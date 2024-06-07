Все великие формы Евро: от СССР-1960 до Италии в стиле эпохи Возрождения

Какие запомнились вам?

Предстоящий Евро – 17-й розыгрыш в истории турнира. За это время на нем сверкнули десятки знаковых форм.

Выбрали самые интересные и запомнившиеся.

СССР-1960

Предельно простой и минималистичный дизайн, который на долгие годы превратился в фирменный стиль советской сборной. Успехи 1960-х только придали ему легендарности.

Нидерланды-1976

Оранжевая классика, в которой голландцы познакомили мир с тотальным футболом. В 1970-х Нидерланды во главе с Йоханом Кройффом блистали, но так и не добрались до трофеев.

Франция-1984

Счастливый дизайн для французов. В 1984-м выиграли домашнее Евро, а Мишель Платини наколотил девять голов. В 1998-м adidas к домашнему ЧМ сделал форму, вдохновленную именно этим комплектом. Исход тот же – победа в турнире.

Бельгия-1984

Неочевидное решение с огромным узором под флаг спереди, но комплект точно запомнился и превратился в классику adidas. Позднее бельгийцы неоднократно к нему возвращались и вдохновлялись, готовя новые комплектов.

Нидерланды-1988

Огромная эмблема федерации, скромный логотип adidas и психоделический дизайн в духе 1980-х – в этой форме Руд Гуллит, Марко ван Бастен и Франк Райкард привели Нидерланды к единственной победе на крупном турнире. Немецкий бренд в том году сделал такой же шаблон нескольким сборным, в том числе необычно розоватый третий комплект получила советская команда.

Но в памяти осталась именно голландская расцветка: потому что домашняя оранжевая, потому что ее носили победители, потому что в ней Ван Бастен вколотил величайший гол в истории Евро.

ФРГ-1988

На пути к триумфу голландцы в полуфинале выбили хозяев турнира – немцев. Так турнир лишился еще одной запоминающейся формы от adidas. Немцам сделали футболку с флагом ФРГ от плеча до плеча, полоски которого напоминали официальную эмблему Евро .

Два года спустя рвущаяся к объединению Германия выиграет в этой же форме чемпионат мира. Кстати, зеленый выездной комплект немцев в тот период (1988-1990) был с тем же узором, что и у голландцев выше. На ЧМ-2018 обе формы Германии отсылали к комплектам из 1988-го.

Швеция-1992

Простите, но это снова adidas. Такой дизайн полосок в 1992-м получили не только шведы, но их желто-синие цвета идеально легли на шаблон. Помогло и выступление сборной – Швеция добралась до полуфинала.

Шмейхель-1992

Разве тут нужны слова? Датчане случайно попали на Евро, выиграли его, а Петер Шмейхель блистал в выделяющемся даже по меркам 1990-х вратарском свитере.

Впрочем, форма полевых игроков Дании тоже стала классикой. В прошлом году Hummel сделал комплект, отсылающий к знаменитой ретро-футболке.

Хорватия-1996

В 1996-м хорваты впервые попали на крупный турнир отдельной командой – и представили миру уже знаменитую шашечку. Команда со Звонимиром Бобаном и Давором Шукером ярко заявила о себе, а два года спустя добралась до бронзы ЧМ.

Англия-1996

Знаковое Евро для англичан – и футболка, которая максимально отдает 90-ми: мешковатость, воротник, Umbro с эмблемой по центру. Легендарный гол Пола Гаскойна шотландцам и не менее легендарное празднование случилось в этой форме, а вот Гарет Саутгейт в полуфинале смазал пенальти уже в выездной .

Италия-2000

После пестроты и мешковатости 1990-х Kappa представила облегающий и стильный дизайн с минимумом деталей – даже логотип компании ушел на плечо. Смена эпох.

Португалия-2000

Евро-2000 навсегда в памяти из-за самого футбола , но и формы не подвели. Луиш Фигу, темно-бордовые цвета той Португалии, золотые вставки и зеленые шорты – вау.

Германия-2008

Adidas всегда особенно старался для сборной Германии. В 2008-м немцы вернулись к идее нанесения на футболку цветов флага – и снова получилось хорошо.

Нидерланды-2012

На этот раз стильный выездной вариант от Nike – в черном цвете с оранжевыми вкраплениями. Кстати, к Евро-2020 голландцам вновь сделали классный черный комплект, но уже в виде поло .

Финляндия-2020

Дизайн, который считывается мгновенно: скандинавский крест в цветах финского флага.

Италия-2020

Puma сделала футболку с мозаичным узором, который отсылал к архитектуре эпохи Возрождения. Итальянцы по традиции раздали стиль, а главное – увезли с «Уэмбли» титул.

Какие же комплекты с Евро запомнились вам?

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Еще партия форм на лето. В чем будут Англия, Франция, Бразилия, Португалия и Нидерланды

Фото: Gettyimages.ru /PA Images, Peter Robinson/PA Images, Billy Stickland/Allsport, Trevor Jones/Allsport, Allsport/Hulton Archive, Shaun Botterill /Allsport, Henri Szwarc/Bongarts, Martin Rose/Bongarts, Laurence Griffiths, Lars Baron, Frank Augstein – Pool; Pressefoto Rudel/Herbert Rudel, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press