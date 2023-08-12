8 комментариев

На «Барби» тоже похоже.

«Оренбург» выглядел очень ярко в домашнем матче с «Краснодаром» – хоть и проиграли, запомнились.

Вышли в розовом.

На фоне темного «Краснодара» смотрелось особенно контрастно.

Так даже лучше видно.

Тренд сезона!

Болельщиков клуб тоже призвал приходить в таком цвете. В соцсетях «Оренбург» обещал за это бесплатный проход: «Приходи в субботу в розовом верхе (топик, майка, толстовка, шуба), найди розового медведя на площади и получи бесплатный билет на матч».

У такой расцветки «Оренбурга» есть предыстория.

Да, это отсылка к розовому свитеру Лички. Форму заказали еще при нем, без тренера пришлось выкручиваться

Марцел Личка уже не в «Оренбурге», но его легендарный розовый свитер никак не отпускает. Анонсируя форму, клуб в шутку обыграл привычный образ чеха.

«В 2023 году «Оренбург» стал первым в галактике футбольным клубом, посвятившим игровую форму свитеру бывшего главного тренера», – говорилось в видеоанонсе, после чего слова «бывшего главного тренера» заменили на фразу «прическе своего полузащитника».

Итак, окончательная версия от клуба: розовая форма посвящена прическе Лукаса Веры!

На самом деле розовую форму заказали еще при Личке, а после его ухода в «Динамо» пришлось выкручиваться. Спортивный директор Дмитрий Андреев рассказывал об этом в июньском интервью «Матч ТВ»:

«Мы рассчитывали, что Марцел начнет новый сезон в «Оренбурге», основные цвета нашей формы – бело-синие, а третий комплект заказали розовый. Ну а после его ухода я ему сказал: «Марцел, мы теперь все игры против «Динамо» будем в розовом играть». Марцела зачастую ассоциируют с этим стилем. Было бы неплохо, чтобы у команды был такой хайп. Но вот Личка ушел, я говорю: «Ну и что делать теперь? Форму под тебя заказали, теперь придется в розовом все матчи против «Динамо» играть», ха-ха».

Культ розового свитера Лички начался именно в Оренбурге. В прошлогоднем интервью Sports.ru тренер объяснял, как вещь превратилась в талисман:

«Я люблю яркие цвета в одежде. Возможно, когда мне будет 70, буду одеваться в черный и белый, но пока хочу так. Однажды надел розовый свитер на игру – «Оренбург» выиграл. Кто-то сказал, что свитер счастливый – взял на следующую игру, опять победили. Так и пошло.

Этот свитер купил пять-шесть лет назад в Праге. В других командах такого культа не было, так что оставлю свитер в Оренбурге, когда буду уезжать. Надеваю его только на матчи, но все равно удивительно, что он остается в хорошем состоянии спустя столько лет.

Конечно, «Оренбург» не всегда выигрывает, когда я надеваю этот свитер. С другой стороны, все важные победы пришли с ним. Свитер связан с важными моментами: выходом в РПЛ в первый сезон, переходными матчами с «Уфой».

«Ждем розовый свитер в музей!» – так с Личкой прощался «Оренбург». А «Динамо» на первой же пресс-конференции подарило тренеру новый такой – с клубной эмблемой.

Не удержался даже официальный аккаунт РПЛ, недавно выложили коллаж с Личкой, Месси в футболке «Интер Майами» и Марго Робби в образе «Барби»: «Розовый – цвет сезона».

А форму часто делают розовой? Выглядит очень необычно!

В РПЛ таких расцветок еще не было.

А конкретно сейчас многие клубы активно используют цвет – обычно в резервных комплектах. Последний пример: третья форма «Фулхэма» с отсылкой к «Барби».

В розовом уже играли «Реал», «Барселона», «Арсенал», «Ювентус». Для туринцев это вообще исторически основной цвет, но в 1903-м клуб от него отказался из-за быстрого выцветания.

«Палермо» и «Интер Майами» с ведущим розовым – редкое исключение. Долгое время на это влияли стереотипы: розовый – женский или даже девчачий цвет. Хотя такое разделение появилось усилиями маркетологов только к середине ХХ века – до этого розовый считался вполне себе мужским и ассоциировался с агрессивным красным.

Для преодоления стойкого предубеждения понадобилось время.

Фото: vk.com/fcorenburg; РИА Новости/Александр Вильф; Javier Vicencio/Keystone Press Agency/Global Look Press