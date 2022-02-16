овечкин и седины
Блог

Россия выдала мощь в нужный момент. Прижали датчан, создали кучу моментов, пропустили всего один гол

Арсений Грицюк Арсений Грицюк
Вадим Шипачев Вадим Шипачев
Вячеслав Войнов Вячеслав Войнов
Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
Сборная Дании по хоккею Сборная Дании по хоккею
Никита Гусев Никита Гусев
олимпийский хоккейный турнир олимпийский хоккейный турнир
Хоккей Хоккей

Мгновенный разбор четвертьфинала.

В нужный момент – хороший матч. Первая встреча с Данией – чуть ли не самый депрессивный эпизод олимпийской биографии сборной России: казалось, что мы уже должны взлететь после стартового уныния, а получилось чуть ли не хуже. Тогда в конце датчане снимали вратаря и владели шайбой в нашей зоне – как так? Как же наши многовековые традиции? 

Четвертьфинал получился гораздо более близким к реальному раскладу сил. У Дании крепкая и продуманная команда, но наша – лучше. Грицюк – лучше (Сеня вообще выглядит так, будто весной рванет сами понимаете куда). Гусев – лучше. Войнов – лучше. У Нестерова – бросище. 

Россия, конечно, осторожничает, где-то нервничает, но и наш план был понятным. Мы не усложняли там, где не надо было, и против плотного датского отката применяли простые, эффективные штучки. Закрыли вход в зону? Резкий пас в центр, подставление в средней зоне, заброс за чужие ворота – и Паша Карнаухов грейдером обрабатывает пространство за спинами защитников соперника.

Наш план был рабочим – и он сработал. Тренерам и игрокам впервые не придется оправдываться за то, как команда сыграла – это безусловно позитивный итог.

С другой стороны – очевидно есть куда расти, и в полуфинале хочется увидеть именно это: еще более живой хоккей в исполнении сборной. 

Ну а теперь к отдельным пунктам.

Сборная России наконец-то сыграла в хоккей: моменты приходили не только за счет беготни

Давайте честно: это был первый матч сборной, после которого не хотелось спать примерно через 10 минут после стартового свистка. Алексей Жамнов в интервью подчеркнул, что команда не играет в тот хоккей, который ставит тренерский штаб, и в четвертьфинале было ощущение, что игроки наконец-то оттаяли от месяца сборов.

Мы именно играли в хоккей – Шипачев и Гусев наконец-то начали задействовать партнеров и качественно созидать даже в разных звеньях, защитники разгоняли атаки и прилично подключались в чужой зоне – два наших гола пришли после мощных бросков.

На эту команду было интересно смотреть – впечатление не смазала даже нервная концовка, потому что по игре мы выглядели очень прилично, хотя на старте турнира к этой команде был только один вопрос: извините, а когда уже будет хоккей?

Шипачев и Гусев были больше похожи на самих себя

Все меньше сомнений в том, что апатия в атаке от наших звезд в рамках группы – результат месячного простоя (в очередной раз спасибо ФХР и КХЛ). Сегодня у Вадима и Никиты по два очка, и первый гол Шипачев вообще забил с передачи бывшего партнера по СКА – они продемонстрировали химию, даже выходя за разные звенья (оказались вместе на льду по ходу пересменки). 

У Гусева еще был отличный, в одно плавное движение, пас на пушку Нестерова, Шипачев организовал два диких момента на пустые ворота – для Галиева (не смог завести шайбу) и Семенову (не попал в пустые с неудобной руки). Россия сегодня, кстати, вообще не очень здорово попадала по пустым воротам – но, допустим, это те же самые нервы, которых на Играх требуют от всех наших спортсменов примерно во всех видах.

Все это отличные новости: лидеры дают качество, которого от них ждут, и это обогащает наш атакующий потенциал. Ну то есть моменты были уже и так, в текущем составе звеньев, но есть и варианты – уже сегодня Шипачев по ситуации оказывался на льду с Гусевым и Грицюком (наверное, лучшим игроком матча у нас), и почему бы это не попробовать на более регулярной основе? 

Молодой Грицюк мощно вписался в звено Гусева – набирает очки и очень полезен

Да, в центре здорово играет Владимир Ткачев, но мозг второй тройки сборной России – Никита Гусев. А душа, сердце и неугомонные ноги – Арсений Грицюк, чья история все больше похожа на голливудское кино.

Если вы следите за МЧМ, то должны помнить Арсения по прошлогоднему турниру – нападающий «Авангарда» не слишком ярко выглядел в сборной Игоря Ларионова, и больше запомнился старанием, чем яркой игрой в атаке.

Год спустя все изменилось – из молодого игрока, которого подключают 13-м нападающим, Грицюк превратился в лидера топ-клуба КХЛ и за каких-то три месяца прыгнул из очень расширенного списка в основу олимпийской команды. Мягкость Гусева Арсений компенсирует динамикой и агрессией, к которой добавляет приличный бросок, хотя сегодня у него две передачи – он ловко влетел в тройку к Гусеву и Шипачеву, которую собрали по ходу матча.

И это сочетание выглядело более живым, чем звено Гусев – Шипачев – Григоренко, которое выпускали на первые игры в группе. Если все еще ищете причину, чтобы болеть за сборную России на Олимпиаде без НХЛ, то поболейте персонально за Арсения Грицюка – парень из Железногорска будет вашим персональным супергероем.

Отличный Слава Войнов: не ошибался и конструировал атаки

20 минут на льду, 8 бросков и точнейший выстрел, который фактически похоронил Данию – на такого Вячеслава Войнова очень приятно смотреть. Да, скорости у него по-прежнему нет – не стоит ждать ее возвращения после стольких травм, но чем Войнов ценен конкретно для этой команды – он отлично видит площадку и начинает атаки. В группе это не бросалось в глаза – против той же Дании мы скорее страдали, чем пытались осмысленно переходить из обороны в атаку и сохранять шайбу. Сейчас – отличный матч от одной из наших главных звезд. Огромный бонус ко всей полезности Войнова сегодня – он практически не допускал ошибок (серьезных – точно) и не нервничал. Когда игрок такого уровня ловит внутренний дзен, сопернику просто нечем крыть.

В третьем периоде было очень нервно. Почему?

Кто видел игру – подтвердит: ближе к концу был момент, когда игра вышла из-под сборной России, Федотов пару раз выходами из ворот проспонсировал панику на нашем пятаке (и на комментаторских позициях, ха-ха), и вообще стало как будто бы очень-очень близко, тонко, нервно.

Кажется, это отчасти результат перекачки, которая в Пекине сопровождает все сборные России по всем видам спорта (перед четвертьфиналом Алексей Кудашов на всякий случай повторил, что каждый матч команды тут – дело государственной важности). А на остальные 70% – просто результат перехода от одной схемы к другой по ходу игры. 

Середина третьего периода при 2:1 в твою пользу в плей-офф это сложное для игроков и тренеров время: вроде бы уже можно переходить на строгую модель, но и времени остается слишком много. Наша сборная уже откатывалась, но с шайбой все равно хотела играть активно, наши игроки хотели показать, что остаются уверены в себе – и вот на этой несостыковке в матче получилась некоторая турбулентность. 

Но Войнов закрыл собой ворота после ошибки Федотова, а потом сам Федотов съел датский выход 2-в-1 после ошибки Гусева в средней зоне, а потом Войнов забил третий гол – и, таким образом, турбулентность была пройдена. 

Ну да, были ошибки, но игра без ошибок – это и не игра; сила хорошей команды не в том, чтобы не ошибаться. А в том, чтобы ошибки быстренько перекрывать сильными действиями – и быстро о них забывать.

Сегодня наш третий период был ровно об этом.

Россия – Дания 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
16 февраля, 09.00, «Cadillac Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Шипачев (Гусев, Яковлев)
1:1 – 23 Нильсен (Бау Хансен, Лауридсен)
2:1 – 35 Нестеров (Гусев, Грицюк)
3:1 – 56 Войнов (Шипачев, Грицюк)
Вратари: Федотов 17/18 – Дам 37/40.

Фух, сборная России вернулась! Данию взяли по счету близко, но по игре – уверенно

Кто выкинул Америку с Олимпиады: 17-летний школьник, вратарь минского «Динамо» и парень, которого выгнали из «Нефтехимика»

России нужно срочно переосмыслить подготовку к топ-турнирам. Нынешний формат тормозит наш хоккей

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst, David W Cerny

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные