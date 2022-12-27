«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

Записал Никита Петухов.

Вы наверняка знаете: на днях комментатор Александр Шмурнов выложил в соцсетях небольшой пост об Александре Овечкине и его рекордах – он начинался словами «не переношу Овечкина». В ленте новостей Sports.ru реплика собрала почти 6 сотен комментариев.

Никита Петухов связался с Александром, чтобы расшифровать его позицию – и получился монолог о любви к спорту. Причем не только к хоккею.

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Я написал пост после сто пятьдесят третьего восхищения очередным голом в пустые ворота. Да, я знаю – были еще и не в пустые. Но за последние несколько лет в пустые было примерно столько же, как я замечаю.

Да это и неважно. Дело же не в том, в пустые или не в пустые ворота. Дело в том, что я в принципе об этом думаю.

Сначала три дисклеймера.

Первый. Для меня эта тема – довольно мелкая. Не являющаяся важной.

Второе. Я заметил, что среди комментариев процентов 30-40 – благодарности от людей, которые тоже так думают, но просто не берутся это сказать. Я писал для них. Я всегда пишу для единомышленников.

И третье. Я не столько не люблю Овечкина, сколько не люблю шумиху вокруг Овечкина. И это главное – меня больше всего раздражают разговоры и обмусоливания будущего рекорда.

Теперь – по поводу моего отношения к Овечкину. В принципе, я уважаю больших спортсменов. Но… Это отношение сильно изменилось после того, как Овечкин присоединился к Putin Team. С тех пор оно стабильно пренебрежительное.

Это моя личная история, к Овечкину не имеющая никакого отношения. Это полностью – четвертый дисклеймер – мое мнение. Я написал в посте: это факт моей биографии, а вовсе не Овечкина. Овечкин остается великим, он может ставить какие угодно рекорды, радовать поклонников.

Теперь что касается, собственно, спорта и обмусоливания этого рекорда. Моя формула отношения к спорту выражается примерно так: Гретцки, Месси, Федерер. В свое время мы смотрели мало хоккея – в основном обзоры, но уже позже я посмотрел много игр и эпизодов. И я понимаю, что Гретцки – абсолютный гений. Гений, который, в принципе, и есть хоккей. Конечно, гений своей эпохи, но я думаю, что и сейчас он был бы востребован точно так же, как востребованы другие маленькие, умные игроки – такие, как Панарин или Патрик Кэйн.

Гретцки как игрок сильнее любого хоккеиста в истории, несмотря на комплекцию. А уж тем более – сильнее односторонних односторонних профессионалов – таких, как Овечкин. Который великолепно умеет бросать, выбирать момент и в лучшие годы карьеры как бомбардир действительно велик.

Но какое бы то ни было сравнение Овечкина и любого другого хоккеиста с Гретцки кажется мне унизительным для хоккея.

Я всю жизнь комментирую и смотрю теннис. И когда я понимаю, что и как для тенниса сделал Федерер, какой он гений, какое он воплощение игры, я понимаю и то, что если бы Надаль выиграл 152 «Ролан Гарроса», он бы все равно не подобрался к Федереру на пушечный выстрел. Как и Джокович – даже если бы выиграл 17 тысяч австралийских чемпионатов.

У них у всех плюс-минус 20 турниров «Большого шлема». Эти двое обошли Федерера и – вот это я терпеть не могу – про них говорят: «Теперь они более великие». Я рассуждаю так: «Если ты, человек, думаешь, что от того, что теннисист выиграл больше на один «Шлем», гений стал ниже, то ты – идиот. И вообще эту игру не любишь и не понимаешь. А любишь какие-то цифры».

Что в голове у такого человека? Наверное, он просто ненавидит гениев. И хочет, чтобы гении были принижены за счет того, что их кто-нибудь в чем-то обошел.

У меня есть любимая карикатура газеты L’Équipe – времен, когда еще до появления Джоковича разбирались битвы Надаля и Федерера. Там был нарисован Федерер – в смокинге, знаменитой повязке, со скрипкой и смычком. А рядом Надаль – в майке, тоже в повязке, небритый, весь волосатый и опирающийся на гигантскую, в его рост, дубину дикаря.

Федерер смычком показывает на эту дубину и спрашивает: «А как ты на этом играешь?». А тот говорит: «Я не играю, я ***** [фигарю]». Ну, есть соответствующее французское слово.

Когда я увидел эту замечательную карикатуру, в которой воплощен весь теннис, я понял, что всегда буду желать победы Федереру, потому что это теннис. А Надаль – это сучковатая дубина. И когда Надаль обошел Федерера и начали кричать: «Ну все, теперь Надаль самый великий!» – меня вырвало.

Та же самая история с Месси и Роналду. Я знаю, что делает Месси, я вижу, я чувствую это всю жизнь, понимаю, что вот он и есть наконец-то пришедшее в наше поколение – после Пеле, Марадоны, Кройффа – воплощение футбола.

И рядом в том же поколении появляется атлет. Хороший атлет, но как футболист – на два порядка слабее. Этот атлет забивает больше голов, выше прыгает – действительно хороший атлет: и через себя забивает, и карьера у него хорошая. Но сравнивать Роналду и Месси? Для меня абсолютно очевидно: Роналду ниже Месси на два порядка.

И я вижу, что Месси – это футбол, Федерер – это теннис, а Гретцки – это хоккей. Это мое мнение.

И когда мне говорят: «Овечкин сейчас обгонит Гретцки и будет более великим» – на бумаге нельзя передать тон, которым я это произношу – меня снова рвет.

Про спорт все. А теперь следующее мое соображение. Ненавижу людей, которые так думают вот об этих рекордах – пишут и пишут, говорят и говорят, восхищаются, слюни у них текут. Просто не переношу.

После 802-й шайбы, заброшенной в пустые ворота, их стало слишком много.

Да, 801-я была забита нормально, а 802-я – так же, как и предыдущие штук 7 из последних 10 – была забита в пустые ворота. Они выигрывают то 5:2, то 5:1 – и Овечкин закатывает в пустые ворота.

Понятно: чтобы закатить в пустые ворота, нужно быть многолетним лидером, нужно уметь играть 5-на-6 в последние секунды, знать, куда поехать, и вообще быть спортсменом. Да, он действительно хороший хоккеист, но после этого говорить «Вау, рекорд, сейчас он обойдет Гретцки» – это отвратительно.

Забросит Овечкин хоть 1500 шайб – он не подберется к Гретцки точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле.

Меня все эти разговоры бесят. Ну побил и побил. Молодец, хорошо.

В общем, я выразил свое пренебрежение не столько к Овечкину – хотя оно тоже есть, я вам уже описал. Но больше к тому, что сейчас называется «хайп», а по-русски – «шумиха».

Мне гораздо милее, когда рекорды бьет Кучеров. Хотя он и не очень приятная персона, насколько я знаю, но как хоккеист он мне гораздо больше интересен. Он делает игру своей команды. Он тот, от кого идут передачи на пустые ворота, у кого есть влияние на ситуацию, а не просто шлепок по шайбе. Вот он мне кажется большим хоккеистом.

А рекорды по шлепкам по шайбе не заслуживают и десятой части шумихи, которая получается.

Ну и шумиха отчасти замешана на пропаганде – вот что самое неприятное. «Наш Овечкин сейчас опередит», наш обскакай лучше вашего догоняя – вот это меня еще немножко задевает.

В своей душе я бы политику сюда не подмешивал, но она сама примешивается с той стороны. Потому что те, кто сейчас обмусоливает рекорд Овечкина, нередко в него вкладывают российскость. Меня это тоже бесит, потому что у спортивных рекордов нет национальности. Особенно в НХЛ, которая сама существует вне американских законов и порядков. НХЛ сама по себе, и в ней есть именно чистый спорт. Точно так же, как и в теннисе, и в футболе – настоящем, а не азиатском.

Фото: instagram.com/ashmurnov ; REUTERS/Geoff Burke; globallookpress.com/Dave Buston/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Julian Finney, David Ramos; РИА Новости/Алексей Дружинин, Сергей Гунеев