«Покупать игроков за 30-50-80 млн – путь в никуда». Поговорили с Александром Харламовым – именно он привел Ларионова в «Торпедо»

Давать игрокам вторые, третьи шансы – это нормально.

«Торпедо» последних лет – интересное явление, но в сезоне-2022/23 случился взлет на новую высоту. Нижегородцы радуют хоккеем, они побеждают, балансируя на грани пола (внимание, не потолка!) зарплат и своим примером доказывают, что яркую и амбициозную команду в России можно выстраивать и без космических трат. Это можно делать за счет доверия тренерам и продуманного подхода к игрокам из своей школы.

«Торпедо»-2022 считают достижением Ларионова, но текущий статус клуба – результат нескольких последних лет работы, которую начал гендиректор Александр Харламов. Это при нем в команду пришли креативные тренеры (перед Ларионовым был Немировски и нижегородцы тоже играли в творческий хоккей).

Мы поговорили с Александром – о приглашении Ларионова, о ценностях клуба и о потолке (точнее – поле) зарплат.

(Разговор проходил по зуму, и перед его началом в кадр к Александру на одну реплику зашел Максим Гафуров, генеральный менеджер «Торпедо»).

– Никита, привет. Для затравочки скажу – под нас уже начали круто перестраиваться. Болельщики спрашивают: «Можно в том же духе продолжать?». А нам уже не дают. Люди приезжают к нам с такими разборами, с форчеком… Ладно, удачи, не буду мешать.

(Максим ушел, остался один Александр).

– Какая у вас атмосфера семейная.

– Надо выстроить такую рабочую атмосферу – чтобы людям было комфортно и тебе комфортно. Нужно поймать эту волну, чтобы все двигались в одном направлении – тогда и самому будет легче, и людям.

– В вашу демократию и Ларионов, наверное, очень здорово вписался.

– Игорь Николаевич отзывчивый, и, вы правы, он со всем своим тренерским штабом легко вписался. Там все, сами прекрасно знаете, профессионалы – со своими историями. И олимпийские чемпионы, и обладатели Кубка Стэнли (в штабе Ларионова работают олимпийский чемпион-1992 и обладатель Кубка Стэнли-2004 Николай Хабибулин, олимпийский чемпион-1984 Михаил Васильев, а также Андрей Козырев – Sports.ru). Но эта слава их не гнетет. Они совершенно открыты, спокойны – любой человек может подойти и попросить автограф, сфотографироваться. Никто не откажет.

Попросили их съездить на турнир «Золотая шайба» – если есть время, сели и поехали, вообще никаких проблем.

– Игорь Николаевич со своей стороны рассказывал, как он оказался в «Торпедо». Как этот процесс выглядел для вас?

– Ларионова я знаю сто лет, очень-очень-очень давно. Знал его еще игроком, причем игроком ЦСКА, и тренером сборных. Человек живет хоккеем, много изучает.

И не только хоккей, черпает много информации из футбола – то есть он такой, разносторонний человек. Ему интересно, как работают большие тренеры – и хоккейные, и футбольные. Из любых видов спорта старается вытащить что-то, что можно было бы применить в хоккее.

Работая главным тренером сборной (в 2020-2021 годах Ларионов возглавлял молодежку – Sports.ru), он собирал по игрокам очень много информации. То есть обзванивал руководителей клубов – даже если там было один-два человека – и конкретно так разговаривал. У нас несколько человек входили в обойму – и Ларионов все равно звонил. Мы с ним проговаривали слабые и сильные стороны. Вот у него такой подход – даже если это короткие турниры из трех игр, он так привык, наверное, ему так спокойнее.

И что самое интересное: сначала мы разговаривали до турнира, потом мне самому становилось интересно, как наши сыграли там у него, и мы созванивались после. Он рассказывал какие-то вещи – необязательно из того, что творилось на поле. Очень много обсуждали психологию – потому что есть этапы взросления игроков, очень много всего в связке агенты-родители, и чтобы ребята выходили на более профессиональный уровень, надо это приводить в порядок. Не у каждого игрока в 16-17 лет есть нужные знания.

Вот так мы постоянно обсуждали – одно-второе-третье. Чисто про хоккей, я спрашивал – что вы думаете о «Торпедо», об игре, об игроках. Потом началась пандемия, чемпионат остановили, и я спросил, нет ли у него желания поработать в КХЛ. Он ответил, что ему было бы интересно. Тем более, у него и контракт с ФХР заканчивался.

– То есть вы разговаривали где-то в течение года-полутора до назначения.

– Да, это не было каким-то спонтанным решением. После ухода Дэвида Немировски мы обсуждали с Максом Гафуровым разных кандидатов. В любом клубе – будь то ЦСКА, «Торпедо» или «Ак Барс» – есть наблюдательные советы, и, как правило, назначение главного тренера – прерогатива этого высшего эшелона, а менеджмент выносит предложение на обсуждение. То же самое было у нас. Мы изучали все варианты, обсуждали, доказывали – и вот результат.

«Торпедо» – площадка для перезапуска карьеры? А почему нет?»

– Ларионов на одних пресс-конференциях уже очень много рассказал о том, как «Торпедо» относится к построению клуба. Мне запомнилась его фраза о том, что у нас не столько бизнес, сколько мы должны радовать зрителей и готовить ребят, давать им шанс в хоккее. Насколько это и ваша позиция?

– Конечно, я разделяю позицию Игоря Николаевича. В первую очередь, хоккей – это игра. Но и про бизнес нельзя забывать. Клубы нацелены на то, чтобы зарабатывать – мы тоже стараемся. И зарабатываем мы в принципе неплохо. Хоккей в Нижнем Новгороде очень популярен, люди заполняют трибуны, за что мы им очень благодарны. Сейчас на стадии строительства новый дворец, к его открытию нужно провести большую работу – и по коммерческим проектам, и по развитию молодых игроков.

– Еще одна важная вещь – есть ощущение, что вы четко поняли миссию: искать своих ребят от 16 до, условно, 21 года и делать их звездами.

– Вы же понимаете, что другого подхода не может быть. Мы изначально делаем упор на детскую школу, ищем молодых игроков по всей стране, чтобы выращивать их для МХЛ и КХЛ. То, что зарабатываем, вкладываем в развитие школы – потому что это наше будущее. Из года в год покупать игроков за 30-50-80 миллионов – это путь в никуда.

Даже до прихода Игоря Николаевича мы с Максимом выстраивали такую модель: старались найти игроков, которые, скажем так, по каким-то причинам были немножко забыты. Неважно, из России игрок или из-за границы.

– То есть вы стали такой площадкой для перезапуска карьеры.

– Да-да. А почему нет? Я согласен с таким подходом, и лично мое мнение – пацанам надо давать и второй шанс, и третий. Иногда так бывает: не пошло в одном клубе, во втором. Вот к нам некоторые приходят – и у них начинается вторая молодость. Яркие примеры: Кручинин, Уайдман (защитник Крис Уайдман два года назад пришел в «Торпедо» из АХЛ, а сейчас играет за «Монреаль» – Sports.ru).

– Кручинин, да, очень классно раскрылся в этом сезоне.

– Приятно видеть: человеку 31 год, глаза горят, кайфует от хоккея. Сам с ним общался – он говорит: «Да я сейчас настолько наслаждаюсь игрой!». Алексей сейчас лидер команды, попал на Матч всех звезд, молодые смотрят на него и тоже стараются.

Работы еще много, ребята растут – у нас вообще человек восемь первый сезон в КХЛ проводят. Это очень много. В принципе, все неплохо себя проявляют – не могу сказать, что кто-то сильно выпадает.

У нас есть ребята, которые из молодежки попадают сразу в КХЛ, в обход ВХЛ. Я согласен, что где-то это авансы, но главное – дать этот шанс. Понятно, что без спадов не обойтись, потому что ребята молодые. Но они работают, стараются – это не может не радовать. Ну а дальше посмотрим.

– Защитник Богдан Конюшков, конечно, открытие пока что. Даже иногда удивительно, насколько зрело играет.

– Вот – у человека первый сезон, играл в Высшей лиге. Не могу сказать, что его никто не знал, он был в сфере интересов некоторых клубов, но мы уделили ему больше внимания, поэтому он попал в «Торпедо». Парень – молодец.

Плюс Максим Федотов, Егор Виноградов, Денис Венгрыжановский. Не хочу петь им дифирамбы, но я считаю, что они могут вырасти в очень приличных игроков.

«Надо возвращаться к ВХЛ – ищем клуб, с которым разделим финансирование»

– Я согласен с тем, что никто не выпадает. Заявлен стиль – и все ему соответствуют. Поначалу, правда, было видно, что хоккей с таким количеством коротких передач, в том числе в своей зоне, для некоторых игроков – новая штука.

– А это же такая тема, долгоиграющая. Сейчас очень много игр, и физически непросто, но я думаю, что как раз через игры они и будут оттачивать эту модель. Но это современный хоккей.

Это же в идеале нужно начинать с молодежного уровня. Когда я начинал работу в «Торпедо», «Чайка» – наша молодежная команда – была на 26-м месте из 27 команд. На следующий год нам не хватило одного очка до плей-офф, а потом пошли первые и вторые места. И это, в основном, своими воспитанниками – у нас в молодежке их большинство. Эти ребята подросли и уже играют в первой команде. И переход на взрослый уровень для них с каждым годом становится все более плавным.

– А что вы изменили в работе школы и молодежной команды, чтобы так пошло?

– Мы очень долго разбирались с тренерским составом школы – оказалось непросто пригласить качественных профессионалов. Школу пришлось освежить, перевести на современные рельсы. Сейчас стараемся развивать тренеров, проводить семинары, внедрять новые методики.

В «Чайке» тренеры не менялись, работа Николая Воеводина и его штаба нас устраивает. Изменился общий подход, но цель прежняя – Кубок Харламова.

– А «Чайка» сейчас играет так же – короткий пас, контроль шайбы?

– Да это же молодежный хоккей, их трудно загонять в какую-то схему. Сейчас им важнее действовать по ситуации, понимать, чего просят тренеры – чтобы было проще стартовать во взрослых командах. Но да, тоже много забивают, стараются играть в атаку и в короткий пас. У нас постоянно происходит коннект между тренерами – все общаются, высказывают пожелания.

– Когда Ларионов приходил, с ним обсуждали работу с командой МХЛ? Он говорил, что будет ходить на игры молодежки, чтобы отмечать талантливых ребят.

– Я больше скажу: там не только с «Чайкой», но и с тренерами детской школы идет работа, у нас все гораздо глобальнее. Сейчас много игр, но когда будет момент, сделаем так, чтобы тренерский состав первой команды встретился с тренерами детской школы. Может, не всей, но тех возрастов, которые играют в чемпионатах России.

Ну и, конечно, на следующий год постараемся вернуться к Высшей лиге. Мы ищем партнера, с которым разделим финансирование 50 на 50. Есть несколько вариантов из близлежащих регионов, с ними ведем переговоры.

Будем что-то придумывать – потому что не все ребята могут из молодежки попадать сразу в КХЛ. Многим требуется время, и им нужно где-то расти. А Высшая лига – это отличная ступень, чтобы молодые игроки развивались, мужали и потом приходили в первую команду.

– А расшифруйте, я не в курсе таких деталей – что такое 50 на 50?

– Сейчас мы работаем по договору с Пензой. Там, в принципе, как договоришься, но, как правило, ты попадаешь в такие рамки – у каждого клуба Высшей лиги есть свои задачи, соответственно, кто-то готов взять не более пяти игроков, кто-то троих, кто-то – семь. И не факт, что они там будут играть.

А пополам – это если там, допустим, четыре тренера, то будут два наших и два местных. И, условно говоря, 10-15 игроков от нас. И финансирование делим пополам.

«Игроки той молодежки до сих пор советуются с Ларионовым – по поводу отъезда в Америку, например»

– Когда Ларионов работал в молодежке, я сам столкнулся вот с какой проблемой. Его команда в шикарном стиле победила на взрослом Кубке «Карьялы», но на финише МЧМ забуксовала – в том числе получила 0:5 от Канады в полуфинале. И даже мне в текстах было тяжело защищать его идеи – по-моему, совершенно правильные – потому что люди писали: а где игра, где результат? Вот вы были готовы к тому, что «Торпедо» начало бы не с серии побед, а наоборот?

– Я думаю, да. Нужно придерживаться пути, который ты для себя наметил. Результат – придет. Мы на коротком отрезке столкнулись с похожим явлением: были игры, где мы забили много голов, пять-шесть, и люди подумали, что мы теперь каждую игру должны забивать по шесть.

Понятно, что этого не будет. Мы как наметили, так и двигаемся. Это непростая работа, и для ребят в том числе – научиться играть правильно, современно. И тренеры им в этом помогают.

– Я подумал, что есть такой момент – в Казани много опытных игроков, и Коле Коваленко могли говорить: сыграешь плохо – посадим на скамейку. У вас он чувствует больше доверия.

– У нас тоже нет такого, что все бегут с шашками наголо. У каждого есть свои задания, все понимают, что нужно делать.

Но хоккей – это игра, где ошибки будут всегда, и ошибаться будут все и не раз. Главное – поправлять ошибки так, чтобы игрок правильно это воспринял. Конечно, когда ошибся и сел на пять игр – это своеобразный подход.

Если посмотреть на работу Ларионова в сборных – не просто же так игроки, которые давали интервью после турниров, говорили: «Вот это да, вот это подход! Как человек объясняет, раскладывает все по полочкам».

Плюс – не обязательно же только про хоккей говорить. Есть масса вещей, которые легенда может посоветовать. Человек с таким багажом знает все о том, как готовиться, что есть, сколько спать и что делать вообще. Пацанам это очень интересно. А если ты свою карьеру выстраиваешь вдолгую – конечно, ты будешь прислушиваться. Мы ездим на матчи, и парни из других клубов до сих пор к Ларионову подходят, здороваются, спрашивают как дела, советуются, ехать или не ехать в Америку, допустим. Это о многом говорит. И это подход нашего клуба и тренеров к игрокам.

– Много говорят, что вы не добираетесь до пола зарплат. Что у вас сейчас с зарплатной ведомостью?

– Сейчас немного не дотягиваем до нижней границы, но работаем над тем, чтобы это исправить. Иначе по регламенту полагается немалый штраф.

Мы с Максимом Гафуровым считаем, что большой контракт нужно заслужить. Если игрок из года в год подтверждает свой уровень, мы готовы платить. А иначе мы получаем необоснованные и искусственно завышенные зарплаты – только для того, чтобы добраться до «пола» зарплат.

Мы понимаем, что если мы будем брать иностранцев, сумма будет повыше. И тысячу раз подумаем, нужны ли они. Может быть, лучше натаскаем своего, молодого, и он будет играть.

Повторюсь, у нас строится дворец, который, мы надеемся, к 2025 году будет готов. И мы хотим по максимуму сохранить этот состав, чтобы он подрос и превратился в сильный, боеспособный коллектив. Конечно, он будет дополняться, что-то меняться, но хочется сохранить вот эту команду.

Пусть эти игроки растут – я прекрасно понимаю, что у каких-то пацанов контракты будут заканчиваться, и они придут за повышением. Но вот тогда и будет разговор – будем думать.

Фото: ХК Торпедо Нижний Новгород