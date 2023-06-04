Смотрим!

«Флорида» вскарабкалась в финал с 17-го места в регулярке за счет простого рецепта: берем наше исполнительское мастерство, которое позволит нам забивать от одной шайбы и больше, под него подкладываем плотность в своей зоне, которая избавит Бобровского от неберущихся бросков, и обжариваем на горячем флоридском песке.

В первом матче в «пантер» будто бы вселилась Юлия Высоцкая (извините): рецепт вроде бы тот же, но исполнено так, что бекон обуглился, а крылышки не прожарились.

Вы рискуете не обнаружить следов победы «Вегаса» в статистике – по крайней мере, если обратитесь к цифрам равных составов.

Смотрю матчи как умею, но для меня глобально это была типичная «Флорида» Морис-стайл: не доминирующая, но цепкая, вязкая – такое болото с крокодилами.

По моментам повышенной опасности 13-9 в пользу «Вегаса» (не гигантский отрыв), просто моменты 26-23, броски 23-28 (34-35 во всех составах), ожидаемые голы – 2,28-2,35 в пользу «Пантер».

Это не победа, да, но это и не поражение – это невероятно близкий матч; вот уже второй месяц как «Пантеры» такие забирают голами Ткачака в овертайме.

Большинство, конечно, докладывает мяска на чашку «Вегаса», но это из-за того, что «Флорида» поудалялась прям побольше соперника – хотя «пантеры» в целом компенсировали удаления своей работой.

Так что в целом для «Флориды» это такая же равная игра, как и в финале конференции. Но разница есть, и ее сделала грязь в своей зоне – сбой в системе защиты, непродуманные решения в слоте и прочая ерунда, которая позволила «Вегасу» наносить именно что неберущиеся броски по воротам (думаю, к Бобу вопросов по матчу и быть не может).

А если конкретно – три ошибки в своей зоне.

Первая: Стаал и Монтур в меньшинстве необъяснимо скатываются к лицевому борту и начисто открывают свой пятак – откуда Маршессо бросает вообще без помех.

Вторая: Дюклер на автомате встает между Бобровским и шайбой, с одной стороны, не блокируя бросок, с другой – перекрывая обзор вратарю.

Эмоция Бобровского иллюстративна.

Третья: Мэттью Ткачак выбрасывает шайбу из своей зоны прямо в Стоуна, тот ловит ее и сразу же отправляет в ворота..

Марк, правда, сыграл выдающимся образом, но решение Ткачака выглядит слабым.

В итоге «Вегас» – которому моменты даются лучше, чем «Каролине», но все равно не очень здорово – получил три легкие шайбы в очень сложном матче. Это победа.

Жду от «Флориды» перезагрузки и роста качества решений в своей зоне – к прежнему уровню; посмотрим, что получится тогда.

Финал

Счет в серии: 1-0

Фото: East News/AP Photo/John Locher, AP Photo/Abbie Parr