«Вашингтону» и «Питтсбургу» не нужна перестройка, у «Тампы» хватает героев, а Капризов становится все лучше. Что мы узнали на старте плей-офф НХЛ

Ответы на важные вопросы первого раунда.

Вам покажется парадоксальной эта мысль, но Кубок Стэнли-2022 преодолел середину.

Да, позади только первый раунд, а дальше будет второй, финалы конференций и финал. Но вместе с тем первый раунд – это сразу восемь серий, и они все закончились. Нам осталось посмотреть всего семь. За эти две недели сыгран 51 матч – за оставшийся месяц-полтора точно будет меньше.

Я это к тому, что первый раунд дает максимально обширный объем информации и поводов обсудить хоккей. Вылетели сразу 8 команд – очень сильные, в них играет куча суперзвезд и несколько наших игроков. Что они показали и чего не показали в своих сериях?

К тому же вылет в первом раунде – это в каком-то смысле черная метка. Если ты слетел позже, то, может, и ничего страшного. Но если ты проиграл сразу же, то твои болельщики задаются вопросами: «Почему? Может быть, летом надо что-то кардинально поменять? Может быть, Кросби уже не тот?».

Расписание плей-офф не дает возможности крепко задуматься хотя бы о каком-нибудь событии и пристально разобрать все самое интересное – только в понедельник утром я досматривал финиш первого раунда, а уже в ночь на среду «Тампа» играет с «Флоридой». Но есть очень важные вещи, которые обсудить нужно обязательно. Есть вопросы, на которые хочется ответить. В том числе и по поводу наших команд.

Это я и сделаю ниже, с фокусом, разумеется, на проигравшие команды – ведь когда теперь мы сможем о них поговорить? Правда, победители тоже будут где-то проскальзывать, потому что совсем без них невозможно.

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Капризов провел отличный сезон и был хорош в плей-офф. Почему он не во втором раунде?

По поводу «был хорош» – все так: Кирилл уже несколько дней как закончил сезон, но до сих пор остается в топ-3 снайперов плей-офф. Он был угрозой, показал, что его 9 млн – это адекватнейшие деньги, и даже есть ощущение, что он стал лучше по сравнению с самим собой образца осени-2021.

Но в серии с «Сент-Луисом» «Миннесота» столкнулась с очень качественной позиционной защитой и в итоге не смогла ее преодолеть. В отдельных матчах начала серии у «Уайлд» проходили атаки с ходу и контратаки – и, реализуя эти моменты, «Миннесота» меняла план «Сент-Луиса». Но на финише он все-таки заработал преимущество и самый последний матч провел очень мощно.

С февраля 2022-го эталоном отвратительной игры в нападении в важном матче является сборная России образца финала Олимпийских игр, которая сгенерировала 1,6 ожидаемых голов в игре с финнами. Так вот «Миннесота» в жизненно важной встрече с «Блюз» создала xG = 2,14. Имея в составе Зукарелло, Болди, Капризова, Фиалу и Эрикссона Эка. Это лучше, чем было у сборной, но явно недостаточно, чтобы завалить такого мощного соперника.

В общем, в решающий момент «Миннесоте» не хватило организации в атаке и над этим можно поработать перед следующим сезоном – укрепить топ-9, найти новые схемы или какие-нибудь новые связки, кроме Зукарелло – Капризов.

Кажется, «Вашингтон» не использовал свой последний шанс. Команду ждет перестройка?

Я говорил об этом в одном из эфиров: поражение «Вашингтона» от «Флориды» нельзя рассматривать как какую-то неизбежность. У «Кэпиталс» был вполне понятный и реализуемый сценарий выхода во второй раунд. Да, в рамках этого сценария Кузнецов, Овечкин и компания играли не так, как на хайлайтах, но надо понимать, что против них играла лучшая (ну окей, одна из лучших) атака лиги. Очень и очень мощная атака.

«Флорида» много лет строила эту атаку и много лет положила на то, чтобы эта атака стала основой ее успеха в плей-офф.

«Мы можем играть в атакующий хоккей летом в пивной лиге, верно? – говорил про это Женя Кузнецов. – Прямо сейчас мы должны играть в обороне и оставаться сосредоточенными».

Эта серия требовала от «Кэпс» пройти прям по канату: обороняться так, чтобы держать Баркова, Жиру и прочих Юбердо на 1-2 шайбах за матч, и при этом создавать самим, чтобы пробивать Бобровского, который, как вы понимаете, не был настроен сдавать игры просто так.

По большей части у «Вашингтона» это получилось: если смотреть на дистанцию в шесть матчей, то они забили всего на один гол меньше соперника (общий счет 19:20), а в ожидаемых голах даже выиграли (20:18; в принципе, для победы в серии разница должна была быть еще значительнее).

Эта общая картина не рисует какой-то обреченности «Вашингтона» в серии против лучшей команды регулярки – исход решили несколько конкретных эпизодов. «Пантерс» раза три взламывали позиционную защиту «Кэпс» в моменты, когда тем, по логике игры, нужно было отзащищаться чисто – ну и вот.

Я понимаю, что многих нервирует возраст ключевых нападающих команды, но довольно серая игра Бэкстрема в плей-офф, скорее всего, объясняется травмой – и в этом смысле нужно просто смотреть, что с ним будет дальше. Кузя на месте, у Оши это был точно не последний сезон, про Овечкина и вообще говорить что-то плохое странно, человек играет энергичнее некоторых 20-летних.

«Кэпиталс» нужно предпринимать меры по текущему ремонту, искать варианты усиления, поиска новых связок и новых смыслов в атаке, но это по-прежнему возможно на базе нынешнего состава. Это сильная, мощная, тяжелая команда, которая хороша в борьбе и здорово давит на чужой пятак.

А что случилось с «Торонто»? «Листья» как обычно перепсиховали и слили седьмой матч? Дубаса надо увольнять?

Я сам не верю, что это пишу: все вообще нормально. «Мэйпл Лифс» были одной из сильнейших по общему впечатлению команд первого раунда. Против них впервые за всю историю моих наблюдений было тяжело – реально тяжело. Они создавали напряжение на всей площадке, они были хороши в форчеке, их звезды забивали.

Эта серия могла быть их серией и даже в каком-то смысле должна была такой стать – но напротив тоже были не школьники. Самое важное, что нужно «Торонто» сейчас – это, впрочем, важно для любой команды на любой стадии развития – сделать правильные выводы из сезона, а не из последних минут последнего матча. Лидерское ядро – все, кроме Тавареса, который остается на своей уровне – показало рост. Мэттьюс – лучшая версия себя прошлогоднего. Марнер – то же самое. Нюландер – то же самое.

Дубас путем перебора (меня этот метод смущает, но ситуация с потолком не оставляет ему других опций) собрал стильное и работающее третье звено. В защите наконец-то играют защитники.

Конечно, есть куча деталей, но эти детали требуют ювелирной работы, а не взмахов топора. Я уверен, что Нюландер и «Торонто» зря тратят время друг друга. Вильям – отличный творческий игрок, который в ТМЛ раскрывается на 70% – ему просто не с кем играть в пас (он при этом, правда, играет вообще на свои деньги и его сложно прям выгодно обменять).

Еще мне кажется, остается простор для тренерских настроек – чтобы все защитники команды знали, как команда строит атаку, и принимали решения в рамках какого-то одного плейбука, и чтобы Илья Любушкин не тратил время команды на льду просто так.

А еще я думаю, что «Торонто» пережил свой «Коламбус»-2019 (случай, когда «Тампа» шла брать Кубок Стэнли, но в первом раунде получила 0-4), то есть необходимый для становления Команды провал. Этот состав набирает необходимый опыт на наших глазах, а опыт – это вещь которую не выменяешь у «Аризоны». Его можно только нажить – в том числе и на таких, очень неприятных, но очень честных поражениях.

Тогда что с «Тампой»? Она отскочила от «Торонто» и больше ни на что не претендует?

«Тампа» по-прежнему великолепна. То, что против «Листьев» ей пришлось включить режим выживания, не означает, что с ней что-то не так. Стивен Стэмкос после седьмого матча сказал, что это была одна из самых сложных серий плей-офф – и он совершенно прав. «Тампа» еще не играла против такого мощного нападения, за которым была настолько неплохая защита. В прошлом году на ее пути стояла «Флорида», но «Флорида» даже сейчас не дает такого качества в защите, которое было в этой серии у «Торонто».

Ну просто такова сейчас жизнь на Востоке: первый раунд – и сразу очень сложно.

«Тампа», конечно, по-новому структурирована и на ходу определяется с тем, как выглядит ее чемпионский режим: какая роль будет у Перри и четвертого звена? Что, как и сколько будут делать Хэйгл / Колтон / Пол? Шестой и седьмой матч показали, что с героями у «Лайтнинг» все хорошо: Василевский был стеной (причем расслабленной стеной) в воротах, Пол сделал два гола как-то из воздуха, Кучеров дал то, что нужно было в большинстве 5-на-3.

Что будет дальше, зависит от кучи параметров, с которыми мы начнем разбираться уже завтра ночью. Основные – что с Пойнтом и в порядке ли Кучеров (в седьмом матче он выглядел совсем никак и после игры стало известно, что он нездорово себя чувствует)?

«Питтсбург» уверенно вел в серии, но проиграл? Все, ушла эпоха?

Тем, кто говорит про эпоху, мне хочется показать карту бросков за все семь матчей серии с «Рейнджерс».

По xG там +11 в пользу «Питтсбурга». «Питтсбург» 5 из 7 матчей выиграл по броскам и в целом за серию бросил на 43 раза больше. Ни то, ни другое не является гарантией победы (что мы и увидели), но вообще нет такого, что «Пингвинс» еле-еле катались на льду и засыпали его песком.

Чтоб вы понимали: у «Калгари», который душил «Даллас» все семь матчей, меньшее преимущество перед соперником в ожидаемых голах.

Да, есть проблемы. Вратарь – все-таки Доминге ошибся на финише шестой игры и эта ошибка сказалась. Есть что чинить. У Малкина и Летанга (а так же Ракелля, который не то чтобы помог в плей-офф) заканчиваются контракты. Картеру в следующем году аж 38, а сегодня он был заводным центром третьего звена – вытянет ли?

Но в этом плей-офф я видел систему, которая готова к замене отдельных частей. Не думаю, что Кросби и Малкин следующей осенью просто встанут и бросят играть в хоккей. Даже Кори Перри до сих пор не бросил.

Кто возьмет Кубок? В первом раунде вроде бы зажег «Колорадо»!

Не вижу смысла загадывать так далеко. Да, «Эвс» выдали дикий первый матч и энергично отработали остальные. Но во втором раунде у «Колорадо» «Сент-Луис» – команда, которая способна хорошо обороняться и которой есть кем напрягать защиту соперника.

Смогут ли «Блюз» выдержать апокалиптичное давление Маккиннона, Макара и Валеры Ничушкина? Я думаю, смогут. А догонит ли Сами Жирар Джордана Кайру? Вот тут сильно сомневаюсь.

Фото: REUTERS/Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports, Nick Turchiaro-USA TODAY Sports, Dan Hamilton-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports, Jeff Le-USA TODAY Sports, Brad Penner-USA TODAY Sports