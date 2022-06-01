овечкин и седины
Блог

«Колорадо» выглядит более мощной командой, но кажется, голы «Эдмонтона» не остановить. «Эвс» нужно очень много забивать

Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Коннор Макдэвид Коннор Макдэвид
Эдмонтон Эдмонтон
Колорадо Колорадо
Райан Нюджент-Хопкинс Райан Нюджент-Хопкинс
Нэтан Маккиннон Нэтан Маккиннон
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

Петухов в легком шоке от финала Запада.

Обычно если происходит ровно то (прямо пуля в пулю), чего ты ожидаешь – это как-то скучно.

Странно, но от первого матча финала Западной конференции у меня обратные ощущения. Там происходило именно то, что за несколько дней предсказывали вообще все возможные заинтересованные лица – и все равно было весело.

Вот вчера я сидел на стриме и говорил о том, что у «Колорадо» нет другого пути в финал Кубка Стэнли, кроме как через высочайшую результативность в каждом матче, а сегодня идет середина первой игры, счет уже 3:6 – и явно же на этом ничего не закончится.

Но, наверное, так бывает, когда происходит что-то хорошее. Финал Запада-2022 – это как концерт любимой группы: вроде бы наизусть помнишь порядок песен и точно знаешь, чем закончится, но все равно, господи, как круто.

Весь хоккей не может быть таким праздничным, конечно, но от этого серия «Ойлерс» – «Эвеланш» только ценнее.

Ниже несколько компактных наблюдений по первой игре финала – просто неописуемо красивой. А пока подписывайтесь на мой телеграм, там идет почти онлайн Кубка Стэнли-2022.

Маккиннон – 1, Макдэвид – 0

Это не про счет в серии и не про количество набранных в матче очков (у Коннора, кстати, их больше), это про вклад в вечность. Встреча суперзвезд на таком уровне всегда придает матчам дополнительное измерение. Как-то очевидно: они играют не только, чтобы определить, кто пойдет дальше, а чтобы через много лет эти записи показывали и говорили «Вот, что такое хоккей». 

Это как матчи Кросби и Овечкина в конце нулевых можно было сразу записывать для музея – мы помним, что в какой-то момент в одной игре они сделали по хет-трику, а кто там победил, я лично всегда забываю (в итоге, конечно, «Питтсбург», но так ли это важно?). 

Маккиннон и Макдэвид тоже играют для вечности – и вот у Нэтана сегодня такой вечностный момент был.

А у Макдэвида – нет, хотя он старался

Эта серия будет отличной проверкой на занудство

Я уже видел в сети несколько отзывов: «Ой, сколько ошибок, это не хоккей, это цирк». 

Понятно, на чем строятся эти обвинения – слишком много, слишком легко и кажется, что совсем без борьбы. Но надо понимать, с кем мы имеем дело. 

Вы пробовали обороняться против Макдэвида / Маккиннона? Как это у вас получалось? Вообще есть команды, которые способны против яростного «Эдмонтона» отзащищаться на ноль? «Калгари» пытался, да – ну и где теперь «Калгари»?

Серия с «Калгари» временами выглядела цирком, это правда, но так можно говорить только потому, что мы знаем: «Флэймс» хотели другого сценария. «Флэймс» хотели обороняться и обезвреживать Макдэвида. И «Эдмонтон» своей скоростью просто размолотил их структурную игру и взял серию 4-1, чего не ожидал даже я.

И что, от кого в этой серии вы ждете перехода на путь самурая? В современной НХЛ отобороняться против «Эдмонтона» на ноль могут только, по моим ощущениям, две команды, они обе играют в финале Востока – и если «Ойлерс» повезет, то мы проверим эту гипотезу.

А пока команды на Западе играют в хоккей: кто больше забьет – тот и победил. Мы знали, что так и будет, оно так и происходит. И, по-моему, это прекрасно.

Хотите оборонительного хоккея? Вот, посмотрите, как «Салават» и «Трактор» играли в плей-офф КХЛ. 

Упорство «Эдмонтона» означает, что «Колорадо» может победить только при сверхрезультативности 

Об этом говорит опыт «Калгари» и еще ярче об этом говорит сегодняшний матч. «Эвс» два раза в одной игре уходили от «Ойлерс» в счете так далеко, что те вполне могли сдаваться и готовиться к следующему матчу. Я помню, так иногда говорят про команды КХЛ: «Да они проиграли 1:7, потому что отпустили игру и расслабились, экономили силы перед следующей».

«Эдмонтон» ничего не экономил и в какой-то момент 3:7 превратил в 6:7. Это выглядело очень мощно, это произошло как-то само, и понятно, что «Эвеланш» надо иметь это в виду: их соперник может забивать много и практически без моментов. Плюс «Эвс» – и сами не самое крепкое оборонительное построение. Они легко могут упустить Макди. Их вратарь легко может пустить что-то необязательное

Да, усилия по сдерживанию Макдэвида необходимы, но невозможно ожидать того, что он вообще перестанет забивать. Мы уже видели во втором раунде, что случилось с командой, которая ставила на ноль пропущенных. Путь «Колорадо» только в том, чтобы много создавать, много забивать и компенсировать эти голевые рывки талантливого нападения «Эдмонтона» (а там жгут и Нюджент-Хопкинс, и Ямамото, и даже Хайман).

У «Колорадо» перед «Калгари» в этом смысле есть очевидный плюс: Маккиннон и компания – просто машины по забиванию голов. Оборона, извините за выражение, «Эдмонтона» для них – это как такой декоративный японский заборчик для Сереги Шубенкова (великий русский барьерист).

Нужно выходить и в каждом матче добывать такое количество шайб, которое Макдэвид не сможет перекрыть никаким усилием воли. 

И да, я уверен, что в этой серии у Макдэвида будет матч примерно с 10 очками. 

Феерия между «Эдмонтоном» и «Колорадо» – результат работы НХЛ по выравниванию команд

Что мы имеем в этой серии: суперзвезды по разные стороны баррикад, две суперские линии атаки по разные стороны баррикад и так себе защита – тоже по обе стороны баррикад. Современная НХЛ повернута на балансе и никто не может собрать одинаково мощную во всех линиях команду (кроме Жюльена Брисбуа), и вонючки могут сказать: «Ну вот мы и получаем недоделанные команды». Но просто не надо слушать вонючек.

В чем прикол был бы смотреть на команду, в которой Маккиннон играет в звене с Кучеровым и Пойнтом, в защите Хедман и Макдона, а на воротах – Василевский (упс, я почти перечислил «Тампу», ха-ха). НХЛ – это бизнес, а не выставка народного хозяйства, и чем больше мест силы, тем больше можно заработать – поэтому команд уже 32, и хорошие игроки распределяются примерно поровну между всеми. Все хотят победить, поэтому ищут талантливых игроков и не расстаются с ними просто так – и их невозможно выдрать с корнем, как в некоторых других лигах.

Поэтому если ты вложился в атаку, то будет протекать в защите. Да, мы не увидим идеальных команд, зато мы не знаем, чем закончится даже первый раунд плей-офф. Мы не знаем, кто провалится в следующей регулярке. И чтобы понять, нам надо смотреть, потому что в лиге нет ничего предопределенного (кроме того, что Кори Перри – лучший хоккеист на свете).

В то же время это сигнал для хоккейных школ всего мира: работайте со своими выпускниками лучше, потому что попасть в НХЛ и заработать несколько миллионов долларов становится все проще и проще. Разве это плохо?

«Колорадо» и «Эдмонтон» сыграли как школьники: 14 шайб на двоих и куча ошибок. Гретцки не понравилось

Маккиннон против Макдэвида в финале Запада – начало новой эры. Новые суперзвезды наконец-то сражаются за кубок

Я ждал Кучерова и Панарина в одном звене сборной России, но их баттл в Кубке Стэнли – еще круче

Фото: East News/Harry How/Getty AFP, AP Photo/Jack Dempsey; Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports, Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные