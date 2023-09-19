Что-то пошло не так.

В новый сезон Роман Ротенберг планировал зайти в образе Тренера, нарисованного Колином Фарреллом в здоровском кино «Джентльмены», но пока получается, скорее, Игорь Николаев.

СКА на предпоследнем месте в конференции – и у меня на это пять причин.

Первая причина – плохой лед. Вторая – судейство в КХЛ никто не разберет. Третья причина – календарь, который по стране нас помотал. Четвертая причина – травмы игроков. Пятая – нам удобно играть при ширине 26 метров, а в Нижнем – 28.

(Извините, что не в рифму, но я и не Игорь Николаев).

Тем временем к 18 сентября у СКА 5 поражений подряд и – минутку, открою таблицу КХЛ – да, десятое место в Западной конференции. 10-е при 11 командах. И у этого падения есть довольно конкретная причина.

На днях я писал, что выборка из 5-6 матчей старта регулярки – ничто, и остаюсь при этом мнении: любой жесткий диагноз для СКА сейчас здорово рискует оказаться слишком поспешным, эмоциональным и ошибочным.

Но когда ты смотришь в таблицы этого и прошлого сезонов и видишь, что за 7 игр прошлого СКА наколотил 24 шайбы, а за 7 игр этого нацарапал лишь 12, проблема очевидна.

Деконструкция результативности СКА на старте сезона – ниже, а весь остальной хоккей по-прежнему прячется по ссылке на мой телеграм.

Меньше двух шайб за матч для топ-клуба – кошмар

После поражения от «Сибири», пятого подряд, несколько игроков СКА синхронно высказались о том, что не идут голы.

«Не идут» – это достаточно мягкая формулировка: по сравнению с прошлым сезоном результативность упала ровно вдвое и на фоне этого падения низкое место в таблице не вызывает удивления.

Занятный штрих – 2 гола в трех домашних матчах, которые были хронологически последними. То есть за вполне нормальным стартом в гостевой серии (2 победы, 2 поражения) последовал довольно оглушительный провал дома – который и стал основой для громких новостей и вопросов игрокам.

И этот локальный провал смотрится выпукло в сравнении с прошлым сезоном, когда СКА смел первую домашнюю серию, забрасывая в среднем больше 3 шайб за матч.

Другой симптом, не менее очевидный – личная статистика. Понятно, что при двукратном падении командной результативности индивидуальная тоже будет смотреться скверно, но там есть пара интересных моментов.

Микро-штрих: по 2 очка в этом сезоне еще у Глотова и Гальченюка.

Переходим к паре моментов. Странно, но такое адское падение в результативности не сказалось на вовлечении глубины состава в создание этой результативности. В прошлом сезоне за 7 матчей очки набрали 16 игроков СКА, в этом – 13.

То есть – с активностью защитников и нижних звеньев нет проблем. Проблема в том, что меньше дают звезды и предполагаемые лидеры (посмотрите на Хайруллина-2022 и Хайруллина-2023).

Второй момент – Никишин остается верен себе и на фоне проблем этого состава СКА выглядит такой глыбой, какой был на фоне успехов прошлого.

Но даже он набирает меньше очка за игру; и то, что в составе СКА за 7 матчей никто не набрал не то что 10, а хотя бы 8 очков – это прям большая новость.

Детализируем: у СКА все нормально с активностью и напряжением

Почти после каждого из последних поражений Роман, игроки СКА и эксперты, сочувствующие команде, говорят о том, что с игрой и инициативой в матчах все в порядке.

Цифры это однозначно подтверждают.

Для того, чтобы точно воссоздать картину происходящего, необходимо по паре раз пересмотреть каждый из этих семи матчей СКА (у кого есть на это время – приходите к нам на Трибуну, быстро станете ее королем). Я этого не делал, поэтому буду осторожнее в выводах.

Но в смысле бросковой активности СКА идет ощутимо мощнее, чем год назад – вы видите эти цифры. Конечно, отчасти это преимущество объясняется именно тем, что команда 5 раз проиграла: проигрывая, СКА наращивал давление в концовке, упрощал завершение, а соперник при этом откатывался – ну вы понимаете.

Даже если вычесть этот эффект, то мы получим такую же активную команду, какая была у Санкт-Петербурга год назад – и которая загружала больше трех шайб в среднем за матч.

В игре с «Сибирью» у СКА 97 бросковых попыток – и с точки зрения активности это довольно выдающийся результат. Именно поэтому я осторожно отношусь к слову «кризис» в описании этой ситуации. Судя по цифрам, СКА не то чтобы проигрывает содержание.

Мы видим недостаточно высокую результативность – точно, но кто и когда вообще контролировал результативность?

Мы видим ситуативные провалы – ошибка Фальковского, удаления – которые на фоне пониженной результативности всегда приводят к жестким последствиям.

Сейчас команда забивает в среднем меньше двух шайб за матч. Если этот показатель подвинуть поближе к «2,5», то значимость таких ошибок станет меньше.

Сложность в том, что тут не может быть какого-то рецепта. Но – всегда есть место для версий.

СКА разобрал прежний топ-6 и пока не собрал новый

Регулярка для топ-клуба – это во многом пространство экспериментов, и очень редко такие команды проходят весь сезон с одним составов троек. Но для СКА старт сезона-2023/24 получается необычным – и это неплохо подсвечивают цифры по самым используемым звеньям.

В прошлом сезоне состав СКА менялся, но на старте были готовые варианты лидерских звеньев. Да, вариант с Артемом Федоровым скорее провалился, но сразу же заработало звено Хуснутдинова и удивила тройка Бардакова.

И на дистанции Федорова оперативно поменяли – на его позицию в составе вернулся Гусев, который не был в топе бомбардиров прошлого сезона, потому что сыграл мало, но который при этом набирал по 1,3 очка за матч (сейчас в «Динамо» он набирает по полтора и идет первым бомбардиром лиги).

То есть: стабильный старт СКА подкрепил реальным усилением по ходу сезона.

В этом сезоне ни одна тройка не наиграла больше 40 минут, и по топ-3 звеньев по игровому времени мы видим, что идет поиск рабочих вариантов.

Это очень объяснимо: летом команда отказалась от Гусева, Яшкина, Жафярова и Волкова, приняла Лайписка, Толчинского, Грицюка, Гальченюка и Алистрова – по сути, топ-6 и собирается с нуля. Как будут распределены роли? Как это все будет работать? Все это только предстоит узнать.

Это здорово видно по большинству СКА.

У СКА молодой и бодрый состав, которому несложно выдавать топовую активность и контролировать игру против любого соперника; но для высокой реализации нужны более тонкие настройки внутри звеньев и внутри лидерской группы.

Возьмем Гальченюка. Мы знаем, что это нападающий уровня НХЛ. По идее, в КХЛ он должен раскрыться еще ярче. Но он переходит в СКА за несколько дней до старта регулярки – и впервые в жизни играет в хоккей в сентябре. В привычном для Саши графике 1 сентября еще даже не открылся тренировочный лагерь, а ему уже играть – и его ставят в первое звено команды с самыми завышенными ожиданиями в лиге.

Гальченюк – самый радикальный случай, но ведь статусных новичков, которые должны быть лидерами, еще как минимум трое.

Процесс адаптации мог бы пройти более гладко, но то, что на старте все это немного развалилось – скорее нормально. И вот то, как это все теперь соберется и как в итоге будет выглядеть – один из главных вопросов нового сезона КХЛ.

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Фото: ska.ru