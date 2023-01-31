Первый обмен-блокбастер в НХЛ: «Айлендерс» взяли лидера «Ванкувера», чтобы побиться за плей-офф

До дедлайна куча времени, а жара уже началась.

В хоккейных новостях наконец-то сверкнула молния – Бо Хорвата, лидера и капитана «Ванкувера», обменяли в «Айлендерс». Да-да-да, я знаю, что вы думаете: случай с Будро выбил менеджмент «Кэнакс» из колеи, он (менеджмент) окончательно поплыл и просто разваливает команду.

Тем временем – вот вообще нет. Обмен Хорвата получился не только эффектным, но и удивительно метким. Для обеих сторон.

Разбор первой большой сделки года – миллиметрами ниже, но перед ним обязательно подпишитесь на мой телеграм, там я постоянно разбираю всякие хоккейные штуки.

Детали: игрока в его лучший сезон махнули на пакет с полезной всячиной

Как вы уже поняли, «Айлендерс» получают Бо Хорвата. Многолетнего капитана «Ванкувера», который вопреки общекомандной инерции («Кэнакс» застряли далековато от линии плей-офф) проводит сезон с претензией на статус лучшего в своей карьере.

Щепотка цифр:

Лучшим для Хорвата можно считать чемпионат-2018/19, когда он набрал 61 очко в 82 играх.

Прямо сейчас у него 54 очка в 49 играх и он идет на 87 очков за сезон – это намного, намного больше.

В скобках нужно отметить: в последнее время у НХЛ было туговато с полноценными регулярными чемпионатами, но если включать опцию моделирования, то еще более успешным у Бо мог получиться сезон-2019/20, тогда он шел на 65 очков в 82 играх. Но это тоже меньше, чем сейчас (и тогда Хорват был хорош в плей-офф – об этом вспомним ниже).

Что получает «Ванкувер»? На самом деле – отличный пакет со всякой всячиной.

Начнем с конца: плавающий защищенный пик первого раунда на драфте. Плавающий в том смысле, что если после лотереи он окажется среди первых 12, то останется у «Айлендерс» – и пик «Ванкувера» перенесется на следующий год. Бо Хорват, напомню, был выбран девятым на драфте-2013.

Дальше: Аату Рятю, 20 лет, нападающий, Финлядия. Я не видел его в деле в НХЛ (у него 12 матчей за «Айлс») в этом сезоне, но помню, что он бодро выглядел в финской молодежке – возможно, мы имеем дело с будущим игроком основы клуба НХЛ.

Главное блюдо: Энтони Бовилье. Ловкий, злой, скоростной нападающий основы «Айлендерс», который никогда не был машиной в смысле результативности по регулярке, но очень здорово отрабатывал в плей-офф.

Выгода «Айлендерс»: мгновенный эффект от приобретения элитного игрока

Смотрим в таблицу: «Айлс» – в небольшой группе преследования слегка оторвавшихся лидеров. До первой тройки дивизиона пока далековато, но если взять wild-card, то все не так плохо: до «Вашингтона» всего три очка, до «Питтсбурга» – 2 (правда у «пингвинов» 3 матча в запасе).

Переходим в раздел «Вратари» сайта moneypuck.com и видим, что шансы «Айлендерс» никакая не сказка – Илья Сорокин один из двух сильнейших вратарей лиги по всяким продвинутым показателям. Команде надо седлать этот сезон, и Хорват, которого уже проецируют в первое звено – отличное усиление под задачу. Он и сам по себе хорош, он проводит сильный чемпионат – и он отлично показал себя в плей-офф-2019/20, когда «Ванкувер» там немного пошумел и как следует напугал «Вегас».

Выгода «Ванкувера»: отложенный эффект и немного риска

При этом «Кэнакс» мне видятся чуть ли не главным выгодоприобретателями обмена. Да, Хорвата отдавать жалко, но пакет, пришедший взамен, может компенсировать и перекрыть эту потерю.

В «Ванкувере» Хорват играл за 4 с лишним миллиона. Вес нового контракта начинался бы, скорее всего, от 8 млн – это заметный слот в общем объеме под потолком зарплат. Не факт, что «Кэнакс» полезно прямо сейчас бетонировать этот слот: команда очевидно перестраивается, и, какой она будет в ближайшие годы, пока неясно.

Но очевидно, что эта конфигурация состава себя немного исчерпала и не приносит нужного результата. Самое время что-то менять.

Необязательно капитана, конечно, но Хорват прям хорош и за него на рынке можно было требовать внушительную компенсацию, никто бы и не пикнул – собственно, «Айлендерс» ее и предоставили.

Не самое фантастическое стечение обстоятельств может привести к тому, что на дистанции в 2-3 года «Ванкувер» выиграет от этого обмена гораздо больше, чем «Айлендерс».

Правда, для этого менеджмент клуба должен приложить еще кое-какие усилия – и как-то разобраться с составом в защите; но и для этого еще полно времени.

Фото: REUTERS/Bob Frid, Dennis Schneidler, James Carey Lauder