СКА отдал в аренду главную молодую звезду страны. Все, еще одного загубили?

Ситуация не так плоха, как кажется.

Вы еще не отошли от поражения России в матче с белорусами на Кубке Первого канала-2022, а тут уже огненная новость – сразу несколько инсайдеров по КХЛ сообщают, что СКА отдаст в аренду Матвея Мичкова. До конца этого сезона 18-летний бомбардир будет играть за ХК «Сочи».

Если на первый взгляд вас это не особенно волнует, то вот несколько фактов:

• Мичков – самый талантливый юниор России последних лет, которого всерьез сравнивали с одним восьмым номером – тем самым, что недавно закрыл восьмую сотню голов в НХЛ (может быть, слышали). Матвей выйдет на драфт НХЛ только в следующем году и претендует на то, чтобы уйти в первой двойке.

• Его в очень юном возрасте завербовал СКА – точнее выменял на 400 тысяч рублей из «Локомотива», куда сам Матвей перебрался из Перми. И Роман Ротенберг о-о-очень много раз говорил, что Мичков – это будущее мирового хоккея, одна из главных его звезд и так далее. А еще Роман часто говорил, что в СКА лучше всех в стране развивают игроков – и работа с Мичковым должна была это доказать.

• ХК «Сочи» сейчас – абсолютно худшая команда лиги, без серьезных амбиций и турнирных надежд.

Все это выглядит, будто карьера главного русского юниора со времен Наиля Якупова (первый номер драфта НХЛ-2012) рушится на наших глазах. На самом деле – все не так.

Так, Мичков – это тот, который новый Овечкин?

Про Матвея заговорили очень рано – примерно когда ему было 15. И да, обычно это происходит с талантами уровня Овечкина, Кросби и Макдэвида – все эти параллели всплыли немедленно и преследуют Матвея до сих пор (сейчас ему 18).

В 2020-м он в составе сборной России взял золото юношеской Олимпиады (для игроков до 15 лет) и с 14 очками установил бомбардирский рекорд таких турниров. Потом его начали подтягивать не то чтобы в большой хоккей, но в хоккей побольше – Матвей всюду оказывался к месту и поэтому сразу к серии чекпойнтов добрался раньше многих действующих звезд НХЛ.

Через год он поехал на ЮЧМ, где играют пацаны до 18 лет, а Матвею было 16 – и там тоже набрал больше всех очков. В том же 2021-м сборная России с ним в составе победила на Кубке Глинки / Гретцки (россиянам этот турнир дается очень редко) – и Мичков снова лучший бомбардир.

Осенью все того же года его взяли в сборную России на «Кубок Карьялы» – и Матвей стал самым молодым хоккеистом, сыгравшим за национальную команду. На этом же турнире он забил первый гол (тоже самый молодой в истории) – и исполнил его в стиле «лакросс».

Класс, но уже заканчивается 2022 год. Что-то о нем давно не было слышно

Совершенно верно – и дело, в основном, в том, что Россию вычеркнули из состава участников примерно все международных турниров. Собственно, перечитайте несколько абзацев выше – всю свою славу Матвей зарабатывал именно на них.

Он был одной из звезд МЧМ-2022 – но сначала тот перенесли из-за коронавируса, а потом, в августе, туда не пустили Россию. Мичков был бы ключевым игроком ЮЧМ-2022, но вы сами знаете, почему он там не сыграл.

Сейчас более-менее весь хоккейный мир отслеживал бы каждый шаг Мичкова в рамках подготовки к МЧМ-2023, но вы сами знаете, почему он туда не поедет.

У него осталась только клубная карьера, а ей в России по традиции уделяют гораздо меньше внимания (ФХР делает свое вредное дело). Да и не то чтобы у Матвея в клубе что-то получалось.

Да, он выжигал МХЛ за «СКА-1946» и, очевидно, этот уровень перерос. Его пытались подключать к команде КХЛ, но он еще не готов помногу играть за 1-2 звено топового клуба. Есть ВХЛ, но кажется, что и там игроку тесновато (10+4 в 12 матчах). Получился такой небольшой тупик.

В октябре, в интервью Sports.ru, Роман Ротенберг сказал, что на Матвея в клубе очень рассчитывают и что у него впереди много работы – то есть, похоже, что место ему действительно искали, но просто не получалось.

А почему его отдали в аренду? Не оправдал надежд?

Ну вообще не надо паники, все нормально. Более того, так и должно быть: молодые хоккеисты, которые не проходят в основу в топ-клубах, должны получать время в командах послабее – чтобы развиваться самим и делать лучше эти команды. В КХЛ так было не раз – ну, например, в какой-то момент ЦСКА, вырастивший Никиту Гусева, не увидел в игроке потенциала и отдал в «Амур», откуда тот перебрался сначала в «Югру», а потом в СКА – и стал звездой.

В НХЛ эти процессы поощряют на уровне процедур – существует даже специальная церемония драфта, через которую топовая молодежь распределяется по командам из низов турнирной таблицы и делает такие команды сильнее. Вы думаете, «Вашингтон» был контендером НХЛ до того, как туда пришел Овечкин? Ха-ха.

Поэтому аренда Мичкова в «Сочи» – это вин-вин ситуация; то есть выгоду приобретают все стороны договора.

• «Сочи» получает молодую машину по забиванию голов (в том числе и очень красивых).

• Мичков получает возможность побороться за место в составе клуба КХЛ в чуть более простых условиях (не нужно конкурировать с Яшкиным).

• СКА избавляется от головной боли и получает возможность наблюдать за прогрессом своего игрока со стороны.

Всем ш-ш-ш-шампанского!

Немного смущают, правда, отношения СКА и «Сочи» – какие-то они слишком теплые, будто бы это все одна клубная структура; будто «Сочи» – это такой фарм СКА. Но это отдельная тема, на которую мы тоже высказывались.

А в КХЛ вообще есть аренда?

Вот представляете! Ввели перед прошлым сезоном. Если вас интересуют детали – то вот новость. Наверное, самое интересное в том, что контракт Мичкова со СКА приостанавливается (а он, напомню, продлится до сезона-2025/26), но его срок – нет.

Матвей подпишет с «Сочи» специальное соглашение игрока в аренде.

То есть эта аренда Мичкова – что-то хорошее?

В целом – да. Мичков и правда пропал с радаров – в России все-таки очень мало внимания достается и самой КХЛ, а клубным лигам статусом пониже не достается вообще. Хочется, с одной стороны, видеть и понимать, как хоккеист развивается, с другой стороны – просто кайфовать от его лакроссов (уверен, что-то такое будет).

Здорово, что хоть где-то догадались: полировать ложу прессы топ-клуба не так полезно, как играть – пускай даже за команду из подвала таблицы.

Другое дело что, КХЛ – все равно слишком тяжелая лига для Мичкова, и место в первом звене «Сочи» не выглядит гарантированным. То есть это не какой-то «gap year», это не просто легкое тренировочное время. Это полноценный этап в карьере игрока и куча новых вызовов.

Фото: ska.ru; globallookpress.com/Joel Marklund/Keystone Press Agency, Maksim Konstantinov/Global Look Press