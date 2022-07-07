Мы поняли, что Федотов будет служить. Но что он сделал, чтобы его забрали так эксклюзивно?

Большой вопрос.

Ивана Федотова задержали неделю назад, и за прошедшее с того момента время мы узнали много нового.

Что Новая Земля – это далеко и холодно, хоть и живописно.

Что Североморск и Северодвинск – это разные города.

Что никаких официальных спортрот не существует и официальных отсрочек у спортсменов нет.

Что задерживать призывника на выходе из арены это, эм-м, незаконно.

Но мы – мы все – по-прежнему не знаем главного: что это такое?

Я бы написал «что это было?», но история не осталась в прошлом, не закончилась, она происходит в режиме реалити-шоу, только без камер. За Иваном следят десятки (а может быть и пара сотен) глаз, и благодаря им мы узнаем, где он будет служить, какой будет его служба, в каких условиях он живет.

Но что это такое, с каждым днем понятно все меньше.

Если вы помните, одной из первых новостей этого цикла была о том, что прокуратура обратилась в полицию, а Федотова считают уклонистом. Из беседы с военным адвокатом Владимиром Тригниным я понял, что уклонист – это уже фигурант уголовного дела за уклонение от службы; и что в таком случае уже не идет речи ни о каком призыве. Тебя или судят, или призывают – и никаких комбо.

Но было же комбо, разве нет? Это сейчас история приняла форму призыва, но до отправки Ивана в Северодвинск было абсолютно непонятно, что это. Будет суд? Спортрота? Что?

Что Федотов сделал такого, чтобы его на ровном месте, во время интервью, запихнули в фургон и телепортировали в учебную часть Северодвинска? Он сглупил? Он кого-то обидел? Это просто рядовой случай и вот так в обычном режиме работает система? К людям необычного статуса применяют необычные меры?

Что должны делать другие 25-летние, чтобы с ними такого не произошло? Это значит, что его могли забрать и прямо с матча ЦСКА? Это значит, что клубы, подписывая контракты с игроками, никак не контролируют ситуацию с призывом? Это значит что ФХР, вызывая игрока на турнир, каждый раз крестится в надежде, что его не заберут в армию?

Я понимаю, что у меня получается какое-то продолжение 12 вопросов Влада Воронина, но в том-то и дело: хоть сам Иван нашелся в Северодвинске, его кейс до сих пор в какой-то темно-серой зоне.

Этот кейс находится на территории неизвестности и, как все неизвестное, плодит в обществе страх. Этот страх видно невооруженным взглядом: вот уже говорят, что у Капризова проблемы с военкоматом, и его отец мгновенно оправдывается великолепной формулировкой: «Кирилл учится. Он ученик».

И очевидно же: загребли вратаря олимпийской сборной с действующим контрактом с клубом НХЛ, загребут и Капризова. Вообще не вопрос.

Из любой жизненной ситуации, связанной со столкновением с нашим государством, хочется выносить информацию о том, какая траектория поведения считается нормальной – и случай с Федотовым только напрягает и больше ничего. Где эта траектория? На него смотрят другие спортсмены – и вот что им делать?

Сейчас Данила Юров, умница из Магнитогорска, поехал на драфт. Его могут выбрать в первом раунде – это очень высокая оценка работы молодого игрока. Но, может быть, он зря сейчас уехал в Монреаль? Может, ему надо было поехать в ближайший военкомат, побриться и для начала год отслужить, а уже потом заниматься карьерой? Это новая норма – в разгар карьеры получить год перерыва?

Ну тогда стоит так и сказать. Лучше узнать это, когда ты еще можешь на что-то повлиять, а не когда уже сидишь в фургоне.

В последние дни много говорят о том, что служба в армии – священный долг каждого мужчины в РФ, почетная обязанность, но ведь такие темно-серые, очень странные дела превращают этот долг в инструмент возмездия. Никто не думает о том, как Ивану повезло. Все думают, кому он перешел дорогу, чтобы его задерживали у тренировочной арены, да еще и в таком расширенном составе.

Слова о почетной обязанности в этом ряду звучат как рядовое «бла-бла-бла». Да-да, армия это очень почетно, но все же, кто отдал команду «грести Федотова»?

Когда никто не объясняет, что произошло, люди делают выводы сами; и сейчас, без чьего-то квалифицированного объяснения, ситуация выглядит именно так. Забрать могут любого игрока любого статуса в любой момент.

Ну что, кто следующий?

Фото: globallookpress.com/Maxim Thore/Keystone Press Agency, Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Филиппов