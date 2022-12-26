После Баффало-2011 у России – ни одного золота МЧМ. Эти 10 лет были сплошным провалом?

Эпоха Брагина.

Сегодня стартует МЧМ-2023. Его должны были провести Омск и Новосибирск, а проведут Галифакс и Монктон – вы в курсе, почему так получилось (кстати, арена в Новосибирске до сих пор не до конца готова к тому, чтобы на ней играли в хоккей).

России не будет ни в Галифаксе, ни в Монктоне – вы тоже знаете почему. Таким образом, мы точно остаемся без золота молодежного чемпионата мира. И Баффало-2011 еще на один год дальше от нас. С каждым МЧМ последняя победа России уходит все глубже в историю. Многие до сих пор помнят этот турнир, будто он был в прошлом году: шнурки Ватанена, «один наш Челябинск больше, чем вся ихняя Финляндия», 0:3 к третьему периоду финала, «они, кажется. забили сами себе», «выходит шайба из зоны, а если покатим Никита? А если положим корпус Никита, а если забьем Никита-а-а-а-а!».

И классическое – «Ну, наверное, потому что мы фартожопые».

Может быть, поэтому мы до сих пор без золота? Баффало-2011 получился волшебным, и, чтобы его превзойти, недостаточно просто взять медали – нужно совершить что-то не менее эпическое. Впрочем, на данный момент это все риторика – 2023-й мы встречаем в серой зоне, из которой будущее не просматривается вообще никак. Когда Россия в следующий раз сгоняет на МЧМ? Спросите что-то попроще.

Но у нас остаются и 10 турниров, которые были после Баффало. 10 турниров, 10 сборных, 10 результатов – и среди них ни одного золотого. По инерции бы написать «10 тренеров», но по факту тренеров было три, а по сути – один; в 2010-е молодежку тренировали еще Варнаков и Ларионов, но эти годы точно останутся в истории нашего хоккея как эпоха Брагина.

10 турниров без золота – это полный провал? Или было там что-то хорошее? Что это была за эпоха? Какими были разные сборные России? Прогрессировал ли наш хоккей? Какие поколения пришли в большой хоккей вслед за поколением «фартожопых»?

А еще мне бы хотелось задать эпохе такой вопрос. Мы все знаем – и сам Брагин говорил – что победу невозможно одержать по заказу. Этот процесс нельзя контролировать на сто процентов, особенно на МЧМ – так что цвет медалей не должен быть единственным критерием в оценке отдельного турнира и всей эпохи. Формально у России после Баффало не было счастья на МЧМ – но это ведь неправда. Счастье было и его было немало. В конце концов, 2010-е стали временем, когда внимание к молодежке и ее новогоднему турниру выросло, оформилось, созрело. Это официально один из ключевых спортивных турниров года и уж точно самый магический.

Процесс увлечения страны молодежкой толкали несколько факторов, но в том числе и сама игра молодежной сборной, абсолютное волшебство, которое она генерировала. Вот сколько этого волшебства накапало за 10 лет?

В нескольких абзацах ниже я проведу вас по волнам памяти об МЧМ. Подписывайтесь на мой телеграм - там еще больше любви к хоккею.

МЧМ-2012. Фартожопые, часть 2. Кузнецов с Кучеровым и Василевским

Лица: Евгений Кузнецов, Наиль Якупов, Александр Хохлачев, Никита Гусев, Никита Кучеров, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, Андрей Василевский, Андрей Макаров.

Соперники: Мика Зибанежад, Джон Клингберг, Рикард Раккелль, Филип Форсберг, Петр Мразек, Томаш Хертл, Дмитрий Яшкин, Дуги Хэмилтон, Брендан Галлахер, Марк Шайфли, Джонатан Юбердо, Марк Стоун.

Штрихи:

•‎ Евгений Кузнецов был капитаном и выходил в центре, хотя в клубе играл на краю; стал лучшим бомбардиром турнира с двумя хет-триками – в ворота Латвии и Канады; •‎ Наиль Якупов считался одним из самых больших талантов, но ничего не забил и отдал 9 голевых передач; •‎ Кучеров и Гусев играли в одном звене с масочником Григоренко, и это звено считалось армейским – все трое были выпускниками «Красной Армии»; •‎ В одном из матчей Гусев отдавал Кузнецову такие передачи, что канадские журналисты назвали его Пикассо. «Я не знаю, как это переводится», – ответил Никита; •‎ В полуфинале Василевского поменяли на Макарова после пятой пропущенной шайбы, и Макаров отыграл весь финал; •‎ В финале Россия проиграла по броскам 17-58.

Как это было: Можно долго пересказывать детали, но, как и бывает на турнирах ИИХФ, все впечатление сделал один матч – полуфинал с Канадой. Если б он был каким-нибудь другим – более обыденным, менее нервным, не так эксклюзивно сложились бы обстоятельства (вести в Калгари у Канады со счетом 6:1 и получить 6:5 в концовке) – то и весь турнир не остался бы в истории таким трогательным.

Да, оказывается волшебный МЧМ от обычного может отличать только один выдающийся матч.

Сейчас мне понятно: россыпь звезд Брагин использовал довольно скучно, в важных матчах Россия играла осторожно (где-то на грани с трусостью) в смысле тактики. Мы еле-еле забодали чехов в четверти, кое-как, без моментов, выживали в финале против Швеции, мы отдали тем же шведам матч в группе, запрыгнув таким образом в дополнительный раунд.

Но где-то там внутри, между Чехией и Швецией, спрятался алмаз, полуфинал, в котором брагинскую осторожность умножил талант исполнителей (в диапазоне от Кузнецова до Кучерова) – и она выглядела не как осторожность, а как заточенный под соперника клинок. Она выглядела превосходно и даже стильно – Кузя забивал каждым броском, Хохлачев и Якупов легко летели в контратаки, за которыми канадцы не поспевали.

В конце игры контратакующая конструкция Брагина развалилась, но от этого только острее стали впечатления – кажется, не только у зрителей, но и у игроков. На МЧМ позже было несколько эпических матчей, но этот полуфинал, наверное, самый мощный из них.

Уровень волшебства: с победой было бы совсем красиво – легко представлялось, как Кузя берет два подряд МЧМ, но и без нее зрелища сборная дала навалом. Такие качели от 14:0 с Латвией до 17 бросков в финале – и полуфинал, который вместил в себе все это сразу.

МЧМ-2013. Уфа. Михаил Варнаков у руля. Проходы Ничушкина

Лица: Наиль Якупов, Никита Кучеров, Никита Нестеров, Альберт Яруллин, Михаил Григоренко, Александр Хохлачев, Владимир Ткачев-1993, Максим Шалунов, Андрей Василевский, Валерий Ничушкин.

Соперники: Сет Джонс, Джонни Годро, Джейкоб Труба, Джон Гибсон, Райан Нюджент-Хопкинс, Марк Шайфли, Джонатан Друэн, Джонатан Юбердо, Морган Райлли, Нэтан Маккиннон, Филип Форсберг, Вильям Карлссон, Элиас Линдхольм.

Штрихи:

•‎ Валерий Брагин ушел делать клубную карьеру – в ЦСКА; •‎ Кучеров, как говорили, получил место в составе в последний момент – Варнаков не хотел его брать; •‎ В последнем матче группового турнира против Канады Валерий Ничушкин получил 5+20 – и пропустил четвертьфинал. В игре с канадцами за третье место он же забил победный гол; •‎ Комментируя матч за бронзу, Сергей Наилич Гимаев после одного из бросков Кучерова сказал, что тому, по его мнению, дадут шанс в «Тампе»; •‎ Россия и Канада снова встретились в плей-офф и снова сыграли 6:5 (в игре за третье место); •‎ В группе обыграли будущих чемпионов – сборную США (2:1).

Как это было: и снова – ярчайшие таланты в невзрачной, хоть и водоотталкивающей упаковке. Варнаков оказался еще большим консерватором, чем Брагин – он, например, сомневался по поводу включения в заявку Кучерова и в созидании команда выглядела так, будто в полном составе скатилась с лестницы. Навсегда запомнил матч с Германией – мы легко победили 7:0, но все шайбы пришли из атак с ходу. Создавать из позиционного нападения мы будто бы и не хотели, даже против середняков.

Но матч с канадцами оказался вещью в себе и снова сделал впечатление о турнире. 6:5 в игре с Канадой, да еще вот с таким голом в овертайме – да и плевать вообще мы хотели на выходы из зоны и позиционные атаки.

После гола Ничушкина игроки сборной поехали мимо канадской скамейки, показывая всякие там пальцы. Праздник!

Уровень волшебства: да ну посредственный турнир, в котором все-таки проблескивал талант игроков – а потом такое себе ощущение залило взбитыми сливками победы над Канадой с фирменным голом одного из наших главных (как тогда казалось) талантов. И вроде не так все плохо.

МЧМ-2014. Еще одна бронза Варнакова. Еще менее интересная

Лица: Антон Слепышев, Павел Бучневич, Михаил Григоренко, Андрей Миронов, Никита Задоров, Андрей Василевский.

Соперники: Тейво Теравайнен, Артурри Лехконен, Филип Форсберг, Элиас Линдхольм, Андре Бураковски, Джек Айкел, Джейкоб Слэвин, Аарон Экблад, Бо Хорват, Сэм Райнхарт, Джонатан Друэн, Энтони Манта.

Штрихи:

•‎ За бронзу снова играли с Канадой – и снова победили в одну шайбу (2:1); •‎ Переломный момент в четвертьфинале с США случился в середине второго периода, когда американцы схватили три фола подряд и дважды оставались втроем. Стивен Сантини запустил шайбу за пределы площадки прямым броском из своей зоны;

•‎ Для двух игроков сборной России это был третий молодежный чемпионат мира – для Миши Григоренко и Андрея Василевского.

Как это было: Михаил Варнаков, часть вторая. Володю Ткачева-1995, который на суперсерии забивал вот так, не взяли. Команда сурово отрабатывает дистанцию, а тренер доверяет, кажется, только лидерской пятерке – там, как сейчас помню, играли Слепышев, Григоренко, Бучневич, Миронов и Задоров.

В таком стиле на фарте обошли американцев в четверти – повезло с глупым выбросом Сантини – и в игре за бронзу забодали такую же неяркую Канаду.

Уровень волшебства: самый серый МЧМ на моей памяти и самая незапоминающаяся команда – хотя и в ней были звезды, но вот такой тогда был подход к организации игры. Помню только гол Григоренко норвежцам – и на этом все.

МЧМ-2015. Брагин возвращается. Снова камбэк (почти)

Лица: Николай Голдобин, Сергей Толчинский, Владислав Гавриков, Иван Барбашев, Павел Бучневич, Максим Мамин, Анатолий Голышев, Владислав Каменев, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

Соперники: Вильям Нюландер, Виктор Олофсон, Николай Элерс, Оливер Бьоркстранд, Давид Пастрняк, Доминик Кубалик, Джек Айкел, Остон Мэттьюс, Дилан Ларкин, Зак Веренски, Энтони Деанджело, Коннор Макдэвид, Брэйден Пойнт, Энтони Дюклер, Макс Доми, Ши Теодор.

Штрихи:

•‎ У Брагина не получилось запустить карьеру в клубе – он вернулся в молодежку; •‎ На турнир не взяли Владимира Ткачева-1995, который, казалось, по таланту должен был проходить в состав; •‎ В группе Россия одержала всего одну победу в основное время – 7:0 над Швейцарией; •‎ Валерий Ничушкин, который уже сыграл на Олимпиаде в Сочи и по возрасту подходил на МЧМ-2015, был в «Далласе» и не мог приехать в сборную; •‎ Во втором периоде финала Россия проигрывала 1:5, но быстро вернулась в игру и сделала 4:5 – так Брагин окончательно стал Камбэковичем.

Как это было: мощнейший напряг в первом же матче – внезапно, с датчанами, которых тащили Элерс и Бьоркстранд. Заметная турбулентность на всем групповом этапе, с одной-то победой в основное время. И вдруг – сказочный плей-офф. Просто какая-то сказка. Американцы – 3:2. Шведы, с молодым Вилли Нюландером – 4:1. И вот тебе – финал.

В нем – быстро пропущенная шайба, и потом 1:3, и потом 1:5, и осознание того, что для Брагина это не кризис, а возможность. Вызов!

Ваня Барбашев, Паша Бучневич, Коля Голдобин и Серега Толчинский быстро возвращают нас в игру – и вот мы во-о-обще на равных играем с этой мощной макдэвидной Канадой в Торонто.

И ведь все было таким же – базовый настрой на осторожность, какая-то угнетающая простота в замыслах. И никуда в принципе простота не делась, и сгорели бы мы в этом финале, но у парней пошло.

И снова ощущение, будто вся эта тактика / стратегия – для слабаков, а важнее то, что мы русские и с нами русских дух. Дух может быть не победы, но камбэка.

Сборная в итоге финал проиграла, но считать это поражением просто невозможно.

Уровень волшебства: по меркам Брагина – абсолютное волшебство. Не очень понятно, была ли у нас игра. Не очень понятно, как мы хотели победить – но команда была, внешние проявления характера были, и канадцев мы вроде как напугали. У них же дома! А другого нам в принципе и не надо.

МЧМ-2016. Брагин снова в финале. Полтора камбэка

Лица: Егор Коршков, Владислав Каменев, Евгений Свечников, Кирилл Капризов, Иван Проворов, Александр Георгиев, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков, Павел Красковский.

Соперники: Павел Заха, Себастьян Ахо, Патрик Лайне, Каспери Капанен, Микко Рантанен, Мэттью Ткачак, Зак Веренски, Остон Мэттьюс, Ник Шмальтц, Алекс Дебринкат.

Штрихи:

•‎ Первый из двух турниров Кирилла Капризова – он играл в звене с армейцами Кузьменко и Светлаковым; •‎ Евгений Свечников не набрал на турнире ни одного очка и ни одного балла полезности; •‎ В четвертьфинале Россия играла с Данией и за 5 минут до конца основного времени проигрывала 2:3. Счет сравняли за 44 секунды до сирены;

•‎ В финале за 2:09 до сирены финны вышли вперед в счете – 3:2. Светлаков отыгрался за 6 секунд до сирены

Как это было: один из первых матчей группового турнира у нас был с хозяевами, финнами – и мы выиграли 6:4, уверенно и красиво. Дальше в этом смысле было по-разному – и в основном сурово, но еще победой над Финляндии сборная создала впечатление, будто контролирует даже сложные ситуации – и показала, что готова из них выходить.

Последние минуты игры против датчан в четвертьфинале я помню отлично – это был большой стресс, но парни настойчиво давили и без всякой дрожи в руках добыли овертайм. После этого дублет в полуфинале и такое же спокойствие на исходе основного времени в последней игре смотрелись как должное. Мы не ярче всех, но уверены в себе – и этим чуть ли не сильнее всех на турнире.

Еще одно серебро, которое без всяких оговорок ощущается как золото – набор эмоций у нас точно чемпионский.

Уровень волшебства: еще один абсолют, второй подряд. Сборные Брагина никогда больше не будут отыгрываться и спасаться, но про них будут говорить только это. И как спорить? Вот два подряд примера, два подряд турнира с камбэками.

Рационального в этом не очень много, но после финала никакой рациональности ни в ком остаться не могло. За эти полторы недели молодежка снова выжала из нас вообще все возможные эмоции, прокатила на качелях – и это было супер, от начала до конца. И не важно, что там с базовым стилем.

МЧМ-2017. Кирилл Капризов выбивает бронзу. Казус на буллитах

Лица: Кирилл Капризов, Денис Гурьянов, Михаил Воробьев, Павел Карнаухов, Михаил Сергачев, Яков Тренин, Григорий Дронов, Илья Самсонов.

Соперники: Тома Шабо, Пьер-Люк Дюбуа, Мэтт Барзэл, Энтони Сирелли, Чарли Макэвой, Тейдж Томпсон, Трой Терри, Расмус Далин, Александр Нюландер.

Штрихи:

•‎ Капризов стал лучшим бомбардиром турнира с 12 очками. Столько же было у Нюландера-младшего, но Кирилл забил больше голов; •‎ Россия играла в одной группе с будущими финалистами турнира – США и Канадой. И обоим проиграла; •‎ В полуфинале против США дошло до буллитов и после трех попыток наши были впереди в счете – и чуть не высыпали на лед, празднуя победу. Команда будто бы не знала, что ИИХФ поменяла правила и буллитов будет по пять. После празднования началось время Троя Терри. •‎ В овертайме игры за третье место гол забил Денис Гурьянов – и Валерий Брагин наградил его чуть ли не самой памятной тренерской речью – из тех, что долетели до телеаудитории.

Как это было: творческий метод Брагина подсветило ярким талантом Кирилла Капризова – и он стал очевиден. Многие – и я в их числе – помнят этот турнир таким: сборная бодается-бодается, терпит-терпит, а потом на минутку выходит Капризов (с Мишей Воробьевым в центре) и начинается немного хоккея.

В принципе, простота + гений – это брагинская классика, и масштабы таланта Капризова, которые сейчас очевидны всему хоккейному миру, позволяли рассчитывать и на золото, но случилось такое несчастье на буллитах. Порадовались, перегорели и по сути упустили отработанную победу. А потом Гурьянов помог с бронзой – мы так часто побеждаем в играх за третье место, что и эта победа выглядела разумеющейся и очень спокойной. Хотя такой, конечно, не была.

Уровень волшебства: на самом деле – загадка. Счастливая и трогательная развязка, гений и улыбка Капризова. Мы снова в медалях, в конце концов. Но матча-события снова не было – а без него турнир получился каким-то пустым.

МЧМ-2018. Сборная армян. Вылет в четвертьфинале

Лица: Артем Минулин, Артем Манукян, Герман Рубцов, Дмитрий Соколов, Михаил Мальцев, Виталий Абрамов, Дмитрий Саморуков, Андрей Свечников, Артур Каюмов.

Соперники: Филип Хитил, Мартин Нечас, Филип Задина, Элиас Петтерссон, Александр Нюландер, Расмус Далин, Адам Фокс, Кайлер Ямамото, Брэди Ткачак, Куинн Хьюз.

Штрихи:

•‎ В составе сборной играли три хоккеиста армянского происхождения – Артем Манукян, Алексей Полодян и Андрея Алтыбармакян; •‎ Поколение 1998 года считалось одним из самых талантливых за последнее время, но на МЧМ сам Брагин открыто говорил – это не совсем так; •‎ В четвертьфинале против США Андрей Свечников, которому было 17 лет, получил всего 10:54 игрового времени. Это было 2 января 2018 года. 4 октября 2018-го он сыграл первый матч в НХЛ и провел на льду 11:48.

Как это было: я помню, что у нас очень много говорили про наших парней-армян. Я помню очень стильных, извините, шведов. Я вообще не помню сборную России.

Хмурую простоту брагинских замыслов всегда маскировали суперзвезды, которые регулярно просачивались в состав его команды – и про наш 1998 год говорили столько хорошего, что вроде бы звезды должны были появиться и тут, но увы. И мы остались с брагинским стилем наедине.

А сам по себе он выглядит вот так – поражение в четвертьфинале, будто нас там и не было. В таких случаях Брагин, кстати, сам быстро сдает все карты и кивает на общий талант команды – будто бы в нем все дело.

Уровень волшебства: однозначно самый никакой МЧМ эпохи.

МЧМ-2019. Слепец – комета. Денисенко – новый Гусев?

Лица: Григорий Денисенко, Клим Костин, Виталий Кравцов, Даниил Журавлев, Артем Галимов, Александр Романов, Николай Коваленко, Василий Подколзин, Петр Кочетков.

Соперники: Мартин Нечас, Филип Задина, Ник Сузуки, Алексис Лафреньер, Куинн Хьюз, Джек Хьюз, Филипп Курашев.

Штрихи:

•‎ Денисенко стал лучшим бомбардиром турнира – 9 очков. Столько же набрал Алекси Хепониеми, но у Григория было больше голов; •‎ В группе Россия обыграла Канаду и заняла первое место – что случается очень редко.

Как это было: вот странно – Россия в кои-то веки взяла все четыре матча в группе и вышла с первого места на удобного соперника, а турнир это будто только испортило. Ну в четвертьфинале хлопнули Словакию 8:3 – но потом в трудовом стиле проиграли американцам и поехали за бронзой.

И команда вроде была симпатичная – тройка Денисенко – Кравцов – Костин, Саша Романов на синей линии, Дима Саморуков – но с ней будто ничего не произошло. Поражение от США в полуфинале было каким-то будничным: Россия терпела-терпела, но и натерпела только на 1:2.

Единственный всплеск на всем турнире – это откровенный проход Павла Шена в групповом матче с Канадой, который и вынес нас на первое место в группе.

Уровень волшебства: да, медаль после вылета в 1/4 в прошлом турнире – это хорошо, но есть ощущение, что получилась, скорее, иллюстрация присказки о том, что нужно бояться своих желаний. Сборная заработала зеленую дорожу и прошла по ней, выполнила норму каких-то действий (победа над Канадой, бронза) – но без особенного энтузиазма.

Тот случай, когда и придраться не к чему, и зацепиться не за что.

МЧМ-2020. Ларионов в штабе. Россия доминирует

Лица: Игорь Ларионов, Александр Романов, Александр Хованов, Егор Соколов, Григорий Денисенко, Егор Замула, Иван Морозов, Дмитрий Воронков, Василий Подколзин.

Соперники: Якуб Лауко, Алексис Лафреньер, Дилан Казинс, Барретт Хэйтон, Боуэн Байрэм, Джейми Дрисдейл, Тревор Зеграс, Артур Калиев, Коул Кофилд, Расмус Сандин.

Штрихи:

•‎ На последних минутах первого же матча Ларионов и Брагин не поделили планшет – второй хотел что-то показать, но Профессор не отдал маркер;

•‎ В группе Россия разбомбила Канаду 6:0, но закончила этап на третьем месте; •‎ В финале сборная России вела у Канады 3:1 за 11 минут до конца основного времени, но пропустила три подряд шайбы и упустила золото. Это был последний матч Брагина в молодежке.

Как это было: Россия внезапно усилилась Ларионовым – и понеслась. Поражение от Чехии в первой игре. Воронков сломал Лауко – на первых минутах и до конца турнира.

6:0 с Канадой – во второй. Потом 1:3 от США. А потом полуфинал со Швецией – с нашим преимуществом, как обычно упущенным. А потом и финал – и мы должны вести 5:1, а ведем только три и этого должно хватить, но не хватает. А потом Воронков хватает удаления.

С одной стороны – у сборной были те же минусы: проблемы с позиционным нападением и в итоге с реализацией преимущества, которое нарабатывали в единоборствах. С другой стороны – боролась команда отлично, и таланта в ней хватало. До сих пор не понимаю, как это анализировать – но, видимо, решение как раз в том, что иногда случаются турниры, иногда появляются такие команды, которые не нужно анализировать.

Панарин и Тарасенко в 2011-м тоже победили вопреки логике – вот сборная-2020 была хороша своей иррациональностью. Но иррациональность в конечном счете ее и подвела.

Уровень волшебства: самый насыщенный событиями турнир на многие годы вперед и назад. Россия не была совершенной, но была максимально готова выигрывать, сделала для этого все, провела кучу ярких матчей – и победных, и проигранных. Одних споров вокруг этой команды было на 3-4 сезона КХЛ. Супертурнир – именно в исполнении сборной России – какого мы долго еще не увидим.

2021. Первый МЧМ без Брагина. 0:5 от Канады

Лица: Игорь Ларионов, Василий Подколзин, Василий Пономарев, Семен Чистяков, Марат Хуснутдинов, Родион Амиров, Илья Сафонов, Захар Бардаков, Егор Чинаков, Ярослав Аскаров.

Соперники: Тревор Зеграс, Артур Калиев, Мэттью Бенирс, Коул Кофилд, Ян Мышак, Лукас Рэймонд, Тим Штюцле, Джон Петерка, Боуэн Байрэм, Джейми Драйсдейл, Антон Лунделль.

Штрихи:

•‎ Для Василия Подколзина это был третий МЧМ; •‎ В группе Россия обыграла будущих чемпионов – сборную США – со счетом 5:3; •‎ Наша молодежка на турнире сыграла со всеми сборными из мирового топ-6: в группе – с США, Швецией и Чехией, в плей-офф – с Канадой и Финляндией; •‎ Россия впервые в истории проиграла в матче за третье место МЧМ.

Как это было: очень хотелось посмотреть, каково это – сборная без Брагина. Ощущения, конечно, смешанные. С одной стороны, проект Ларионова не может не поражать воображение – он и сейчас в «Торпедо» делает какие-то вдохновляющие вещи.

С другой – аудитория оказалась к этому совершенно не готова. Это очень сказывалось на впечатлении от турнира, от сборной на нем, и концовка (два поражения подряд, с о-очень плохим счетом) бесповоротно упаковала сборную в негатив.

Я думаю, тут сказался вот какой фактор: турнир показал, в чем реальный эффект от долгих лет работы Брагина. К сборной привыкли, что она скучная, что во время ее матчей можно сидеть в телефонах и не смотреть на детали: идет себе скучный хоккей и идет, главное – голы. Когда сборная Ларионова начала через пас выходить из зоны, болельщики этого не приняли – и в комментариях требовали возвращения Брагина. Поэтому когда сборная открыто и успешно сшибалась с американцами и шведами, это считалось за должное, а когда возникли трудности с чешским автобусом – катастрофой.

Очень интересно, каким был бы второй турнир Ларионова, но увидеть его было не суждено – самого тренера сняли, потом перенесли МЧМ, а потом Россию вывели из состава участников.

Уровень волшебства: один выдающийся матч меняет ощущения от турнира? Да, если в плей-офф не случается чего-то вроде 0:5 от Канады. Россия взяла прекрасный матч у Швеции и обыграла будущих чемпионов, но смазанную концовку этим конечно не перекрыть.

Фото: РИА Новости/Елена Руско, Алексей Куденко, Константин Чалабов, Хенрик Эльм, Крис Бэрри; Gettyimages.ru/Claus Andersen; globallookpress.com/Andy Devlin/Keystone Press Agency; East News/Jason Franson/The Canadian Press via AP