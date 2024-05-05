«Пари НН» вышел на «Спартак» в цветочной форме. Это акция против домашнего насилия

Важное послание.

Перед матчем со «Спартаком» футболисты «Пари НН» вышли в необычной форме.

На ней изображены цветы – каждый из них символизирует реальную историю женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Это совместная акция клуба с Нижегородским женским кризисным центром (НЖКЦ), который и разрисовал футболки.

Слоган проекта: «Крепкая семья – непобедимая команда».

НЖКЦ – организация, которая специализируется на проблеме домашнего насилия и его последствиях. Центр оказывает бесплатную психологическую и юридическую помощь, а также предоставляет жилье для женщин и детей, которые подвергаются преследованию.

«Трансляция футбола и домашнее насилие – не два отдельных понятия, и, к сожалению, между ними есть связь, – приводит слова основательницы НЖКЦ Анастасии Ермолаевой пресс-служба «Пари НН». – По данным исследователей, уровень агрессии после матча увеличивается на 8,5%.

В то же время адреналин и накопленные эмоции необязательно приносить домой, причиняя боль близким, – и тут спорт легко может быть нашим другом. Мы рады, что наша нижегородская футбольная команда может стать рупором, через который будут услышаны истории наших подопечных, ведь так мы можем менять негласные правила игры. Мы всегда говорим, что мы гораздо сильнее, когда вместе».

Замгендиректора «Пари НН» Александра Ильина добавляет: «Мы очень рады, что у нас есть возможность делать социально значимые проекты в родном регионе. С помощью совместной акции с НЖКЦ мы хотим напомнить всем, что только в спорте агрессия может быть обоснована, а семья – это место для мира и поддержки».

Помимо формы «Пари НН» и НЖКЦ подготовили совместный мерч.

Здесь цветочные футболки, шарфы и сумки-шопперы.

Средства с продажи отправятся пострадавшим от домашнего насилия и на содержание безопасной квартиры, где проживают подопечные фонда.

Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»