Старт регулярки – уже в пятницу.

1 сентября стартует сезон КХЛ. Начало нового чемпионата – самое трепетное время в году, переполненное надеждами, планами и мечтами.

К старту каждого турнира лига подходит так, чтобы показать себя максимально обновленной. Этим желанием было пропитано все лето-2023. КХЛ подкорректировала правила игры, объявила о сотрудничестве с «Яндексом» (стоимость прав на трансляцию эксперты оценили в 1,45-2,4 млрд рублей), подписала нового генерального партнера («Тинькофф»).

С упаковкой, кажется, нет особенных проблем. Но внутри лиги, в ее структуре, в ее отношениях с клубами, в ее отношении к собственному календарю остаются существенные факторы, которые портят упаковку.

Короткий пример: президент КХЛ Алексей Морозов уверяет, что КХЛ будет мешать массовым переходам из условного СКА в условный «Сочи». Тем же вечером СКА меняет в «Ладу» Данилу Моисеева – который становится 11-м игроком, переехавшим в Тольятти из Санкт-Петербурга.

Мы составили важные вопросы к КХЛ перед сезоном – и очень надеемся, что ответы на многие найдем уже в ближайший год.

1. Вы понимаете, что потолок, до которого добираются 3 команды из 23 – это декорация?

Посчитал вот прямо сейчас (спасибо коллегам из «Спорт-Экспресса»): до потолка в 900 млн добираются три клуба КХЛ: СКА, «Ак Барс» и ЦСКА. Еще у четырех зарплатный фонд больше 800 млн.

Итого: 7 участников турнира из 23 ну хоть в какой-то степени вынуждены отказываться от лишних контрактов (или искать лазейки – как делает СКА) из-за давления потолка.

Еще 16 – даже не знают о его существовании. Сразу для 6 клубов актуальнее понятие пола зарплат. Его подняли до 405 млн рублей, и в эту минуту «Витязь», «Лада», «Нефтехимик», «Торпедо» и «Сочи» заняты тем, чтобы не разбиться об этот самый пол.

«Северсталь» с 422 контрактными миллионами – в зоне риска.

А в чем тогда смысл потолка зарплат?

Окей, топ-клубам стало жить чуть веселее – и игроки между ними ходят интенсивнее. Но разве в этом весь смысл потолка? В этом весь его функционал?

Нет же. Идея потолка в том, чтобы все клубы лиги обладали равными возможностями в смысле подписания игроков и формирования состава. В НХЛ тоже далеко не все команды жестко прижаты потолком, потому что клубы переживают разные стадии развития. Но мы понимаем, что «Чикаго» переживает перестройку и поэтому сохраняет 12 с лишним миллионов зазора – который будет использован, например, при подписании первого взрослого контракта с Коннором Бедардом.

При этом верхняя граница потолка яростно сдерживает кучу команд от того, чтобы они понакупали себе сильных игроков и оторвались в уровне от ближайших конкурентов. Отпустите эту верхнюю границу – и «Торонто» с «Рейнджерс» упакуют звездами так, что их не остановит никакая «Флорида».

Не все 32 команды НХЛ страдают от потолка прямо сейчас, но для всех 32 команд это вполне рабочее пространство. Клубы, которые выпали из обоймы к 2023-му, бились об потолок в 2012-2017 годах (например, «Анахайм») – и их судьба связана не с уровнем финансирования, а с циклом развития и качеством работы на рынке.

Об этой задаче текущий потолок КХЛ, кажется, ничего не слышал. Он просто фиксирует гигантское неравенство в возможностях и никак его не ограничивает. Вы можете себе представить, чтобы «Торпедо» или «Северсталь» набрали игроков на 900 млн? Это технически невозможно – потому что так устроено их финансирование. Потому что они считают каждые десять тысяч бюджета.

И они считают не потому что хотят обделить игроков – а потому что у них такая ситуация с финансированием.

И зарплатные границы просто заставляют клубы с совсем ограниченными бюджетами дорисовывать нули в зарплатах игроков, которые были готовы играть за меньшие деньги. Что это такое?

Если учитывать реальные возможности 80% клубов лиги, потолок нужно опускать до 500 млн – тогда он будет реально ограничивать и перераспределять игроков.

В текущем виде это формальность, на которую удобно ссылаться на пресс-конференциях. И не более.

2. Как игру ускорит дополнительная возможность для свистка?

Тут коротко: за лето мы поняли, что главная проблема КХЛ – слишком медленный хоккей. И что виноваты в этом защитники, которые по полгода катаются за своими воротами.

Многие видели эмоциональный спич главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова по поводу игры защитников за воротами на канале «Скользкий лед». Вот его сильнейший отрывок:

«Прежде чем вводить это правило, мы проанализировали 15 игр разных клубов КХЛ и посчитали количество времени, когда игрок стоит за воротами. Как вы думаете, какой рекорд по времени стояния в трапецивидной зоне? Какое максимальное время команда провела в трапеции за 60 минут чистого времени? 1 минута и 50 секунд.

То есть из 60 минут чистого времени игры мы минуту и 50 секунд смотрели, как парень стоял за воротами, показывал смену, потом просто стоял, потом ждал, потом они раскатывались, раскат не получался, он возвращался – в это время ребята выстраивали цементные мешки на той синей линии, и мы сидели смотрели – ну классный хоккей, вот это динамика, вот это движение.

То есть кто-то сходил в туалет, вернулся – а они за воротами стоят».

Итогом этого просмотра стало новое правило игры: если защитник задерживается за своими воротами дольше трех секунд (цифра три есть в формулировке самой КХЛ), то судья может свистеть задержку игры. Первый такой свисток – предупреждение. Все последующие – 2 минуты.

Трудно спорить с таким эмоциональным аргументом, но его по сути перечеркивает сама принятая мера. Плюс одна возможность для судьи свистнуть – это плюс одна пауза в игре.

Зрители сходят в туалет, вернутся, а шайба до сих пор будет в руках у судьи.

Бороться с числом пауз в игре увеличением числа пауз в игре – эм-м, в этом и есть план?

3. Не пора ли оформить, легализовать и объяснить природу отношений СКА с его фарм-клубами?

Слово вратарю Владиславу Подъяпольскому.

«Я не думаю, что «Лада» – фарм-клуб СКА, – сказал Влад после обмена из СКА в Тольятти. – На самом деле, наоборот, СКА помогает, создается коллектив. Где бы «Лада» взяла игроков, если бы не дал СКА? Тяжело сейчас с рынком».

Очевидно, Владислав не очень понимает, что такое вообще фарм-клуб – хотя ему все подробно объяснили в комментариях под новостями о переходе.

У статуса «фарм-клуб» нет никакой проблемы. Если мы говорим о клубной системе, в которой главная команда тестирует игроков во второй, играющей в лиге ниже – все супер. В каком-то смысле это естественный ход вещей.

Но со СКА и его сателлиты – «Лада», «Сочи», «Витязь» и в какой-то момент «Спартак» – играют в одной лиге.

Что это за конкуренция?

Я помню, президент КХЛ говорил, что СКА и «Сочи» – разные юридические лица. Но есть же факты. Есть же задокументированные переходы – в обе стороны. Зафиксировано участие «Сочи» в схеме, помогающей СКА залезть под потолок.

В этом нет никакой катастрофы – это просто нужно легализовать. Объяснить, обозвать и зафиксировать. И после того, как это будет зафиксировано, мы начнем разговор о том, помогает ли это сделать лигу конкурентнее (ответ очевиден, но вдруг кому-то нет).

4. Почему лига не уважает контракты игроков?

СКА на глазах у всей хоккейной России не умещается под потолком зарплат. Мы все думаем – а что будет дальше?

И вот 16 августа «СЭ» сообщает: 10 игроков переподпишут контракты с понижением.

Вопросы к СКА – это тема для отдельного текста, но в данном случае я бы с ними не торопился. В 2021-м «Тампа» продержала Кучерова в запасе всю регулярку и вернула только в плей-офф, чтобы не учитывать под потолком – клубы могут пользоваться любыми легальными инструментами, чтобы стать сильнее.

Вопрос в том, почему вообще к контракту игрока в КХЛ относятся как к чему-то несущественному? Почему его можно перезаключать, расторгать и снова подписывать.

Поправьте, если я ошибаюсь, но ведь контракт – основа профессиональной лиги. Величие экосистемы НХЛ и других мощных спортивных лиг основывается на незыблемости контракта.

И лига должна его защищать прежде всего – иначе в ней никакого смысла. Иначе это что-то среднее между благотворительностью и самодеятельностью. Люди должны понимать, что их ждет завтра и что их будущее, оформленное юридически, защищено.

Странно проговаривать такие базовые вещи на 17-м году существования лиги – но мы же видим, что контракты не уважают. И это неуважение обесценивает кучу других процедур.

5. Какое место «Куньлунь» займет в этом году?

Это шутка, но нужно понимать контекст. В прошлом году лига устраивала медиазавтрак с участием президента и вице-президента КХЛ, куда отправили меня – очевидно, чтобы испортить всем настроение.

Речь зашла о «Куньлуне» и тщетности его бытия. Алексей Морозов высказался в том духе, что не надо спешить и что вдруг клуб из Мытищ выстрелит – стандартная оговорка.

«Куньлунь» стал 10-м в конференции и 21-м в общей таблице (при 22 командах).

Желание делать вид, что все 23 участника равны на фоне фактов, которые кричат об обратном – это одна из главных болезней КХЛ.

6. Когда Матч всех звезд проведут на Дальнем Востоке?

Открываю красную книгу хоккея и вижу пункт «Города России, в которых играли Матч всех звезд».

Сейчас в КХЛ играют команды из 21 российского города. Лига существует 15 лет – и провела 13 МВЗ. Знаете, сколько наших городов его принимали?

13? Хорошая попытка, ха-ха.

Ну десять? Нет.

Шесть – Москва, Санкт-Петербург, самый хоккейный город страны Сочи, Челябинск, Уфа и Казань. И все.

Объедините города линией – и вы поймете, какую часть России КХЛ считает зоной своего комфорта.

В этом году запланировали сыграть на недостроенной арене Санкт-Петербурга – несмотря на то, что регламент этого не разрешает. И несмотря на то, что если всех звезд привести в Хабаровск – город будет месяц стоять на ушах. Я там неподалеку жил и в этом уверен. Это будет гигантский праздник для города и региона.

Но нет – Москва. Санкт-Петербург. Сочи!

Это меня удивляет и обижает. Мы знаем, что блага и богатства по стране распределены крайне неравномерно – и казалось бы, если КХЛ зачем-то нужна, то чтобы всех потихоньку равнять. Чтобы рассказывать Дальнему Востоку, что он такой же центр страны, просто восточнее.

Кажется, в 2019-м я задал вопрос об этом боссу лиги, отвечающему за сборку календаря. Он ответил на удивление прямо – во Владивосток никто ехать не хочет, это для всех трудно, и для проведения МВЗ нужно, чтобы что-то поменялось (я тогда еще подумал – а что должно поменяться?).

Может быть поменяться должно отношение?

7. Почему. КХЛ. Не играет. В мае.

Мы находимся на пороге первой мировой хоккейной войны, в которую нас из-за вратаря, замененного в товарищеском матче (Федотов многовато пропустил), тащит ЦСКА, и я вижу в новостях реплики в поддержку этого обострения.

«С какого перепуга они будут лезть в КХЛ? – высказался в адрес ИИХФ Валерий Каменский. – Мы должны сами решать свою судьбу и заниматься своими делами».

Наша судьба и наши дела – задача обеспечить ЦСКА сильную вратарскую линию на следующий сезон? Хм.

Мне непонятно вот что. КХЛ и ФХР должны волевым усилием выбраться из-под гнета ИИХФ из-за Федотова.

Но при этом календарь КХЛ на следующий сезон предполагает, что регулярка закончится в марте, а весь сезон – к маю; в честь чемпионата мира, в котором сборная России не сыграет несмотря ни на что. Точно не сыграет – даже если ЦСКА отдаст «Филадельфии» с Федотовым еще пару-тройку нападающих.

Не стоит ли эту бунтарскую энергию вложить в более конструктивное русло? Увеличить число матчей в лиге – до 80. Продлить плей-офф. Дать стране майский хоккей. Впервые в истории забраться календарем на июнь. Чтобы просто проверить, каково это.

Где причины, которые мешают России играть в хоккей в мае и июне? Что еще должно произойти, чтобы календарь КХЛ стал похож на календарь серьезной, состоявшейся лиги, а не на расписание студенческого КВН, которое учитывает все сессии и каникулы, и пожелания ректора одного из вузов.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Гальперин, Сергей Гунеев, Павел Лисицын, Алексей Филиппов, Владимир Федоренко