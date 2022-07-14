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Большая миграция вратарей, активность «Детройта» и «Тампы», загадочный выбор Годро. Главное – о переходах в НХЛ в первый день рынка

Оттава Оттава
Джонни Годро Джонни Годро
Ондржей Палат Ондржей Палат
Каролина Каролина
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Стив Айзерман Стив Айзерман
Клод Жиру Клод Жиру
Дарси Кюмпер Дарси Кюмпер
Жюльен Брисбуа
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Вечер 13 июля оказался чуть ли не живее первого раунда Кубка Стэнли – открылся рынок свободных агентов, и НХЛ накрыло волной новостей о переходах, обменах, подписаниях.

Главное ощущение по итогам этой беспокойной ночи – лигу в очередной раз как следует потрясло и она в очередной раз выровнялась. Сильные игроки (Палат) и суперзвезды (Жиру, Годро) разошлись по середнякам, Айзерман качественно поработал на усиление «Детройта», а сказать, что кто-то из топов мощно усилился, невозможно. 

Ниже – несколько больших сюжетов открытия рынка свободных агентов, подписывайтесь на мой телеграм, там хоккей не заканчивается никогда.

«Тампа» не договорилась с Палатом, и Брисбуа вложился в ядро

Сделки:

Михаил Сергачев / 8 лет по 8,5 млн

Эрик Чернак / 8 лет по 5,2 млн

Энтони Сирелли / 8 лет по 6,25 млн

Влад Наместников / 1 год, 2,5 млн

Иан Коул / 1 год, 3 млн

Хэйдн Флери / 2 года по 762,5 тысячи

Ян Руута ушел в «Питтсбург» на 3 года по 2,75 млн

Ондржей Палат ушел в «Нью-Джерси» на 5 лет по 6 млн

После того, как «Лайтнинг» сенсационно обменяли Макдону в «Нэшвилл», казалось, что автоматически остаются Пол и Палат. На самом деле, Брисбуа держал в голове более развернутый сценарий и договаривался с ядром «Тампы» будущего – Сергачев, Сирелли и Чернак получили существенные и очень длинные (всем по 8 лет) контракты. 

На этом фоне продление Палата выглядит уже невозможным делом – ну и в этой конфигурации плана, кажется, он не выглядел приоритетной целью Брисбуа. Уступать в деньгах, когда тебе совсем чуть-чуть за 30, просто невозможно, а повышение «Тампа» точно бы не потянула.

Теперь большой вопрос в том, как «Лайтнинг» будут компенсировать потерю опыта и скорости в топ-6, а так же опыта и мастерства в топ-4. 

Очевидно, что в следующем сезоне новым Макдоной должен стать Сергачев, а образовавшиеся пустые места попробуют закрыть в результате ротации между Коулом, Майерсом, Футом и Флери (Богосян будет восстанавливаться заметную часть регулярки).

Больше вопросов, что будет со скоростью в атаке. Понятно, что небольшую часть проблем должен решить Наместников, но этих проблем с уходом Палата стало слишком много. Как будут выглядеть нижние звенья? Кто будет играть конкретно в четвертом, с постаревшими на год Перри и Маруном?

На эти вопросы Брисбуа, похоже, будет отвечать во время регулярного чемпионата.

Айзерман тащит «Детройт» в плей-офф

Сделки:

Давид Перрон / 2 года по 4,75 млн

Доминик Кубалик / 2 года по 2,5 млн

Олли Мяяття / 1 год за 2,25 млн

Эндрю Копп / 5 лет по 5,625 млн

Бен Чиарот / 4 года по 4,75 млн

Героем первого дня рынка свободных агентов выглядит Стив Айзерман, который будто бы из воздуха собрал для своей команды очень приличную пятерку – причем буквально пятерку, с тремя нападающими и двумя защитниками. 

И это усиление конкретно на следующий сезон – например, Давид Перрон поможет «Детройту» сейчас или уже никогда: ему 34 года, и он был одним из лучших у «Сент-Луиса» в плей-офф-2022. Думаю, план в том, что он подтянет большинство и добавит опыта.

Конечно, конкуренция в Атлантическом дивизионе все равно остается адской, и позиции «крыльев» не то чтобы значительно улучшились, но в своем потенциале команда безусловно стала поближе – например, к тому же «Бостону».

«Каролина» набирает опыт со стороны

Сделки:

Брент Бернс, обмен из «Сан-Хосе» вместе с Лэйном Педерсоном на Стивена Лоренца, вратаря-проспекта Ээту Мякиниеми и условный выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2023

Макс Пачиоретти, обмен из «Вегаса» на будущие преимущества

Ондржей Каше подписан на 1 год и 1,5 млн

Какие тут еще могут быть сомнения? «Каролина» – одна из блистательных команд современности, и в плей-офф ей второй год подряд не хватает прежде всего опыта. В принципе, команда уже многое видела, но ждать было бы себе дороже, поэтому опыта набирают на стороне.

Брент Бернс явно не усилит синюю линию «Харрикейнс», но он видел вообще все, и безусловно ценен именно этим. «Сан-Хосе» его опыт не поможет, потому что там куча других проблем, а для «Каролины» – самое оно.

То же самое справедливо и про Макса Пачиоретти – атака «ураганов» во втором раунде была слишком предсказуемой, и ему бы влить в этот эликсир немного разнообразия. Причем может хватить одной-двух-трех дополнительных шайб в плей-офф.

«Торонто», «Вашингтон», «Эдмонтон» и «Колорадо» решают проблемы с вратарями

Сделки:

Илья Самсонов подписан «Торонто» на год и 1,8 млн 

Дарси Кюмпер подписан «Вашингтоном» на 5 лет по 5,25 млн

Джек Кэмпбелл подписан «Эдмонтоном» на 5 лет по 5 млн

Большая миграция вратарей между командами, у которых проблемы с вратарями. Причем за счет команды, у которой с вратарями все было окей.

Начали эту движуху «Рейнджерс» – они, наконец, отпустили Георгиева, которого уже хочется посмотреть в роли первого номера (из-под Шестеркина поди выберись). 

Сашу приняли в «Колорадо», которому Кюмпер в принципе помог взять кубок, но помощь эта была достаточно символической: если у «Эвс» и были какие-то слабые места в плей-офф-2022, то как раз Кюмпер одно из таких.

Вратаря-чемпиона подобрали «Кэпиталс», которые давно хотели найти голкипера вместо Ильи Самсонова – а Самсонов, таким образом, освободился для другой команды, которая давно ищет вратаря, удовлетворяющего сразу двум требованиям: он должен быть хорошим и требовать не больше двух миллионов долларов. 

Джек Кэмпбелл хотел от «Торонто» существенного повышения, но «Лифс» просто неоткуда нарисовать место под потолком + второй половиной сезона Джек не убедил, что стоит таких серьезных трат. В результате его отпустили – и Кэмпбелл подписался с «Эдмонтоном», у которого в плей-офф играл 40-летний Смит.

На освободившуюся проблемную позицию «листья» и взяли Самсонова; и в целом эта ситуация неплохо объясняет, почему случившееся с Федотовым – более-менее преступление перед ним. Еще никогда в истории НХЛ там не было столько работы для вратарей и никогда в истории приличный, большой, спокойный голкипер из России не был так востребован в лиге. Но увы.

Две большие звезды удивили и перешли в команды-аутсайдеры

Сделки:

Джонни Годро подписался с «Коламбусом» на 7 лет по 9,75 млн

Клод Жиру подписался с «Оттавой» на 3 года по 6,5 млн

Ладно Жиру, может быть, он просто решил доиграть где-то поближе к родине, но что с Джонни? «Калгари» провел выдающийся сезон, перестроился, нацелился на хороший рывок в плей-офф – и был к этому достаточно близок. Какой еще «Коламбус»? Зачем? Откуда такое стремление?

У Годро какая-то своя мотивация, и теперь интересно, что будет с «Флэймс», которые потеряли главную звезду в момент, когда им по идее нужны были еще пару шагов вперед; и что будет с «Коламбусом», который неожиданно получает большую звезду в тот момент, когда все предыдущие большие звезды (Панарин, Бобровский, Джонс, Дюбуа) попросту разошлись. 

В этой сделке еще очень удивляет то, что Годро перешел из более простого дивизиона в более сложный – и даже его появление в «Блю Джекетс» не делает попадание в плей-офф более вероятным. Для «Коламбуса» это будет все так же тяжело – и почти нереально.

Годро – в «Коламбусе», Жиру – в «Оттаве», Михеев – в «Ванкувере», Самсонов – в «Торонто». Первый день рынка свободных агентов НХЛ

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Фото: REUTERS/Ron Chenoy-USA TODAY Sports, Eric Bolte-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports; globallookpress.com/Darryl Dyck/Keystone Press Agency, Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency, Graham Hughes/Keystone Press Agency ; East News/AP Photo/Jae C. Hong

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