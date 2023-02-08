«Ак Барс» стал сильнейшей командой лиги при Билялетдинове – хотя не поменял ни одного игрока. Как такое возможно?

Разбираемся, что произошло.

Жизнь кишит животрепещущими аналогиями. Для меня замена Олега Знарка на Зинэтулу Билялетдинова в «Ак Барсе» – это развязка одного из самых важных тренерских сюжетов 2010-х.

Где-то на стыке 2013 и 2014 годов Россию потряхивало от приближающейся Олимпиады в Сочи, и мы, горстка хоккейных задротов, мечтали, чтобы Владиславу Третьяку приснилась фея, которая бы посоветовала ему заменить Билялетдинова (действующего главного тренера сборной) на динамовского Знарка.

В чем было дело: по мере приближения к Олимпиаде игра сборной России при легенде «Ак Барса» становилась все менее выносимой. ЧМ-2012 был будто сказкой, но потом – Евротур с его сеансами самоуспокоения «Билялетдинов хорошо играет лучшим составом», а после – ЧМ-2013, где лучший состав (правда, без Малкина и Дацюка, что дико важно, они – центры) сначала проиграл французам (по очень неудобному для всех совпадению – в мае, девятого числа), а затем в четвертьфинале загрузился от полустуденческой сборной США 3:8 (в моменте очень пахло Ванкувером).

В параллельной вселенной Знарок заработал славу самого живого и технологичного тренера страны. Он дважды подряд взял Кубок Гагарина с одним и тем же трудно запоминаемым составом (лицом и капитаном команды был Юрий Бабенко, который сегодня трудится на казанской скамейке) – и его команда играла зло, дерзко, агрессивно, в движение и в разные виды давления. Тогда это определенно было что-то новое и – что важнее – свежее. Свежести в сборной не хватало очень.

Но фея к Третьяку так и не пришла, федерация побоялась резких шагов даже после того, как на ее глазах сборная грузно провела домашний КПК-2013 и пришла к финишу аж третьей. Билялетдинов остался на месте, предсказуемо слетел в четвертьфинале («повторили результат прошлой Олимпиады», – сказал он после исполкома ФХР, и я не нашел это в интернете, я это помню) с более-менее никакой игрой и был уволен сразу после нее – с плохо скрываемым удовольствием федерация в очередной раз всю вину за самое жгучее поражение в своей истории скинула на тренера.

Вместо Билялетдинова сборную оседлал Знарок, и в этой позе они вместе проскакали Минск-2014 – чемпионат мира, победу на котором Третьяк чуть ли не объявил чуть ли не реваншем за Сочи. Естественно, сильный состав из НХЛ там собрался только у нас, но звук разрывающихся пробок от шампанского перекрыл это наблюдение. Сборная все равно играла свежо, и Знарок выглядел библейским спасителем.

Прошло (Господи) почти 9 лет – и пасьянс разложился в обратном порядке, только в чуть меньших масштабах. Ну, вы в курсе: Знарка назначили захватить для Казани кубок, вместо захвата случился полураспад (кланы! Бурмистров подрался с Радуловым!). Боссы Казани не стали ждать: посреди сезона Знарка уволили, небольшая пауза, на скамейку вышел Билялетдинов.

Эффект получился похожий: прежде «Ак Барс» находился поближе к линии, за которой заканчиваются участники плей-офф, сейчас – возглавляет Восточную конференцию. Напряжение в Казани сняло мощной, слегка морщинистой, с еле заметной седой растительностью, рукой.

Извините за долгую подводку, просто давно хотелось об этой аналогии рассказать. А где же еще это делать, как не в разборе нового, билялетдиновского «Ак Барса»? Да, ниже идет именно он: тренды, факторы, изменения. А пока подпишитесь на мой канал – там я тоже пишу про хоккей, только формы поменьше.

Базовые цифры: нереальный взлет нового «Ак Барса»

Самая очевидная часть текста. Казанский оптимизм можно посчитать. При Билялетдинове «Ак Барс» выдал совершенно конкретный рывок, масштабы которого грозно нависают над цифрами периода Знарка и накрепко затыкают любого, кто хотел бы видеть от команды с таким составом (обычно эту часть фразы пишут капслоком) более яркой игры.

Это ведь была одна из претензий к Знарку – команда не играет так, как должна. Но сейчас, кажется, всем без разницы как она играет – посмотрите на цифры ниже и признайтесь, что, когда ваша команда набирает столько очков, вам тоже без разницы, как и во что она играет.

Процент побед и набранных очков не могут не впечатлять сами по себе. В сравнении с теми, что были при Знарке, они просто как Дуэйн «Скала» Джонсон на фоне Александра Друзя в смысле физического развития и наоборот – в смысле интеллектуального.

Цифры суперклуба (каким «Ак Барс»-2023 и задумывался) против цифр середняка. Тут все очевидно.

Кланы, любимчики, игры престолов

Переходим к анатомии и именно к ней. Я знаю, что вы хотите простого ответа на вопрос «почему Билялетдинов так уверенно побеждает с той же командой?», но это исключено – если только вас не устраивают вранье или глупости.

Среди объяснений этого рывка я вычитал и кое-что смешное: дескать (кажется, мы стали забывать это слово), новый тренер покончил с кланами и лишил привилегий любимчиков. Примерно те же люди до этого говорили, что проблемы «Ак Барса» в том, что у Знарка есть любимчики и раздевалка разбилась на кланы.

В этой версии – кажется, довольно распространенной – я вижу два слабых места.

Первое – не очень представляю себе, чтобы раздевалка была разбита на кланы и любимчиков с той радикальностью как об этом говорили. Это все-таки раздевалка профессионального клуба, а не аниме-сериал про школьников.

Второе – всем, кто распространяет версию про кланы и любимчиков, стоит сперва потрудиться над доказательством того, что у этих явлений есть связь со структурой игры команды и результатами. Опять же, не представляю себе, что профессионала в возрасте старше 20 можно настолько обидеть в раздевалке, чтобы он расстроился и развалился на площадке.

У нас у всех отношения с коллегами болтаются в очень широком диапазоне. Мы все как-то работаем.

За «Ак Барс» что при кланах, что при разных тренерах забивают в основном одни и те же 8 человек.

Продвинутые цифры: прогресс в большинстве и в защите

В любом случае эти игры разума невозможно конкретизировать. Зато можно обрисовать контуры перемен, которые произошли с «Ак Барсом» при Билялетдинове – и которые он, таким образом, произвел.

Да, сейчас на вас польются потоки цифр, постараюсь аккуратнее. Данные я собрал за период до начала февраля, то есть самые последние игры в эту выборку не входят.

Сразу смешная деталь – при Знарке «Ак Барс» был лучше на точке. 52,8% против 52,7%. Надо возвращать кланы!

Совершенно новая команда без кланов и любимчиков создает те же 3,3 ожидаемых гола за матч, что и было при Знарке; но довольно об этом. Есть кое-что интереснее.

Бросаются в глаза два параметра: количество пропущенных в среднем за матч и реализация большинства. Оба стали настолько лучше, что будто бы в них и объяснение. Руки чешутся рассмотреть их по отдельности, но для начала рассмотрим в связке – с забитыми в среднем за матч тоже.

Примерно похожая средняя результативность (три десятых для такой дистанции – это не такая уж и крохотная разница, но в принципе это результативность такого же уровня) при возросшем проценте реализации большинства подсказывает, что команда, скорее всего, немного меньше начала забивать 5-на-5. А значит она стала строже играть 5-на-5 – и это какая-то совсем не удивительная новость с учетом фамилии пришедшего тренера.

Я вижу, насколько меньше «Ак Барс» стал пропускать, и получаю подтверждение этой теории (а это все-таки теория, а не задокументированный факт). Кажется, основа скачка «Ак Барса» – это не метафизика и кланы, а более качественная работа на своей половине; что, опять же, вообще не удивительно с учетом фамилии нового тренера.

Билялетдинов поставил «Ак Барсу» большинство? Можно сказать и так. Вот только в большинстве он использует ту же бригаду, которая чаще всего выходила при Знарке: Войнов, Радулов, Кагарлицкий, Галиев, Шипачев – просто за первый отрезок они забили однажды, а за второй – уже восемь раз.

Хорошо помню, что в начале сезона о проблемах «Ак Барса» в большинстве много говорили – и сел посмотреть, что же там у них; и пришел к выводу, что с возвращением Славы Войнова (он был травмирован) все наладится. Наладилось.

Изменения в составе: минимальные

Понятно, что, скорее всего, новый тренер укрепил защитную структуру устными требованиями более экономной, лаконичной игры от всех пятерок – и надеюсь, эту тему раскроет документальный сериал «Ак Барса».

Мы же с вами можем посмотреть, какие изменения в составе помогли Билялетдинову затереть пробоины.

На самом деле, не произошло ничего революционного. Билялетдинов сохранил любимую тройку Знарка – Петров остался с Кагарлицким и Шипачевым.

Радулов обрел постоянных партнеров – Воронкова и Сафонова. Он играл с ними и при Знарке, но тогда его чаще выпускали с Галиевым и Семеновым.

Соответственно, Семенов и Галиев спустились в составе пониже – в третье звено, где с ними играет Панюков. Бурмистрова заменил Галимов, который играет с чекинг-связкой Лукоянов – Глухов.

В защите только одна заметная перестановка: если Знарок доверял молодому Евсееву место чуть ли не во второй паре рядом с Войновым, то Билялетдинов убрал Никиту в ротацию на место седьмого – ну и изредка того подключает.

Как мне объяснил знакомый эксперт, Евсеев активно использует опцию включения в атаку, а для защитников «Ак Барса» это сейчас не первый приоритет.

Мог бы Знарок остаться и дать такой же результат?

Я хорошо помню свои ощущения от игры сборной на ЧМ-2014. Насколько тогда сказался перепад в ощущении с Сочи. Еще недавно сборная мучилась, будто у всего состава разом болят зубы – и через пару месяцев вдруг взлетела, причем примерно с теми же игроками.

Это сильно сыграло за Знарка – никогда больше его сборная не смотрелась так легко (у этого могут быть разные объяснения, в том числе и уровень соперников), но очень долго о нем думали как о продвинутом тренере активного стиля. Во многом из-за картинок с ЧМ-2014.

Сейчас то же самое играет за «Ак Барс» Билялетдинова. По факту изменений не так много, игра не то чтобы радикально поменялась, но эмоции эту игру сопровождают совсем другие.

Я уверен, что есть специалисты, для которых эта минимал-революция подтверждает метафизическое объяснение, про те же кланы и любимчиков.

Но мне больше нравится быть в инструментальной плоскости верифицируемых выводов, и для меня табличный взлет Казани с новым тренером – это подтверждение нескольких очевидных вещей.

Все-таки у «Ак Барса» очень плотный состав, и для полноценного взлета ему нужны были небольшие штрихи. Это все надо было чуть-чуть подправить и направить. Например, помогли бы внятная идея игры в равных составах и работающее большинство. Билялетдинов принес первое – и по какой-то причине стало лучше со вторым. Не исключено, что тренер применил к большинству какой-то электрошок, но Знарок наигрывал ту же первую бригаду, что играет сейчас – изменения если и были, то скорее косметические.

Тут мы приходим к вопросу: а мог бы Знарок остаться и привести команду ко второму месту на Востоке? Сейчас я в этом не уверен. Знарок приехал в Казань с какой-то не очень здорово сформулированной идеей. Будет ли эта команда атаковать? Да, но разве Олег Валерьевич умеет ставить такие системы? Будет ли она защищаться? Что – с таким составом и защищаться?

Может быть, она будет пахать и работать. Возможно – но зачем тогда Радулов и Шипачев?

Эта неопределенность открывала простор для трактовок извне – и команду засыпали вопросами. Аргументы о красоте ее игры, о результативности были чуть ли не первыми претензиями к тренеру. Таким образом Знарку будто бы навязывали концепцию стиля. Никто не знал, как должен играть этот «Ак Барс», но все знали, что точно не так. И представляли себе скорее «Барселону» или «Манчестер Сити».

Прошло два месяца с момента увольнения Знарка. «Ак Барс» в целом играет точно так же. Звено Шипачева не феерит, у Радулова нет никакой химии с его бодрыми партнерами. Но теперь все знают, что никакой феерии и не будет. Ее и не ждут. У команды есть идея, ее принес новый тренер – и это вообще никакой не прорыв, но идея работает, и этого достаточно. Билялетдинов без всяких фантазий об атакующем монстре скрутил команду в привычный рогалик. Человеку, у которого команда с Малкиным, Ковальчуком и Дацюком выглядела не сложнее корабельного каната, не привыкать.

И теперь никто не спрашивает у Вадима, почему он недостаточно ярко играет в атаке; от Шипачева при Знарке очевидно ждали большего.

Другое дело, что если бы он при всех проблемах вдруг взрастил процент реализации большинства до 28%, это бы потянуло за собой результат и сняло бы часть метафизических претензий к нему. Интересно? Еще как. Возможно, чтобы понять разницу между эпохами двух больших тренеров в одном сезоне одной большой команды, нужно всего лишь срезать все розыгрыши первой спецбригады большинства и искать изменения там.

Ну, об этом в следующей серии.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Куденко, Алексей Куденко, Александр Кряжев, Максим Богодвид