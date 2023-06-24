25 комментариев

Все решат сосьос – за 48 часов.

«Атлетико» сменил эмблему еще в 2017 году. Тогда болельщиков не спросили – и большинство из них остались недовольны изменениями. В 2018-м петиция за возвращение к классике набрала больше 21 тысячи подписей, но и тогда это ни к чему не привело.

Шесть лет спустя «Атлетико» может внезапно вернуться к старой эмблеме. Все решится на этих выходных.

«Атлетико» проведет референдум с выбором эмблемы

Активное обсуждение темы возобновилось в январе, когда гендиректор «Атлетико» Хиль Марин встретился с делегацией болельщиков, чтобы обсудить возврат к старой эмблеме.

В этот четверг общественная комиссия попросила клуб провести немедленную консультацию с сосьос (зарегистрированные члены клуба, которые платят взносы). И «Атлетико» согласился, вынеся вопрос на голосование с 10:00 субботы до 18:00 воскресенья.

Выбирают между двумя вариантами: нынешним и предыдущим.

Правда, есть нюанс: голоса сосьос, не проголосовавших на референдуме, автоматически пойдут в пользу сохранения текущей эмблемы.

Игроки «Атлетико» за возвращение старого лого

Болельщики запустили в соцсетях хэштег #QueVuelvaNuestroEscudo («Верните наш щит»), а еще параллельно атакуют профили футболистов, чтобы те поддержали возвращение старой эмблемы.

Большинство из них и сами за – звезды «Атлетико» разных времен массово публикуют сторис с предыдущим лого: в деле уже Фернандо Торрес, Антуан Гризманн, Луис Суарес, Давид Вилья, Коке, Сауль, Ян Облак, Габи, Анхель Корреа, Диего Годин, Хуанфран, Рауль Гарсия, Кико Нарваес, Хосе Хименес, Марио Суарес. Издание Marca собрало галерею из 50 постов и сторис от игроков, которые выступили за возвращение старого лого.

Главный тренер Диего Симеоне и его сын-футболист Джанлука тоже поддержали флешмоб.

У «Атлетико» за историю набралось уже больше 10 эмблем. У новейшего варианта тоже есть сторонники – лого выглядит современнее

Эмблема, которую все так просят вернуть, с незначительными изменениями использовалась на протяжении многих десятилетий. В 2017-м клуб пошел на легкое изменение формы щита и цветов, а также переработал ключевые детали: медведя и земляничное дерево.

Старое лого копировало эти детали с герба Мадрида, корни которого уходят глубоко в историю. В 1212 году состоялась битва при Лас-Навас-де-Толоса, в которой сражались войска Альфонсо VIII Кастильского и Альмохадов. Мадридцы выслали на помощь королю отряд, который шел с белым знаменем и изображением медведя на нем. После того, как Мадриду достались соседние леса с земляничным деревом, на гербе оно появилось как символ новых владений.

Не все хотят возвращения старого логотипа. Вот мнение комментатора Дениса Наливайко: «Я искренне не понимаю, чем многим болельщикам так не нравится новая [эмблема]? Она очень бережно перенесла все важные элементы, просто стала современнее – ее легче стилизовать под мерч и афиши клуба.

С Денисом согласен автор блога про «Атлетико» Яхья Гасанов: «Я понимаю какие-то ностальгические нотки, связанные со старой эмблемой, но в целом это был шаг в правильном направлении – покрутили лого, сделали более современным, лаконичным. Мне лично нравится, у меня с эмблемой нет проблем.

На обсуждении с социальной комиссией болельщиков «Атлетико» предоставил ворох разных отчетов, в том числе Deloitte и Ла Лиги, которые доказывают, что с практической точки зрения смена логотипа пошла на пользу. Видимо, в основном опирались на маркетинговые исследования. Знаю, что изначально возмущения по эмблеме были связаны с тем, что болельщиков (сосьос, в первую очередь) не спросили и просто поменяли. В общем, что-то вроде капли, переполнившей терпение по отношению к руководству. Тем не менее, считаю, что не стоит менять эмблему. Можно выпускать третий комплект формы каждый сезон и лепить туда старое лого. Будет неплохо. А метания в разные стороны никому не помогут».

А вот английским клубам запретили менять эмблему, если фанаты против. Ранее «Кардифф» и «Лидс» возвращались к классике под давлением фанатов

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, Denis Doyle