«Колорадо» не смог давить весь матч – и «Тампа» получила нужную свободу. Все остальное сделала разница между Василевским и Кюмпером

Как «молнии» оставили себе еще один шанс.

Пятый матч – иллюстрация того, какой будет концовка серии: «Тампа» идет по лезвию, «Эвеланш» стреляют по ней огромными снежными ядрами и пытаются сбить. Вроде не так сложно, как на старте финала, но один неудачный отскок – и игра будто бы переворачивается.

Как я и писал перед игрой: тренеры все ходы уже сделали, им осталось только смотреть, как друг против друга сыграют хоккеисты – и это невозможно предсказать. Можно только объяснить, когда уже увидел.

Ниже – ключи к пониманию пятого матча финала Кубка Стэнли, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там акварельные наброски по всему плей-офф.

Райли Нэш выдал матч жизни

Точнее – 7 минут 30 секунд жизни, но они тоже считаются.

Перед игрой много обсуждали: вернется ли в состав Пойнт, первый центр команды, один из ее лидеров, игрок, который может сделать гол из воздуха в любой момент?

По идее, «Тампа» могла предпринять попытки по оживлению первой спецбригады (там как раз Брэйдена ощутимо не хватает) и по ускорению в целом игры (Пойнт на пике – самый динамичный центр лиги), но очевидно, что в нынешнем состоянии канадец как КВН – не решит всех проблем. Так что с Райли радостнее всем.

Он сыграл символическое время – буквально семь с половиной минут, но у этих символических минут было стратегически важное значение. Во-первых, он давал отдохнуть парням из первого-второго звеньев. А во-вторых, он помогал четвертому звену поколбаситься в чужой зоне – потыркаться у бортов, закинуть шайбу за чужие ворота, несколько раз без подготовки бросить по Кюмперу, чтобы не расслаблялся.

В концовке четвертой игры «молниям» очень не хватило нескольких бодрых смен в чужой зоне – сегодня Райли предоставил как раз парочку. Предоставил не только силовой, но и умной игрой. Вот один из его отрезков: сместился на синюю линию, поймал шайбу и оставил игру в чужой зоне.

Когда он был на льду, «Эвеланш» почти не заходили в зону «Тампы» – и это достижение формально никак не отражается на табло, но в смысле содержания помощь четвертого звена и лично Нэша невозможно переоценить.

«Тампа» наконец-то сделала важный гол в большинстве

Думаю у тех, кто смотрел матч, смешанные ощущение по поводу первой спецбригады «молний». С одной стороны, в целом сегодня было менее опасно, чем позавчера. В четвертой игре была одна смена, за которую могли залететь несколько шайб – для броска не хватало сантиметров.

С другой – чтобы держаться в игре и претендовать на победу, «Лайтнинг» не нужны запредельные цифры по реализации. Даже один гол будет существенным фактором в матче. Сегодня он был: «Эвеланш» остались втроем против четверых – и Кучеров со Стэмкосом, не торопясь, размеренно, на ложных замахах все-таки додавили защиту соперника.

Кучеров шикарным броском пробил Кемпера – и сделал очень важный шаг к победе.

Разница между Василевским и Кюмпером

На сайте MoneyPuck есть таблица с причудливым для нашего уха названием «Голы, отраженные сверх ожидаемых» – в ней считают разницу между ожидаемыми голами, которые должен был пропустить вратарь (ну то есть xG соперника) и теми голами, которые он пустил по факту в этом плей-офф.

И если вы хотите по ней оценить разницу между Василевским и Кюмпером, то вы поймете, почему перед финалом Кубка Стэнли-2022 вратарский фактор считался чуть ли не самым важным. Эта разница огромна: Андрей в таблице второй – после Игоря Шестеркина – и его показатель продолжает расти.

Цифры Дарси и были низкими, и продолжают падать – сейчас он 29-й среди вратарей, выходивших на лед в плей-офф-2022. Второй вратарь плей-офф против двадцать девятого? Как вам такая разница?

Разумеется, она будет сказываться по ходу финала – и уже сказывается. «Тампа» провела сильный матч и выдержала давление «Эвеланш» в начале, Кучеров забил в большинстве, первое звено организовало несколько прекрасных атак, одну из которых завершило идеальным пасом на Палата и его броском. Но успеха в этой игре могло и не быть, если б Кюмпер не пустил простой бросок Рутты с правого края.

Василевский тоже пропускает, но ему залетает всякая дичь – и таких катастрофических промахов он не допускает. «Молнии» в деле благодаря этому фактору.

Давление «Эвеланш» на исходе?

Казалось, что дома, на кураже, «Эвс» выдадут шоу, похожее на то, что случилось во второй игре серии. Ключевой фишкой того шоу была их энергетика – «Тампу» просто затоптали.

Но сегодня по-настоящему жутким для «Лайтнинг» был только стартовый отрезок игры. В остальное время защитники чувствовали себя достаточно свободно и легко начинали атаки – и игра шла вообще не по тому сценарию, который подарил «Колорадо» преимущество в этой серии. В какой-то момент просто началась двусторонняя перестрелка, серия контратак, разлетавшихся в разные стороны, то туда, то сюда.

В какие-то моменты «Тампа» просто получала возможность проводить свои фирменные атаки в несколько передач.

И основой всему было то, что защитники «молний» могли поднять голову и организовать атаку – и их не накрывала целая стая соперников.

На площадке стало больше воздуха – а воздух это то, чего «Тампе» очень не хватало в первой половине серии.

Кучеров и компания включили режим поэзии

Я думаю, даже если не смотрели матч, вы можете понять, о чем шла речь. На фоне снизившейся активности «Эвс», как и в третьей игре, первое звено «Тампы» получило больше свободы и смогло хотя бы иногда проводить фирменные атаки с оставлениями, с кучей передач, с Никитой Кучеровым, выкатывающимся в центр зоны и дирижирующим партнерами с самой удобной для этого позиции.

Этих атак не было много, но они пришлись на концовки второго и третьего периода (моменты, когда у «Колорадо», как кажется, заканчивались силы для активного давления) – и в конце концов, сделали результат.

Первая тройка зашла с контролем в чужую зону, провела атаку против первого звена «Колорадо» и запутала его. Маккиннон следил за Кучеровым, Ничушкин бросился на Стэмкоса, а в центре как обычно потеряли Палата (это его такая суперспособность – не притягивать лишнего внимания) – и тот бросал в упор.

Я не думаю, что на этом все, и не думаю, что у «Эвеланш» совсем закончились силы. Вполне может быть, что в следующем матче они вернутся на запредельный уровень активности. Они это могут.

Но их хоккей все еще остается очень энергозатратным – в момент, когда что-то пойдет не так, шансы «Тампы» резко возрастут.

В этой серии по-прежнему может случиться все что угодно.

Фото: REUTERS/Ron Chenoy