«Колорадо» выглядит более мощной командой, но кажется, голы «Эдмонтона» не остановить. «Эвс» нужно очень много забивать

Петухов в легком шоке от финала Запада.

Обычно если происходит ровно то (прямо пуля в пулю), чего ты ожидаешь – это как-то скучно.

Странно, но от первого матча финала Западной конференции у меня обратные ощущения. Там происходило именно то, что за несколько дней предсказывали вообще все возможные заинтересованные лица – и все равно было весело.

Вот вчера я сидел на стриме и говорил о том, что у «Колорадо» нет другого пути в финал Кубка Стэнли, кроме как через высочайшую результативность в каждом матче, а сегодня идет середина первой игры, счет уже 3:6 – и явно же на этом ничего не закончится.

Но, наверное, так бывает, когда происходит что-то хорошее. Финал Запада-2022 – это как концерт любимой группы: вроде бы наизусть помнишь порядок песен и точно знаешь, чем закончится, но все равно, господи, как круто.

Весь хоккей не может быть таким праздничным, конечно, но от этого серия «Ойлерс» – «Эвеланш» только ценнее.

Ниже несколько компактных наблюдений по первой игре финала – просто неописуемо красивой. А пока подписывайтесь на мой телеграм, там идет почти онлайн Кубка Стэнли-2022.

Маккиннон – 1, Макдэвид – 0

Это не про счет в серии и не про количество набранных в матче очков (у Коннора, кстати, их больше), это про вклад в вечность. Встреча суперзвезд на таком уровне всегда придает матчам дополнительное измерение. Как-то очевидно: они играют не только, чтобы определить, кто пойдет дальше, а чтобы через много лет эти записи показывали и говорили «Вот, что такое хоккей».

Это как матчи Кросби и Овечкина в конце нулевых можно было сразу записывать для музея – мы помним, что в какой-то момент в одной игре они сделали по хет-трику, а кто там победил, я лично всегда забываю (в итоге, конечно, «Питтсбург», но так ли это важно?).

Маккиннон и Макдэвид тоже играют для вечности – и вот у Нэтана сегодня такой вечностный момент был.

А у Макдэвида – нет, хотя он старался.

Эта серия будет отличной проверкой на занудство

Я уже видел в сети несколько отзывов: «Ой, сколько ошибок, это не хоккей, это цирк».

Понятно, на чем строятся эти обвинения – слишком много, слишком легко и кажется, что совсем без борьбы. Но надо понимать, с кем мы имеем дело.

Вы пробовали обороняться против Макдэвида / Маккиннона? Как это у вас получалось? Вообще есть команды, которые способны против яростного «Эдмонтона» отзащищаться на ноль? «Калгари» пытался, да – ну и где теперь «Калгари»?

Серия с «Калгари» временами выглядела цирком, это правда, но так можно говорить только потому, что мы знаем: «Флэймс» хотели другого сценария. «Флэймс» хотели обороняться и обезвреживать Макдэвида. И «Эдмонтон» своей скоростью просто размолотил их структурную игру и взял серию 4-1, чего не ожидал даже я.

И что, от кого в этой серии вы ждете перехода на путь самурая? В современной НХЛ отобороняться против «Эдмонтона» на ноль могут только, по моим ощущениям, две команды, они обе играют в финале Востока – и если «Ойлерс» повезет, то мы проверим эту гипотезу.

А пока команды на Западе играют в хоккей: кто больше забьет – тот и победил. Мы знали, что так и будет, оно так и происходит. И, по-моему, это прекрасно.

Хотите оборонительного хоккея? Вот, посмотрите, как «Салават» и «Трактор» играли в плей-офф КХЛ.

Упорство «Эдмонтона» означает, что «Колорадо» может победить только при сверхрезультативности

Об этом говорит опыт «Калгари» и еще ярче об этом говорит сегодняшний матч. «Эвс» два раза в одной игре уходили от «Ойлерс» в счете так далеко, что те вполне могли сдаваться и готовиться к следующему матчу. Я помню, так иногда говорят про команды КХЛ: «Да они проиграли 1:7, потому что отпустили игру и расслабились, экономили силы перед следующей».

«Эдмонтон» ничего не экономил и в какой-то момент 3:7 превратил в 6:7. Это выглядело очень мощно, это произошло как-то само, и понятно, что «Эвеланш» надо иметь это в виду: их соперник может забивать много и практически без моментов. Плюс «Эвс» – и сами не самое крепкое оборонительное построение. Они легко могут упустить Макди. Их вратарь легко может пустить что-то необязательное.

Да, усилия по сдерживанию Макдэвида необходимы, но невозможно ожидать того, что он вообще перестанет забивать. Мы уже видели во втором раунде, что случилось с командой, которая ставила на ноль пропущенных. Путь «Колорадо» только в том, чтобы много создавать, много забивать и компенсировать эти голевые рывки талантливого нападения «Эдмонтона» (а там жгут и Нюджент-Хопкинс, и Ямамото, и даже Хайман).

У «Колорадо» перед «Калгари» в этом смысле есть очевидный плюс: Маккиннон и компания – просто машины по забиванию голов. Оборона, извините за выражение, «Эдмонтона» для них – это как такой декоративный японский заборчик для Сереги Шубенкова (великий русский барьерист).

Нужно выходить и в каждом матче добывать такое количество шайб, которое Макдэвид не сможет перекрыть никаким усилием воли.

И да, я уверен, что в этой серии у Макдэвида будет матч примерно с 10 очками.

Феерия между «Эдмонтоном» и «Колорадо» – результат работы НХЛ по выравниванию команд

Что мы имеем в этой серии: суперзвезды по разные стороны баррикад, две суперские линии атаки по разные стороны баррикад и так себе защита – тоже по обе стороны баррикад. Современная НХЛ повернута на балансе и никто не может собрать одинаково мощную во всех линиях команду (кроме Жюльена Брисбуа), и вонючки могут сказать: «Ну вот мы и получаем недоделанные команды». Но просто не надо слушать вонючек.

В чем прикол был бы смотреть на команду, в которой Маккиннон играет в звене с Кучеровым и Пойнтом, в защите Хедман и Макдона, а на воротах – Василевский (упс, я почти перечислил «Тампу», ха-ха). НХЛ – это бизнес, а не выставка народного хозяйства, и чем больше мест силы, тем больше можно заработать – поэтому команд уже 32, и хорошие игроки распределяются примерно поровну между всеми. Все хотят победить, поэтому ищут талантливых игроков и не расстаются с ними просто так – и их невозможно выдрать с корнем, как в некоторых других лигах.

Поэтому если ты вложился в атаку, то будет протекать в защите. Да, мы не увидим идеальных команд, зато мы не знаем, чем закончится даже первый раунд плей-офф. Мы не знаем, кто провалится в следующей регулярке. И чтобы понять, нам надо смотреть, потому что в лиге нет ничего предопределенного (кроме того, что Кори Перри – лучший хоккеист на свете).

В то же время это сигнал для хоккейных школ всего мира: работайте со своими выпускниками лучше, потому что попасть в НХЛ и заработать несколько миллионов долларов становится все проще и проще. Разве это плохо?

Фото: East News/Harry How/Getty AFP, AP Photo/Jack Dempsey; Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports, Ron Chenoy-USA TODAY Sports