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«Рейнджерс» выросли по ходу плей-офф. В первом матче против «Каролины» оборона и третье звено показали новый уровень

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Не хватило совсем чуть-чуть.

Новая серия – новый соперник, новые вызовы.

В первом раунде «Рейнджерс» были хуже «Питтсбурга» по куче параметров, и победу принесли не успехи в выполнении плана на серию, а личные, немного экстренные достижения игроков (отличная иллюстрация – голевой пас Игоря Шестеркина в шестом матче). 

«Рейнджерам» было сложно, почти невозможно обороняться против изобретательной атаки «пингвинов», а сами они атакуют довольно посредственно (я много об этом писал: система игры не учитывает талант нападающих) – поэтому пришлось добирать через что-то другое.

«Каролина» выглядит еще более мощным соперником, но «Рейнджерс» зашли в серию с ней очень крутым матчем. В котором, во-первых, показали способ, которым попробуют добыть итоговую победу.

А во-вторых, неплохо ударили по недостаткам «Харрикейнс». Как всегда подробнее об этом – ниже, подписывайтесь на мой телеграм, там еще больше иллюстраций.

«Рейнджерс» вскрыли слабость нападения «Каролины»

В конце игры Себастьян Ахо оказался один-в-один с Игорем Шестеркиным и сначала бросил голкиперу в щиток, а потом добил в пустые ворота. Игра пошла курсом на овертайм, план «Рейнджерс» получил обидную пробоину, но главным фактом все равно было кое-что другое. 

Это добивание Ахо стало первым, которое «Рейнджерс» позволили нанести нападающим «Каролины» за весь матч. Первым! 

Первым, впрочем, было не только добивание, а вообще проникновение нападающих «Каролины» в слот. Его отличным пасом запустил Терявяйнен, дальше Джарвис отдавал довольно очевидную, хоть и красивую передачу на Ахо – и ничего подобного защитники «рейнджеров» раньше не допускали.

Весь матч у них получалось отталкивать атаку «Каролины» к периметру. И даже когда Ахо и компания имели большое преимущество, много владели шайбой (на второй период команда, проигрывая, вышла яростно настроенной), создавать реальные опасности у них не получалось. Их просто не пускали туда, откуда добываются голы.  

В результате у «Каролины» весь матч было преимущество по попыткам бросков, которые еще называют показателем Corsi, но эти корси не приносили никакой угрозы – в итоге «Рейнджерс», играя от защиты, сгенерили больше ожидаемых голов даже в равных составах (3,11 против 2,95).

Матч показал, что у «Каролины» слишком простое и прямолинейное нападение – да, есть скорость и энергия, но тонких ходов, обводок, бодрого взаимопонимания в связках ему сильно не хватает. Посмотрим дальше, найдет ли какие-то варианты команда, но, например, Свечников провел сегодня слабый матч, хотя очень здорово играет в пас. 

Лучшим звеном игры стала тройка Хитила 

С другой стороны, «рейнджерам» нужно было что-то создавать самим – и в этом были определенные трудности: «Каролина» прекрасно контролирует все пространство площадки, у нее сильные оборонительные нападающие и пары защитников. У Панарина, Зибанежада и их партнеров были огромные проблемы с тем, чтобы создавать моменты против «Пингвинс», а тут, по сути, еще более организованная защита.

Решение нашлось в довольно неожиданном месте – блистательный матч провело третье звено команды. Против тройки Лафреньер – Хитил – Какко Род Бринд’Амор не мог специально выставлять своих самых сильных защитников (Пеши и Слэвин впахивали против Зибанежада и Панарина), поэтому им было попроще. А возможно, дело просто в том, что они набрали какую-то форму – все-таки голы у этого звена были и в первом раунде.

Они делали все то, чего не хватало атаке «Каролины». Отбирали шайбу в бэкчеке, разворачивали атаку и сооружали скоростные отрывы. Отклеивались от бортов и выходили в центр чужой зоны с опасным броском. Разыгрывали короткие двоечки с убойным завершением. Конечно, выделяется забитый ими гол, но у меня в заметках осталось очень много их опасных смен – таким был почти каждый выход третьего звена на лед. 

По ожидаемым голам эта тройка стала лучшей в матче на обе команды – ни одно другое звено не превзошло планку в xG = 0,5. Показатель тройки Хитила – 0,89.

Если они продолжат в таком духе, то будут совершенно реальным х-фактором в этой серии.

Команде не хватило гола от лидеров

Поражение в первом матче никогда не выглядит большой трагедией, но в таком контексте эти 1:2 ОТ для «Рейнджерс» – все-таки очень неприятная штука. Они вышли на игру с очень хорошим планом, этот план сработал от начала до конца основного времени (один пропущенный – не проблема) и должен был привести к победе в матче. Поражение при таких раскладах в плей-офф – как бумеранг, который обязательно вернется в будущем.

И сегодня не хватило хотя бы одной шайбы от лидеров команды – неважно, в большинстве или в равных составах – второй гол был очень нужен. Но вторым по опасности звеном после тройки Хитила у «Рейнджерс» было четвертое, где звездит Райан Ривс – по-моему, это довольно ярко говорит о том, как сегодня сыграли первая и вторая тройка команды.

Да, против них сильные защитники, но и время-то уже не детское. Второй раунд Кубка Стэнли – время удивлять.

У «Рейнджерс» есть все шансы в этой серии. Первый матч показал, что их план жизнеспособен, но без результативности лидеров это все будет бессмысленно.

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Фото: East News/BRUCE BENNETT/Getty AFP

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