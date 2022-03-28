И нежность.

В конце феерического третьего периода феерического матча был грандиозный отрезок: игроки «Магнитки» собрались в чужой зоне и злобно, изо всех сил, шмаляли по воротам Грубеца. Счет 5:1. Пять минут до конца. Зачем? Можно же, как в таких случаях пишут болельщики, сэкономить силы для следующей игры (на которой, кстати, точно не будет авангардной power-woman Ольги Бузовой).

Но нет. Это уже дело принципа.

Это ненависть.

Это – любовь (в хоккее их невозможно отличить).

Шестой матч серии окончательно оформил ее в довольно полноценный сюжет, который начинается даже не на льду, а на скамейке. С противостояния харизм (позволю себе использовать это слово во множественном числе) и технологий.

Хартли и Воробьев подходят друг другу как идеальные соперники чисто визуально. Воробьев не был бы таким заведенным в серии против постного российского тренера N (поставьте тут любую фамилию – Гатиятулин, Федоров, Ротенберг – они одинаково невыразительны в своем поведении на лавке). Хартли его будто бы заводит – своими апелляциями к судьям, например. Своими этими игроками, которые вроде бы ныряют, а вроде бы и нет.

Воробьев и Хартли подходят друг другу технологически; Илья Петрович – редкий наш тренер, который готов посоревноваться с канадцем, и разумеется, наоборот – Хартли эту работу с удовольствием читает. Впечатляющий кусок шестой игры про эти шахматы – финиш третьего периода. Обоюдный фол, игра 4-на-4. «Авангард» одним из нападающих выпускает Грицюка, которому будет комфортно на разряженном пространстве – и тут штаб замечает, что «Магнитка»-то будет снимать вратаря.

Вместо Грицюка выходит Телега, братан. Супер.

Матч оставил сумасшедшее впечатление благодаря «Магнитке» и Воробьеву – они изобрели смысл концовке матча и вложились в этот смысл от души. Они забили тогда, когда было нужно, чтобы с интригой играть до конца. Они херачили по «Авангарду», когда спортивного смысла в игре уже не оставалось. Это был вообще ни разу не равный матч, но он был интересным – такое бывает, когда играют две неравнодушные к хоккею команды, два неравнодушных тренера.

Но шестую игру «Авангард» забрал вообще без вопросов. Он вышел и дал поразительную на фоне пятой игры динамику. Четыре защитников? Пять? Да какая разница, если Кирилл Семенов на этом уровне бегает за 2,5 человека.

Хозяева оккупировали пространство игры с начала и до момента, когда «Металлург» начал снимать вратаря и очень грамотно играть с лишним. В какой-то момент показалось, что все возмо... а потом был гол Прохоркина. Коля просто задушил, психологически задавил Налимова и на паузе влупил в щелочку в ближнем углу.

Как же здорово смотреть на хоккей в исполнении неравнодушных людей.

И вот забавно: так получается, что команды вроде бы равны, но в каждом матче кто-то имеет большое преимущество, оказывается сильнее с запасом.

Каким будет седьмой матч? Невозможно предсказать – и это правильно.

Второй раунд

Счет в серии – 3-3

У «Авангарда» весь плей-офф – дыра в составе. Для нормальной заявки не хватает защитников

Мы не воспринимаем Ротенберга и Федорова как тренеров. Но почему тогда они побеждают?

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский