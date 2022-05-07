овечкин и седины
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«Торонто» уже забил Василевскому 11 голов и повел в серии. Это точно та команда, которую считали неудачником?

Давид Кемпф Давид Кемпф
Вильям Нюландер Вильям Нюландер
Джон Таварес Джон Таварес
Морган Райлли Морган Райлли
Джек Кэмпбелл Джек Кэмпбелл
Илья Михеев Илья Михеев
Пьерр Энгвалл Пьерр Энгвалл
Шелдон Киф
Митч Марнер Митч Марнер
Торонто Торонто
НХЛ НХЛ
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Остон Мэттьюс Остон Мэттьюс
Майкл Бантинг Майкл Бантинг
Хоккей Хоккей

Отвечает Никита Петухов.

Вдруг вы не в курсе: в тени St.Peterburg Cup, на котором между собой встречаются примерно десятые составы сборных России, в далекой-далекой Америке проводится маленький междусобойчик под названием «плей-офф НХЛ-2022». Разыгрывается Кубок Стэнли – это тот приз, который обязательно бы взял Третьяк, если б не происки Политбюро. 

Я тщательно документирую происходящее там текстами на Sports.ru и еще в одном месте и стараюсь вообще ничего не пропускать: ни великолепный «Колорадо», ни поражения «Вашингтона». Прошло всего пять игровых дней, а событий набирается уже на небольшую книгу, и главный сюжет старта плей-офф, как мне кажется, это впечатляющее состояние «Торонто Мэйпл Лифс». 

Это та команда, которую я придумал называть «команда КВН» – и у себя в ютуб-канале сорвал небольшую порцию аплодисментов. 

Это та команда, которая не брала Кубок Стэнли уже где-то 70 лет и вообще не планировала.

Это команда, которая сначала наняла Майка Бэбкока на 8 лет, чтобы победить, а потом уволила его посреди контракта.

Это та команда, которая платит четырем игрокам половину платежной ведомости, а в нижние звенья набирает людей по объявлению.

Это та команда, главная звезда которой дружит с Джастином Бибером. 

Это та команда, которая с каждым годом становится сильнее и здорово проводит регулярку, но в каждом следующем плей-офф вылетает от все более слабого соперника – «Коламбус», «Монреаль» – причем вылетает в первом раунде.

Ну, в общем, вы прекрасно знаете, что это за команда.

В плей-офф-2022 эта команда зашла с 5:0 против «Тампы», а первый выездной матч взяла со счетом 5:2. Василевский получил от этой команды уже 11 шайб (еще две залетели в пустые ворота). Оба этих факта не являются гарантией победы ТМЛ в Кубке Стэнли и даже выхода во второй раунд, но впечатление от их игры точно неожиданное. «Торонто» в порядке.

Почему? Что случилось? Ниже небольшой разбор, а вы пока подписывайтесь на мой телеграм, в котором Кубок Стэнли-2022 разбирается на самые крохотные части. 

Мэттьюс и все первое звено показывают отличный хоккей

Основа промежуточного успеха «Торонто» – игра первого звена команды. Шелдон Киф довольно долго мучался с тем, чтобы собрать из своего Биг-4 (Мэттьюс, Таварес, Марнер, Нюландер) хотя бы один мощный атакующий кулак – и вот в этом сезоне у него получилось. Марнер и Мэттьюс наиграли какую-то свою химию и к ним идеально влился Майкл Бантинг – новичок 1995 года рождения, который долго шел к успеху через фарм-клубы (пришлось даже выиграть чемпионат мира-2021) и которого Шелдон Киф и Кайл Дубас знают по совместной работе еще в CHL.

Майкл вообще не то чтобы прям должен был занять место в первом звене, но ему дали шанс – из-за проблем с потолком летом из первого звена «Торонто» ушел Зак Хайман – и оказалось, что Бантинг не то что не хуже Хаймана, а в чем-то и лучше. Он добавил звену динамики, наглости и цепкости – и получилось не классическое первое звено из фантазий Владислава Третьяка, в котором все три нападающих играют подкидками и накручивают по 15 человек в одной атаке, а очень современное, боевое, я бы даже сказал, мясистое. Бантинг и Мэттьюс превосходно работают корпусами, Марнер на великолепной скорости окучивает соперников, и потом отскочившую на свободный лед шайбу те же Мэттьюс и Марнер мгновенно доводят до очень опасного броска.

Пожалуй, лучшая иллюстрация того, как работает первая тройка «Торонто» – гол во втором матче серии, когда Мэттьюс применил силовой и ткнул шайбу партнеру. Через доли секунд она оказалась в чужих воротах.

Игра Остона – это вообще тема для отдельного разговора, и он обязательно случится, если ТМЛ продолжат в том же духе; а пока отмечу, что очень радует, как Мэттьюс отрабатывает назад и крадет шайбу у звезд «Тампы».

Динамика и сила надежнее вдохновения, и такая особенность игры первого звена позволяет Кифу использовать его как главный инструмент в управлении игрой. Звено Мэттьюса выдает очень качественные смены и вообще не дает сбоев, и даже если не получается опасно бросить по воротам, у бортов сопернику будет тяжело – вот прям точно. Тренер выпускает его после пробросов у соперника, после рекламных пауз, на вбрасывания в чужой зоне – и какая бы тройка ни выходила у «Тампы», пускай даже первая, ее ждут несколько неприятных мгновений в своей зоне, которые только предстоит пережить.

Вклад звена Мэттьюса в отличное впечатление от игры команды в целом очень, очень велик. Собственно, это видно и по результативности: у Марнера уже 6 очков в плей-офф, у Мэттьюса – 5.

Кажется, и остальные лидеры созрели для битвы на топ-уровне

Джон Таварес и был зрелым хоккеистом, и на самом деле скорее проводит средний сезон, но вот Нюландер и Райлли выглядели по-разному в разные отрезки прошлых сезонов. По тому, как оба провели эту регулярку и проводят этот плей-офф, я бы не стал говорить, что они прямо суперзвезды, но они совершенно точно показывают уровень зрелости, соответствующий амбициям команды. 

Морган, конечно же, не претендент на Норрис Трофи, но он не сыпется в психологически сложные моменты и полезен буквально во всем, что делает и создает очень нужное расширение пространства атаки, когда выходит на лед. Атакующих защитников у «Торонто» не то чтобы прям много, на элитном уровне с синей линии в команде атакует, пожалуй, только Райлли (мог бы и Сандин, но он пока молод и лечится после травмы) – и он дает действительно элитный уровень. Победа в третьем матче серии началась именно с его гола и его подключения.

Нюландеру же в «Торонто» тяжело, как я уже писал, это команда не его стиля и ему, как и Панарину в «Рейнджерс», просто не с кем играть в пас, но он смирился с этим и выдает максимум в том формате, в котором может быть полезен команде – проходы, контроль шайбы, подыгрыш партнерам, передачи под броски. 

Плюс – рабочая этика Вилли уже ни у кого не вызывает вопросов. 

Его немного болтает по составу, но в любом звене он выдает качественное игровое время.

Киф и Дубас собрали отличное третье звено

Начну с главного героя – Илья Михеев проводит прорывной для себя сезон в карьере и наконец-то заслужил перевода в новый статус (и следующую ценовую категорию). На старте карьеры в НХЛ он будто бы смирился с ролью нападающего 3-4 звена, сейчас он форвард для 2-3, и команда, в которую он перейдет летом (а я уверен, что у ТМЛ не хватит денег его сохранить) вполне может рассматривать его как игрока топ-6 и второй бригады большинства. 

Скорость Илья стабильно выдавал все эти годы, но в сезоне-21/22 он прикрутил к ней реализацию – и сейчас выглядит вообще довольно грозным оружием. Сайт Moneypuck прямо сейчас показывает Илью в топ-5 игроков плей-офф по ожидаемым голам. 

Вместе с Михеевым взлетает и в целом третье звено. В нем мог бы играть Каше, если б был здоров, а так нашлись Кемпф и, неожиданно, Энгвалл. Не очень известный швед, который выбрался из фарма и практически забесплатно закрывает для «Торонто» очень широкий фронт работы. Опять же, динамика надежнее вдохновения, и это звено выходит не для того, чтобы косплеить Рашн Файв, а чтобы напрягать соперника работой ног – и это очень стабильное напряжение.

По сути, третье звено – это второй надежный инструмент Кифа в управлении игры. Комбинируя первое и третье звено, выпуская их друг за другом или через смену, тренер нагнетает или чуть отпускает темп – в зависимости от ситуации на льду.

Вратарь пока держится

Я бы не сказал, что Кэмпбелл прямо как-то тащит ТМЛ вперед, но от него этого и не требуется. По сути, важнейшая его задача – не пускать то, что вот прямо не нужно пускать, и он с этим справляется. Каких-то больших ошибок он не допустил, ворота «Торонто» не становятся слишком легкой мишенью, а играть на ноль вратарю команды и не нужно (при одиннадцати-то забитых).

По показателю «голы, пропущенные сверх ожидаемых» Кэмпбелл сейчас прям в середине списка участников плей-офф с показателем 1,5 – и это означает, что он отбил ровно то, что и должен был.

Дубас постепенно собрал очень опытную защиту – и она работает

Вы это можете увидеть в эпизоде, который я выложил выше, там где Нюландеру помогает Джиордано – сколько же там спокойствия, правда? Вот спокойствие в защите очень отличает текущий состав команды от предыдущих ее вариантов. Райлли, Броди, Маззин и тот же Джиордано – не сборная Канады, конечно, но очень опытная бригада, не правда ли? 

Плюс – наш Илья Любушкин демонстрирует какое-то необъяснимое спокойствие (это видно и по тому, как он подключается к атакам) и прилично толкается на пятаке, а Лильегрен вообще становится одним из основных защитников команды (наконец-то). 

Другое дело, что «Тампа» пока этих парней недостаточно здорово протестировала.

Четвертое звено сидит на лавке

Я писал, что у ТМЛ большие проблемы с четвертым звеном, там вообще некому играть (спасибо Биг-4 с его 40 миллионами), и Киф решает эту проблему такой легкой хирургией. На этом этапе сезона он не может доверять Клиффорду (5+20 в первой игре), Симмондсу (2 голевых удаления во второй игре) и Спецце (38 лет) – и он им не доверяет. В третьем матче Клиффорд и Симмондс вообще не вышли на лед, компанию Спецце составляли выздоровевший Каше и Блэкуэлл – Каше в принципе считается одним из игроков третьего звена и даже подключался к первому, он справляется со всем, чем нужно; и ему в итоге доверили 12 минут. Спецца и Блэкуэлл сыграли по 9 и 7 (Спецца выходил в большинстве) – и особого вреда просто не успели принести.

***

2-1 – это не гарантия победы в серии, но я бы отметил, что если «Торонто» продолжит играть в такой же плотный и динамичный хоккей, то даже в случае поражения в первом раунде не будет причин требовать увольнения Кайла Дубаса и каких-то решительных перемен. Какие-то решения работают уже сейчас, состав все еще достаточно молод и у него по-прежнему очень многое впереди; может быть даже и в этом сезоне.

Фото: East News/AP Photo/Chris O’Meara, Mike Ehrmann/Getty Images/AFP; REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports

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