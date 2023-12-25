Роналду в зеленом Gucci на боксе: Конор засмотрелся на часы, Рио высмеял очки

Криштиану Роналду впечатлил даже просто как зритель – когда пришел на боксерский супертурнир в Саудовской Аравии с участием Дмитрия Бивола, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Португалец появился вот в таком образе.

Первое, что бросилось в глаза: зеленая куртка-бомбер от Gucci. На официальном сайте такая стоит 2800 долларов.

Там же есть описание: шерстяная куртка с переплетенным логотипом G – часть коллекции Gucci Cruise 2024, представленной в этом году в Сеуле.

Рио Фердинанда больше зацепили очки португальца. В комментариях Рио потроллил экс-одноклубника: «Хммммм... внутри темно, бро».

Мужчина рядом с Криштиану так не считает.

Дальше смущать Криша принялся Конор Макгрегор, который минуту что-то орал на ухо Роналду. Криштиану-младший скромно ходил за папой.

А затем схватил португальца за руку и сравнил часы со своими.

Безумный взгляд.

Похоже, более дорогие на этот раз захватил Конор, у которого большая коллекция роскошных часов.

Популярный аккаунт о часах знаменитостей Superwatchman определил, что у ирландца Chopard L.U.C. Tourbillon из 18-каратного белого золота за 227 тысяч долларов. У Роналду модель поскромнее: Hublot Big Bang King Gold Rainbow, такие можно взять за жалкие 77 тысяч.

Впрочем, при желании Криш может надеть только на одну руку аксессуаров под миллион долларов.

«Бесподобное видение и исполнение. Не перестаю удивляться», – Роналду в восторге.

Это не первое появление Криштиану на боксе: в октябре посещал бой Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну. Или бой Фьюри-Роналду?