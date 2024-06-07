9 мин.

Все великие формы Евро: от СССР-1960 до Италии в стиле эпохи Возрождения

101

Какие запомнились вам?

Предстоящий Евро – 17-й розыгрыш в истории турнира. За это время на нем сверкнули десятки знаковых форм.

Выбрали самые интересные и запомнившиеся.

СССР-1960

Предельно простой и минималистичный дизайн, который на долгие годы превратился в фирменный стиль советской сборной. Успехи 1960-х только придали ему легендарности.

Нидерланды-1976

Оранжевая классика, в которой голландцы познакомили мир с тотальным футболом. В 1970-х Нидерланды во главе с Йоханом Кройффом блистали, но так и не добрались до трофеев.

Франция-1984

Счастливый дизайн для французов. В 1984-м выиграли домашнее Евро, а Мишель Платини наколотил девять голов. В 1998-м adidas к домашнему ЧМ сделал форму, вдохновленную именно этим комплектом. Исход тот же – победа в турнире.

Бельгия-1984

Неочевидное решение с огромным узором под флаг спереди, но комплект точно запомнился и превратился в классику adidas. Позднее бельгийцы неоднократно к нему возвращались и вдохновлялись, готовя новые комплектов.

Нидерланды-1988

Огромная эмблема федерации, скромный логотип adidas и психоделический дизайн в духе 1980-х – в этой форме Руд Гуллит, Марко ван Бастен и Франк Райкард привели Нидерланды к единственной победе на крупном турнире. Немецкий бренд в том году сделал такой же шаблон нескольким сборным, в том числе необычно розоватый третий комплект получила советская команда.

Но в памяти осталась именно голландская расцветка: потому что домашняя оранжевая, потому что ее носили победители, потому что в ней Ван Бастен вколотил величайший гол в истории Евро.

ФРГ-1988

На пути к триумфу голландцы в полуфинале выбили хозяев турнира – немцев. Так турнир лишился еще одной запоминающейся формы от adidas. Немцам сделали футболку с флагом ФРГ от плеча до плеча, полоски которого напоминали официальную эмблему Евро.

Два года спустя рвущаяся к объединению Германия выиграет в этой же форме чемпионат мира. Кстати, зеленый выездной комплект немцев в тот период (1988-1990) был с тем же узором, что и у голландцев выше. На ЧМ-2018 обе формы Германии отсылали к комплектам из 1988-го.

Швеция-1992

Простите, но это снова adidas. Такой дизайн полосок в 1992-м получили не только шведы, но их желто-синие цвета идеально легли на шаблон. Помогло и выступление сборной – Швеция добралась до полуфинала.

Шмейхель-1992

Разве тут нужны слова? Датчане случайно попали на Евро, выиграли его, а Петер Шмейхель блистал в выделяющемся даже по меркам 1990-х вратарском свитере.

Впрочем, форма полевых игроков Дании тоже стала классикой. В прошлом году Hummel сделал комплект, отсылающий к знаменитой ретро-футболке.

Хорватия-1996

В 1996-м хорваты впервые попали на крупный турнир отдельной командой – и представили миру уже знаменитую шашечку. Команда со Звонимиром Бобаном и Давором Шукером ярко заявила о себе, а два года спустя добралась до бронзы ЧМ.

Англия-1996

Знаковое Евро для англичан – и футболка, которая максимально отдает 90-ми: мешковатость, воротник, Umbro с эмблемой по центру. Легендарный гол Пола Гаскойна шотландцам и не менее легендарное празднование случилось в этой форме, а вот Гарет Саутгейт в полуфинале смазал пенальти уже в выездной.

Италия-2000

После пестроты и мешковатости 1990-х Kappa представила облегающий и стильный дизайн с минимумом деталей – даже логотип компании ушел на плечо. Смена эпох.

Португалия-2000

Евро-2000 навсегда в памяти из-за самого футбола, но и формы не подвели. Луиш Фигу, темно-бордовые цвета той Португалии, золотые вставки и зеленые шорты – вау.

Германия-2008

Adidas всегда особенно старался для сборной Германии. В 2008-м немцы вернулись к идее нанесения на футболку цветов флага – и снова получилось хорошо.

Нидерланды-2012

На этот раз стильный выездной вариант от Nike – в черном цвете с оранжевыми вкраплениями. Кстати, к Евро-2020 голландцам вновь сделали классный черный комплект, но уже в виде поло.

Финляндия-2020

Дизайн, который считывается мгновенно: скандинавский крест в цветах финского флага.

Италия-2020

Puma сделала футболку с мозаичным узором, который отсылал к архитектуре эпохи Возрождения. Итальянцы по традиции раздали стиль, а главное – увезли с «Уэмбли» титул.

Какие же комплекты с Евро запомнились вам?

Новые формы для Евро и Кубка Америки: Германии, Италии, Аргентины, Испании. Модная галерея!

Еще партия форм на лето. В чем будут Англия, Франция, Бразилия, Португалия и Нидерланды

Фото: Gettyimages.ru/PA Images, Peter Robinson/PA Images, Billy Stickland/Allsport, Trevor Jones/Allsport, Allsport/Hulton Archive, Shaun Botterill /Allsport, Henri Szwarc/Bongarts, Martin Rose/Bongarts, Laurence Griffiths, Lars Baron, Frank Augstein – Pool; Pressefoto Rudel/Herbert Rudel, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

logoСборная Франции по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoсборная СССР
logoСборная Швеции по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoигровая форма
logoстиль
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoPuma
logoСборная Нидерландов по футболу
logoadidas
logoNike