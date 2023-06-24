25 комментариев

Стилистические разногласия
Блог

«Атлетико» проводит референдум из-за эмблемы! Симеоне и Гризманн топят за старый логотип

Атлетико Атлетико
Ла Лига Ла Лига
Диего Симеоне Диего Симеоне
стиль стиль
Фернандо Торрес Фернандо Торрес
Коке Коке
Сауль Ньигес Сауль Ньигес
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
болельщики болельщики
Джанлука Симеоне
Луис Суарес Луис Суарес
Давид Вилья Давид Вилья
Футбол Футбол

Все решат сосьос – за 48 часов.

«Атлетико» сменил эмблему еще в 2017 году. Тогда болельщиков не спросили – и большинство из них остались недовольны изменениями. В 2018-м петиция за возвращение к классике набрала больше 21 тысячи подписей, но и тогда это ни к чему не привело.

Шесть лет спустя «Атлетико» может внезапно вернуться к старой эмблеме. Все решится на этих выходных.

«Атлетико» проведет референдум с выбором эмблемы

Активное обсуждение темы возобновилось в январе, когда гендиректор «Атлетико» Хиль Марин встретился с делегацией болельщиков, чтобы обсудить возврат к старой эмблеме.

В этот четверг общественная комиссия попросила клуб провести немедленную консультацию с сосьос (зарегистрированные члены клуба, которые платят взносы). И «Атлетико» согласился, вынеся вопрос на голосование с 10:00 субботы до 18:00 воскресенья.

Выбирают между двумя вариантами: нынешним и предыдущим.

Правда, есть нюанс: голоса сосьос, не проголосовавших на референдуме, автоматически пойдут в пользу сохранения текущей эмблемы.

Игроки «Атлетико» за возвращение старого лого

Болельщики запустили в соцсетях хэштег #QueVuelvaNuestroEscudo («Верните наш щит»), а еще параллельно атакуют профили футболистов, чтобы те поддержали возвращение старой эмблемы.

Большинство из них и сами за – звезды «Атлетико» разных времен массово публикуют сторис с предыдущим лого: в деле уже Фернандо Торрес, Антуан Гризманн, Луис Суарес, Давид Вилья, Коке, Сауль, Ян Облак, Габи, Анхель Корреа, Диего Годин, Хуанфран, Рауль Гарсия, Кико Нарваес, Хосе Хименес, Марио Суарес. Издание Marca собрало галерею из 50 постов и сторис от игроков, которые выступили за возвращение старого лого.

Главный тренер Диего Симеоне и его сын-футболист Джанлука тоже поддержали флешмоб.

У «Атлетико» за историю набралось уже больше 10 эмблем. У новейшего варианта тоже есть сторонники – лого выглядит современнее

Эмблема, которую все так просят вернуть, с незначительными изменениями использовалась на протяжении многих десятилетий. В 2017-м клуб пошел на легкое изменение формы щита и цветов, а также переработал ключевые детали: медведя и земляничное дерево.

Старое лого копировало эти детали с герба Мадрида, корни которого уходят глубоко в историю. В 1212 году состоялась битва при Лас-Навас-де-Толоса, в которой сражались войска Альфонсо VIII Кастильского и Альмохадов. Мадридцы выслали на помощь королю отряд, который шел с белым знаменем и изображением медведя на нем. После того, как Мадриду достались соседние леса с земляничным деревом, на гербе оно появилось как символ новых владений.

Не все хотят возвращения старого логотипа. Вот мнение комментатора Дениса Наливайко: «Я искренне не понимаю, чем многим болельщикам так не нравится новая [эмблема]? Она очень бережно перенесла все важные элементы, просто стала современнее – ее легче стилизовать под мерч и афиши клуба.

С Денисом согласен автор блога про «Атлетико» Яхья Гасанов: «Я понимаю какие-то ностальгические нотки, связанные со старой эмблемой, но в целом это был шаг в правильном направлении – покрутили лого, сделали более современным, лаконичным. Мне лично нравится, у меня с эмблемой нет проблем.

На обсуждении с социальной комиссией болельщиков «Атлетико» предоставил ворох разных отчетов, в том числе Deloitte и Ла Лиги, которые доказывают, что с практической точки зрения смена логотипа пошла на пользу. Видимо, в основном опирались на маркетинговые исследования. Знаю, что изначально возмущения по эмблеме были связаны с тем, что болельщиков (сосьос, в первую очередь) не спросили и просто поменяли. В общем, что-то вроде капли, переполнившей терпение по отношению к руководству. Тем не менее, считаю, что не стоит менять эмблему. Можно выпускать третий комплект формы каждый сезон и лепить туда старое лого. Будет неплохо. А метания в разные стороны никому не помогут».

А вот английским клубам запретили менять эмблему, если фанаты против. Ранее «Кардифф» и «Лидс» возвращались к классике под давлением фанатов

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, Denis Doyle

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
impaled
Старый логотип будто в пэйнте нарисован, если честно. Особенно медведь с деревом
+36
-4
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Новый логотип выглядит не хуже
+25
-6
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Муравьёв
Болельщики Ювентуса - вошли в чат!
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Лучше бы «Ювентусу» вернули старый логотип (до 2017 г). До сих пор кровь из глаз от 2 глистов
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Если честно, спустя годы дизайн прежнего логотипа выглядит устаревшим. Новый выглядит как влитой даже с учетом перемены цвета дерева и медведя, какой-то дерзкой насмешки уровня Ювентуса в нем изначально не было.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ Алексей Муравьёв
Болельщики Ювентуса - вошли в чат!
Да и «Интера», в принципе, тоже ))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Indygo
Новый вариант выглядит намного более современно. Будет очень глупо возвращаться а предыдущему варианту
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yulay
Ответ NartApsua
Но и не лучше)
лучше, причем намного
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Почему поменяли логотип?
Пришли гениальные маркетологи и сказали, что типа неправильно что медведь смотрит налево. Налево - это назад! Надо направо - вперед. Это будет символизировать движение вперед, прогресс, развитие клуба.
Маленькие точки на дереве трудно корректно отобразить на мерче, поэтому давайте уберем их с дерева.
Дерево полностью выглядит не современно, поэтому давайте нарисуем только часть дерева.
Полосок на гербе - 8, а звезд 7, это дискриминация звезд на гербе ) поэтому давайте полосок тоже будет 7) К тому же это счастливое число.
В общем все, наша работа сделана, вот вам счет на оплату наших услуг на 1,5 млн $
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vegas Knight
Старый логотип лучше, наконец-то
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Против вейперов и маню
Оставьте нынешний логотип. На нём мишка лучше прорисован. Можно разглядеть его мордочку и попку.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EnergyStyle
Ответ impaled
Старый логотип будто в пэйнте нарисован, если честно. Особенно медведь с деревом
Это ему и придает какую-то олдскульность. А то все эти уменьшения цветов или рыбацких кручков как сделали у нас в Ювентусе, приводят к какой-то эмблемной импотенции
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vacuumka
Ответ JENNINGS
Лучше бы «Ювентусу» вернули старый логотип (до 2017 г). До сих пор кровь из глаз от 2 глистов
после окончания контракта с jeep можно смело поднимать этот вопрос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimonty
Ответ EnergyStyle
Это ему и придает какую-то олдскульность. А то все эти уменьшения цветов или рыбацких кручков как сделали у нас в Ювентусе, приводят к какой-то эмблемной импотенции
Т.е. надо кучу деталей вместить в логотип, чтоб аж глазам рябило? Зато никакой импотенции!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Муравьёв
Ответ JENNINGS
Да и «Интера», в принципе, тоже ))
Да уж, что есть, то есть ) У Юве такая эмблема до этого краника обвисшего была топовая, слава Богу Реал с Барсой ерундой такой не занимаются) Хотя у Барсы при Бармолее могла эмблема поменяться, хорошо болелы забраковали этот позор )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ёшимин Бональдо
Матрас и точка!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Стилистически "старый логотип" устарел банально по всем параметрам, для нынешних реалий на нем слишком много мелких деталей (медведь у дерева слишком детализированный) поэтому он в принципе неудобен во всем, глупо за него в наше время "топить" и возвращать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МТБ
Честно говоря, они не отличаются фундаментально, но новый аккуратнее. Это не история юве или интера, это как раз хорошее обновление
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий