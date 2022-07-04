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«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

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Кажется, Ивана уже не отпустят.

1 июля вратаря сборной России Ивана Федотова задержали на выходе из тренировочной арены. Несколько дней к нему не пускали адвоката, скрывали, где он находится, а потом доставили Северодвинск – судя по всему, для службы в армии.

Насколько это законно, Sports.ru объяснил председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.

– Хоккеиста Ивана Федотова прямо с улицы принудительно забрали в армию. Это законно? 

– В военкоматах существует такое понятие, как призыв с колес. Когда гражданина забирают из дома, с учебы, с улицы, около метро – доставляют в военкомат, проводят мероприятия и отправляют в армию. В каких случаях так делается? Когда точно знают, что гражданин с высокой вероятностью годен по здоровью, и когда нет действующей отсрочки. Ну и, дополнительно, когда гражданин длительное время не является в военкомат. То есть его вызывают, он может просто не получать повестки, не являться – к ответственности привлечь сложно. Поэтому пытаются привлечь таким способом. 

Хотя он, конечно, противоречит закону – ну, как минимум, нужно сдать анализы, провести медицинское освидетельствование, принимать решение в отношении гражданина должна призывная комиссия. Причем, как правило, призывная комиссия района, где проживает гражданин, работает в определенный день. Все эти факторы в данном случае нарушаются. 

Если призвали гражданина и отпустили, то он может оспорить решение призывной комиссии и в армию не пойдет. Решение будет приостановлено. 

Если гражданин уже в армии, то оттуда его, к сожалению, не отпустят. Тут обжалуй – не обжалуй… Отменить-то можно решение, но суд будет идти достаточно долго – как минимум 4-5 месяцев. 

– А часто вообще так задерживают призывников? 

– Такая практика встречается достаточно часто по окончании призыва, когда не выполняется план. 

– Иван тренировался на новой для себя арене и его задержали рядом с ней. Несколько человек, может быть, даже следили. Какие-то слишком эксклюзивные обстоятельства задержания призывника. 

– Но и личность в данном случае эксклюзивная, поэтому и такие обстоятельства. А так, конечно, сотрудники полиции могут привлекаться к розыску граждан. Но, как правило, это обращения об установлении местоположения, и максимум, что при наличии такого обращения сотрудник полиции может сделать – вручить повестку. 

Реже могут доставить в отдел полиции для составления протокола. Это называется «обращение о доставлении». И еще реже – определение о приводе. Это когда уже ведется дело об административном правонарушении, гражданин не является без уважительной причины, и объявляют привод – и его приводят для рассмотрения этого дела. Но не для призыва! Для призыва в этом случае приводить нельзя.  

Если имело место принудительное доставление, то тут нужно разбираться адвокатам в законности этих действий.  

И, конечно, нельзя сказать, что гражданин [имеется в виду Иван Федотов] является «уклонистом». Все-таки «уклонист» – это уголовно наказуемое деяние, и если б было возбуждено уголовное дело, то его бы уже не забрали в армию. 

Поэтому если его призвали – никакого дела не было. 

– Вот, это принципиальный момент. 

– По нашей Конституции, гражданин невиновен, пока отсутствует вступивший в силу приговор суда. Но граждане, в отношении которых возбуждено уголовное дело, ведется дознание или предварительное следствие, не призываются на военную службу. Их нельзя призвать.

– Почему к Ивану Федотову не пустили адвоката? 

– Здесь мы говорим о процессе. В уголовно-процессуальном кодексе есть процесс. Там подозреваемый имеет право на адвоката, имеет право общаться с ним – и так далее. А какой здесь процесс – понять сложно. С чем это связано и чем руководствовались лица, которые это делали? Поэтому и не пустили. Непонятно кого пускать, зачем, почему. То есть отсутствует процесс.

На мой взгляд, можно говорить о превышении или злоупотреблении полномочий со стороны лиц, которые совершали эти действия. 

– Условно говоря, человека затащили в серую зону, и все, что с ним происходит… 

– Это однозначно незаконно. Есть права, человек хочет оспорить решение, он может быть действительно больным.

У меня в практике недавнее решение – сейчас мы компенсацию получаем: юноша прослужил 5 месяцев. Точнее не прослужил, а пролежал в медчасти. У него больное колено, его нельзя было призывать. Разорванные связки. Но тем не менее, он попал в такую ситуацию. 

Он, правда, сам приехал. Ему предложили пройти в городской сборный пункт, чтобы там врач повнимательнее посмотрел ногу. В итоге закончилось тем, что отправили в часть, выполнили план.

– А какое наказание ждет уклониста?

– Часть 1, статья 328, уклонение от призыва на воинскую службу – до двух лет лишения свободы. Там начинается от ареста до 2 лет или штраф в размере до 200 тысяч рублей. Из практики, как правило, назначают от 40 до 100 тысяч рублей – в зависимости от ситуации.

– Ну и я повторюсь – есть четкое разграничение. Если ведется дело, нет призыва.

– Конечно. 23-я статья Федерального закона – там указаны граждане, которые не подлежат призыву на военную службу. Те, в отношении которых ведется дознание или предварительное следствие. Или если дело передано в суд. 

– Я читал, что в военкоматах угрозу уголовного дела чаще используют на словах, чтобы напугать призывников. 

– Чаще говорят «розыск». Ты в розыске. Гражданину звонят – там бабушка берет трубку, ей говорят: «Ваш внук в розыске». Она хватается за голову. 

Но это не имеет ничего общего с федеральным розыском и с розыском за совершение преступлений. В данном случае розыск – это значит, что гражданин не явился в военкомат и в отношении него или собираются направить обращение, или уже направили. Вот это розыск.  

Но, опять же, это не уголовное дело, это не федеральный розыск. Это не препятствует свободе передвижения и выезду за пределы РФ.

– Как часто в России реально заводят уголовные дела на уклонистов?

– Уголовные дела заводят очень редко. Это редчайший случай. В основном заводят, когда гражданин действительно уклонился, и он сам так говорит. То есть он идет на особый порядок, ему дают какое-то минимальное наказание, а он соглашается: «Да, я уклонился».  

Во всех остальных случаях заводят крайне редко. Чтобы завести дело, нужно вручить повестку. Под личную роспись и не один раз. А иногда вообще нельзя вручить. 

Почему военкомат использует задержание? Потому что некоторые молодые люди злоупотребляют правами и могут оспаривать решение в суде 2-3 раза. А один суд, если мы говорим о Москве, – это год. То есть год будет судиться, пусть даже это отказное решение, но пока оно пройдет две инстанции, пройдет год. И только потом его могут призывать. Когда такое происходит, то понятно, что гражданин не отстаивает права, а просто не хочет идти в армию. 

И единственный способ, поскольку дело завести достаточно сложно (дверь никто не открывает, повесток подписанных нет) – вот такой.

– Ну в смысле задержание?

– Да, приезжает сотрудник полиции: пройдемте.  

– А если есть подписанная повестка?

– Сначала к следователю, в соответствующий следственный отдел. Следователь отбирает показание, выясняет и – если надо – допрашивает свидетеля, проводит экспертизу. Если все есть – дело передают в суд.

– В российской армии вроде бы и сегодня есть спортроты. Какой у них статус? Кто в них служит?  

– Я могу предположить, что есть, но мне неизвестно об этом. Официальных – нет. И отсрочек для спортсменов – нет. Есть, например, для служителей религиозного культа. Для айтишников ввели, ну и для спортсменов целесообразно было бы ввести. Хотя бы для известных. 

– Ну то есть с точки зрения закона никаких отсрочек для спортсменов нет. 

– Да, здесь есть пробел.  

– Федотова в итоге могут отправить на флот, в Северодвинск. Может ли он там получить доступ к государственной тайне? Если да, это означает, что в НХЛ он вообще не сможет уехать?

– Конечно, если будет оформлен допуск, то это будет препятствием к выезду заграницу как минимум на 5 лет.

– Ну и это не вопрос личного согласия гражданина, а вопрос распределения?

– Вот я с порядком допуска не сталкивался, честно сказать. Но предполагаю, что без согласия все-таки не могут такие мероприятия проводить.

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Фото: vk.com/hccska (1); РИА Новости/Александр Кряжев, Григорий Сысоев, Константин Михальчевский

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