«Колорадо» напрягал «Тампу» форчекингом, но выиграл только из-за мини-ошибки «молний» в овертайме

Петухов с разбором первой игры.

Финал Кубка Стэнли-2022 начался, как и положено, с боевика, который даже немного заступил за черту основного времени и кончился только в овертайме.

Пока не очень понятно, каким будет выглядеть основной сюжет этой серии: и «Тампа», и «Колорадо» – очень нетипичные друг для друга соперники, таких на пути обеих команд еще не было, и ко многому придется привыкать вот прямо по ходу финала.

Ну например, «Эвс» еще не играли против такого классного вратаря. А «молнии» не встречались с таким суперским форчекингом.

Поэтому боевик получился со смыслом: тренеры и игроки проверяли рабочие гипотезы, которые помогут добыть преимущество на дистанции.

«Думаю, мы и близко не показали свой лучший хоккей, – сказал после матча Джон Купер, – При этом у нас был шанс победить».

Серия только начинается, и сегодня мы видели какие-то очертания грядущей битвы. Подробнее об этих очертаниях – ниже, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там все я складирую не только главное по Кубку Стэнли, а вообще все.

Беднар не проиграл Куперу битву за наложения

Ну понятно: тренеру «Тампы» очень понравилось, как звено Сирелли справилось с первой тройкой «Рейнджерс», и он решил продолжить эту линию на серию с «Колорадо».

Один момент – Джаред Беднар, похоже, смотрел финал Востока и знает, к чему это наложение может привести. Пользуясь преимуществом домашней площадки (хозяева проводят смену вторыми), он этого наложения избегал – и вот как это выглядело. Сирелли вышел против Маккиннона на стартовое вбрасывание. Второе было почти сразу – и на него Беднар выпустил уже второе звено.

И тогда в паузе Купер дал сигнал Сирелли – меняйся.

Но и Беднар снова выпустил тройку Маккиннона – и она вышла против тройки Стэмкоса.

В итоге у тренера «Колорадо», кажется, получилось: Маккиннон сыграл 6:28 против Стэмкоса и только 5 минут против Сирелли. И вторую шайбу в матче у «Эвс» сделали как раз Нэтан и Валера Ничушкин – и играли они тогда вообще против третьего звена.

«Колорадо» взял старт матча за счет агрессии в форчеке

Ну и, кстати, про второй гол – он отлично иллюстрирует величие форчекинга «Эвс» в начале игры и роль, которую в этом давлении сыграл Валерий Ничушкин.

Он надавил на двух разных защитников на разных флангах, заставил их потерять шайбу и сам вышел на бросок. И прикол в том, что вот таким был почти весь первый период. Защитники «Тампы» просто попали в ад. Они привыкли быстро выходить из обороны, но силовая активность нападения «Эвс» требовала запредельной реакции – поэтому трясло даже Хедмана.

«Колорадо» взял игру под контроль – и повел в счете.

Когда форчекинг кончился, «Тампа» взяла игру под контроль

На самом деле во втором и третьем периодах матч был очень похож на классическую кубковую игру «Тампы». Да, не без моментов у соперника, не без бросков по Василевскому – но со всеми бросками Андрей справлялся, а полевые больше контролировали шайбу и потихоньку создавали голевые моменты.

Это преимущество не очень видно по статистике какого угодно уровня продвинутости – на дистанции «Лайтнинг» проигрывали и броски, и ожидаемые голы, и опасные моменты. Но его довольно неплохо иллюстрируют самые базовые цифры – голы. Второй период команда выиграла 2:0.

«Тампа» приноровилась к манере «Колорадо» атаковать, справлялась с этими попытками и постепенно создавала сама – из ситуаций, из которых обычно и создает голы.

Сначала Палат и Кучеров шикарно разорвали связку Макар / Тэйвс (особенно крут финт Кучерова на Девоне), а потом Сергачев по старой традиции бросил в трафик и попал в ближний угол – Кюмпер оказался закрыт. Больше голов в основное не было – и казалось, что несмотря на кризис в начале «молнии» доведут игру до победы, как они обычно и поступают с такими матчами.

Развязка в овертайме: Стэмкос не добежал, Ничушкин сообразил

Я все больше склоняюсь к мысли, что на хоккейный матч правильно смотреть не только как на борьбу глобальных планов, но и просто как на череду игровых эпизодов – выигрывает не тот, чей план был лучше, а кто забрал себе больше конкретных столкновений в районе чужих ворот.

В овертайме, где исход матча буквально решает один выигранный эпизод, это тем более имеет смысл. Победный гол «Колорадо» с точки зрения общего течения игры получился каким-то спонтанным, ситуативным, не до конца логичным и интуиция подсказывает, что его нужно списать куда-то в область случайного, как везение / невезение.

Но как раз это мне кажется странным; а вот если взять его как эпизод, то многое становится понятным.

Вот мои идеи:

1. «Колорадо» как раз в рамках таких эпизодов, когда нужно быстро вывести на бросок и просто бросить, действует довольно эффективно – у «Эвс» довольно простое, но очень быстрое нападение. И тут показательны действия Ничушкина: он молниеносно принял единственное верное решение.

2. Несмотря на то, что в зоне «Тампы» игра шла 3-на-3, как-то вот хочется, чтобы кто-то из нападающих (там были Кучеров и Стэмкос) активнее отработал в свою зону, накрыл своего нападающего (или Ничушкина, или Бураковски) и тем самым помог Палату взять второго. Без этого получилось, что чех разрывался между двумя – и ни к одному не успел.

При этом в начале ролика видно, что Кучеров вообще находится довольно близко к сопернику и вполне мог бы за ним пойти.

3. Без претензий к Василевскому – просто кажется, что он слишком поверил в бросок Ничушкина и не прочитал, что тот будет отдавать пас. На повторе видно, что в момент, когда Валера уже отдает передачу, Андрей делает движение ногами, направленное на работу как раз с броском – и упускает доли секунд, которых могло хватить для такого важного сэйва (которых у него и так уже очень много, впрочем).

В любом случае матч получился равным и победа «Колорадо» не означает многого: важно, как на это поражение отреагирует «Тампа» и какой в ее исполнении будет вторая игра. Она уже скоро.

Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports