.

Если вы читаете этот текст, то я знаю, что вы будете поддерживать нижегородское «Торпедо».

А если не будете, то я не понимаю, чего вы вообще ждете от жизни и хоккея.

«Торпедо» уже второй год самая привлекательная команда страны. Распоряжаясь скромным региональным бюджетом (382 млн на зарплаты, 21-е место в лиге, если верить цифрам «СЭ»), клуб набирает гипермолодых игроков, успешно перезапускает несколько забуксовавших карьер и организует самый творческий хоккей в лиге.

Все это ставит мировая легенда, лицо русской пятерки «Детройта» и тихоновского ЦСКА Игорь Ларионов.

Я понимаю, что на второй сезон Профессора в Нижнем эта формула выглядит штампом, но когда вглядываешься в детали, видишь натуральное волшебство.

Вот смотрите. В прошлом сезоне одним из героев «Торпедо» был 20-летний защитник Максим Федотов. Бросок, интересная работа с шайбой на синей линии, 9 голов, 17 передач в 64 матчах. Неплохо!

Весной Роман Ротенберг призывает Федотова в «Россию-25», летом Максим в пакете с братом Ильей переходит в СКА.

Потеря? Растаскивают симпатичную команду? Ха-ха.

В сезоне-23/24 тренеры «Торпедо» выводят в основу Антона Силаева, 17-летнего защитника из своей системы – прошлый год Антон целиком провел в «Чайке».

Близится середина октября: Максим Федотов провел за СКА 14 матчей и набрал одно очко, у Антона Силаева 15 матчей, 2 гола и 5 передач. И это далеко не все.

7 октября «Торпедо» приехало в Москву к изобретательному «Динамо», где солирует Никита Гусев, а за лакроссы отвечает Егор Петухов.

На арене, кстати, случился солдаут – еще одно занятное последствие нижегородского волшебства.

«Динамо» действительно сотворило потрясающий гол, руками того же Гусева – обыгрыш один в один, бросок с неудобной, в самый угол. Безусловный шедевр, который украсил чемпионат и дал повод порадоваться, что карьера звезды КХЛ зашла на новый виток.

Но это событие померкло на фоне «Торпедо». Шесть голов во втором периоде, итоговые 7:1, и, среди прочего, такая комбинация в случае со второй шайбой.

У Василия Атанасова (21 год) – хет-трик и выдающийся налет на ворота «Динамо».

Атанасов – второй в топе снайперов КХЛ и четвертый в списке бомбардиров. Ему, напомним, 21 год.

Есть и всякие мелочи – на старте «Торпедо» почти не проигрывает и идет на первом месте Запада.

«Не вижу смысла даже смотреть в таблицу, – пожал плечами другой нападающий команды Алексей Кручинин. – Мы не бьемся кровь из носу за первое место. Мы концентрируемся на качестве игры».

Что же вы с нами делаете, а?

В недолгой истории КХЛ довольно плохо с по-настоящему народными командами: без огромных ресурсов пробраться наверх очень сложно, а богачей народ не любит. Можно вспомнить более-менее подходящие истории формата «Трактора»-2013 с Кузнецовым и Ничушкиным – но в Челябинске тогда была довольно богатая команда, а хоккей Валерия Белоусова был, эм, разным.

Так что «Торпедо» тут вне конкуренции. Выдающаяся история этой команды работает сразу на таком количестве уровней, что охватывает, кажется, всю хоккейную аудиторию – в диапазоне от автора блога «Эпицентр» до Александра Кожевникова («ощущение, что в сборной Ларионову не давали работать» – задумался он) – и какую-то часть нехоккейной.

И показывает, что для популяризации хоккея не нужна Ольга Бузова. Нужно побольше и почестнее работать над выходами из зоны, над обводкой и над раскрепощением парней – чтобы те радовались каждой игре и в 17 лет забивали по 2 гола за 15 матчей.

Если это получится, то все остальное уже не важно.

«Торпедо» – вперед!

Фото: vk/torpedonn