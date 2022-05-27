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«Эдмонтон» – чистый хаос. Затащил «Калгари» на сторону тьмы и раздолбал его крепкую структуру

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Вообще. Непонятно. Что будет дальше.

Если вы хотите хоть что-то понять про «Ойлерс»-2022, то смотреть надо не на Макдэвида, не на Драйзайтля, не на Ямамото и даже не на Зака Хаймана, а угадайте на что?

На завышенную зарплату Зака Хаймана? Это ближе к верному ответу, но все-таки нет.

В воротах «Эдмонтона» в плей-офф-2022 играет Майк Смит, 40-летний боец с внешностью рок-звезды – последите за ним хотя бы один период, и вы поймете, что вообще ничего не понимаете в хоккее. Он играет так, что кажется, будто «Эдмонтон» должен каждый матч получать по 9 шайб.

У него странная и кажется, что просто слабая техника, он слишком убивается в воротах, он делает много лишних движений – он первый на моей памяти вратарь НХЛ, который в плей-офф пропустил гол после броска из чужой зоны. 

Да-да, прямо из чужой зоны, я не шучу.

Его слабые стороны не секрет, конечно же, ни для кого в лиге, и соперники этим пользуются – например, в пятом матче серии это сделал Джонни Годро: малыш часто бросал в ближний угол, а в какой-то момент бросил в дальний. И шайба зашла в ворота. 

Если исходить из того, что мы знаем про Майка Смита и видим в его игре, то он должен был остаться где-то еще в первом раунде. Но каким-то непостижимым образом, он иногда делает очень важные сэйвы. Иногда он делает много таких сэйвов. Он с распахнутым настежь сердцем играет в воротах и какие-то броски берет, кажется, просто на характере (ну или его пока не тестировало хорошее нападение, эта версия тоже принимается). Он напропускал столько необязательной шелухи в первом и втором матче, а в третьем взял и отбил 32 броска из 33. 

Как это работает? Почему так происходит? Я не очень понимаю. 

Но я понимаю, что весь «Эдмонтон» примерно такой. Если говорить о нем более-менее всерьез, то чисто технически это довольно кошмарная команда. Она как кусок швейцарского сыра – просто состоит из дыр. Какие-то побольше, какие-то поменьше, но их очень много. Вратари? Защита? Нижние звенья? 

Казалось, что серия против «Калгари» будет для них последней. Что «Флэймс» отзащищаются против Макдэвида, а больше у «Ойлерс» ничего не найдется.

Ха-ха. Отзащищаются против Макдэвида.

Последний матч серии получился прекрасной иллюстрацией ко всему противостоянию. «Калгари» реально сильно начал и гасил скорость «Эдмонтона», и Танев подчищал свою половину. Но потом произошло что-то плохо объяснимое, и «Флэймс» оказались вовлечены в полный бардак. Это же в какой-то момент был просто хаос, это был не хоккей. Атака – гол, обратная атака – гол, вбрасывание – снова гол. 

Это не совсем хоккей, это точно не плей-офф, но это – «Эдмонтон». Он так же играл и с «Лос-Анджелесом», и ему все сошло с рук. В хаосе скорость и навыки Макдэвида, например, становятся смертельным оружием.

В хаосе характер имеет значение – и, наверное, в этом феномен команды. «Эдмонтон»-2022 – несовершенная, несерьезная и какая-то неправильная команда; все так, но при этом у парней – стальной характер. Макдэвид хочет в поздние раунды (про кубок, я думаю, он задумается, если выскочит в финал). Драйзайтль хочет в поздние раунды. А парни из остальных звеньев просто наслаждаются моментом, потому что неизвестно, сколько им еще играть в одной команде с этими великими.

Команда ловит кураж, и Майк Смит становится не таким уж и слабым вратарем.

Несколько дней назад я подумал, что «Рейнджерс» будут очень неприятным соперником для «Тампы», если, конечно, пройдут в финал конференции. Ну потому что играть с сильным, но предсказуемым соперником гораздо сложнее, чем может быть с не таким сильным, но непредсказуемым. У «Нью-Йорка» талантливое и непредсказуемое нападение, которое может молчать 1-2 матча, а потом включиться и выбить из-под тебя почву.

Степень непредсказуемости «Эдмонтона» – причем не от матча к матчу, а от смены к смене – я просто не берусь оценить. В этой команде круг смен начинает Макдэвид, а заканчивает Кэссиан. Я вот этими глазами видел, как Кэссиан радостно выскочил на лед и бахнул корпусом своего же партнера. Вот чего от них ждать? Что это за команда? Произойти может все что угодно; «Эдмонтон» – это ящик Пандоры, заглянуть в который никто может и не хотел бы. Но как минимум еще одной команде все-таки придется.

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Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports

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