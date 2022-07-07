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Что такое драфт НХЛ? Рассказываем самое важное в одном видео

драфт НХЛ
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

13 минут – и вы в курсе.

В ночь с 7 на 8 июля в Монреале проведут драфт НХЛ. Игроков из России до него допустили (возможность недопуска, кажется, никто всерьез и не обсуждал), и мы ждем под какими номерами и в какие клубы уйдут наши Минтюков, Юров и Мирошниченко.

Но это касается хардкорных фанатов хоккея. Для обывателей, которые смотрят 2-3 матча в год и составляют огромную часть спортивной аудитории, драфт НХЛ до сих пор какое-то непонятное явление. Что это? Почему за ним следят? Почему о нем постоянно говорят? 

Что это за процедура, как она устроена и зачем вообще она нужна? 

Я попытался ответить на самые базовые вопросы в коротком видео – оно идеально вам подойдет, если вы вообще не в курсе. А если вы разбираетесь лучше меня – можете послушать истории с разных драфтов и, разумеется, добавить истории / детали от себя в секции с комментариями, она ровно для этого и придумана.

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