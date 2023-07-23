27 комментариев

Титульные спонсоры на футбольных формах часто не нравятся болельщикам, но иногда бывают идеальные попадания: клуб и бренд сочетаются настолько хорошо, что когда они расходятся, мы грустим. Собрали самые запомнившиеся примеры таких партнерств.

Ранжировать по значимости сложно, поэтому пойдем хронологически.

«Арсенал» и JVC (1981-1999)

В 80-е японские производители электроники захватили английский футбол. «Арсенал» не стал исключением: запартнерился с компанией, которая в 50-х выпустила на японский рынок первый массовый телевизор, а в 1976-м разработала знаменитый формат видеозаписи VHS.

Бум формата привел к тому, что в 80-х JVC специализировалась именно на видеоплеерах и записывающем оборудовании. А в памяти футбольных болельщиков бренд навсегда ассоциируется с «Арсеналом», трижды выигравшим с этим спонсором чемпионат Англии.

«Манчестер Юнайтед» и Sharp (1982-2000)

Еще одно длительное сотрудничество с японцами. Корпорация Sharp стала первым титульным спонсором в истории «МЮ» – кто бы мог тогда подумать, каким легендарным станет это партнерство. С Sharp был и великий камбэк в финале ЛЧ-1998/99.

В нулевые на смену Sharp пришел оператор мобильной связи Vodafone – тоже очень памятное для клуба сотрудничество.

ПСВ и Philips (1982-2016)

Philips – больше, чем просто титульный спонсор. Компания основала клуб в 1913 году, аббревиатура ПСВ так и расшифровывается – «Спортивный союз «Филипс».

В 1982-м команда одной из первых в голландском футболе нанесла лого титульного спонсора на футболку – конечно, выбор пал на материнскую компанию. Этот союз продлился аж 34 года – расставание для всех было грустным, но клуб решил повысить доходы за счет контракта со стороны.

«Парма» и Parmalat (1987-2004)

В конце 80-х молочный гигант Parmalat спонсировал «Реал», но затем переключился на «Парму» и навсегда остался в футбольной истории 90-х.

В 1991-м компания выкупила клуб, который только недавно пробился в Серию А и никогда ничего не выигрывал. Так началась золотая эпоха «Пармы»: два Кубка УЕФА, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, три Кубка Италии, Суперкубок страны и серебро чемпионата.

В футболках Parmalat поиграли Буффон, Дзола, Каннаваро, Стоичков, Тюрам, Креспо, Верон, Филиппо Индзаги, а закончилось сказка, когда компания попала в скандал и обанкротилась.

«Аякс» и ABN AMRO (1991-2008)

Еще одно крепкое сотрудничество из голландского футбола. Амстердамцы носили лого крупнейшего банка Нидерландов в течение 17 лет, в том числе зацепив победу в Лиге чемпионов в 1995-м.

ABN AMRO также первым в истории нанес лого вертикально – и это хорошо вписалось в традиционный дизайн с красной полосой по центру. Оригинальные задумки «Аякса» тех времен не ограничились: в начале 90-х команда два сезона отыграла в бирюзово-желтой форме, которая была вдохновлена логотипом банка. А еще тогда появлялись футболки с шестью эмблемами «Аякса» и шнуровкой на воротнике: лучшие варианты можно заценить здесь.

Сейчас ABN AMRO по-прежнему в спонсорах клуба, но лого банка на футболках теперь носят только молодежные и женские команды «Аякса».

«Реал» и Teka (1992-2001)

В 90-е Teka плотно ассоциировалась с «Реалом», хотя многие наверняка и не знали, что из себя представляет компания. Этот немецкий производитель сантехники – знаковый бренд для всей Ла Лиги. Еще в 1981 году Teka запартнерилась с «Расингом», став первым титульным спонсором в истории испанского футбола. Эту практику компания привезла из Германии, где к тому моменту уже практически все клубы Бундеслиги играли с коммерческими лого на футболках.

С Teka «Реал» выиграл 9 трофеев за 9 лет, в том числе две Лиги чемпионов после 30-летнего перерыва. Ну и как же идеально в эту форму вписывался Рауль.

«Ливерпуль» и Carlsberg (1992-2010)

«Ливерпуль» – первый клуб высшего английского дивизиона, который заключил контракт с титульным спонсором. Еще в 1979 году мерсисайдцы нанесли на футболку лого японского конгломерата Hitachi. Это сотрудничество продержалось только до 1982-го, зато 10 лет спустя клуб заключил максимально крепкий союз с датской пивоваренной корпорацией Carlsberg.

Именно в этих футболках «Ливерпуль» сотворил стамбульское чудо. Датской компании уже давно нет на форме, но она по-прежнему в числе спонсоров клуба.

«Ливерпуль» в этом отношении удивительно стабилен: они только однажды сменили титульного спонсора за всю историю в АПЛ – Carlsberg продержался на футболке 17 сезонов, банк Standard Chartered пробудет как минимум столько же (2010-2027).

«Милан» и Opel (1994-2006)

Opel – классика 90-х. Немецкого автопроизводителя хорошо помнят по майкам «Баварии» и «ПСЖ», но по-настоящему легендарным стало партнерство с «Миланом».

Бренд ассоциируется с величием Серии А и «Милана» тех времен: клуб выиграл две Лиги чемпионов и четыре скудетто, а главное – какие великие игроки носили эти футболки.

Шевченко, Кака, Мальдини, Пирло, Индзаги – список можно продолжать бесконечно.

«Интер» и Pirelli (1995-2021)

«Интер» без Pirelli – как лицо без носа», «Это как убрать полоски с формы» – так реагировали фанаты миланского клуба, когда несколько лет назад стороны расстались.

Впервые фамилия Пирелли появилась в итальянском футболе в начале XX века. Пьеро Пирелли, сын основателя компании Джованни Баттисты, был одним из основателей «Милана», а в 1909 году, всего в 28 лет, стал президентом клуба. Он занимал эту должность до 1929-го.

Однако с середины 90-х один из крупнейших производителей автомобильных шин плотно ассоциируется с «Интером». Компания создавала культовую рекламу с Роналдо, с ней связан целый ряд легендарных форм и несколько знаковых побед, в том числе требл-2010.

Кубок УЕФА-1997/98 тоже покорился с Pirelli – тут полоски горизонтальные.

А что насчет вертикального лого компании? Pirelli и Джанлука Пальюка могли и так.

«Арсенал» и O2 (2002-2006)

Лондонцы всегда удачно попадали со спонсорами: все помнят даже краткосрочный союз из начала нулевых, когда на первый и третий комплект нанесли лого игровой приставки Dreamcast, а на второй – ее производителя Sega. С 2006 года «Арсенал» спонсируется Emirates, который, несмотря на сотрудничество с «Реалом» и «Миланом», ассоциируется скорее с лондонцами.

Но между Dreamcast и Emirates у «Арсенала» был еще один спонсор, который навсегда в нашей памяти. O2 – это «Непобедимые» Венгера, «Хайбери» и телекоммуникационное дерби с Vodafone «МЮ». Да, «кислородное» лого – это крупнейший в Британии оператор мобильной связи.

«Реал» и Siemens (2002-2006)

После Teka мадридцы сезон поиграли без спонсора: великий гол «Байеру» в финале ЛЧ-2002 Зидан забивал в чисто белой футболке. А затем пришел Siemens и в памяти болельщиков остался символом эпохи «галактикос». «Реал» не выиграл в этой форме ни одной ЛЧ, но один тот факт, что в ней играли Бекхэм, Зидан, Роналдо, Фигу, Роберто Карлос и Рауль, придает ей легендарности.

«Челси» и Samsung (2005-2015)

Первые три года на футболке лондонцев красовалось лого мобильного подразделения компании – Samsung Mobile. Причем на момент заключения сделки оно занимало незначительную долю на рынке телефонов, а вот через 10 лет Samsung был уже крупнейшим производителем смартфонов в мире (с 2015 года компания стабильно контролирует в районе 30% рынка).

«Челси» за этот период тоже сильно вырос.

Первый титул с Жозе Моуринью лондонцы взяли еще при Emirates, но в следующем сезоне команда защитила чемпионство уже с Samsung. Вместе с корейским конгломератом «Челси» закрепился в статусе топ-клуба: первый финал, а затем и победа в Лиге чемпионов, легендарная команда с Терри, Лэмпардом, Дрогба и Чехом – все пришлось на этот отрезок.

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Культовых титульных спонсоров в истории было немало, поэтому в наш топ попали далеко не все из них. Пишите в комментариях: какой бренд на футболках больше всего запомнился вам?

Radford, Clive Brunskill, Allsport UK; East News/GERRY PENNY / AFP, GERARD CERLES / AFP, AP Photo/Domenico Stinellis, PATRIK STOLLARZ / AFP