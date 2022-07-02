30 главных героев Кубка Стэнли-2022

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89 матчей, 43 игровых дня – плей-офф-2022 шел почти два месяца и помимо нового чемпиона подарил нам несколько десятков историй, полтора десятка матчей-блокбастеров и невыразимое в числах количество героев. Игроков, тренеров и менеджеров, которые совершали иногда нечеловеческие поступки – и все для того, чтобы шоу состоялось.

Оно и состоялось только благодаря им. Современный спорт – это во многом соревнование брендов и эмблем, но живым оно остается только благодаря героям.

Этот текст – попытка посчитать не всех героев Кубка Стэнли-2022, но хотя бы главных, ключевых персонажей в мировом хоккее за два последних месяца. Тех, кто сделал плей-офф настоящим шоу, от которого невозможно было оторваться с самого его старта до самой развязки.

Пара необходимых оговорок. Как составлялся этот список? О-о-очень субъективно, если вы об этом. Собирая любой подобный рейтинг, неминуемо сталкиваешься с проблемой, с детства знакомой парням моего поколения: «Кто круче – Ван Дамм или Брюс Ли?». Поэтому где-то я подключал интуицию, а где-то просто выбирал по спортивному принципу: кто дальше прошел – тот и лучше.

О конкретных критериях в таком рейтинге говорить сложно; очевидно учитывались персональный вклад в итоговый результат, яркость индивидуального перфоманса (ну, грубо говоря, насколько круто игрок зажег в матче) и его продолжительность (то есть, сколько таких матчей было).

Уже набросав 25 лучших, я решил включить еще пятерку, а потом бонусом еще одного – и все равно для всех не хватило места. Хочется отметить кучу игроков: Джеффа Картера из «Питтсбурга» – его звено было великолепным, Дэвида Перрона из «Сент-Луиса», который шел на «Колорадо» как танк, третье звено «Рейнджерс» – нестабильное, но временами дикое.

Остона Мэттьюса, который не сдулся, Эрика Чернака за его героические блоки, Стивена Стэмкоса за львиное сердце и бросок. Мне по традиции очень понравился Райан Макдона – это один из самых недооцененных игроков современности, и понятно, почему игроки «Тампы» недовольны тем, что его обменяют; а еще я запомнил, как в первом раунде великолепно играл Филлип Дано.

Приступая к чтению, помните о нескольких вещах:

1. В список топ-30 по умолчанию не могут войти все, кто должен.

2. Конечно, я могу ошибаться, и мы не обязаны с вами сходиться в полутонах. Но это мой список; хотите составить свой – секция «Завести блог» на нашем сайте открыта 24 часа в сутки!

3. Конечно, я мог кого-то забыть; а еще я мог кого-то специально не взять – и разница между этим, если вдуматься, не такая уж и большая.

4. Обязательно нужно подписаться на мой телеграм, где главных героев еще больше.

Ну что, вы готовы? Начинаем.

Бонус. Назем Кадри, нападающий, «Колорадо»

Назем был достаточно важным игроком «Колорадо» на дистанции и даже забросил важную шайбу в финале, но неизбежность его попадания в топ-30 (таким образом, в топ-31) стала очевидной на самом флажке. Отмечать победу надо уметь (правда, Саша Овечкин и Никита Кучеров?) – и канадец тут показывает неплохой скилл.

Уже празднуя победу сразу после шестого матча, прямо в камеру он сказал: «Все те, кто считал меня обузой для команды в плей-офф, поцелуйте меня в зад».

А на чемпионский парад «Колорадо» пришел в футболке «Too Many Men» – в честь своей победной шайбы в одном из матчей финала; тогда у «Эвс» было на льду 6 человек.

Красавец, понты хороши только тогда, когда они заслуженные – и в случае Кадри все сходится.

30. Брэди Ткачак, болельщик, «Калгари»

Что? Брэди? Как? Он же не играл в плей-офф!

Да, Брэди Ткачак пока далек от того, чтобы становиться героем плей-офф на льду – он играет в «Оттаве», а в регулярке-2021/22 «сенаторы» стали на Востоке только тринадцатыми.

Брэди отжигал вне площадки: его старший брат – звезда «Калгари», и младший придумал штуку под названием «Friendship Tour». Ткачуки всей семьей катались болеть за «Флэймс» и в честь этого напечатали футболки с изображением Мэттью.

Тур не очень-то помог, «Калгари» неожиданно влетел «Эдмонтону» во втором раунде, но все равно ведь красиво.

29. Шелдон Киф, тренер, «Торонто»

Менеджмент «листьев» давно перешел в режим полуслучайного перебора игроков в нижних звеньях. Давно кажется, что Дубас подбирает любых доступных игроков с расчетом «А вдруг?!».

В сезоне-2021/22 Киф получил новую пачку игроков на усиление, их фамилии Бантинг, Кемпф, Каше – да, усиление так себе. Но в плей-офф ТМЛ входили грозной силой и в первом раунде такой силой оставались – чтобы выкинуть «Тампу» из розыгрыша, не хватило каких-то сантиметров.

Киф неплохо разобрался в тех игроках и расставил их по составу. По сути, главное его достижение – команда получила моторное третье звено, которое собиралось из обоймы Кемпф – Энгвалл – Михеев – Каше и давало «Торонто» очень много полезной динамики.

Ну и защита – прогресс Лильегрена и возвращение на прежний уровень Холла сделало выбор на синей линии настолько богатым, что даже потеря Сандина и возможная потеря Маззина не выглядели проблемами. «Торонто» стал командой, у которой все более-менее в порядке.

28. Джей Вудкрофт, тренер, «Эдмонтон»

Как же он похож на Шона Мерфи из сериала «Хороший доктор»!

«Эдмонтон» был и остается очень непредсказуемой, нестабильной командой, и когда такие проходят кого-нибудь стабильного, это всегда событие. Собственно, в победе над «Калгари» мы знаем, чье достижение выглядит даже весомее, но Вудкрофта все равно стоит отметить – с ним атака «Ойлерс» разогналась так, что от «Флэймс» остались только рожки да ножки.

Ну вот так, от сериала «Хороший доктор» мы пришли к рожкам да ножкам, и теперь вообще непонятно, сколько автору лет, да?

27. Стадионные песни, болельщики, «Колорадо»

Ну что сказать: как один из самых преданных фанатов blink-182 (вы можете понять это по аутентичному написанию названия группы со строчной буквы) могу только сказать спасибо фанатам «Эвеланш», которые дали песне «All The Small Things» новую жизнь. Не самая любимая мной песня группы – ну и что с того? Перфомансы же получились просто замечательными. Теплыми, ламповыми и какими-то искренними.

В середине третьего периода выигрываемых матчей диджей на домашней арене «Эвс» включал эту песню, потом выключал звук – и допевал весь стадион.

В самом начале это получилось случайно – реально диджей на арене однажды просто поставил хит blink-182, народ подхватил и получилась традиция. Песню пару раз послушала даже «Тампа».

26. Райан Линдгрен, защитник, «Рейнджерс»

Самый обычный защитник уровня НХЛ с бородой и усами стал похож на Кристиана Бейла из какого-нибудь вестерна – и в соответствии с образом вложил в путь команды к финалу конференции кучу героизма. Блокированные броски, хиты, блокированные броски, хиты, блокированные броски – я, если честно, сбился со счета, сколько раз Линдгрен уходил со льда, хромая, сколько раз он корчился на скамейке, но всякий раз возвращался и в какие-то моменты даже участвовал в важных шайбах.

В плей-офф никуда без таланта и мастерства – понятно, но без таких игроков, без вот такого хоккея от защитников до финала конференции не добраться.

25. Кирилл Капризов, нападающий, «Миннесота»

«Уайлд» выиграли в плей-офф-2022 только два матча – и, казалось бы, разве кто-то может от них попасть в топ-30? Но мы сегодня говорим об индивидуальных выступлениях, о шоу, о героизме. И, я думаю, то, что показал Капризов в серии против «Сент-Луиса» достойно как раз вот места в третьей десятке.

Капризов показал, насколько огненным он может быть в хоккее максимальной плотности – есть ощущение, что на основе этой игры нападающего «Миннесота» может выстроить несколько очень удачных сезонов.

24. Крис Танев, защитник, «Калгари»

Не могу сказать, что я запомнил Танева по сезону или по первому раунду против «Далласа» – в этом, наверное, и особенность защитника: он очень работает над тем, чтобы оставаться незаметным и делать все чисто.

В серии против «Эдмонтона» у «Флэймс» были огромные проблемы со скоростью соперника, а Танев уже был травмирован и, по идее, не мог помочь. Но в какой-то момент все-таки вышел – как это и делают в плей-офф крутые парни. Было видно, как ему сложно, было видно, как у него болела правая рука, но он вышел, сыграл через боль и старался быть полезным – опытом, подсказками, мудростью.

23. К’Андре Миллер, защитник, «Рейнджерс»

Если Линдгрен для меня – это идеальная иллюстрация характера, который «Рейнджерс» показали по ходу плей-офф, то Миллер – это отражение в целом прогресса в игре. Больше качества. Больше спокойствия. Больше понимания. В первом раунде, против «Пингвинов», было тяжело, но через второй к третьему мы получили команду, которая очень качественно играла в защите.

И ее защитники очень здорово включались в атаку. Понятно, что там был Адам Фокс, но Фокс – гений, с него всегда будет другой спрос. А Миллер показал именно что прогресс, и когда он в финале конференции отталкивал от шайбы Кучерова, было уже совсем неудивительно.

22. Бо(уэн) Байрэм, защитник, «Колорадо»

В ближайшие годы нас с вами ждет увлекательная борьба: я буду называть Байрэма в текстах Бо, а вы будете в комментариях писать «его зовут не Бо, а Боуэн!».

Выдающиеся выступления новичков бывают двух видов: когда новичок играет хорошо, но соответственно статусу новичка, и когда новичок показывает взрослую игру. Вот Бо в плей-офф-2022 прошел путь от просто симпатичного хоккея к хоккею топ-уровня. К хоккею, который на стадии финала Кубка Стэнли показывает далеко не каждый взрослый игрок.

В шестом матче серии, я настаиваю, Байрэм сыграл лучше Кэйла Макара. Он сыграл лучше Нэтана Маккиннона. Я думаю, что это был лучший игрок шестого матча, его соперник только Арттури Лехконен, автор победной шайбы всего турнира – и то не из-за качества игры, а просто из-за факта этого гола.

Бо был хорош на своей половине, он был идеален в единоборствах и шикарно включался в атаку. Наглый, умный и будто бы уже зрелый защитник. В последнее время я много восхищался Макаром, но игры Байрэма в следующем сезоне жду даже больше.

21. Картер Верхэге, нападающий, «Флорида»

Главной проблемой «Вашингтона» была скорость «пантер», и в рамках этой скорости отдельно выделялся Верхэге – почему-то именно у него получилось стать занозой в заднице «Кэпс».

И лучшая иллюстрация его вклада в победу в первом раунде – победный гол в пятой игре серии. Отбор на своей половине, ускорение и бросок в чужой зоне.

20. Андрей Василевский, вратарь, «Тампа»

Андрей не был так грандиозен, как в прошлом году, и поэтому его выступление кому-то, возможно, кажется вообще средним. Но средним оно, конечно, не было.

Были средние матчи; а еще была игра, которая позволила «Лайтнинг» взлететь так же высоко, как в двух плей-офф до этого, и добраться до Победы на расстояние двух матчей. Василевский был абсолютным героем финиша серии с «Торонто», всю серию против «Флориды», он не проиграл Шестеркину – хотя Шестеркину в этом году проиграли вообще все, и как мог держал «Тампу» в финале.

Окей, он не первый вратарь сезона, но и второй – это почетно.

19. Леон Драйзайтль, нападающий, «Эдмонтон»

В «Ойлерс»-2022 трудно было выделиться – как, знаете, космическому кораблю Илона Маска трудно выделиться на фоне метеорита, кометы, солнца – но в этом плей-офф была минута абсолютного величия Драйзайтля. В четвертой игре с «Колорадо» он уже откровенно играл через боль, хромая, спотыкаясь и падая, но все равно умудрился отдать голевой пас на Макдэвида.

«Эдмонтон» был быстр не только ногами, но и головой – и этой головой был Леон.

18. Нэтан Маккиннон, нападающий, «Колорадо»

Если б осенью мне сказали, что «Эвс» возьмут Кубок Стэнли и спросили, на каком месте в топ-30 героев плей-офф будет Нэтан, я бы уверенно ответил, что на первом. Я был бы уверен, что у него будет 6 шайб в топ-10 голов Кубка Стэнли-2022 и что это вообще его турнир.

Это был не его турнир. Единственный эпически яркий гол Маккиннон забил «Сент-Луису», и он не помог победить.

Нэтан был другим и дал своей команде другое. Это один из лучших игроков современности, и он ни в коем случае не провалил плей-офф – более того, мне кажется, Маккиннон бросил все свои силы на то, чтобы звездой был весь «Колорадо». И у него получилось. Победа «Эвеланш» в высшей степени коллективна, и, я думаю, главной звезде команды пофиг, насколько ярко на этом пути смотрелся он.

17. Мика Зибанежад, нападающий, «Рейнджерс»

В какой-то момент «Рейнджерс» наладили схему по производству голов в большинстве, и на финальной стадии этого конвейера трудился как раз Зибанежад. Панарин и Фокс пасовали, а Мика укладывал шайбы в ближний угол – одну за другой, одну за другой, одну за другой.

Эта схема выглядела непобедимой, она сделала большинство «Рейнджерс» ярче большинства «Тампы». Остановить Зибанежада смог только Василевский и только в конце финала конференций.

16. Кэйл Макар, защитник, «Колорадо»

Кэйл собрал все мыслимые призы сезона (побороться с Мэттьюсом за «Харт» он вряд ли мог), ему отдали «Конн Смайт», но, мне кажется, это тот самый случай, когда приз отдали по совокупности. Сложно вспомнить какой-то один, а тем более два и три момента, который своим талантом сделал Макар. Кэйл очень старался, очень, это было видно, он был очень надежен, когда это было нужно, и работал четко на команду.

Но Тех Самых Моментов в его исполнении я не помню. Я помню такие моменты из регулярки – а из плей-офф нет.

Всю дистанцию плей-офф, даже против Макдэвида, он был очень надежен – и эту работу невозможно не отметить.

15. Ондржей Палат, нападающий, «Тампа»

Тайное оружие Брисбуа, которое тот настолько ценит, что готов даже обменять Райана Макдону, лишь бы только сохранить чеха. Любимый партнер Никиты Кучерова.

Палат как-то по традиции притягивает к себе не очень много внимания, но как же он хорош. Как же он подходит этим «Лайтнинг». Какая у него скорость, как он понимает пасовую игру и насколько здорово теряется среди игроков на чужом пятаке – чтобы выскочить в нужный момент. Пара победных голов, блистательные комбинации с Кучеровым в тот момент, когда как раз только их и не хватало – что тут еще сказать. Герой нации.

14. Валера Ничушкин, нападающий, «Колорадо»

Валеры было бы будто меньше на финише плей-офф, но это объяснимо – вы же наверняка видели снимки его травмы, его гематому, его гипс. Смотришь на это – и есть вопросы по макаровскому Конн Смайту, правда?

Ничушкин был очень хорош, он был сердцем форчекинга «Эвеланш», и в этом плей-офф стало понятно, насколько Валера вообще создан для такой игры – на первых порах финала он один напрягал обоих защитников «Тампы» и даже третьего нападающего; и отбор быстро превращал в бросок. Король.

13. Энтони Сирелли, нападающий, «Тампа»

Понимаю, что вы возмущены тем, что Сирелли выше Ничушкина, но вот в чем моя логика. При всем величии «Колорадо» и Ничушкина их путь в плей-офф был немного проще пути «Тампы» и требовал меньше героизма. Возможно, как раз потому, что «Эвеланш» глобально сильнее – и об этом мы еще поговорим дальше.

У «Тампы» критических моментов в плей-офф было полно, это был намного более героический путь. Совсем плохо стало в финале конференции, когда все, что работало против «Флориды», вдруг перестало работать с «Рейнджерс». И Купер пошел на перестройку игры, и основой этой перестройки стало наложение звена Сирелли на тройку Зибанежада.

И Энтони с партнерами выдал легендарный уровень хоккея. Сирелли, Киллорн и Хэйгл просто вытирал об соперника ноги. В первом же матче в этом формате они сгенерили xG = 1,28. Процент ожидаемых голов (отношение созданного xG к xG соперника) – 84,59%. Это было просто растерзание – и его своей игрой на точке, своими ногами, волей обеспечил Энтони.

12. Клубные врачи, «Тампа»

Не знаю ни одного имени, но было б интересно узнать, потому что они творили в этом плей-офф какие-то чудеса. Я уже писал о том, что в Кубке Стэнли-2022 мы увидели «Тампу» Блокирующую – и вслед за блокирующей появилась та, которая хромает на скамейку и бежит в раздевалку. Это продолжалось весь плей-офф и в серии «Флориды» достигло апогея – попадание шайбы в лицо, швы, кровь, блоки, повреждения и так по кругу.

У врачей «Лайтнинг» было очень много работы, они латали парней без устали и помогли тем добраться до финала.

11. Джейк Эттинджер, вратарь, «Даллас»

Да, парень, проигравший в первом раунде, добрался почти до первой десятки – но это потому что проиграть можно очень по-разному.

Эттинджер вылетел по итогам первых семи матчей плей-офф, но остался на третьей позиции во вратарской таблице «Голы, отраженные сверх ожидаемых» – выше него в ней только Василевский и, конечно, Шестеркин. Джейк был великолепен, ловил все, что в него летело, и чуть не украл у «Калгари» выход во второй раунд. Это было очень мощное выступление.

Ну и переходим к самому сочному – первая десятка.

10. Николас Пол, нападающий, «Тампа»

У меня с хоккеем сложные отношения. Иногда мне кажется, что я его неплохо понимаю – ну, когда слышу установку Джареда Беднара, и она сходится с моими ощущениями от игры «Эвс».

А иногда я осознаю, что хоккей для меня – это просто темный лес, и я ныкаюсь с фонариком где-то на отшибе.

Вот случай с Полом – как раз из этой, второй серии. Полгода назад он играл за «Оттаву». Не божил, не затаскивал в плей-офф, ничего такого. Просто играл. Я видел матчи «Оттавы» – и не было такого, что я думал: «Вау, этот парень спасет «Лайтнинг»!».

Но в дедлайн Николаса обменяли в «Тампу», а в плей-офф я увидел, как этот парень спасает «Тампу».

Серия с «Торонто» была очень тяжелой, на ее финише у «Лайтнинг» кое-что заработало, но только кое-что, никакого преимущества не было. И в седьмом матче все было очень близко – и случились две шайбы Пола.

В том же седьмом матче получил травму Брэйден Пойнт – на Пола упали дополнительные минуты, и он справился. И потом весь плей-офф на него падали дополнительные минуты, новые объемы работы, новая ответственность, травмы и все такое. А он все справлялся и справлялся. Он был универсальным решением для Купера почти во всех возможных ситуациях – сейчас «Тампа» не хочет его отдавать, и правильно делает.

9. Джон Купер, тренер, «Тампа»

В связи с работой Джона Купера в этом плей-офф хочется поговорить о двух вещах.

Первое – это та работа с командой, которую он провел по ходу матчей. Серия с «Торонто» – очень много скорости, Мэттьюса накладывают на Бельмара и становится плохо. Купер уменьшает игровое время ветеранов, выравнивает баланс и помогает своим хоккеистам найти игру.

Второй раунд: нет Пойнта, «Флорида» чуть ли не быстрее, чем ТМЛ. Купер жонглирует 11 игроками нападения, на ходу собирает из них тройки, выстраивает команду в 1-3-1 и съедает атаки с ходу соперника.

Финал Востока: с «Рейнджерс» прежние схемы не работают, и Купер выводит на лед Райли Нэша, который толком не играл в регулярке, собирает четыре постоянных звена, раскладывает их по тройкам «Рейнджерс» и уничтожает игру соперника.

В финале не получилось такого эффектного поворота, но поиска там было не меньше, и локальные удачи тоже случались.

Второе – это то, как тренер общается. И с игроками, и с журналистами. Какая у него манера, какой у него вкрадчивый и информативный голос; как он мыслит и какие небанальные конструкции выстраивает во время общения.

Помните, когда Тэйвс атаковал Кучерова, что сказал Купер? «Вы ищете ответ, который всем известен».

Мы привыкли, что хоккейный тренер – это такой громкий матерщинник, и вот Купер своей работой уничтожает этот стереотип, приближаясь по уровню и качеству мышления к футбольным философам типа Гвардиолы и Клоппа.

8. Кевин Биекса, обозреватель, Sportsnet

Я полюбил смотреть хоккей на Sportsnet – к счастью, мир сейчас открыт и никаких границ не существует – и в этом виноват Кевин Биекса, может быть, помните, тот совершенно обычный защитник «Ванкувера» и «Анахайма» (и где он там еще играл). Разборы – топ, внимание к деталям – топ, неожиданные ракурсы – топ.

Но чтобы вы лучше поняли, в чем ценность Биексы-эксперта, перескажу одну его шутку из этого плей-офф.

Когда «Питтсбург» проиграл «рейнджерам» седьмой матч серии, Эллиотт Фридман, другой эксперт «Sportsnet», задал вопрос: «Все, уходит эпоха?». И начал с такой патетикой перечислять значимых игроков этой команды: Малкин, Летанг, Капанен, Ракелль.

И Биекса вставил: «Доминге».

7. Джаред Беднар, тренер, «Колорадо»

Беднар не очень впечатлял от раунда к раунду, и казалось, будто бы притормаживает команду. Вместо того, чтобы весело разнести «Нэшвилл», он начал с ним откатываться и зачем-то подарил лишние шансы. Вместо того, чтобы душить «Сент-Луис» форчекингом, он будто бы нарочно перешел с «Блюз» в клинч.

Откатывающийся «Колорадо» смотрелся неестественно и как-то даже вычурно – а в шестом матче финала стало понятно, зачем все это было нужно.

К шестой игре показалось, что Купер и «Тампа» окончательно разобрались, что им нужно делать, чтобы победить. «Лайтнинг» вышли, здорово начали, но наткнулись на идеальную игру «Эвеланш» в своей зоне и в третьем периоде просто ничего не смогли сделать. Четыре броска двукратного чемпиона в третьем периоде – чистая победа тренера его соперников.

6. Жюльен Брисбуа, генменеджер, «Тампа»

Я видел все матчи «Тампы» в регулярке и честно думал, что усиление не требуется. Что его не будет. Что нужные связи и возможные варианты найдены и проработаны.

И когда «молнии» подходили к дедлайну, я думал, что, вполне возможно, они не сделают вообще ничего.

Брисбуа отдал в «Чикаго» Качука и Рэддиша в обмен на Хэйгла и Мэттью Джозефа в «Оттаву» в обмен на Николаса Пола. И теперь я думаю, что без этих обменов «Тампа» осталась бы где-нибудь в первом раунде. Это чертовски справедливый вывод, если помнить о двух шайбах Пола в седьмом матче, но он базируется не только на этих голах.

Хэйгл не был таким заметным игроком, как Пол, но в финале конференции его подключили к звену Сирелли и Киллорна, и он дал этой тройке нужную скорость и работоспособность. Пол стал игроком-архитектором, таким Человеком-пауком, который средствами, известными только ему одному, скреплял вокруг себя огромные металлические конструкции – на них и держалась игра «Тампы». Путь «Тампы» в плей-офф-2022 – это небольшое чудо, и без этих двух игроков этого чуда не было бы.

Этих двух игроков для команды нашел Брисбуа.

5. Арттури Лехконен – человек-два золотых гола

Я не могу сказать, что Арттури – мой любимый игрок и что я прям очень хорошо помню его по этому плей-офф. Но я помню, что точно так же, как и Пол в «Тампе», Лехконен попал в «Эвс» на дедлайне. И вписался настолько, что его ставили в первую спецбригаду. Его ставили в первое звено.

Но это все не основания для попадания в топ-5 главных героев плей-офф. Он забросил победные шайбы в двух важнейших сериях плей-офф – в финале Запада и в главном финале Кубка Стэнли.

Обе шайбы получились довольно обычными, но забыть человека, который их забросил, просто невозможно.

4. Коннор Макдэвид, хоккеист, планета Земля

Я понимаю, что вы сейчас напишете в комментариях. Да, «Эдмонтон» чисто проиграл в финале Запада. Да, Макдэвид не стал Х-фактором в этой серии.

Но, во-первых, финал Запада для этих «Ойлерс» – это огромное достижение. Они летели на двух двигателях, и самым мощным был двигатель с номером 97.

А во-вторых – ничто не отменит перфоманс Макдэвида в первых двух раундах. Никакой другой полевой игрок не выглядел мощнее – я бы хотел сказать «в истории», но давайте держаться в рамках этого сезона. В этом плей-офф мощнее, ярче, лучше не играл ни один полевой (один играл эффективнее, но об этом мы еще поговорим).

Макдэвид вышел на уровень, до которого вряд ли кто-то доберется в ближайшие годы – это должен быть игрок еще более нереального таланта. Он как всегда был быстр, но, кроме того, показал еще и умение ориентироваться в максимальной плотности, просачиваться в маленькие щели между игроками и играть в пас, вообще не раскрывая своих намерений.

Коннор сыграл на раунд меньше своих конкурентов, но остался лучшим бомбардиром плей-офф-2022.

3. Игорь Шестеркин, вратарь, «Рейнджерс»

Регулярка имени Шестеркина продолжилась таким же плей-офф. Одна из самых памятных для меня картинок Кубка Стэнли-2022 – это как болельщики сначала «Питтсбурга», а потом «Каролины» стали подначивать Игоря на выездных матчах «Рейнджерс». Они скандировали его имя после пропущенных им голов – ну, типа троллили.

А он им отвечал – сэйвами, победами и даже голевыми передачами.

Игрой в плей-офф Шестеркин показал, каким еще может быть блистательный вратарь. Мы знали, что он может быть как Василевский – большим, но реактивным. А Игорь играет как вратарь-плеймейкер. Точнее даже вратарь-дестройер: он читает игру, чтобы ее разрушить. Чтобы перехватить пас, не дать сопернику выкатиться из-за ворот, вовремя прийти в точку, в которую сейчас бросят.

Его противостояние с нападением «Тампы» именно поэтому было эпическим – «молнии» играют так, чтобы запутать вратаря, а Игорь все это с удовольствием и интересом прочитал. И исход финала Востока получился таким не по его вине, голы получились такими, что никому не отразить; эти голы как бы оставили Шестеркина за скобками происходящего.

Но впечатление от его шоу не изменилось; Игорь остался лучшим вратарем плей-офф по голам, отраженным сверх ожидаемых. Год назад первым был Василевский.

2. Никита Кучеров, нападающий, «Тампа»

Да, вы почувствуете в этой номинации вызов, но, по моим ощущениям, в плей-офф-2022 у Кучерова слишком много эпических моментов, чтобы его второе место можно было оспаривать. Обыгрыш Экблада и пас Перри на пустые. Обыгрыш Тэйвса. Пас на Колтона (безумие). Пас на Палата (безумие-2).

Это все было мощно, решающе и максимально в его стиле. Кучеров был вторым по заметности игроком в плей-офф, но при этом заметно более эффективным. Его команда играла лучше «Ойлерс», и он давал голы, которые делали разницу в матчах – пускай даже этих голов было меньше, чем у Макдэвида.

А еще в конце финальной серии было совсем похоже на то, что идет серия «Кучеров против «Колорадо». Конечно, ни одного игрока «Лайтнинг» нельзя вычеркнуть из этого плей-офф, вклад каждого очень важен, но в конце хоккей был уже совсем простым – Кучеров выходил и придумывал, как бы взломать этот автобус. Как побороть этот коллектив. В этом раскладе есть очевидный минус – ну все-таки усилий одного игрока маловато – и на самом деле Кучеров в итоге оказался слабее.

Но мы говорим о главных героях, а не перечисляем состав победителей. Возможно, только в первой серии «Тампы» в этом плей-офф Кучеров не был самым главным героем. Дальше все происходило плюс-минус вокруг него. Он создавал все самое вкусное, все самое нужное.

Он и его команда проиграли в финале, но мне кажется невозможным оспаривать то, что из полевых именно Никита был главным героем плей-офф-2022. Вопрос был таким: получится у него или нет? Закроет ли его «Колорадо» или нет.

Да, закрыл. Но формулировку вопроса это не меняет – а он был именно таким.

1. Джо Сакик, менеджер, «Колорадо»

Тут я наконец отвечу на вопрос «Почему в топ-10 всего один игрок команды-чемпиона» – и мы плавно выйдем к роли генменеджера.

Я долго крутил в голове состав «Колорадо» в искренних попытках вытащить его игроков наверх списка. Там же куча достойных кандидатов – начиная с Валеры Ничушкина через Кэйла Макара и дальше, к Даррену Хелму. Но никто из них на главную роль не подходил. Да, можно нарисовать на постере Макара – но вспомните какой-нибудь героический эпизод с ним. Мы помним хорошую игру, тут нет вопросов.

Но героический эпизод? Героизм предполагает какое-то спасение, а сколько раз «Эвеланш» в этом плей-офф спасались? Когда им вообще было тяжело? С «Нэшвиллом»? С «Эдмонтоном»? Да нет, обе эти серии были пройдены с запасом. Да и с «Блюз» запас был. С «Тампой» серии многограннее, но вот где там эпизод, когда Денвер выдохнул? «Колорадо» заполнил финал плотностью своего хоккея – и этой плотностью довел серию до победы.

И мы получаем вот такой расклад: кандидатура любого игрока в список главных героев меркнет на фоне командного выступления.

Я думаю, что люди, голосовавшие за «Конн Смайт Трофи», столкнулись с той же проблемой, но у них не было выбора – приз-то все равно надо кому-то отдавать. Они пошли по пути наименьшего сопротивления: все 18 отдали первое место Макару, человеку с наибольшим количеством очков, очевидному лидеру этой команды и так далее.

У меня не то что есть выбор – мне вся эта ситуация подсказывает, кто тут на самом деле главный герой.

О том, как Сакик собрал эту команду, много написано даже у нас на сайте, не вижу смысла повторяться. Просто суммирую – победа «Колорадо»-2022 получилась очень командной. Возможно, самой командной за последние годы. «Эвс» победили не за счет конкретно чьего-то перфоманса, они победили, потому что были машиной.

Эту машину Сакик собирал много лет, в несколько рывков; и решающий рывок он сделал в дедлайне-2022, когда «Колорадо» получил игрока, в итоге забросившего победную шайбу в финале Кубка Стэнли.

«Эвеланш» – это произведение менеджерского искусства; менеджер сделал свою работу раньше, чем игроки – он собрал машину и из ложи наблюдал за тем, как она разносит плей-офф со счетом 16-4. Это победа Джо Сакика.

Фото: REUTERS/Brad Penner, Nathan Ray Seebeck, Walter Tychnowicz, Isaiah J. Downing, Ron Chenoy