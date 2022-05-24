Тот случай, когда игра от обороны захватывает.

Мы знаем «Тампу» как команду, которая здорово исследовала возможности в нападении. Похоже, теперь «молнии» решили рассказать всем, что такое игра в защите и как можно обороняться без вреда для зрителей.

Неважно, хоккейный ли вы фанат или футбольный – вы прекрасно знаете, что такое «автобус». Насколько понимаю, штуку придумали в футболе: это когда вся команда отходит на свою половину, чтобы как можно надежнее сыграть в защите и с большей вероятностью не пропустить. И футбол, и хоккей такой ход превращает в довольно унылое зрелище: одна команда подолгу владеет инициативой, вторая старательно выжимает из игры все приметы жизни и радости.

Плей-офф-2022, за которым удобнее всего следить в моем телеграме, подкидывает «Тампе» широкие возможности по исследованию игры в защите – и по организации «автобуса» в частности.

Первый раунд, «Торонто», второе место в регулярке по заброшенным шайбам, лучший снайпер лиги в составе. Всю серию «Тампа» пыталась засушить яркое нападение «листьев» – получилось только в седьмой игре, где те забили только однажды.

Второй раунд, «Флорида», первое место в регулярке по голам. Казалось бы, сложностей должно быть больше, но происходит ровно наоборот: в трех первых матчах «молнии» пускают строго по одной шайбе. Четвертый матч они вообще закрывают на ноль – и он становится последним в серии.

Как раз по ходу четвертой игры стойко развивалось ощущение, будто «Тампа» выставила тот самый автобус – и запланированно сидит на своей половине, старательно отбивая атаки «Флориды». В конце первого периода счет по броскам был 12:3 в пользу «пантер». В середине второго – 25:6.

Что это? «Динамо» – «Северсталь» из КХЛ? Россия – Финляндия с ЧМ-2019? Любой матч сборной России с Олимпиады в Пекине? Неужели скауты «Тампы» нашли брагинские конспекты по правильному хоккею, и команда просто бросила инициативу в лицо сопернику?

Ну, конечно, это все ерунда. Да, был тяжелый отрезок, и «Тампа» проводила время в своей зоне – к чему была готова, настроена на то, чтобы обороняться помногу и достаточно активно.

Но даже в самые трудные минуты это не был безынициативный, пустой хоккей, с выбросами из своей зоны и редкими атаками в одного-двух игроков. Это не был тот «правильный хоккей», который знает Валерий Брагин. «Тампа» все время продолжала искать шансы в нападении, цеплялась за возможности пройти среднюю зону на скорости и не отдавала шайбу сопернику просто так.

Даже под давлением защитники не паниковали и не тыркали шайбу в борт, а искали самое эффективное и контролируемое начало атаки. Вот, например, как это делал Райан Макдона (другие эпизоды по матчу есть в моем телеграме):

Защитник идет обводкой на трех соперников – как вам такое? Часто ли вы такое видели у Брагина? Или у других команд, которые бы выходили играть от обороны?

«Автобус» от «Тампы» с ее желанием засушить матч и сыграть на ноль не выглядит классическим «автобусом», потому что не сводится к понятной любому зрителю структуре «много игроков собираются на своей половине и напряженно контролируют пространство вокруг себя». «Молнии» обороняются не структурой, а в единоборствах. Их схема в защите – быстро вступи в единоборство с соперником и выиграй его.

Какие-то внешние структуры и схемы при таком подходе не так уж и важны – вот, например, как быстро распадаются 1-3-1, в которые «Тампа» при случае выстраивается в средней зоне.

Задача не в том, чтобы охранять кусок льда. Задача в том, чтобы включиться в единоборство – и выиграть его. Поэтому, кстати, игроки «Тампы» вообще не парятся насчет ошибок, провалов и потерь, которых так боится традиционный формат «автобуса» (и сборная России последних лет – самая трусливая, наверное, команда на свете).

Ошибся? Не проблема: площадка небольшая, кто-нибудь из партнеров догонит соперника и навяжет ему единоборство. Так нападающие Палат и Сирелли могут подстраховать своего защитника. А Никита Кучеров – ликвидировать последствия своей же потери.

Поэтому, выходя играть на 0 пропущенных, «Тампа» говорит примерно так: «Мы не будем бояться пропустить, мы не будем бояться ошибок, обрезов, перехватов и всего остального, что происходит в хоккее. Мы будем читать игру и рассчитывать на то, что скорости и реакции наших игроков хватит, чтобы выигрывать единоборства у соперников».

Всего три пропущенных в серии против «Флориды» – это не успешная работа какой-то откатной схемы (хотя и назад «Тампа» откатывалась, и игру временами замедляла),а безумное количество вовремя выигранных игроками единоборств. Они не бросали Василевского одного, они не выключались из эпизодов и всегда были где-то рядом; в конце концов, хоккейная площадка не настолько велика, чтобы на ней можно было кого-то потерять.

И они постоянно выигрывали единоборства. И даже если где-то не успевали за игроком и его клюшкой, то старались успеть хотя бы за шайбой – отсюда те десятки блоков, которые мы видели в этой серии.

«Тампа» обороняется так же, как атакует – с верой в себя, с верой в игроков, с верой в те инстинкты и приемы, которые были в течение сезона наработаны на тренировках. Работа, судя по всему, была грандиозная: игроки «Флориды», которые должны были забивать в этой серии 15-20 голов, а забили всего 3, подтвердят.

Фото: REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports