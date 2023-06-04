«Флорида» испортила себе старт финала грязью в защите. Напарили в своей зоне и помешали Бобу
Смотрим!
«Флорида» вскарабкалась в финал с 17-го места в регулярке за счет простого рецепта: берем наше исполнительское мастерство, которое позволит нам забивать от одной шайбы и больше, под него подкладываем плотность в своей зоне, которая избавит Бобровского от неберущихся бросков, и обжариваем на горячем флоридском песке.
В первом матче в «пантер» будто бы вселилась Юлия Высоцкая (извините): рецепт вроде бы тот же, но исполнено так, что бекон обуглился, а крылышки не прожарились.
Вы рискуете не обнаружить следов победы «Вегаса» в статистике – по крайней мере, если обратитесь к цифрам равных составов.
Смотрю матчи как умею, но для меня глобально это была типичная «Флорида» Морис-стайл: не доминирующая, но цепкая, вязкая – такое болото с крокодилами.
По моментам повышенной опасности 13-9 в пользу «Вегаса» (не гигантский отрыв), просто моменты 26-23, броски 23-28 (34-35 во всех составах), ожидаемые голы – 2,28-2,35 в пользу «Пантер».
Это не победа, да, но это и не поражение – это невероятно близкий матч; вот уже второй месяц как «Пантеры» такие забирают голами Ткачака в овертайме.
Большинство, конечно, докладывает мяска на чашку «Вегаса», но это из-за того, что «Флорида» поудалялась прям побольше соперника – хотя «пантеры» в целом компенсировали удаления своей работой.
Так что в целом для «Флориды» это такая же равная игра, как и в финале конференции. Но разница есть, и ее сделала грязь в своей зоне – сбой в системе защиты, непродуманные решения в слоте и прочая ерунда, которая позволила «Вегасу» наносить именно что неберущиеся броски по воротам (думаю, к Бобу вопросов по матчу и быть не может).
А если конкретно – три ошибки в своей зоне.
Первая: Стаал и Монтур в меньшинстве необъяснимо скатываются к лицевому борту и начисто открывают свой пятак – откуда Маршессо бросает вообще без помех.
Вторая: Дюклер на автомате встает между Бобровским и шайбой, с одной стороны, не блокируя бросок, с другой – перекрывая обзор вратарю.
Эмоция Бобровского иллюстративна.
Третья: Мэттью Ткачак выбрасывает шайбу из своей зоны прямо в Стоуна, тот ловит ее и сразу же отправляет в ворота..
Марк, правда, сыграл выдающимся образом, но решение Ткачака выглядит слабым.
В итоге «Вегас» – которому моменты даются лучше, чем «Каролине», но все равно не очень здорово – получил три легкие шайбы в очень сложном матче. Это победа.
Жду от «Флориды» перезагрузки и роста качества решений в своей зоне – к прежнему уровню; посмотрим, что получится тогда.
Финал
- Дата проведения
- 4 июня, 03.00, «T-Mobile Arena»
- 0:1 – 9 Э.Стаал (Лунделль)
- 1:1 – 17 Маршессо (Теодор, Стивенсон)
- 2:1 – 30 Теодор (Хауден, Макнэбб)
- 2:2 – 39 Дюклер ()
- 3:2 – 46 Уайтклауд (Айкел, Барбашев)
- 4:2 – 53 Стоун ()
- 5:2 – 58 Смит (Айкел)
- Вратари: Хилл 33/35 – Бобровский 29/33.
Счет в серии: 1-0
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Фото: East News/AP Photo/John Locher, AP Photo/Abbie Parr
"мяска на чашку"
"болото с крокодилами"...
Ох уж этот мастер эпитетов.
Вперед рыцари! За кубком, назло глорам ;)