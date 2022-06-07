«Эдмонтон» втянул «Колорадо» в любимый хаос – но «Эвеланш» и там оказались сильнее

Закономерные 4-0 в финале Запада.

Серия «Эдмонтон» – «Колорадо» закончилась гораздо быстрее, чем предсказывал Джо Сакик, но это, в целом, понятно: генеральный менеджер «Эвс» включил дипломата и предпочел высказаться красиво. Реальных предпосылок к тому, что «Ойлерс» навяжут сопернику бойню, было не то чтобы много.

Мы могли рассчитывать на невероятный по содержанию, распахнутый, очень событийный хоккей – и мы его увидели. Но проблемы, вшитые в эту конфигурацию состава «Эдмонтона», должны были сказаться.

Должна была сказаться разница в усилиях, которые обе организации вложили в развитие своей команды.

«Колорадо» ходит в контендерах уже несколько лет и все прокачивает, прокачивает состав, работает над глубиной, в этом году вовсю тестирует энергосберегающий режим (в прошлых плей-офф команде явно не хватало разума).

У «Эдмонтона» в идеальном состоянии ускоритель – и больше, пожалуй, ничего. Ускорения не должно было хватить еще на «Калгари», но каким-то чудом хватило. Оставалось ли на «Колорадо»? Все возможно, но только проблем по ходу такой серии у «Эдмонтона» ожидалось немало – вне зависимости от того, как бы развивались игры.

В итоге этих проблем стало действительно очень много – ну и вот. Чуть подробнее о том, как «Ойлерс» цеплялись за победу в последнем матче финала Запада – ниже, а пока подписывайтесь на мой телеграм. Там можно узнать, в какой канадской семье болели одновременно за обе команды этой серии.

«Колорадо» хотел удержать игру под контролем

Третий и четвертый матчи серии – мои слезы, моя печаль, потому что Джаред Беднар выкатил на них гостевую модель, протестированную еще на «Нэшвилле» и «Сент-Луисе». Я очень много раз – в том числе и в этом блоге – объяснял, почему это будет ошибкой, почему этого делать не нужно и почему это открывает лишние шансы для «Ойлерс», которые могут забивать вообще без моментов. Но у Беднара своя стратегия – он, похоже, не намерен подстраиваться под соперников (посмотрим, как это скажется в финале), и на вторую гостевую игру «Эвс» снова вышли обороняться, что снова ударило по главному для меня параметру этого финала – зрелищности.

Тугой хоккей, навязанный «Эдмонтону», впрочем, на каком-то отрезке работал довольно неплохо: у «Эдмонтона» вообще не было быстрых атак, Макдэвид, набирая скорость, тут же обнаруживал себя в упряжке в окружении 3-4 соперников, без очевидных вариантов продолжения.

То же самое было, когда Коннор получал шайбу в чужой зоне: партнеры разобраны, пространство только по периметру, внутри – заперто.

«Колорадо» быстро повел в счете 1:0 и настроился примерно так и закончить эту серию.

«Эвс» все сломали свои же ошибки и реализация «Эдмонтона»

Моя теория о том, что «Колорадо» в серии с «Эдмонтоном» нужно было играть исключительно на атаку, построена сразу на нескольких особенностях обеих команд. В том числе – на слабой обороне «Эвс», которая удивительным образом способна на каких-то отрезках матча просто разваливаться. «Лавины» показали, что неплохо могут сдерживать скорость соперника и снижать количество голевых моментов, но играть четко на ноль им просто некем – а среди прочего, есть и проблемы с вратарями.

В четвертом матче «Ойлерс» помогли именно позиционные ошибки игроков «Колорадо». Сначала Ландескуг не стал страховать меняющегося Байрэма и открыл для Хаймана целый кусок льда в чужой зоне, а потом сам Байрэм не подстраховал начало атаки – Тэйвс не подстроился под передачу, шайба ушла Нюдженту-Хопкинсу и тот легко разобрался с Францоузом.

Так счет стал 2:1, в игре стало заметно больше хаоса, и оборонительная модель «Колорадо» потеряла смысл. И да, матч постепенно набирал обороты, в него возвращалась привлекательность. А потом Макдэвид забил в большинстве – и вообще пошло достаточно бодро, как и должно было изначально.

«Эвс» нужны были голы, они шли вперед, получали в ответ быстрые контратаки, отвечали на них своими контратаками. Это тот самый хаос, в котором «Эдмонтон» разбомбил «Калгари» и который мы видели в первых играх этой серии – только с самого их начала и на максимальных скоростях.

Да, в этой игре у «Ойлерс» визуально было больше шансов, у Макдэвида проходили его атаки с ходу, и счет матча пополз куда-то совсем наверх, к историческим 9:6 из второго раунда. Но глобально этот формат все равно выгоднее «Колорадо» – и они доказали это в концовке.

Минус «Ойлерс» – они не умеют ничего, кроме быстрых атак

Хоккейные боги очевидно взяли над «Ойлерс» шефство и – видимо, в качестве благодарности за серию с «Калгари» – явно хотели подарить хотя бы одну победу в серии с «Колорадо». 3:1 к началу третьего периода. 4:2 по ходу третьего периода. Ошибки защитников соперника. Не самая лучшая работа вратаря.

Плей-офф НХЛ тестирует команду на всех возможных уровнях – и в четвертой игре судьба будто бы вела для «Эдмонтона» своего рода тренинг: «Ну вот вам +2 в счете в третьем периоде. Слабо засушить игру? Слабо отзащищаться так, чтобы у «Колорадо» с трудом зашла одна шайба?».

Современные «Ойлерс» на такое, конечно, не способны. Хайман вывел команду вперед. Через пять минут Смит поехал к борту, чтобы оказать совсем необязательную помощь защитникам – конечно же, отдал пас сопернику и запустил на свои ворота атаку, которую Ландескуг закончил в борьбе на пятаке.

Четвертый матч и его последние минуты – отличная иллюстрация того, что умеет «Эдмонтон»-2022. Его нападающие могут наказать соперника за ошибку и воспользоваться очевидным подарком (1-й и 2-й голы). У него есть ходы в большинстве (3-й гол). И он отлично проводит быстрые атаки (4-й и 5-й голы).

Но больше у этой команды нет ничего. «Колорадо» допустил крайне мало добиваний и вообще вторых шансов в этой серии – а настоять на вторых шансах «Эдмонтон» будто и не пытался. У «Ойлерс» яркий, харизматичный, но средний по уровню вратарь, который очень много суетится и пропускает простые шайбы. Их защитники постоянно проигрывают борьбу в своей зоне.

Даже в открытой игре «Колорадо» в итоге оказался сильнее, потому что, кроме чистого таланта нападающих, у него есть еще несколько более-менее неплохо настроенных инструментов. Эти инструменты тоже сбоят, но они есть и они мешали «Эдмонтону» забивать столько, сколько тот хотел.

А «Ойлерс» не сумели помешать «Колорадо» забивать – и вряд ли были способны.

Яркая, харизматичная, но очень проблемная команда выдала отличный поход в плей-офф, подарила нам кучу крутых матчей (два из них – на стадии финала конференции) и уступила место в финале Кубка Стэнли не менее яркой, не менее харизматичной, но, пожалуй, гораздо лучше готовой.

«Колорадо» шел к этому финалу много лет, и он его заслужил.

Фото: REUTERS/Walter Tychnowicz-USA TODAY Sports