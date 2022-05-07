«Торонто» уже забил Василевскому 11 голов и повел в серии. Это точно та команда, которую считали неудачником?

Отвечает Никита Петухов.

Вдруг вы не в курсе: в тени St.Peterburg Cup, на котором между собой встречаются примерно десятые составы сборных России, в далекой-далекой Америке проводится маленький междусобойчик под названием «плей-офф НХЛ-2022». Разыгрывается Кубок Стэнли – это тот приз, который обязательно бы взял Третьяк, если б не происки Политбюро.

Я тщательно документирую происходящее там текстами на Sports.ru и еще в одном месте и стараюсь вообще ничего не пропускать: ни великолепный «Колорадо», ни поражения «Вашингтона». Прошло всего пять игровых дней, а событий набирается уже на небольшую книгу, и главный сюжет старта плей-офф, как мне кажется, это впечатляющее состояние «Торонто Мэйпл Лифс».

Это та команда, которую я придумал называть «команда КВН» – и у себя в ютуб-канале сорвал небольшую порцию аплодисментов.

Это та команда, которая не брала Кубок Стэнли уже где-то 70 лет и вообще не планировала.

Это команда, которая сначала наняла Майка Бэбкока на 8 лет, чтобы победить, а потом уволила его посреди контракта.

Это та команда, которая платит четырем игрокам половину платежной ведомости, а в нижние звенья набирает людей по объявлению.

Это та команда, главная звезда которой дружит с Джастином Бибером.

Это та команда, которая с каждым годом становится сильнее и здорово проводит регулярку, но в каждом следующем плей-офф вылетает от все более слабого соперника – «Коламбус», «Монреаль» – причем вылетает в первом раунде.

Ну, в общем, вы прекрасно знаете, что это за команда.

В плей-офф-2022 эта команда зашла с 5:0 против «Тампы», а первый выездной матч взяла со счетом 5:2. Василевский получил от этой команды уже 11 шайб (еще две залетели в пустые ворота). Оба этих факта не являются гарантией победы ТМЛ в Кубке Стэнли и даже выхода во второй раунд, но впечатление от их игры точно неожиданное. «Торонто» в порядке.

Почему? Что случилось? Ниже небольшой разбор, а вы пока подписывайтесь на мой телеграм, в котором Кубок Стэнли-2022 разбирается на самые крохотные части.

Мэттьюс и все первое звено показывают отличный хоккей

Основа промежуточного успеха «Торонто» – игра первого звена команды. Шелдон Киф довольно долго мучался с тем, чтобы собрать из своего Биг-4 (Мэттьюс, Таварес, Марнер, Нюландер) хотя бы один мощный атакующий кулак – и вот в этом сезоне у него получилось. Марнер и Мэттьюс наиграли какую-то свою химию и к ним идеально влился Майкл Бантинг – новичок 1995 года рождения, который долго шел к успеху через фарм-клубы (пришлось даже выиграть чемпионат мира-2021) и которого Шелдон Киф и Кайл Дубас знают по совместной работе еще в CHL.

Майкл вообще не то чтобы прям должен был занять место в первом звене, но ему дали шанс – из-за проблем с потолком летом из первого звена «Торонто» ушел Зак Хайман – и оказалось, что Бантинг не то что не хуже Хаймана, а в чем-то и лучше. Он добавил звену динамики, наглости и цепкости – и получилось не классическое первое звено из фантазий Владислава Третьяка, в котором все три нападающих играют подкидками и накручивают по 15 человек в одной атаке, а очень современное, боевое, я бы даже сказал, мясистое. Бантинг и Мэттьюс превосходно работают корпусами, Марнер на великолепной скорости окучивает соперников, и потом отскочившую на свободный лед шайбу те же Мэттьюс и Марнер мгновенно доводят до очень опасного броска.

Пожалуй, лучшая иллюстрация того, как работает первая тройка «Торонто» – гол во втором матче серии, когда Мэттьюс применил силовой и ткнул шайбу партнеру. Через доли секунд она оказалась в чужих воротах.

Игра Остона – это вообще тема для отдельного разговора, и он обязательно случится, если ТМЛ продолжат в том же духе; а пока отмечу, что очень радует, как Мэттьюс отрабатывает назад и крадет шайбу у звезд «Тампы».

Динамика и сила надежнее вдохновения, и такая особенность игры первого звена позволяет Кифу использовать его как главный инструмент в управлении игрой. Звено Мэттьюса выдает очень качественные смены и вообще не дает сбоев, и даже если не получается опасно бросить по воротам, у бортов сопернику будет тяжело – вот прям точно. Тренер выпускает его после пробросов у соперника, после рекламных пауз, на вбрасывания в чужой зоне – и какая бы тройка ни выходила у «Тампы», пускай даже первая, ее ждут несколько неприятных мгновений в своей зоне, которые только предстоит пережить.

Вклад звена Мэттьюса в отличное впечатление от игры команды в целом очень, очень велик. Собственно, это видно и по результативности: у Марнера уже 6 очков в плей-офф, у Мэттьюса – 5.

Кажется, и остальные лидеры созрели для битвы на топ-уровне

Джон Таварес и был зрелым хоккеистом, и на самом деле скорее проводит средний сезон, но вот Нюландер и Райлли выглядели по-разному в разные отрезки прошлых сезонов. По тому, как оба провели эту регулярку и проводят этот плей-офф, я бы не стал говорить, что они прямо суперзвезды, но они совершенно точно показывают уровень зрелости, соответствующий амбициям команды.

Морган, конечно же, не претендент на Норрис Трофи, но он не сыпется в психологически сложные моменты и полезен буквально во всем, что делает и создает очень нужное расширение пространства атаки, когда выходит на лед. Атакующих защитников у «Торонто» не то чтобы прям много, на элитном уровне с синей линии в команде атакует, пожалуй, только Райлли (мог бы и Сандин, но он пока молод и лечится после травмы) – и он дает действительно элитный уровень. Победа в третьем матче серии началась именно с его гола и его подключения.

Нюландеру же в «Торонто» тяжело, как я уже писал, это команда не его стиля и ему, как и Панарину в «Рейнджерс», просто не с кем играть в пас, но он смирился с этим и выдает максимум в том формате, в котором может быть полезен команде – проходы, контроль шайбы, подыгрыш партнерам, передачи под броски.

Плюс – рабочая этика Вилли уже ни у кого не вызывает вопросов.

Его немного болтает по составу, но в любом звене он выдает качественное игровое время.

Киф и Дубас собрали отличное третье звено

Начну с главного героя – Илья Михеев проводит прорывной для себя сезон в карьере и наконец-то заслужил перевода в новый статус (и следующую ценовую категорию). На старте карьеры в НХЛ он будто бы смирился с ролью нападающего 3-4 звена, сейчас он форвард для 2-3, и команда, в которую он перейдет летом (а я уверен, что у ТМЛ не хватит денег его сохранить) вполне может рассматривать его как игрока топ-6 и второй бригады большинства.

Скорость Илья стабильно выдавал все эти годы, но в сезоне-21/22 он прикрутил к ней реализацию – и сейчас выглядит вообще довольно грозным оружием. Сайт Moneypuck прямо сейчас показывает Илью в топ-5 игроков плей-офф по ожидаемым голам.

Вместе с Михеевым взлетает и в целом третье звено. В нем мог бы играть Каше, если б был здоров, а так нашлись Кемпф и, неожиданно, Энгвалл. Не очень известный швед, который выбрался из фарма и практически забесплатно закрывает для «Торонто» очень широкий фронт работы. Опять же, динамика надежнее вдохновения, и это звено выходит не для того, чтобы косплеить Рашн Файв, а чтобы напрягать соперника работой ног – и это очень стабильное напряжение.

По сути, третье звено – это второй надежный инструмент Кифа в управлении игры. Комбинируя первое и третье звено, выпуская их друг за другом или через смену, тренер нагнетает или чуть отпускает темп – в зависимости от ситуации на льду.

Вратарь пока держится

Я бы не сказал, что Кэмпбелл прямо как-то тащит ТМЛ вперед, но от него этого и не требуется. По сути, важнейшая его задача – не пускать то, что вот прямо не нужно пускать, и он с этим справляется. Каких-то больших ошибок он не допустил, ворота «Торонто» не становятся слишком легкой мишенью, а играть на ноль вратарю команды и не нужно (при одиннадцати-то забитых).

По показателю «голы, пропущенные сверх ожидаемых» Кэмпбелл сейчас прям в середине списка участников плей-офф с показателем 1,5 – и это означает, что он отбил ровно то, что и должен был.

Дубас постепенно собрал очень опытную защиту – и она работает

Вы это можете увидеть в эпизоде, который я выложил выше, там где Нюландеру помогает Джиордано – сколько же там спокойствия, правда? Вот спокойствие в защите очень отличает текущий состав команды от предыдущих ее вариантов. Райлли, Броди, Маззин и тот же Джиордано – не сборная Канады, конечно, но очень опытная бригада, не правда ли?

Плюс – наш Илья Любушкин демонстрирует какое-то необъяснимое спокойствие (это видно и по тому, как он подключается к атакам) и прилично толкается на пятаке, а Лильегрен вообще становится одним из основных защитников команды (наконец-то).

Другое дело, что «Тампа» пока этих парней недостаточно здорово протестировала.

Четвертое звено сидит на лавке

Я писал, что у ТМЛ большие проблемы с четвертым звеном, там вообще некому играть (спасибо Биг-4 с его 40 миллионами), и Киф решает эту проблему такой легкой хирургией. На этом этапе сезона он не может доверять Клиффорду (5+20 в первой игре), Симмондсу (2 голевых удаления во второй игре) и Спецце (38 лет) – и он им не доверяет. В третьем матче Клиффорд и Симмондс вообще не вышли на лед, компанию Спецце составляли выздоровевший Каше и Блэкуэлл – Каше в принципе считается одним из игроков третьего звена и даже подключался к первому, он справляется со всем, чем нужно; и ему в итоге доверили 12 минут. Спецца и Блэкуэлл сыграли по 9 и 7 (Спецца выходил в большинстве) – и особого вреда просто не успели принести.

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2-1 – это не гарантия победы в серии, но я бы отметил, что если «Торонто» продолжит играть в такой же плотный и динамичный хоккей, то даже в случае поражения в первом раунде не будет причин требовать увольнения Кайла Дубаса и каких-то решительных перемен. Какие-то решения работают уже сейчас, состав все еще достаточно молод и у него по-прежнему очень многое впереди; может быть даже и в этом сезоне.

Фото: East News/AP Photo/Chris O’Meara, Mike Ehrmann/Getty Images/AFP; REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports