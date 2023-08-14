Петухов о новом эпизоде любимого шоу.

А он ведь просто хотел заиграть в НХЛ, да?

Вы точно в курсе, но я повторю: ИИХФ выкатила решение треугольника Федотов – «Филадельфия» – ЦСКА. Вратарю – бан до конца года на территории ИИХФ (КХЛ в нее по-прежнему входит), ЦСКА – сезонный запрет на новичков из-за границы. И главное – контракт с «Флайерс» живее всех живых.

ЦСКА уже ответил, что не принимает это решение и что «у руководства хоккейного клуба ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне».

Когда я пишу, мне хочется распутать клубок случайных событий и найти в них какую-то закономерность. Подсветить главное, опустить несущественное. Ситуация с Федотовым, ЦСКА и «Филадельфией» длится уже больше года – и с каждым новым поворотом понятного в ней все меньше.

Когда Иван вышел из армии, мне показалось, что мы на финишной прямой. Читая лаконичный вердикт ИИХФ, я понял, что это не прямая – это последняя серия первого сезона, и ответом ЦСКА начинается новый.

История Федотова стала сериалом типа «Барри», в котором есть все – боль, смех, драма, трагедия, абсурдный юмор. И приближаясь к ее финишу, мы обнаруживаем, что это просто туннель в новую серию и новый сезон. В этом сериале замешано так много смыслов, что распутать их одной колонкой невозможно.

Я могу только поделиться эмоциями от очередной серии. Вот эти эмоции, а про остальной хоккей – в моей телеге.

ЦСКА впервые встретил барьер на своем пути

Я не имею в виду, что это непременно хорошо или что это плохо. Просто отмечаю факт. Я несколько раз слышал, что в свое время трансфер Капризова был довольно жестким по исполнению, что этот трансфер произошел вопреки желанию скольких-то сторон сделки (Кирилл тогда был бесспорной звездой «Салавата» и прекрасно смотрелся в связке с Умарком – но перешел в ЦСКА).

ЦСКА устроил закупку на пару миллиардов в 2017-м. Мы все понимаем, что у клуба мощные рычаги воздействия на игроков, которых они хотят видеть в составе.

Так совпало, что вратарь, который был нужен ЦСКА, но выбрал НХЛ, вместо НХЛ оказался в армии – и спустя год все же подписал новый контракт с армейцами.

И тут – вне привычной для всех нас логики – сигнал «Стоп». ИИХФ, которую Россия по-прежнему признает и выходить из которой демонстративно не собирается, зафиксировала неправоту ЦСКА.

ЦСКА еще не был в такой ситуации – и очень интересно, как он себя сейчас поведет.

Очевидное почему-то стало удивлением

Для меня загадка, почему недели до этого понедельника были такими спокойными и почему вердикт ИИХФ так всех удивил. Даже Леонид Вайсфельд, светлая голова, признался, что удивлен, что ждал от ИИХФ поблажки для ЦСКА – потому что Федотов «Филадельфии» вроде как сейчас не нужен.

Самой слабой команде лиги не нужен лучший вратарь мира вне пределов НХЛ? Да еще и имеющий на руках контракт с этим клубом?

Окей, НХЛ далеко и мы не видели документов, которые видела ИИХФ, но откатимся на бытовой уровень: сколько раз за последние годы ИИХФ принимала решение в пользу российской стороны (хотя я и понимаю, что ЦСКА – это не вся Россия и даже не вся КХЛ)?

Почему ситуация Федотова должна была стать исключением? Я вообще этого не понимаю.

Выход из ИИХФ – не решение вопроса

Дайте угадаю – первое, о чем вы подумали при виде этого решения: «Да может и нафиг эту ИИХФ»? Вы – Вячеслав Фетисов?

На самом деле, я вас прекрасно понимаю, даже если вы не брали Кубок Стэнли за «Детройт» и не были одним из лучших защитников поколения. Для меня загадка, зачем мы скованы этой организацией, в сотрудничестве с ней я вижу очень четкие ограничения для КХЛ и не вижу никаких преимуществ. Вообще никаких. Ни одного.

Россия везет Тарасенко и Кучерова на чемпионат мира, чтобы сыграть против Великобритании и Италии. Я говорю: выходим из ИИХФ.

ИИХФ отстраняет Россию от чемпионатов мира всех уровней. Мой ответ: о, отличный повод выйти из ИИХФ.

ЦСКА подписывает игрока с действующим контрактом НХЛ. Мой ответ: так, а давайте разберемся.

Во-первых, сама постановка вопроса предполагает неуместную коллективную ответственность. Подписание Федотова – решение ЦСКА и его руководства. Я не очень понимаю, почему в этом случае на компенсацию должны скидываться еще и федерация, и клубы КХЛ.

Во-вторых, выход из ИИХФ не решит проблему Федотова – потому что у Ивана контракт с клубом НХЛ. Который не один раз подтверждал актуальность этого соглашения. Сама лига делала это несколько раз.

Валерий Каменский уже предложил выйти из ИИХФ и договариваться с клубами НХЛ напрямую – есть ощущение, что в ситуации с Федотовым это было возможно с самого начала и возможно до сих пор, вне зависимости от статуса отношений с ИИХФ. И это придется делать – опять же, вне зависимости от статуса отношений.

Хороший знак, кстати, в том, что официальный ответ ЦСКА – о-о-о-очень лаконичный – вопрос статуса России в ИИХФ не поднимает.

Конфликт с НХЛ – стадия, которой не хочется

На самом деле, история с тем, что если ЦСКА оторвет у «Филадельфии» Федотова, то НХЛ вытащит всех наших игроков – это миф. С одной стороны, все, кто хочет и может – уже там.

С другой – портить отношения с клубом, в который почти наверняка вернешься, значит терять десятки миллионов рублей. Вадим Шипачев уехал в «Вегас» вопреки желанию Геннадия Тимченко – и когда вернулся, получил минимальный контракт.

Но чтобы быть чувствительной, истории с отъездами необязательно становится массовой. В КХЛ играет не только ЦСКА – у других клубов могут быть симпатичные игроки, интересные клубам НХЛ. Сейчас их без проблем забирают СКА и ЦСКА – а в случае конфликта к этой группе присоединятся еще 32 мощных организации.

К тому же это не только про фактические отъезды. Но и про саму атмосферу. Ситуация, когда самая мощная хоккейная лига в мире не признает ваши контракты – это коробка случайностей.

Контракты будут становится короче – на всякий случай – и иметь меньше смысла. Будет больше подозрений, слухов, нервных разговоров: «Он не выкладывается, потому что ему предложили что-то где-то». Разговоры с тренерами станут другими – а что, если ссора? У игроков и агентов станет больше инструментов давления, у клубов КХЛ – меньше рычагов.

Это удар по экосистеме нашей лиги, и это не интересно даже мне.

Федотов – не Радулов

Когда в 2008-м Александр Радулов подтерся соглашением с «Нэшвиллом», никакая ИИХФ не могла его остановить (да и сам дьявол бы, кажется, не смог), потому что это было его решение – и он за него в итоге ответил, компенсировав «Нэшвиллу» несыгранное.

Позиция игрока могла бы быть важной и сейчас, но Федотов отстранился от решения вопроса – и в том числе из-за этого все усугубляется. Он не сказал, что хочет в НХЛ, он не сказал, что хочет за ЦСКА, он говорит, что просто быстрее хочет на лед – без разницы где.

В интернете принято его за это винить, а я бы не стал – его внезапно забрали в армию, и он смотрит на эту ситуацию с довольно эксклюзивного, эм-м, ракурса.

Вердикт ИИХФ – точно не конец

ЦСКА ответил, что обратится к международным инстанциям (что бы это ни значило) и что Федотов примет участие в этом сезоне.

Такая уверенность для меня означает одно – клуб уверен в том, что физически не отпустит Ивана, вопреки примерно любым юридическим решениям и нормам. Позиция вратаря могла бы сделать эту ситуацию менее сложной, но он просто ждет, что ему скажут.

А значит, подвигаться придется чему-то еще.

Фото: Gettyimages.ru/Yifan Ding; РИА Новости/Алексей Куденко, Григорий Сысоев