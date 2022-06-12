«Тампа» просто смела «Рейнджерс» в шестом матче. Сопротивлялся только Шестеркин, но и его обошли

Почти чемпионский хоккей.

Вы понимаете почему «почти»: сегодня ночью «Тампа» сделала очень важную штуку, но главный бой по-прежнему впереди. Это был очень качественный хоккей, в котором легко разглядеть нечто чемпионское, но эта победа не подарила «молниям» чемпионство, а значит конкретно этот эпитет пока лучше отложить.

«Лайтнинг» продолжили радикально решать свои проблемы и в последней игре серии просто смели «Рейнджерс». На самом деле перед шестой игрой оставались какие-то вопросы – что будет, если удалений у «молний» будет больше одного (Зибанежад реализовывал его уж слишком стабильно), Шестеркин не выглядел разбитым.

Но в первых сменах было видно, что все. «Тампа» не просто вернулась, а вернулась по-настоящему, и разницу между командами было видно. «Рейнджерс» дико талантливы, у них мощнейший потенциал, но сейчас он реализуется максимум на 75%, а против «Тампы» нужно выдавать немного больше ста.

Игорь сражался, но и у него не получилось.

Обычно в этом месте я пишу примерно следующее: «ниже несколько ключевых пунктов по матчу, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там идет покадровый пересказ примерно всего происходящего в плей-офф-2022», но сегодня настоящих, полноценных, увесистых пунктов не набирается. Сегодня ночью на льду была одна команда, и она решала свои вопросы. Противодействия было не очень много.

Ну то есть да, «Рейнджерс» по-прежнему были достаточно хороши в защите, чтобы не развалиться. Шестеркин был полубогом и вытаскивал даже эпизоды, когда Кучеров/Стэмкос и Киллорн/Хэйгл выходили 2-в-1. Обычно такие эпизоды заканчиваются голами – но Игорь их вычитывал, и прерывал в своем великолепном, неповторимом стиле.

Да, Галлан перелопатил состав команды – Крайдера убрал в третье звено, Лафренье поднял в первое – и в этом хотелось рассмотреть какой-то высокий замысел, но в первые пять минут было видно, что замысла нет. Это просто встряска, на льду стало еще хуже.

И еще, самое удивительное для меня, на льду не было Какко – человека, который сделал немало хорошего в этом плей-офф и был частью лучшего звена «Рейнджерс», и, например, сделал этот гол.

Галлан отказался обсуждать это решение после матча, и я пока не знаю, что это было. Возможно, у Каапо случилась какая-то травма, но если нет травмы, то это самый жестокий тренерский провал сезона.

Да, «Рейнджерс» пытались сопротивляться, но глобально «Тампе» в основном стало еще проще. Сирелли – скрытый герой этой серии – просто и в открытую сминал тройку Зибанежада, выдавая одну за другой грандиозные смены. И эти смены стали основной успеха «Лайтнинг» в матче. После этих смен Сирелли «рейнджерам» хотелось выдохнуть и, может быть, сбегать в контратаку – и тогда, например, звено Кучерова получало пространство (откуда и вырос победный гол).

У «Рейнджерс» получилось не отпустить «Тампу» в счете – и это огромное достижение Шестеркина (и все-таки защитников). У Трубы и Лафреньера получилось в паре моментов немного вывести Перри и Хедмана из равновесия, двумя подозрительными хитами (Алексис прописал Виктору с локтя и концовку второго периода швед провел в раздевалке).

У «Рейнджерс» даже получилось наиграть на два фола у соперника – и это, по идее, означало минимум один забитый гол. Но «Тампа» выжгла первое большинство соперника, а во втором Василевский взял предсказуемый бросок Зибанежада и его же непредсказуемый прострел на дальнюю.

«Лайтнинг» в плей-офф используют тактику удава, они грубой физической силой нейтрализуют сильные стороны соперника и рассчитывают на 1-2 шайбы, которые сделает их безумно талантливое нападение. Вот именно так сегодня и было. У людей, которые захотят проигнорировать величие этой команды, есть огромные просторы для трактовок: Шестеркин не потащил, в большинстве не повезло, у Стэмкоса залетело, судьи зря засчитали второй гол.

Но все это пустое. У «Рейнджерс» кончились инструменты для борьбы. Точнее, все их инструменты выкрали. Это был классический победный плей-офф-матч «Тампы». Вроде все близко, вроде все недалеко – особенно по счету.

Но по сути разница – гигантская. По моментам повышенной опасности счет 19-6 в пользу «Тампы». В пятом матче было 18-5 в пользу «Тампы». Ожидаемых голов сегодня «Рейнджерс» сгенерили меньше, чем сборная России в финале Пекина-2022 – всего 1,34. При 5-на-5 «рейнджеры» наиграли всего на xG = 0,95.

«Тампе» было очень тяжело в этой серии, но она разобрала соперника и постепенно его уничтожила; шестой матч именно об этом.

«Лайтнинг» выиграли серию 11-й раз подряд, и теперь у них финальный босс. Непростая команда с очевидными минусами – прекрасный материал для разбора; уверен, что разбор уже начался.

Фото: REUTERS/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports, Kim Klement-USA TODAY Sports; East News/Bruce Bennett/Getty Images/AFP