Надя Карпова – модель Недели моды в Париже. Почему ее выход на подиум в Balenciaga так впечатляет?

Одна из вдохновительниц коллекции.

Российская футболистка Надежда Карпова поучаствовала в показе на парижской Неделе моды.

Она была в образе от Balenciaga.

И это событие.

Пэрис Хилтон, Эмили Ратаковски, Крис Дженнер, Ашер (в этом сезоне на Супербоуле) – на Карпову смотрели суперзвезды

Несмотря на обилие селебрити, шоу вышло личным для креативного директора бренда: Демна Гвасалия, грузинский дизайнер, вдохновлялся людьми, повлиявшими на его жизнь. Их же он и попросил выйти на подиум, оформленный в стиле театральных подмостков.

Среди муз – и футболистка Карпова.

Она нередко соприкасается с модой: несколько лет сотрудничала с Chanel, этой весной посещала показ Balenciaga как зритель.

Теперь Надежда – модель.

«Демна всегда удивляет, – написала еще одна российская участница показа Рената Литвинова. – Это не шоу, а главы из жизни – показ длиною в 88 образов.

Показ начался с выхода мамы – главного человека в жизни. Потом учительница Ивон из Королевской Академии, где он учился. Только самые близкие, важные, трепетные и верные – как он их запомнил, увидел и переосмыслил. Я, например, несла неподъемную сумку с множеством замков – как отсылка к моей пьесе «Кактус» с дверью с тысячью щеколд».

Из глобальных звезд в новой кампании Balenciaga замечена Ким Кардашьян.

Правда, на подиуме ее в этот раз не было.

А вот мама дизайнера Элла, которая открывала шоу.

Среди зрителей было много известных имен: Пэрис Хилтон, Крис Дженнер, Эмили Ратаковски, рэпер Offset, актриса Изабель Юппер (модели ходили под ее голос), хедлайнер Супербоула-2024 Ашер и первая плюс-сайз модель на обложке Sports Illustrated Эшли Грэм.

«То, что я показал, было, наверное, самой личной и самой любимой коллекцией , – сказал после показа Демна. – Потому что она обо мне, о моей истории. Мне очень нужно было это сделать, потому что, как вы все знаете, у меня был ужасный год».

Почему ужасный? Подробности ниже.

Бренд Balenciaga обожает провоцировать. В прошлом году это привело к громкому скандалу

Даже если вы далеки от мира моды, наверняка часто слышали про Balenciaga. Мы попросили Ксению Соловьеву, бывшего главного редактора Vogue и Tatler Россия, объяснить, в чем феномен бренда.

«С тех пор, как в 2015-м в Balenciaga пришел Демна, Дом постоянно генерил инфоповоды. Ремейк сине-желтой сумки из Ikea за 99 центов. Кроксы на каблуках. Страшные изношенные кроссовки за две тысячи долларов. Ким Кардашьян в черном платье-чулке, натянутом на лицо, на Met Gala. Показ в грязи, который открывал Канье в черном комбинезоне. Показ с моделями, которые выглядели как беженцы и тащили по подиуму копеечные сумки, сделанные из дорогущей кожи.

Шоу Balenciaga всегда были больше, чем шоу. Они служили своего рода барометром происходящего в мире. Туда было не попасть. Количество приглашений было и есть строго ограничено. На моей памяти на Россию всегда полагалось одно место – журналу Vogue. Ну и конечно, ближайшей подруге Демны Ренате Литвиновой, которая с ним много лет, и в радости, и в горе. Видели бы вы, какие фантастические костюмы придумал Демна для спектакля «Кактус», с которым Рената сейчас гастролирует по миру.

Однажды привычка провоцировать сыграла с Демной злую шутку. В ноябре прошлого года разразился дичайший скандал. Не буду описывать его в деталях, про это много писали, но если очень коротко: сразу в двух рекламных кампаниях обнаружились ассоциации с педофилией. Balenciaga сначала отморозились, обвинив во всем продакшен и несчастного итальянского фотографа (писала об этом подробно в своем телеграм-канале), но потом все-таки взяли вину на себя.

Наступил неизбежный этап покаяния. Пауза – «пошел думать» (думал Демна в своем доме в Швейцарии, где кройка и шитье стали его терапией). Потом интервью Vogue, первое после молчания, где Демна пообещал, что больше не будет провоцировать (оказывается, ему никогда не нравилась играться в селебритис и инфоповоды), а сосредоточится на одежде – все же он профессиональный дизайнер, а не пиарщик.

В марте 2023 года в Carrousel du Louvre состоялось первое шоу Balenciaga в жанре Just Clothes – никакой грязи в прямом и переносном смысле. Надя Карпова в объемной белой куртке-парке и брюках карго, с влажными, гладко зачесанными волосами была тогда среди гостей. Ну а новое шоу было посвящено искусству кройки жакета – даже приглашение было стилизовано под старинный учебник по портновскому мастерству. И на этот раз Надя уже на подиуме».

Неделя моды в Париже – насколько это круто?

Парижская Неделя моды наряду с лондонской, нью-йоркской и миланской образует так называемую «Большую четверку».

Если переводить на спортивный язык, это что-то вроде «Больших шлемов» в мире моды. Парижская неделя всегда закрывает сезон и считается самой авторитетной.

Ее проводят раз в полгода: в конце февраля представляют коллекции осень/зима, а в конце сентября – весна/лето следующего года.

Это относительно молодое мероприятие: первый показ в Париже прошел в 1973-м. А еще парижская Неделя самая закрытая из всех: на ней ждут только селебрити, байеров и прессу.

Balenciaga уже соприкасалась с футболом в Париже. Делали форму вымышленного клуба

Впервые Balenciaga попробовала себя в футболе в марте 2020-го, когда на Неделе моды в Париже представила коллекцию AW20. «Футболисты и священники были теми, кто окружал меня в детстве в Грузии», – объяснил тогда решение Демна.

В коллекцию вошли четыре полных комплекта красного, темно-синего, черного и желтого цвета. Формы вымышленного футбольного клуба сопроводили логотипами и надписью Balenciaga.

Одну из футболок тогда сделали с длинным рукавом.

Вообще этот дом моды еще в 1919-м основал испанский дизайнер Кристобаль Баленсиага. Среди его клиентов были испанская королевская семья и аристократия, в 1937-м он переехал в Париж из-за гражданской войны в Испании.

Сейчас бренд принадлежит французской компании Kering.

И вот так прорывается в наши с вами ленты.

Фото: Balenciaga; East News/JULIEN DE ROSA / AFP; Gettyimages.ru/Dimitrios Kambouris