«Вашингтон» отказался от перезагрузки. Плей-офф как получится, общая цель – рекорд Овечкина

Кроме помощи Овечкину, разумеется.

«Питтсбург» и «Вашингтон» последние 15 лет шли эмблема к эмблеме и мимо плей-офф тоже пролетели синхронно, весной 2023-го.

«Пингвины» сорвались и провели ураганное лето: уволили связку менеджеров, наняли нового, молодого, амбициозного из «Торонто», прошерстили рынок на предмет не очень дорогих, но ценных игроков, протрясли платежку до последней копейки, чтобы вместить под потолок лучшего защитника прошлого сезона Эрика Карлссона (во вселенной, где «Норрис Трофи» дают именно лучшему защитнику).

На этом фоне «Вашингтон» выглядел скорее как галльская деревушка, в которой уверены, что в случае нападения римлян друид Панорамикс сварганит волшебное зелье и готовиться нет никаких причин. Из усилений лишь ветераны Макс Пачиоретти (пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы и до сих пор не играет) и Джоэл Эдмундсон. Ничего тектонического: в первой игре сезона на лед выйдет почти та же команда, что заканчивала прошлый.

Вот только у «Кэпиталс» ни друида, ни зелья – мимо плей-офф они пролетели с подозрительно большим запасом, и это не выглядело случайностью. Да, травмы, да, прочие грустные обстоятельства, но ресурсы текущего ядра иссякают, разве нет?

Да, да и еще раз да. Но что тогда с амбициями команды Овечкина? Как она будет выглядеть и на что претендовать?

Об этом – в нескольких пунктах ниже, весь остальной хоккей – в моем телеграме.

«Вашингтон» неактивен и осторожен на рынке: взяли двух ветеранов в глубину

Разбирать особо нечего. «Кэпиталс» подписали Макса Пачиоретти, который стал свободным агентом после окончания контракта с «Каролиной», и отдали «Монреалю» два драфт-пика за защитника Джоэла Эдмундсона (50% зарплаты которого «Канадиенс» оставили себе).

Эдмундсон – это опыт и кое-какие лидерские качества в нижние защитные пары, а вот с Пачиоретти все немного интереснее.

Макс – хороший и в чем-то даже отличный нападающий, который последние три сезона в «Вегасе», до перехода в «Каролину», шел по графику «очко за матч» и в этом контексте выглядит безусловно качественным приобретением.

Собственно, Макса и в «Каролину» брали, чтобы он помог будущему чемпиону (по моей версии) приблизить это будущее. Вместо победы получился пшик – Пач травмировался раз, потом вернулся, сыграл несколько матчей и сломался снова.

В итоге он все равно был очень близок к графику «очко за матч» и даже «гол за матч» – в 5 играх за «Харрикейнс» у Макса 3+0; но все равно это не самая привлекательная кредитная история. Макс хорош, когда полностью здоров, но полностью здоровым его не видели слишком давно – и еще какое-то время не увидят. Пачиоретти пропустит какой-то кусок регулярки и будет набирать форму уже по ходу.

Если вам нужна метафора, то я бы назвал этот контракт усилением Шредингера: оно вроде бы есть, но его пока нет.

Включается режим «если» – дальше по тексту вы поймете, что это ключевая для текущих «Кэпиталс» штука. Если Пачиоретти вернется и выдаст то, что выдавал на льду последние 4 года, получится неплохой вклад на пути к зоне плей-офф.

Но вероятность того, что ничего не выгорит, немаленькая.

Кузнецов сказал, что прежний тренер «Вашингтона» ломал систему игры. Станет лучше?

Впрочем, усиливаться можно не только игроками. После пролета мимо плей-офф «Вашингтон» поменял тренера: чрезвычайно опытного Лавиолетта сменил Спенсер Карбери, который два сезона помогал Шелдону Кифу строить великий «Торонто», пробравшийся-таки за пределы первого раунда.

Перед этим Карбери был главным тренером фарм-клуба, так что отчасти это продвижение внутри системы.

Возможно, на это обновление в «Кэпиталс» рассчитывают больше, чем кажется.

«Я им говорю: «Вы привезли тренера, который немного не подошел нам под стиль игры, команде пришлось перестраиваться», – рассказывал «Скользкому льду» про Лавиолетта Евгений Кузнецов. – Говорю: «Вы же за что-то мне платили эти деньги, правильно? За то, что я делал свою работу хорошо. А сейчас приехал новый тренер и говорит мне: «Это не надо делать. Ты шайбу закидывай в зону, беги и закрывай вратаря». Вот от этого все и пошло».

Хитрый способ оправдать 12 голов в 81 матче, конечно, но косвенные признаки того, что Лавиолетт переламывает прежнюю органику «Кэпс» через колено, были видны в плей-офф-2022: против «Флориды» в первом раунде Кузнецов, Овечкин и компания играли скорее от обороны и в этой несвойственной себе манере оказались слабее.

Если все так, как говорит Кузнецов, то большой шанс «Вашингтона» в новом сезоне – работа Карбери, который знает клубную систему, представляет совсем другое тренерское поколение (Лавиолетт – ровесник Бэбкока) и, по идее, должен быть чуток к пожеланиям игроков и их способностям.

Почему генменеджер «Кэпиталс» не был на рынке активнее? Разбираем логику и находим ответ

Строительство и поддержание команды в НХЛ – очень тонкое дело, каждый шаг требует железного обоснования.

В феврале-2023 генменеджер Брайан Маклеллан отпустил в «Бостон» Диму Орлова – и это выглядело началом перестройки. Но фактически генменеджер решил получить хоть что-то за игрока, которого он с большой вероятностью не смог бы переподписать летом.

Спорный и непростой ход – но железные основания.

Но дальше у Маклеллана чрезвычайно мало правдоподобных оснований для разработки решений. Продолжать разбирать эту забегаловку? Не поймет Овечкин и его широчайшая фан-база во главе с владельцем клуба.

Бросать все ресурсы и усиливаться по максимуму?

В «Вашингтоне» это не имеет смысла, потому что его главная проблема – старение ядра. Овечкин, Оши, Кузнецов, Уилсон, Бэкстрем – все они становятся старше и медленнее. Ядро вы на рынке не пересоберете – его можно только вырастить в течение нескольких лет и как-то точечно усилить. Но как и что можно точечно усилить, когда одна твоя старая звезда не играет из-за травм, а еще две набирают по 35 и 55 очков за сезон (Оши и Кузнецов)?

Активной работой на рынке Маклеллан мог бы закосплеить нового генменеджера «Питтсбурга» Дубаса, который выстраивает новые редуты вокруг Кросби и Малкина.

Но вы понимаете разницу между Кросби / Малкиным и Овечкиным / Кузнецовым? Она элементарна, не нужно даже рисовать таблицу – возьмем набранные очки в сезоне-2022/23:

Сидни Кросби – 93 очка Евгений Малкин – 83 очка

Великий Овечкин – 75 очков Дилан Строум – 65 очков Евгений Кузнецов – 55 очков

Я уже не говорю о том, что болельщики «Пингвинс» настолько остервенели от постоянных побед, что закидают свиными головами дом любого менеджера, который не так мощно поработает над усилением на дедлайне. Достаточно простого факта: у нас две старые суперзвезды набирают под 100 и под 90 очков. Выстраивать команду вокруг них шепчет сама судьба.

Но у Маклеллана совсем другие цифры и другие расклады. Ты вложишься в миддл-6, а Кузя снова забьет лишь 12 – и вот что будет дальше? Ты снова будешь даже не близок к плей-офф и впустую потратишь активы, которые понадобились бы при перестройке.

Так что, похоже, выбор боссов «Кэпс» – дать шанс этому ядру на еще один сезон и попробовать перезагрузить его тренерской перестановкой. Вдруг действительно проблема была в том, что Лавиолетт не до конца разобрался в составе «Вашингтона» и своими настройками сбил его потенциал?

Главное – помощь Овечкину. Все остальное – по ситуации

В моей картине мира в новый сезон «Вашингтон» заходит вот с таким раскладом. Команда по умолчанию работает на большую цель – 895-й гол Овечкина (сейчас – 822). На все остальное пристально смотрит менеджмент.

Главное – показатели лидерского ядра. Уилсон вернулся, Бэкстрем подлечился, Кузя, похоже, оживился после смены тренера. Строум провел неплохой сезон и вроде бы приближается к состоянию, в котором будет способен повлиять на судьбу франшизы. Овечкин верен себе: 95% большинства, куча уан-таймеров, такая себе работа по созиданию и в защите.

Снова включаем режим «если». И вот если они вместе взвалят на спины Оши и вернут какой-то процент качества 3-5-летней давности – и если Пач будет здоров и выдаст то самое очко в среднем за матч, то зона плей-офф для «Кэпс» будет гораздо ближе, чем в прошлом году. И у менеджмента будут новые вводные для выхода на рынок с какими-то предложениями.

И есть еще один плюс – на самом деле «Вашингтон» гораздо более глубокая команда, чем думаешь, когда смотришь на его место в прошлой регулярке. Там все в порядке с игроками, но нужна результативность от звезд.

Слишком много «если», не правда ли?

Еще как. Но звезды «Вашингтона» слишком талантливы, чтобы выглядеть так, как они выглядели в прошлом сезоне. Мне кажется, что шансов на преображение не очень много, но потолок того же Кузнецова и сейчас выше, чем 12 голов за сезон.

Фото: East News/AP Photo/Nick Wass, AP Photo/Karl B DeBlaker