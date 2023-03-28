Пост восторга Томпсоном, замаскированный под разбор «Сэйбрс».

Если бы эффект от неудач команды конвертировался в физические страдания, то много последних лет болельщиков «Баффало» мучала бы зубная боль.

Перестройка, Айкел, надежды, Крюгер, симпатичный хоккей, катастрофа в защите, поражения, Далин, надежды, катастрофа в защите – и если нет просвета, то какая разница, симпатичный там хоккей или нет?

Команда не выбиралась в плей-офф с 2011-го, а с 2007-го не бывала хотя бы во втором раунде – это 15 лет. Все естественные сроки любой возможной перестройки уже истекли. Уже давно нужен хоть какой-то результат, а его все нет; вместо результата весной 2021-го «Сэйбрс» повторили рекордную серию из поражений подряд – их было 18.

Сезон-2022/23 выглядит переломным. Да, команда выпала из поезда, уходящего в плей-офф, лишь зацепилась за него рукавом и сейчас кое-как держится (очень помогли 2:0 против фаворитов этой гонки, «Айлендерс»).

Но место в таблице ничто по сравнению с впечатлением. И чтобы вы получше поняли, что происходит с командой, я напишу эту строчку еще раз – место в таблице ничто по сравнению с ВПЕЧАТЛЕНИЕМ.

«Баффало» самая очаровательная команда сезона. Не самая мощная. Не самая сильная. Не самая эффективная. Взлет «Нью-Джерси» выглядит увереннее и стабильнее, «Девилс» со дна взлетели в контендеры, показывая очень интересную игру; «Сэйбрс» несовершенны, но временами производят просто волшебное впечатление – неважно, смотрите ли вы их матч целиком или просто листаете хайлайты.

От команды веет оптимизмом, в ней происходят процессы, которые ощущаются очень здоровыми и [очень длинные] серии из поражений будто бы остались в прошлом: играя с «Баффало» сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности.

Что это за команда и что за процессы в ней происходят, я рассказываю ниже, а сейчас загляните в мой телеграм, там куча гифок про другие классные команды НХЛ.

Главное: Тейдж Томпсон вышел на уровень суперзвезды

В конце ноября 2022-го Томпсон сотворил эпизод «Тампе», который больше всего напомнил не какой-то другой гол, а канонический рекламный видос Патрика Кэйна, на котором тот шуршит дриблингом внутри россыпи шайб.

Вот сравните – Патрик Кэйн на свободном льду.

И Тейдж Томпсон в реальном матче НХЛ.

Ниже у меня, конечно, припасена таблица с результатами Томпсона в последние сезоны, но мы с вами общаемся достаточно для того, чтобы я не тратил ваше время на пересказ Википедии; тем более, что среди вас есть болельщики «Сент-Луиса» (команда, драфтовавшая Томпсона) и «Баффало», которые следили за ним плотнее.

Я помню ТТ-72 по американской молодежке-2017 (у нас тогда отжигали Капризов и Гурьянов), в которой более талантливым считался Гринуэй.

Тейджа я запомнил, потому что он очень высокий и при этом показывал какую-то технику.

Но дальше он ушел в туман взросления — «Сент-Луис», эпизодические появления в основе, новость про обмен (Томпсон стал частью трейда Райана О’Райлли), травма и так далее; уверен, у всех, кроме тех самых болельщиков «Сент-Луиса» или «Баффало» не так много впечатлений от предыдущих этапов его карьеры.

И вот Феникс взлетел.

Так что сегодня нам важно только:

а) как Томпсон играет сейчас играет

б) почему не играл так раньше

Удивительный гибрид здоровяка и технаря

Томпсон – это тот случай, когда рост результативности игрока отражает рост уровня. Гол из ноябрьской игры с «Тампой» не просто не случайность – по этому сезону это прям стандарт.

Тейдж – вполне действующий волшебник НХЛ, игрок одного ряда примерно с любым другим громким технарем лиги.

Если вы не верите, не знаете или просто не в ладах с ютубом, вот третий гол Томпсона из матча с «Детройтом» конца ноября 2022-го.

В котором мы видим те же мягкие (и очень длинные!) руки, которые обеспечивают размашистый, но точный дриблинг – да и вообще завидную пластичность.

Но к этой пластичности у Томпсона есть что добавить. Давайте посмотрим первый гол из той же игры с «Детройтом» (да, это был день, когда Тейдж сделал хет-трик, а еще у него в этом сезоне есть матч с 5 шайбами).

Да, это был классический такой упругий уантаймер, бросок в касание, щелчок из левого круга вбрасывания.

И это тоже не случайность, а просто одна из граней хоккейного таланта Томпсона. Он так тоже умеет и практикует это на вы-даже-удивитесь-насколько постоянной основе.

И в смысле результативности этих бросков в касание он находится в о-о-очень приятной компании.

Томпсон довольно удивительное для меня зрелище. Он очень высокий (сайт с профайлами игроков показывает 200 см), при этом очень будто бы воздушный – у него такой, порхающий дриблинг, будто бы ни его руки, ни он сам ничего не весят.

При этом он и здорово складывается под бросок в касание, и в руки вложена кое-какая сила (хотя щелчки – это и про технику, и про физическую силу).

В этом смысле Томпсон немного Макдэвид – то есть у него новые, слегка обескураживающие физические возможности. Обладая габаритами Здено Хары он играет в стиле Артемия Панарина; я думаю, кстати, Панарин бы не отказался от таких длинных рук – иначе бы не играл такой длинной клюшкой.

Преимущества Томпсона на льду – это микс его находчивости, роста, длины рук и точности в их владении.

Три эпизода, которые раскрывают силу Томпсона

Все три я подсмотрел в недавнем, довольно удивительном (как и весь сезон «Баффало») матче против «Торонто».

Для начала – бомбический пас Томпсона на Така из-за чужих ворот.

В реальном времени выглядит вполне по-дацюковски или по-кузнецовски, то есть какая-то просто магия-магия. Будто бы это исполнено на каком-то невероятном ощущении игры.

Но другой повтор показывает суровую правду: Томпсон (200 см) увидел партнера в том числе благодаря преимуществу в росте – оба его соперника в этом эпизоде на 15 сантиметров ниже – обзор ему никто не закрывал, и чтобы увидеть линию паса, было достаточно легкого поворота головы.

Второй эпизод иллюстрирует классическое преимущество высоких парней. Если у тебя нормально поставлено катание (знаю по себе), то на широком шаге ты будешь уходить от большинства известных тебе игроков – ну кроме тех, у которых реально динамит в ногах.

Вот иллюстрация: Тейдж вырывается на свободный лед и спокойными размашистыми движениями чисто уходит от догоняющего защитника.

Третий эпизод еще неочевиднее, но раскрывает важное преимущество – длинные руки высоких парней позволяют им выигрывать единоборства, которые, как кажется, уже проиграны. Прекрасно знаю это по себе – я играл в защите, и регулярно доставал шайбу из-под крюка уже будто бы убегавшего соперника.

А тут Томпсон благодаря росту лучше видит шайбу, а благодаря рукам дотягивается до нее – и оставляет в атаке, которую его команда закончит голом.

Но если у высоких игроков так много преимуществ, то почему только Томпсон пробрался в топ бомбардиров лиги? Я об этом и сказал в начале: уникальным примером Тейджа делают не сами габариты, а то, как точно он ими пользуется. Это какая-то невероятная легкость в довольно массивной раме. Что это? Природные данные? Многие годы тренировок?

Думаю, на эту тему лучше послушать игрока, который видит прогресс Томпсона каждый день.

«Я давно понял, что он суперталантливый игрок с сумасшедшим броском, – говорил про Томпсона Расмус Далин. – Донни (Дон Грэнато, главный тренер «Сэйбрс») дал Тейджу шанс, и тот почувствовал себя уверенней. Вы бы видели, что он на тренировках вытворяет! Играем двусторонку или 3-на-3 – он просто разрывает. Прям как в играх сейчас. Так что тут вопрос, скорее, в психологии был».

В итоге, я вижу в Томпсоне парня, от которого весь старт его карьеры хотели чего-то непонятного – можно же представить, что от такого большого игрока ждали, например, в «Сент-Луисе» – и наконец дали быть собой, к каким бы парадоксальным результатам это ни приводило.

И похоже, что быть собой Томпсону дал именно Дон Грэнато.

Грэнато всю жизнь проработал с молодежью. Ему уже за 50, но «Баффало» – его первая команда НХЛ

«Дон – лучший, – рассказывал тот же Далин. – Его подход в том, что молодежь должна играть без страха. Не надо бояться поражений – надо просто выходить и играть. Тейдж Томпсон, Дилан Козенс, другие молодые ребята – все рванули вперед. Все дело в нашей системе. Если мы уступаем в счете, Дон на нас не орет. Он говорит, чтобы мы играли в свой хоккей, не забивали себе голову лишним и боролись в каждом эпизоде. Мы так и делаем. Вроде пока получается».

Ключ к пониманию вклада Грэнато в развитие команды (и игроков типа Томпсона) – в его карьере. 90-е и 2000-е он провел главным тренером клубов нисших лиг, а в 2010-х переориентировался на молодежь и пять сезонов проработал в американской программе развития (USNTDP). И уже оттуда перешел сначала в помощники, а потом и на пост главного в «Сэйбрс».

Для команды, которая долго была внизу таблицы НХЛ и набрала на драфте топовых молодых игроков (возьмите защитный кулак – Далин 2000 года рождения, Йокихарью – 1999-го, Пауэр – 2002-го), это самое оно.

В работе над текстами по командам НХЛ в этом сезоне я сталкивался с тем, как по-новому главные тренеры лиги смотрят на процесс общения с хоккеистами и строительства команды. Грэнато не то что вписывается в этот тренд – похоже, он это направление возглавляет. В свои 55 лет.

Например, в одном интервью он объяснил, как относится к тому, что его команда феерически выглядит в атаке, но периодами начисто разваливается в защите.

«Если вы просто зажметесь и будете играть консервативно, никто не сможет развиваться. Молодых игроков, которых мы хотели привлечь в организацию, мы же должны развивать.

Мы не можем просто всегда сидеть сзади и всю дорогу блокировать броски, или иметь состав из 20 консервативных парней, которые играют, чтобы не допустить ошибку.

К сожалению, ошибки происходят, и мы должны учиться на своих ошибках, так как это опыт, который ничем не заменить. Развивать нападение намного труднее, потому что ты уязвим в этом процессе».

В подкасте «Спиттин Чиплетс» (читайте перевод Андрея Осадченко) у Далина спросили:

– Для тебя, как для атакующего защитника, наверное, здорово не только слышать одобрение со стороны тренера, но играть по системе, где у вас полностью развязаны руки в зоне атаки. У вас же вся пятерка в сайклинге участвует – это что-то с чем-то!

– Согласен. Оуэн Пауэр там вообще круги наматывает. Да и нападающие часто оказываются на позиции защитника. Это часть нашей игры. Мы любим играть в атаку. Уверен, это классно смотрится со стороны.

Соответственно, под руководством Грэнато раскрылся не только Томпсон. Прибавило все молодое ядро, от Козенса до Миттлстадта (который наконец-то стал похож на игрока уровня НХЛ).

При Грэнато Джеф Скиннер (игрок с, кхм, 9-миллионным кэпхитом) проводит лучшую регулярку в карьере.

И, конечно, Расмус Далин. В его таланте невозможно было сомневаться, но в этом сезоне он дает команде больше качества – и на чужой половине, и на своей.

«Когда Донни пришел в команду, он стал выпускать меня против ведущих игроков соперника, – говорил Далин в том же подкасте. – Со временем я понял, как лучше распоряжаться своим игровым временем, как играть против главных технарей… Когда играешь против таких соперников, это уже само по себе придает тебе уверенности. Просто потому, что ты понимаешь, что можешь превзойти их в единоборстве. На это просто нужно время. Так что спасибо моим тренерам Дону и Марти [Уилфорду].

В эту атмосферу прекрасно влился Алекс Так – не самый, может быть, обсуждаемый игрок НХЛ, но какой-то очень классный. И техничный (как вам такое?), и габаритный, и какой-то одухотворенный.

Два важных факта, который делают микс Так + «Баффало» идеальным: Алекс сам из Баффало, и «Сэйбрс» его любимая команда, так что он привнес в раздевалку кучу энтузиазма (Далин: «Он пришел весь на позитиве, типа, ща мы всем покажем, обожаю Баффало, я отсюда родом!») и работал с Грэнато еще в USNTDP.

Почему «Сэйбрс» мимо плей-офф?

На самом деле еще не совсем мимо, но все идет к тому – хотя пару месяцев назад команда выглядела чуть ли не фаворитом битвы за одно из двух мест в вайлд-кард.

После паузы на МВЗ «Сэйбрс» по очкам чуть ли не худшая команда лиги. Смотрим последние пять матчей – победы над «Айлс» и «Девилс», а до этого три поражения, от «Бостона» (это ладно), от «Нэшвилла» и от «Филадельфии». Команду болтает.

Причина, как мне кажется, довольно проста. Как и у прошлогодних «Девилс», в «Баффало» только оформляется структура состава. Да, есть ядро, но пока команда к нему сильно привязана.

Пару недель назад Алексей Белов, главный по «Баффало» на нашем сайте, посчитал, что с Таком, Далином и Самуэльссоном «Сэйбрс» шли 26-16 (победы-поражения).

Когда кого-то одного из них не было, получилось 9-19. Привязка прям буквальная.

Но это означает только то, что команда в процессе строительства – что подтверждает и сам Грэнато, фразой о том, что атаку выстроить сложнее, чем защиту.

Форма и возраст основных игроков команды говорят, что следующие несколько лет могут быть для «Баффало» очень продуктивными – и это прям нормальный итог сезона.

Фото: REUTERS/John E. Sokolowski-USA TODAY Sports, Winslow Townson-USA TODAY Sports; AP Photo/Jason Behnken, Charles Krupa