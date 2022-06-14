«Тампа» против «Колорадо» – финал десятилетия. Два монстра разрубят узел из нескольких эпических сюжетов

Петухов разливает безлимитное игристое.

На днях недалеко от дома обнаружилось замечательное место, где по выходным завтрак сопровождают шампанским – буквально ставят рядом бокал (если ты не против) и обновляют его, пока не скажешь стоп.

После шестого матча финала Востока я сдал вот этот текст и сорвался туда. Отмечать победу «Тампы» в финале конференции? Безусловно.

Но надо понимать природу этой радости, ведь она только наполовину связана с мечтами о том, чтобы Кучеров и Василевский сделали Это. Вторая половина – предвкушение финала. «Тампа» против «Колорадо». Вау. Не может быть. Вот это да.

Да, подлейте еще, пожалуйста.

Ну это же мечта, не так ли? Две лучшие команды последних лет. Несколько лучших хоккеистов последних лет. Такие разные истории, столько судеб, сюжетов, пересечений и рифм. Я видел далеко не все финалы Кубка Стэнли, но даже мне понятно, что вот так бывает нечасто – чтобы в финале сыграли те, кто и должен был с самого начала. Начала не этого сезона, а сезона-2019/20.

Даже не очень хочется все это так занудно распутывать – хочется, чтобы всем нам обновили бокалы.

Тем не менее, надо и распутать. Ниже я перескажу ключевые сюжеты, сплетающиеся в серии «Тампы» и «Колорадо», а пока подписывайтесь на мой телеграм, там, кроме шампанского, разливают и другие напитки.

НХЛ ждала этого финала 3 года

Мы все это время знаем, что «Тампа» и «Колорадо» – сильнейшие команды лиги. Все это время есть ощущение, что если кто-то в принципе и может остановить этих безумных, тщательных, кропотливых «Лайтнинг», то именно «Эвс». Но «Эвс»-то два сезона подряд буксуют где-то на дистанции плей-офф. Буксуют, застревают и сворачивают куда-то не туда; в результате ломаются, глохнут и вылетают.

2020 год, второй раунд, стареющий, хоть и матерый «Даллас», безумная серия с камбэком «Колорадо» и удивительным седьмым матчем, в котором «Эвс» расклеились и выпустили победу.

2021 год, тот же второй раунд, на этот раз серия с «Вегасом» и шикарный старт с разгромной победой, а потом справедливое и довольно оглушительное поражение.

В итоге «Тампа» оба своих чемпионских похода заканчивала довольно простыми сериями против «Далласа» и «Монреаля»; на финише «молниям» оба раза было легче, чем где-то по дистанции.

И вот наконец-то мы получили Тот Самый финал.

У «Тампы» на кону место в истории

Ну это вы знаете. Два кубка подряд, три финала подряд и долгие 39 лет с того момента, когда в НХЛ кто-то побеждал три раза подряд (в начале 80-х это были «Айлендерс»).

В целом уже много указывает на то, что «Лайтнинг» – исторически сильная команда. Что это не просто один из чемпионов или династия. Да, возможно мы имеем дело с сильнейшей командой за все время существования хоккея, и как-то странно мерить ее одной серией, но чертовски красиво, что на финише этого отрезка Кучеров и компания встречают «Колорадо».

Это не просто еще один финал, это не просто еще один соперник. Это ровно тот самый соперник, победа над которым закроет вообще все возможные вопросы по поводу статуса этой команды. Победят – и они там. В зале славы нашей памяти.

Проиграют – и появятся сомнения. Появится это раздражающее «да, но». Я буду из тех людей, которые точно на стороне «да», но спорт устроен так, что почти все измеряется победами.

И небольшой бонус. Я не стану выносить историю Кори Перри в отдельный пункт (я лучше напишу о нем отдельный пост), мы все-таки не в Канаде, но у нее же удивительный, потрясающий сюжет. Кубок в одном из первых же сезонов. Потом много лет доминирования на Западе и обломы, обломы, обломы в плей-офф с «Анахаймом», в связке с Гецлафом. Потом выкуп, переход в «Даллас» – и финал. Переход в «Монреаль» – и сенсационный финал.

Переход в «Тампу» – и игра бок о бок с Василевским, недавним соперником. Чем бы ни закончилось – третьим проигранным финалом или победой – это дико интересно.

«Колорадо» очень многое поставил на этот Кубок

Я смотрю на платежку «Эвс» на следующий сезон и не вижу катастрофы. Эта команда не развалится, у нее впереди еще много всего. Маккиннон еще год будет получать мизерные для своего уровня 6 с лишним миллионов; он будет готов биться за кубок и дальше.

С другой стороны, им подписывать Кадри (который очень хорош и обойдется дороже текущих 4 с лишним миллионов). Им подписывать Валеру – Валера стоит дороже 2,5 млн. Без контракта остается Бураковски.

С третьей стороны – на пути «Эвеланш» большими буквами написано «Мы хотим сейчас». Они забили боттом-6 качеством. Они выменяли Мэнсона и укрепили синюю линию. Они проиграли всего два матча за три серии – для НХЛ это очень серьезно.

Многие другие команды были бы рады выходу в финал. «Эвс» – одна из тех редких, для которых это просто ступенька. Они не рады здесь находиться, они точно хотят большего. Они точно знают, что заслуживают большего. Они точно знают, что способны на большее. Не завтра. Не в следующем сезоне. Не после еще каких-то косметических операций по прокачке состава.

Они готовы сейчас, и они хотят сейчас.

Есть ощущение, что этот финал подводит черту под целой эпохой

Понимаю бесстыдство такой аналогии, но от финала «Тампы» против «Колорадо» ощущение как от баттла (если вы помните такой жанр) Гнойного против Оксимирона в 2017-м. После того вечера страна будто бы проснулась немного другой, с новыми знаниями, с пакетом новых мемов и фраз – а через какое-то время стало понятно, что в тот вечер практически закончился сам баттл-рэп.

Не то чтобы после финала КС-2022 закончится хоккей, но кажется, что после финальной сирены последнего матча «Тампы» и «Колорадо» мир немного поменяется.

В каком смысле? Не могу сказать точно, у меня только наброски и ассоциации. Например, это может быть жирная точка в эпохе «Тампы» Джона Купера, и после этого команда постепенно сойдет с вершины, на которую взобралась.

Может быть, этот финал откроет эпоху доминирования «Колорадо» – «Эвс» давно к этому шли и с приходом Кэйла Макара, возможно, готовы к чему-то большему.

А может быть, нас ждет просто первая серия многолетнего противостояния «Тампы» и «Колорадо» на самом верху мирового хоккея? Может быть это что-то в духе битв «Детройта» против «Питтсбурга» в конце нулевых, или «Детройта» против «Колорадо» в 1990-х?

А может, после этого финала на вершину заберутся совсем другие, новые герои – типа «Торонто», «Эдмонтона» или «Рейнджерс».

Все может быть; в любом случае, за пару дней до старта финал Кубка Стэнли-2022 выглядит моментом, который чуть-чуть изменит жизнь его зрителей и участников, и чуть-чуть поменяет сам хоккей.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/David Zalubowski, Bruce Bennett, Ryan Remiorz/The Canadian Press; REUTERS/Perry Nelson-USA TODAY Sports