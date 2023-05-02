8 комментариев

У Панарина – 6 матчей без очков.

«Рейнджерс» начали первый раунд с двух побед по 5:1 и их появление во втором казалось вопросом ближайшего времени – не в этом матче, так в следующем.

Через неделю, 1 мая, они закрывали первый раунд седьмым матчем против «Нью-Джерси» и проиграли в нем практически без вариантов – 0:4.

Да, Патрик, именно это выражение лица.

10:2 первых двух игр сейчас кажутся далеким, каким-то даже выдуманным прошлым.

Оставшиеся пять матчей вместили в себя преображение «Нью-Джерси», медленную реакцию «Рейнджерс» и эффектный финальный аккорд, в котором «Дэвилс» не оставили сомнений, кто тут лучший.

Детали этих процессов – ниже. Подробности всего остального КС-2023 – в бардачке.

Коротко: как «Нью-Джерси» повели 3-2

2:10 на старте получились из-за суммы факторов.

Первый: молодой и дерзкий состав «Дэвилс» какое-то время потратил на то, чтобы понять, где находится – и из-за этого уступил несколько важных игровых эпизодов, единоборств, стычек.

Второй: у «Рейнджерс» получалось (и за счет опыта, и за счет мастерства) в процессе игры цепляться за какие-то ключевые точки, получать в них преимущество и потом это преимущество развивать.

«Нью-Джерси» с самого начала давал узнаваемое напряжение, но «рейнджеры» здорово оборонялись и впереди цеплялись за большинство или за отдельные удачные смены. Прежде всего, конечно, за большинство, в котором Крис Крайдер забросил четыре шайбы за эти два матча.

Уже в третьей игре «Дэвилс» сыграли спокойнее, а у «Рейнджерс» перестала работать довольно спорная схема первой бригады большинства (вот эта) – и расклад сил просто перевернулся. Хишир, Хьюз и компания терзают соперника по всей площадке, Шестеркин и компания обороняются.

Защита «Рейнджерс» в принципе справлялась, но атака в предложенной плотности будто растворилась.

Шестая игра: роль Зибанежада в большинстве и новый импульс

На шестую игру «Рейнджерс» вышли обновленными: Галлан передернул состав звеньев (среди прочего, Панарин ушел в звено к Хитилу / Какко) и, самое главное, воссоздал первую спецбригаду большинства в том виде, в котором она побеждала «Каролину» в плей-офф-2022.

Тогда логика была в том, что Зибанежад находится на позиции бросающего у левого борта, Панарин – распасовщик на правом. На синей – Фокс, под воротами – Крайдер.

Панарин и Фокс, комбинируя, выводят на бросок Зибанежада, Крайдер, если что, на добивании или подставлении. Я уже рассказывал об этой схеме и о том, почему «Рейнджерс» от нее ушли – вот как раз в шестой игре ее вернули. Кэйн ушел во вторую бригаду, Тарасенко вышел на позицию бампера (в центре, на пятаке).

Эта бригада не забросила в первой попытке, но забила со второй: Зибанежада вывели на тот самый бросок, и он, по иронии, бросил в Крайдера, который получил пятый гол в большинстве.

Этот гол помог «рейнджерам» сравнять счет, а их первому звену (Крайдер – Зибанежад – Тарасенко) оседлать моментум. Через десять минут Крайдер отдал под бросок Зибанежаду, еще через 8 – Тарасенко. Оба попали и по сути, выиграли для команды игру.

Развязка серии: «Нью-Джерси» уничтожает все живое

На третьей минуте игры «Рейнджерс» получили две минуты большинства, но не успели поиграть в чужой зоне, как сфолил Фокс.

Следующая попытка была на 13-й минуте – и важно было даже если не забить, то напрячь защиту «Дэвилс», сбить кураж Шмиду, выдать мощную смену, которая бы зарядила команду энергией.

Потому что к тому моменту «Рейнджерс» уступали во всем существенным показателям (броски, моменты, ожидаемые голы) и, в общем-то, выживали в своей зоне. И в атаке у них не было вообще ничего.

И «Нью-Джерси» показал, что готовился к первой спецбригаде – Марино в меньшинстве играл внимательнее именно с Зибанежадом; а когда у того все-таки получилось бросить (отлично сработали партнеры) – Шмид тоже был готов.

Суперопасно не получилось, но для разминки – неплохо. Через пару минут еще один фол «Дэвилс» – идеальная возможность. На 30-й секунде Панарин выводит Мику на бросок, шайба летит выше – потом «Нью-Джерси» активностью вытолкали «Рейнджерс» из зоны.

Следующее меньшинство в матче «Дэвилс» руками Палата превратили в гол – больше шансов у первой спецбригады и не было. Импульса команда не получила, и зацепиться ей было практически не за что – в равных составах «Нью-Джерси» был страшен. Смотрим итоговые цифры при 5-на-5: опасные моменты 5-17 в пользу «дьяволов». И они не разменивались на неопасные броски, они метили четко на чужой пятак – посмотрите карту бросков, там вообще ничего лишнего, только жара на пятаке Шестеркина.

Какое-то нереальное преимущество в скорости и движении над всеми звеньями.

Где-то в середине матча Галлан вернул Панарина к Кэйну, а Лафренье – к Хитилу и Какко, но они выдали по паре нормальных смен – этого было очень мало, чтобы спастись.

«Рейнджерам» очень нужны были голы в большинстве, но единственный реальный шанс они упустили, а потом и шансов толком не было.

«Нью-Джерси» наказал штаб Галлана за медленную реакцию

Изменения в большинстве нужны были раньше. Галлану стоило еще в первых двух играх распознать уязвимость первой бригады большинства и вернуть Зибанежада на позицию бросающего – это могло стать очень важным фактором в серии.

«Рейнджерс» с первых игр было тяжело против «Девилс» при 5-на-5, и поделать с этим ничего было нельзя: к команды нет рабочих вариантов троек при 5-на-5, есть только мастерство звезд и его нужно было использовать примерно как «Торонто».

Системно Галлану предложить было нечего – он просто в стиле Кифа тасовал состав звеньев, двигал Панарина вверх-вниз и получал одинаково неработающие звенья.

В такой ситуации помогает большинство: удачной сменой с хорошими бросками можно создать положительный импульс, моментум и после этого провести еще пару хороших смен – и, может быть, на этой волне забить, дать отдохнуть защитному блоку и вратарю.

Галлан пошел на перестановки, но, как мне кажется, слишком поздно, чтобы выиграть серию – получилось только зацепить шестой матч. «Нью-Джерси» адаптировались к новой реальности и понизили эффективность игры Зибанежада слева.

Была бы у этой расстановки еще одна игра с 3-4 удалениями соперника – «Рейнджерс» бы ее взяли. И время-то было – был третий матч, был четвертый, был пятый, можно было дать команде много новых шансов.

Но это время было упущено.

Фото: East News/AP Photo/Adam Hunger, AP Photo/Mary Altaffer, AP Photo/Frank Franklin II