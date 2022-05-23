Макдэвид не просто тащит «Эдмонтон» – он играет как лучший хоккеист в истории

Кажется, еще никто так не доминировал. Никогда.

У человечества нет более-менее приемлемого способа сравнивать великих игроков разных исторических эпох, поэтому с этой целью используют бездушную статистику.

Вот, например, как измеряют великий кубковый хоккей Коннора Макдэвида: продолжительностью серии матчей, в которых он набирает минимум два очка. Зануды докладывают: сегодня канадец первым в истории набрал 2+ очка в 9 из 10 первых игр плей-офф.

Не то чтобы я предлагаю провести восстание против цифр (хотя я и это, безусловно, предлагаю), и может быть кому-то эта многосложная формулировка – «первый в истории набрал 2+ очка в 9 из 10 первых игр в плей-офф» – что-то объясняет, но я не вижу в ней ничего крутого.

Так и вижу далекое будущее, я вожусь с внуками, и они спрашивают меня: «Дедушка, а кто был самым лучшим хоккеистом в истории?».

А я такой отвечаю: «Коннор Макдэвид. Он первым в истории набрал 2+ очка в 9 из 10 первых игр в плей-офф».

Это какая-то тарабарщина.

Более того, эта формулировка не отражает и половины величия, которое Коннор демонстрирует на льду.

Вместо этой формулировки я лучше покажу внукам свой телеграм-канал, где у меня будут заботливо сложены все нужные гифки, в том числе и с Коннором Макдэвидом. Вот, например, такая, где он неуловимым движением убирает шайбу под защитника:

Или вот такая, где он в прыжке подстраивается под шайбу и потом выдерживает убийственную паузу перед пасом на пустые ворота:

Но лучше, конечно, посмотреть целиком третий матч серии «Эдмонтон» – «Калгари». Соперник «Ойлерс» – неприятная, системная, отлично обороняющаяся команда. Одна из лучших в этом жанре в НХЛ – а значит и на планете.

И Макдэвид весь матч, в каждой смене, почти каждым касанием шайбы разматывает эту оборону – будто против него команда молодежной или даже детской лиги. Сопротивление нешуточное, но преодолевает он его настолько часто, что даже кажется как-то подозрительно легко.

Несколько недель назад мне пришлось кому-то объяснять, почему, когда смотришь целый матч с участием Овечкина, Александр не кажется такой звездой, как об этом говорят. И я применял совершенно справедливые, объективно ценные доводы: в хоккее игроки часто меняются и звезды проводят на льду не так много времени – больше просто нельзя, так устроен организм, они начинают уставать. Плюс – плотность и качество сопротивления в хоккее, где нельзя цепляться, но все равно цепляют, и где можно играть в корпус, гораздо выше, чем в любом привычном нашему глазу виде спорта.

Мы так много говорим про Овечкина (Кросби, Мэттьюса, Кучерова), что нам кажется, будто на льду он доминирует как Лео Месси на футбольном поле в лучшие годы. На самом деле совсем нет, игра Овечкина в своей истинной длительности выглядит не совсем так, как хайлайты с его же участием.

И вот Макдэвид бросает этим доводам вызов – и побеждает их. Он опасен в каждой смене. Он обыгрывает в каждой смене. Вот уже несколько недель он каждый матч создает по несколько реально опасных моментов и забивает голы, и отдает голевые передачи.

И он делает это не как пародия на канадца из фильма «Легенда 17», пробивая стены набриолиненным лбом. Он обыгрывает, он финтит, он вскрывает, он отдает хитрые передачи.

Это превосходно и неописуемо. В мировом хоккее куча легенд, но ни одна из них не играла вот так – потому что раньше это просто было невозможно.

Нам повезло, в плей-офф-2022 мы видим вот настолько легендарного игрока. Своим хоккеем он уже спас плей-офф для своей (в целом, средней) команды и, кажется, готов на свершения.

Я жду, что он забьет в одном матче 4 шайбы, отдаст еще три передачи и «Эдмонтон» победит 7:6 ОТ.

Великим игрокам – великие истории.

Фото: East News/Codie McLachlan/Getty AFP; REUTERS/Perry Nelson-USA TODAY Sports; globallookpress.com/Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency