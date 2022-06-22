Ротенберг сказал, что Шестеркин вырос в системе СКА. На самом деле за пять лет Игорю так и не дали стать первым номером

Предпочитали иностранцев.

У меня вообще сегодня были другие планы – может быть вы в курсе, идет финал Кубка Стэнли, и там Никиту Кучерова бьют так, что он уже хромает (следить за турниром можно в моем телеграме) – но руки будто бы сами дотянулись до ленты новостей, а там как всегда красота.

Сегодня ночью Игорь Шестеркин с рекордным, но предсказуемым отрывом взял «Везину», и пока Артем Батрак думает, как бы это дело отметить, Роман Ротенберг уже все придумал. Цитирую:

«Это пример и для других игроков: попадая в систему СКА, у них есть возможность стать лучшими не только в России, но и в мире. Будем со всеми работать и развивать. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы ребята играли в России и развивались в нашей системе. Когда они будут готовы играть в первом звене, в большинстве или стать обладателями «Везины», тогда можно ехать и покорять Северную Америку.

А уезжать раньше смысла нет. Игорь это показывает своим примером – выиграв Кубок Гагарина и Олимпиаду, он уехал туда и добился успеха. Еще один пример – Панарин, который выиграл Кубок Гагарина, уехал и стал там звездой. Капризов отработал в системе сборных команд, в ЦСКА, взял Кубок Гагарина, уехал и уже на второй сезон побил несколько клубных рекордов, стал одним из лучших нападающих мира».

Хочется добавить, что еще один яркий пример – это Никита Гусев, который тоже уехал, но об этом как-нибудь в другой раз.

Всякий раз, когда Роман рассказывает что-то про Шестеркина, мне становится немного смешно. В рамках подготовки большого текста про Игоря этой зимой я глянул самую простую статистику – и оказалось, что Шестеркин никогда не был первым номером СКА. И при этом почти всегда играл лучше тех иностранных вратарей, которым доверяли больше него.

Я даже делал специальную таблицу.

Даже в сезоне-2018/19, когда Игорь уже был готов уезжать в НХЛ, его держали таким полуторным номером в СКА – окей, не вторым, но и не первым, он играл примерно поровну с Хелльбергом.

Сейчас этот факт выглядит просто анекдотичным: Хелльберг старше Игоря на четыре года и только в этом сезоне переехал в «Детройт», и почти наверняка не будет там первым номером. Коскинен старше Шестеркина на 7 лет – и этот сезон провел за спиной Майка Смита, 40-летнего вратаря.

А Игорь перестроился за один сезон, отпахал летом 2021-го – и выдал фантастический уровень, который было видно и в регулярке, и в плей-офф.

И глядя на эти слова Романа, я думаю: а вот сколько еще лет Шестеркина держали бы в СКА кем-то типа бэкапа? Или, может, его бы вообще держали в запасе как Аскарова? Или обменяли бы в «Сочи»? Точно ли в России создают условия для роста? Или это такие же условия, как месячная пауза для сборной перед Олимпиадой?

Ну, очевидно, в общем, другое – наши парни, которые берут на себя риск и переезжают в топовую лигу мира, и сами вкладываются в свое развитие, и в итоге добиваются успеха, обречены на то, что в России про них скажут: а, ну вот, это система СКА работает.

А ведь можно было бы просто порадоваться за Шестеркина, как сделали многие из нас.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; East News