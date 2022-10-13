Новый лимит Третьяка распространяется и на низшие лиги. При этом на 31 команду ВХЛ – всего 1 (!) легионер

Петухов дочитал приказ министерства до конца.

Вы точно в курсе: 6 декабря стало известно, что Министерство спорта утвердило изменения в лимите на легионеров в КХЛ, которые вступят в силу летом 2023-го. В самом приказе это звучит довольно лаконично:

Вы точно знаете, что о чем речь в пункте 1.1 – это изменение числа легионеров в КХЛ: вместо пяти со следующего сезона их будет три.

Теоретическую базу под это решение Владислав Третьяк за последние несколько дней заложил мощнейшую. Среди прочего он заглянул в кошельки клубов:

«В последние годы эта сумма [трат на легионеров], по самым скромным оценкам, составляла как минимум 3 млрд рублей в год. В сезоне-2022/23, наверное, чуть меньше, потому что многие европейские легионеры покинули нашу страну. Но тем не менее существует финансовый перекос в пользу иностранцев.

В КХЛ есть потолок зарплат – 900 млн рублей на одну команду. Если мы захотим вернуть в Россию Овечкина, то многие клубы из-за потолка просто не смогут платить ему большие деньги, но при этом траты на легионеров не ограничены. Это приводит к диспропорциям» (из интервью ТАСС).

Сложно понять, о чем это президент ФХР и почему траты на легионеров не ограничены, но в целом его идея – он много лет ее повторяет – понятна. Меньше легионеров в клубах КХЛ – больше места для игроков с русским паспортом, в том числе и молодых; те получают игровое время во взрослой лиге и, таким образом, развитие. О том, как это работает на самом деле, мы поговорим в другой раз, а пока давайте вернемся к пункту 1.2 приказа – кроме основной кахээловской пятерки на тройку поменяли и какую-то цифру 4.

Догадались, что это за цифра?

Они касаются пунктов 5 и 6 исходного приказа. Ныряем в него: 5 – это чемпионат ВХЛ, 6 – первенство ВХЛ, которое еще называют ВХЛ-б. Да, новый приказ уменьшает допустимое число легионеров и в двух низших лигах российского хоккея.

Об этом Владислав Третьяк говорил значительно меньше – я увидел эти пункты, и мне стало интересно, как это уменьшение оздоровит ситуацию в среднем и низшем слое профессионального хоккея в стране.

Важная деталь: в соответствии с приказом Министерства, легионерами не считаются граждане Казахстана и Беларуси – на ВХЛ и ВХЛ-б это правило тоже распространяются.

В ВХЛ в этом сезоне играют 26 команд – больше, чем в КХЛ – и суммарно в заявках я насчитал одного легионера. Это Алишер Мубаракшин из казанского «Барса».

В ВХЛ-б к этому сезону осталось 5 команд – они играют между собой по прогрессивной схеме – и в них нет ни одного легионера. На сайте лиги можно обнаружить эстонского защитника Максима Иванова, который играет за казанский «Феникс», но, кажется, это просто сбой системы – в составе команды такого игрока нет (зато там играет легенда Казани Степан Захарчук).

0 легионеров по факту в первенстве ВХЛ. 1 – в чемпионате. Один легионер на 31 команду – и министерство уменьшает возможное число с четырех до трех.

С учетом режима выживания, в котором находятся, например, некоторые команды ВХЛ-б, это такая легкая форма издевательства. Этот пример отлично иллюстрирует, как прочно инициативы Владислава Третьяка и Министерства спорта привязаны к реальности и насколько там в действительности понимают, как развивается и как вообще работает наш хоккей. Они доложат, что «освободили» еще 31 рабочее место для наших игроков – но эти места и не были заняты. Сложно представить, чтобы легионеры поехали, например, в барнаульское «Динамо-Алтай» – вряд ли их готовы заинтересовать там зарплатами.

Кажется, связь с реальностью – и без того слабая – утеряна навсегда.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ; vhlru.ru