овечкин и седины
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«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

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Записал Никита Петухов.

Вы наверняка знаете: на днях комментатор Александр Шмурнов выложил в соцсетях небольшой пост об Александре Овечкине и его рекордах – он начинался словами «не переношу Овечкина». В ленте новостей Sports.ru реплика собрала почти 6 сотен комментариев

Никита Петухов связался с Александром, чтобы расшифровать его позицию – и получился монолог о любви к спорту. Причем не только к хоккею.

* * *

Я написал пост после сто пятьдесят третьего восхищения очередным голом в пустые ворота. Да, я знаю – были еще и не в пустые. Но за последние несколько лет в пустые было примерно столько же, как я замечаю. 

Да это и неважно. Дело же не в том, в пустые или не в пустые ворота. Дело в том, что я в принципе об этом думаю. 

Сначала три дисклеймера. 

Первый. Для меня эта тема – довольно мелкая. Не являющаяся важной.

Второе. Я заметил, что среди комментариев процентов 30-40 – благодарности от людей, которые тоже так думают, но просто не берутся это сказать. Я писал для них. Я всегда пишу для единомышленников. 

И третье. Я не столько не люблю Овечкина, сколько не люблю шумиху вокруг Овечкина. И это главное – меня больше всего раздражают разговоры и обмусоливания будущего рекорда.

Теперь – по поводу моего отношения к Овечкину. В принципе, я уважаю больших спортсменов. Но… Это отношение сильно изменилось после того, как Овечкин присоединился к Putin Team. С тех пор оно стабильно пренебрежительное.

Это моя личная история, к Овечкину не имеющая никакого отношения. Это полностью – четвертый дисклеймер – мое мнение. Я написал в посте: это факт моей биографии, а вовсе не Овечкина. Овечкин остается великим, он может ставить какие угодно рекорды, радовать поклонников.

Теперь что касается, собственно, спорта и обмусоливания этого рекорда. Моя формула отношения к спорту выражается примерно так: Гретцки, Месси, Федерер. В свое время мы смотрели мало хоккея – в основном обзоры, но уже позже я посмотрел много игр и эпизодов. И я понимаю, что Гретцки – абсолютный гений. Гений, который, в принципе, и есть хоккей. Конечно, гений своей эпохи, но я думаю, что и сейчас он был бы востребован точно так же, как востребованы другие маленькие, умные игроки – такие, как Панарин или Патрик Кэйн. 

Гретцки как игрок сильнее любого хоккеиста в истории, несмотря на комплекцию. А уж тем более – сильнее односторонних односторонних профессионалов – таких, как Овечкин. Который великолепно умеет бросать, выбирать момент и в лучшие годы карьеры как бомбардир действительно велик.

Но какое бы то ни было сравнение Овечкина и любого другого хоккеиста с Гретцки кажется мне унизительным для хоккея.

Я всю жизнь комментирую и смотрю теннис. И когда я понимаю, что и как для тенниса сделал Федерер, какой он гений, какое он воплощение игры, я понимаю и то, что если бы Надаль выиграл 152 «Ролан Гарроса», он бы все равно не подобрался к Федереру на пушечный выстрел. Как и Джокович – даже если бы выиграл 17 тысяч австралийских чемпионатов.

У них у всех плюс-минус 20 турниров «Большого шлема». Эти двое обошли Федерера и – вот это я терпеть не могу – про них говорят: «Теперь они более великие». Я рассуждаю так: «Если ты, человек, думаешь, что от того, что теннисист выиграл больше на один «Шлем», гений стал ниже, то ты – идиот. И вообще эту игру не любишь и не понимаешь. А любишь какие-то цифры».

Что в голове у такого человека? Наверное, он просто ненавидит гениев. И хочет, чтобы гении были принижены за счет того, что их кто-нибудь в чем-то обошел.

У меня есть любимая карикатура газеты L’Équipe – времен, когда еще до появления Джоковича разбирались битвы Надаля и Федерера. Там был нарисован Федерер – в смокинге, знаменитой повязке, со скрипкой и смычком. А рядом Надаль – в майке, тоже в повязке, небритый, весь волосатый и опирающийся на гигантскую, в его рост, дубину дикаря.

Федерер смычком показывает на эту дубину и спрашивает: «А как ты на этом играешь?». А тот говорит: «Я не играю, я ***** [фигарю]». Ну, есть соответствующее французское слово. 

Когда я увидел эту замечательную карикатуру, в которой воплощен весь теннис, я понял, что всегда буду желать победы Федереру, потому что это теннис. А Надаль – это сучковатая дубина. И когда Надаль обошел Федерера и начали кричать: «Ну все, теперь Надаль самый великий!» – меня вырвало.  

Та же самая история с Месси и Роналду. Я знаю, что делает Месси, я вижу, я чувствую это всю жизнь, понимаю, что вот он и есть наконец-то пришедшее в наше поколение – после Пеле, Марадоны, Кройффа – воплощение футбола.

И рядом в том же поколении появляется атлет. Хороший атлет, но как футболист – на два порядка слабее. Этот атлет забивает больше голов, выше прыгает – действительно хороший атлет: и через себя забивает, и карьера у него хорошая. Но сравнивать Роналду и Месси? Для меня абсолютно очевидно: Роналду ниже Месси на два порядка.

И я вижу, что Месси – это футбол, Федерер – это теннис, а Гретцки – это хоккей. Это мое мнение. 

И когда мне говорят: «Овечкин сейчас обгонит Гретцки и будет более великим» – на бумаге нельзя передать тон, которым я это произношу – меня снова рвет. 

Про спорт все. А теперь следующее мое соображение. Ненавижу людей, которые так думают вот об этих рекордах – пишут и пишут, говорят и говорят, восхищаются, слюни у них текут. Просто не переношу.

После 802-й шайбы, заброшенной в пустые ворота, их стало слишком много. 

Да, 801-я была забита нормально, а 802-я – так же, как и предыдущие штук 7 из последних 10 – была забита в пустые ворота. Они выигрывают то 5:2, то 5:1 – и Овечкин закатывает в пустые ворота.  

Понятно: чтобы закатить в пустые ворота, нужно быть многолетним лидером, нужно уметь играть 5-на-6 в последние секунды, знать, куда поехать, и вообще быть спортсменом. Да, он действительно хороший хоккеист, но после этого говорить «Вау, рекорд, сейчас он обойдет Гретцки» – это отвратительно.

Забросит Овечкин хоть 1500 шайб – он не подберется к Гретцки точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле. 

Меня все эти разговоры бесят. Ну побил и побил. Молодец, хорошо.

В общем, я выразил свое пренебрежение не столько к Овечкину – хотя оно тоже есть, я вам уже описал. Но больше к тому, что сейчас называется «хайп», а по-русски – «шумиха».

Мне гораздо милее, когда рекорды бьет Кучеров. Хотя он и не очень приятная персона, насколько я знаю, но как хоккеист он мне гораздо больше интересен. Он делает игру своей команды. Он тот, от кого идут передачи на пустые ворота, у кого есть влияние на ситуацию, а не просто шлепок по шайбе. Вот он мне кажется большим хоккеистом.

А рекорды по шлепкам по шайбе не заслуживают и десятой части шумихи, которая получается.

Ну и шумиха отчасти замешана на пропаганде – вот что самое неприятное. «Наш Овечкин сейчас опередит», наш обскакай лучше вашего догоняя – вот это меня еще немножко задевает. 

В своей душе я бы политику сюда не подмешивал, но она сама примешивается с той стороны. Потому что те, кто сейчас обмусоливает рекорд Овечкина, нередко в него вкладывают российскость. Меня это тоже бесит, потому что у спортивных рекордов нет национальности. Особенно в НХЛ, которая сама существует вне американских законов и порядков. НХЛ сама по себе, и в ней есть именно чистый спорт. Точно так же, как и в теннисе, и в футболе – настоящем, а не азиатском.

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Фото: instagram.com/ashmurnov ; REUTERS/Geoff Burke; globallookpress.com/Dave Buston/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Julian Finney, David Ramos; РИА Новости/Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

158 комментариев

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slow focus
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слава славному парню и патриоту Овечкину за то, что славит великий город Вашингтон, столицу великой страны!
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Владимир Ожигнед
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Он когда-то "авторитетно высказался", что это не Хави с Иньестой научили Месси в футбол играть,а он их. Мне кажется этого достаточно для оценки "понимания спорта" данного персонажа.
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vfrc14
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Борода Семака
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Сколько ни читаю Шмурнова, такое ощущение, что его кто-то в детстве очень много и сильно обижал
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Адекватник
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Ответ albert_lucky
По Федереру не знаю, но то, что Месси на порядок выше Роналду, для меня, как и для многих очевидно. То, что Грецки лучше Овечкина, хотя бы потому, что через него шла вся игра, он был не просто наконечником и снайпером, как Овечкин, тоже очевидно. При этом не умаляю его заслуг, и болею за его рекорд. Выходит, товарищ Шмурнов в целом прав. Просто сейчас время тех, кто не видел доминирование Харламова, Гретцки, Марадоны. Тех, кто не хочет признавать или просто не понимают, в т.ч. из-за живых впечатлений, что современные герои не чета прошлым, возможно в будущем такие появятся, но не факт. Единственный, кто приблизился и даже встал в один ряд с легендами прошлого - это Месси. Брал в учёт только футбол и хоккей. Это моё мнение.
Дело не в том, кто выше, а кто ниже. Дело в отсутствии элементарного уважения к людям. К своим согражданам, зрителям, слушателям, читателям и пр. Когда тебя раздражают люди, их радость, их положительные эмоции, их страсть - это печальный знак. Знак человека, у которого все плохо. И когда это не просто очередное школоло из тырнета, а взрослый мужик, который работает в сфере средств массовой информации и который, в том числе, несет ответственность за эмоциональное состояние болельщика - это совершенно печально.
п.с. на счет грецки и ови. грецки, бесспорно, намного более разносторонний игрок. но хоккей тогда был совершенно другим. Результативность хоккея была почти в два раза выше. Просто умножь количество заброшенных Овечкиным шайб на 2 и посмотри что будет. Тогда и вопрос будет выглядеть под другим углом. Например, второй из действующих игроков, Сидни, недавно забил 517ую шайбу. Хотя Сидни, безусловно, велик, выиграл все по нескольку раз и все такое...
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Coongur
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Кстати, это же парадоксальная история: ну примерно как быть гомофобом и видеть в Мерькюри только гея, отрицая его творчество. Так же у Шмурнова Ови - фанат Путина, поэтому априори плох.
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VladislavZ
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петухов и пустота или как важно мнение блохи о человеке
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Creighton
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Ответ Mefodi
В погоне за главным рекордом лиги Грец уже в 22 года превзошёл Хоу по эпптинетам, а по итогам карьеры перешакалил своего величайшего предшественника почти в 5 раз - 56 против 12. Добрая половина разницы между 894 и 801 обусловлена эмптинетами. Зато по победным шайбам Грец не смог хотя бы приблизиться к Хоу - 91 против 121. Саня, напротив, давно обогнал Греца по победным шайбам, а по эмтинетам всё ещё отстаёт. Это при том, что в наши дни эмптинеты случаются почти в 3 раза чаще, чем в середине 80-х. А послушаешь это существо, и кажется, что вся погоня Овечкина за главным рекордом лиги базируется исключительно на эмптинетах. Кстати, Грец один из своих самых знаменитых рекордов 50 шайб за 39 игр оформил, шакальнув эмптинет. Но это другое. Грецу можно.
Вы совершаете ошибку Шмурнова, пренебрегая Грецки. За что? Он к Овечкину всегда с симпатией относился, даже хочет лично присутствовать на побитии рекорда. Он же не виноват, что всякие обскуранты, возвеличивая его достижения, походя плюют в остальных.
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2882
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Ответ Кирилл Ивлев
На удивление согласен со Шмурновым...
Сходи к специалисту, может это еще лечится
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Slevin23
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Шмурнов - это:
Человек
Обладающий
Редким
Талантом
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NomerSports
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Рекорд Овечкина всего лишь цифры Шмурнову незачем переживать о величии Грецки
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Ответ Варлампий Варлампий
Согласен со Шмурни, упиваться хитрожопыми голами седого это бред, пусть хоть 1000 забьет, боевых голов там единицы
При этом у Грецки голов в пустые ворота до сих пор больше))) Но это другое, да?)
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boalx
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Ответ 37old
Комментарий удален пользователем
"неглупый, очень пафосный, предельно тщеславен"
Исходя из пафосности и тщеславия в первом слове "не" явно лишнее...
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А Шмурнову мало было того, как его на эстонском тв опустили сказав то, что им наплевать на него и тех, кто ещё из русских такого же мнения?! Им важно быть против всех русских. Это было на гос. тв. Шмурнов обтекал по видеосвязи и продолжает нести пургу
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Валера, настало твое время...
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Сколько жёлчи, какой-то мелкой зависти и нетерпимости по отношению к спортсменам, которые не его любимчики. Никогда не комментировал данного персонажа, у каждого своё мнение, но тут он переборщил
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Alex Zet
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Вот слова Петухова Н., цитирую: -

"Главное что я понял,да, величие Овечкина в сборной нам всем немного не хватило, но,
ОН ТОЧНО САМЫЙ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ИГРОК СВОЕГО, ТО ЕСТЬ, УХОДЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ"

Эта цитата взята мной из ютуб ролика канала Н. Петухова под названием: -
Я посмотрел все голы Овечкина в НХЛ
Длительность видео 2 часа 12 минут. Там автор комментирует голы Саши, коменты все положительные, автор часто недоумевает как так вот просто Саша может забивать голы, все стоят и щелкают клювами, а Саша раз и голешник. Вот ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=RcmgHcnvOzY

Уж не знаю что случилось в жизни самого Н. Петухова, но тока очень странно читать нынешние посты етого чела, в которых Н. Петухов поливает грязью Сашу, типа что оказываетс Овечкин все 800 голов забил в пустые ворота, хотя еще буквально месяц назад, высказывал прямо противоположеное. Ну да, было несколько шайб в пустые ворота, в последний месяц, забитые Овечкиным. И что, ему не надо было их забивать что ли, специально мазать? Странная логика у некоторых здешних обитателей.
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Джеймс Обиора
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Шмурнов действительно ощущает себя "моральным камертоном " и верит что может "забрать всех мальчишек из футбольных площадок" хотя сам по себе один из самых ненавидимых комментаторов в России и просто смешной чсвшник
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Алек Нирг
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Оставьте уже мумию в покое. Пусть живет там в своей америке и исходит желчью по разным поводам, зачем его сюда тащить то?
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Владимир Абрамов
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Шмурнов - это прямо воплощение ноющего школьника из комментариев. Особый у него взгляд на все, и "не так забивает"! Если забивает так, то все равно не то - мой кумир делает лучше! Если вдруг лучше... раньше были настоящие времена, на воротах стояли настоящие вратари! И вообще он негодный как человек и за Утина, а я моральный камертон. А по сути просто мечущаяся душонка, вредина обыкновенный.
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СержМиранэн
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Петя, лучше скажи в присутствии шмурняка что Чикаго посредственный хоккейный клуб. вот тогда у тебя будет настоящий материал для статьи...
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gribovodoved
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Ответ Coongur
«Это отношение сильно изменилось после того, как Овечкин присоединился к Putin Team.» После этого можно не читать, так как дальше болезный описывает отношение к Путину
"В своей душе я бы политику сюда не подмешивал, но она сама примешивается с той стороны. Потому что те, кто сейчас обмусоливает рекорд Овечкина, нередко в него вкладывают российскость."
А те болельщики Вашингтона, да и просто хоккейные болельщики из США, Канады, Европы, которые в твиттере и других запрещенных соцсетях высказывают постоянно свой респект Сане и ждут побития рекорда, они тоже свою российскость вкладывают?))
Я, кстати, видел и не раз, что Саню называют великим люди с украинским флагом на аватаре ))
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Ivan Pro
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Вопрос и не ставится о том, что Овечкин после падения рекорда станет лучшим (более великим) хоккеистом нежели Грецки. Вопрос в том, что он станет самым результативным снайпером в истории НХЛ и побьет рекорд, считавшийся недостижимым. Вот и все, ни больше, ни меньше
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СержМиранэн
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Петя, Петя, Петушок....Шмур позолотил твой гребешок ?
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boalx
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Ответ я Руни купил
Мне конечно глубоко всё-равно, и я сейчас подробно объясню почему:...
Я гналась за Вами три дня, чтобы сказать, как я к Вам равнодушна...)))
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a.panicheff
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шмурнов тебя все забыли и вспомнили потому что ты вякнул, гнус, про Овечкина

вот и вся цена тебе и твоей ненависти. ненавидь дальше ахахаха
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