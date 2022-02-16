Россия выдала мощь в нужный момент. Прижали датчан, создали кучу моментов, пропустили всего один гол

Мгновенный разбор четвертьфинала.

В нужный момент – хороший матч. Первая встреча с Данией – чуть ли не самый депрессивный эпизод олимпийской биографии сборной России: казалось, что мы уже должны взлететь после стартового уныния, а получилось чуть ли не хуже. Тогда в конце датчане снимали вратаря и владели шайбой в нашей зоне – как так? Как же наши многовековые традиции?

Четвертьфинал получился гораздо более близким к реальному раскладу сил. У Дании крепкая и продуманная команда, но наша – лучше. Грицюк – лучше (Сеня вообще выглядит так, будто весной рванет сами понимаете куда). Гусев – лучше. Войнов – лучше. У Нестерова – бросище.

Россия, конечно, осторожничает, где-то нервничает, но и наш план был понятным. Мы не усложняли там, где не надо было, и против плотного датского отката применяли простые, эффективные штучки. Закрыли вход в зону? Резкий пас в центр, подставление в средней зоне, заброс за чужие ворота – и Паша Карнаухов грейдером обрабатывает пространство за спинами защитников соперника.

Наш план был рабочим – и он сработал. Тренерам и игрокам впервые не придется оправдываться за то, как команда сыграла – это безусловно позитивный итог.

С другой стороны – очевидно есть куда расти, и в полуфинале хочется увидеть именно это: еще более живой хоккей в исполнении сборной.

Ну а теперь к отдельным пунктам.

Сборная России наконец-то сыграла в хоккей: моменты приходили не только за счет беготни

Давайте честно: это был первый матч сборной, после которого не хотелось спать примерно через 10 минут после стартового свистка. Алексей Жамнов в интервью подчеркнул, что команда не играет в тот хоккей, который ставит тренерский штаб, и в четвертьфинале было ощущение, что игроки наконец-то оттаяли от месяца сборов.

Мы именно играли в хоккей – Шипачев и Гусев наконец-то начали задействовать партнеров и качественно созидать даже в разных звеньях, защитники разгоняли атаки и прилично подключались в чужой зоне – два наших гола пришли после мощных бросков.

На эту команду было интересно смотреть – впечатление не смазала даже нервная концовка, потому что по игре мы выглядели очень прилично, хотя на старте турнира к этой команде был только один вопрос: извините, а когда уже будет хоккей?

Шипачев и Гусев были больше похожи на самих себя

Все меньше сомнений в том, что апатия в атаке от наших звезд в рамках группы – результат месячного простоя (в очередной раз спасибо ФХР и КХЛ). Сегодня у Вадима и Никиты по два очка, и первый гол Шипачев вообще забил с передачи бывшего партнера по СКА – они продемонстрировали химию, даже выходя за разные звенья (оказались вместе на льду по ходу пересменки).

У Гусева еще был отличный, в одно плавное движение, пас на пушку Нестерова, Шипачев организовал два диких момента на пустые ворота – для Галиева (не смог завести шайбу) и Семенову (не попал в пустые с неудобной руки). Россия сегодня, кстати, вообще не очень здорово попадала по пустым воротам – но, допустим, это те же самые нервы, которых на Играх требуют от всех наших спортсменов примерно во всех видах.

Все это отличные новости: лидеры дают качество, которого от них ждут, и это обогащает наш атакующий потенциал. Ну то есть моменты были уже и так, в текущем составе звеньев, но есть и варианты – уже сегодня Шипачев по ситуации оказывался на льду с Гусевым и Грицюком (наверное, лучшим игроком матча у нас), и почему бы это не попробовать на более регулярной основе?

Молодой Грицюк мощно вписался в звено Гусева – набирает очки и очень полезен

Да, в центре здорово играет Владимир Ткачев, но мозг второй тройки сборной России – Никита Гусев. А душа, сердце и неугомонные ноги – Арсений Грицюк, чья история все больше похожа на голливудское кино.

Если вы следите за МЧМ, то должны помнить Арсения по прошлогоднему турниру – нападающий «Авангарда» не слишком ярко выглядел в сборной Игоря Ларионова, и больше запомнился старанием, чем яркой игрой в атаке.

Год спустя все изменилось – из молодого игрока, которого подключают 13-м нападающим, Грицюк превратился в лидера топ-клуба КХЛ и за каких-то три месяца прыгнул из очень расширенного списка в основу олимпийской команды. Мягкость Гусева Арсений компенсирует динамикой и агрессией, к которой добавляет приличный бросок, хотя сегодня у него две передачи – он ловко влетел в тройку к Гусеву и Шипачеву, которую собрали по ходу матча.

И это сочетание выглядело более живым, чем звено Гусев – Шипачев – Григоренко, которое выпускали на первые игры в группе. Если все еще ищете причину, чтобы болеть за сборную России на Олимпиаде без НХЛ, то поболейте персонально за Арсения Грицюка – парень из Железногорска будет вашим персональным супергероем.

Отличный Слава Войнов: не ошибался и конструировал атаки

20 минут на льду, 8 бросков и точнейший выстрел, который фактически похоронил Данию – на такого Вячеслава Войнова очень приятно смотреть. Да, скорости у него по-прежнему нет – не стоит ждать ее возвращения после стольких травм, но чем Войнов ценен конкретно для этой команды – он отлично видит площадку и начинает атаки. В группе это не бросалось в глаза – против той же Дании мы скорее страдали, чем пытались осмысленно переходить из обороны в атаку и сохранять шайбу. Сейчас – отличный матч от одной из наших главных звезд. Огромный бонус ко всей полезности Войнова сегодня – он практически не допускал ошибок (серьезных – точно) и не нервничал. Когда игрок такого уровня ловит внутренний дзен, сопернику просто нечем крыть.

В третьем периоде было очень нервно. Почему?

Кто видел игру – подтвердит: ближе к концу был момент, когда игра вышла из-под сборной России, Федотов пару раз выходами из ворот проспонсировал панику на нашем пятаке (и на комментаторских позициях, ха-ха), и вообще стало как будто бы очень-очень близко, тонко, нервно.

Кажется, это отчасти результат перекачки, которая в Пекине сопровождает все сборные России по всем видам спорта (перед четвертьфиналом Алексей Кудашов на всякий случай повторил, что каждый матч команды тут – дело государственной важности). А на остальные 70% – просто результат перехода от одной схемы к другой по ходу игры.

Середина третьего периода при 2:1 в твою пользу в плей-офф это сложное для игроков и тренеров время: вроде бы уже можно переходить на строгую модель, но и времени остается слишком много. Наша сборная уже откатывалась, но с шайбой все равно хотела играть активно, наши игроки хотели показать, что остаются уверены в себе – и вот на этой несостыковке в матче получилась некоторая турбулентность.

Но Войнов закрыл собой ворота после ошибки Федотова, а потом сам Федотов съел датский выход 2-в-1 после ошибки Гусева в средней зоне, а потом Войнов забил третий гол – и, таким образом, турбулентность была пройдена.

Ну да, были ошибки, но игра без ошибок – это и не игра; сила хорошей команды не в том, чтобы не ошибаться. А в том, чтобы ошибки быстренько перекрывать сильными действиями – и быстро о них забывать.

Сегодня наш третий период был ровно об этом.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst, David W Cerny