Пока Федотов служит в армии, в НХЛ вратари его уровня получают контракты на 3 млн. Конкуренции практически нет

Когда в 2019-м Андрей Василевский подписал 9,5-миллионный контракт, это выглядело риском – позиция вратаря по умолчанию непредсказуема, ну и вроде не может же вклад кипера в победы быть таким большим, прямо на столько миллионов.

Через три года у «Тампы» два кубка и три финала подряд – и вклад Василевского в каждое достижение неоценим; есть версия, что его вклад в каждый из кубков – ключевой. Об этом в 2021-м говорили Никита Кучеров и «Конн Смайт Трофи», который вручили именно Андрею.

Не уверен, что именно в тот момент случился какой-то перелом в отношении к вратарям, но происходящее на рынке последние полтора года показывает, что еще никогда в истории голкиперам не было так легко получить работу в НХЛ.

Это, впрочем, довольно очевидно – с прошлого сезона в лиге играют 32 команды, а это значит 64 рабочих места, 32 первых вратаря + 32 бэкапа. При этом школ больше не стало. При этом в Канаде и США большие проблемы с вратарями.

На рынке игроков сейчас будто бы повесили объявление: «Ты вратарь? Прокачивайся и приезжай».

За «Эдмонтон» в финале конференции играл Майк Смит, которому 40 лет. Кубок с «Колорадо» взял Дарси Кюмпер – по показателю «голы, отраженные сверх ожидаемых» в плей-офф-2022 он стал только 29-м (Петр Кочетков – 25-й).

После победы «Эвс» первым делом подписали Сашу Георгиева, который засиделся вторым в «Рейнджерс», и отпустили этого самого Кюмпера; что не помешало Дарси получить 5,25-миллионный контракт на 5 лет с «Вашингтоном». Сам Георгиев получил по 3,4 млн на 3 года.

И на этом рынке спрос не просто превышает предложение. Менеджеры понимают: даже небольшая прибавка скилла в воротах поможет клубу пройти лишний раунд плей-офф. Понятно, что второго Василевского не найти – но можно попробовать отыскать нового Шестеркина. Или хотя бы чуть-чуть более мастеровитого вратаря вместо того, кто играл за тебя вчера.

Эти расклады порождают удивительные сюжеты.

Помните, проблемы с вратарями были у «Вашингтона»? Так вот, эти проблемы без промедлений нашли работу в других клубах. Витек Ванечек заработает больше 10 миллионов за три года в «Нью-Джерси». Илья Самсонов получит всего 1,8 млн, но как сказал Кайл Дубас, Илья сам настоял на однолетнем контракте – и у него точно будет шанс стать первым номером.

Большинство клубов выбирает не между Василевским и обычным вратарем, а между обычным вратарем и не очень хорошим – поэтому обычные получают серьезные деньги.

В общем, ситуация с вратарями в НХЛ такая, что Ивану Федотову, финалисту как-бы-Олимпиады и обладателю Кубка Гагарина, нужно было лететь в Северную Америку первым рейсом. Большой спокойный голкипер, он бы точно получил свой шанс в «Филадельфии» – и на него бы точно внимательно смотрели не меньше половины клубов НХЛ. Ну то есть те, кто на дедлайне будет иметь шансы на выход в плей-офф.

Не то чтобы следующий сезон «Флайерс» ожидается великолепным, но вспомните дедлайн-2022. Вратаря днем с огнем искала целая прорва команд. «Торонто», «Миннесота», «Вашингтон». Все искали усиления для вратарской бригады – потому что разница между командами ничтожна, и чуть лучший вратарь – это уже преимущество.

Ценным активом на рынке в дедлайн считался Марк-Андре Флери, на минутку – и его взяла «Миннесота». Зайти в лигу с 900 тысячами и на второй сезон получить, допустим, 2,5 млн – вообще никакая не фантастика. Для этого даже не надо творить каких-то чудес, нужно было бы просто показать стабильность, которая у Федотова точно есть.

Ну и конечно, нужно было не попасть в российскую армию, но это обстоятельство трудно было просчитать.

Год вне профессионального хоккея, конечно, не убивает шансы Ивана получить работу в НХЛ, но очень неприятно тормозит этот процесс. Обнадеживает одно: не похоже, что в ближайшие годы спрос на вратарей в лиге снизится.

Фото: East News/Bruce Bennett/Getty Images/AFP, AP Photo/John Minchillo; РИА Новости/Александр Овчаров