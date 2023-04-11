15 комментариев

Стилистические разногласия
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Змея в шарфе, танцующая девушка, голова зебры. Эмблемы Серии А 70-х и 80-х – полное безумие

Лацио Лацио
Бари Бари
Пескара Пескара
Палермо Палермо
Ювентус Ювентус
Торино Торино
Удинезе Удинезе
стиль стиль
игровая форма игровая форма
Рома Рома
Милан Милан
Интер Интер
Аталанта Аталанта
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Никаких рамок.

В конце 70-х итальянских футбол коммерциализировался: на футболках разрешили рекламу, а до этого по стране широко распространилось цветное ТВ. Некоторые боссы клубов Серии А понимали – пришло время зарабатывать больше. За ориентир они взяли американский спорт, где уже вовсю продавали мерч и работали со спонсорами.

Минималистский модернизм, к которому в последние годы пришли «Ювентус» и «Интер», впервые расцвел именно в ту эпоху. Эмблемы тогда избавилась от громоздких щитов и традиционных форм, пытаясь выйти за пределы футбола. Вместо этого дизайнеры делали выбор в пользу чего-то простого и узнаваемого – того, с чем можно легко ассоциироваться. Например, с маскотами. Изображения животных тогда захватили эмблемы, так как продавались лучше помпезных лого с щитами.

Возможно, они даже опередили свое время. Босс компании Pouchain Маурицио Пучан, который в те годы воодушевился американским опытом и привез в итальянский футбол мерчандайзинг, жаловался на консерватизм местных клубов и болельщиков. «Они оказались твердыми традиционалистами: работали статично, не хотели каждый год менять форму, делать что-то новое, удивлять», – размышлял бизнесмен спустя 19 лет после закрытия предприятия. 

Зато причудливые и свободные от рамок логотипы навсегда остались в памяти фанатов. Смотрим!

«Интер» (1978-1988)

Змея в черно-синем шарфе – почему нет?

Одно из прозвищ «Интера» – «змеи». Образ чешуйчатых часто используется болельщиками в баннерах, а иногда клуб использует его даже в дизайне формы.

Все дело в том, что лазурный змей на серебряном фоне – старинный символ Милана и эмблема рода Висконти. Пока герцогские династии владели Миланом, этот герб был гербом города. Также им пользовалось собственно Миланское герцогство. 

«Торино» (1979-1983)

Несколько лет на форме «Торино» красовался такой вот мультяшный бык.

В 1983-м его заменили на более агрессивную версию быка (на заднем плане фотографии выше), которая просуществовала до 1990-го и до сих пор почитается болельщиками. В 2013-м читатели старейшего итальянского журнала о спорте Guerin Sportivo назвали эту версию (с разъяренным быком) самым красивым футбольным логотипом всех времен.

«Быки» – прозвище клуба. Это животное давний символ Турина, оно используется на флаге и гербе города.

«Ювентус» (1983-1991)

«Ювентус» тоже часто использовал на эмблеме быка, но в 80-х запомнился логотипом, максимально отражающим то время – никаких рамок, просто размытый силуэт неудержимой зебры.

Кстати, в следующем сезоне клуб вернется к тотемному животному – новая форме «Юве» вдохновлена именно зеброй.

«Удинезе» (начало 70-х)

Если прозвище «Ювентуса» – «зебры», то «Удинезе» называют «маленькие зебры». В отличие от остального мира, эволюция эмблем этого клуба идет не на упрощение, а на усложнение.

Первый вариант был торжеством минимализма: голова зебры в зеленом круге.

«Палермо», «Рома», «Бари», «Пескара» (80-е)

Тут мы и подобрались к наследию дизайнера Пьеро Граттона, который создал эстетику итальянского футбола 80-х. Лого «Удинезе» с зеброй – его работа. В конце 70-х та самая компания Pouchain стала техническим спонсоров многих клубов – и ребрендинг заказывала именно у Граттона.

Этому дизайнеру благодарны фанаты «Бари», для которого он в 1979-м создал логотип с головой петушка – с незначительными изменениями он использовался клубом вплоть до 2014 года. Эмблема «Пескары» с дельфином используется клубом до сих пор, а «Палермо» хоть и изменили орла, но традицию с такой птицей на лого заложили именно в те годы.

Ну и главное – Граттон придумал культовое лого Lupetto (в переводе с итальянского – волчонок), которое до сих пор не уступает в популярности классической эмблеме «Ромы». В следующем сезоне на двух из трех формах римлян будет именно волчонок.

«Лацио» (1982-1987)

Граттон постарался не только для «Ромы», но и для «Лацио». Правда, его стилизованный орел использовался клубом недолго – с 1979-го по 1982-й.

В истории больше запомнился следующий логотип – орел с расправленными крыльями: он просуществовал всего 5 лет, но вдохновлял даже дизайнеров форм.

Слева – пример из 80-х, справа – из 2015-го.

«Милан» (1980-1987)

Из-за красных цветов прозвище миланцев – «дьяволы». Клуб обыгрывал эту тему в эмблемах еще в 60-х и 70-х. Например, в 1973 году одел маленького дьявола в форму «Милана».

В 80-е же клуб использовал дьявольский силуэт.

«Аталанта» (1970-1984)

А что это за голая танцующая девушка на эмблеме?

Оказывается, это персонаж древнегреческой мифологии, в честь которого и назвали клуб. Аталанта – известная бегунья, поэтому на эмблеме она вовсе не танцует, а бежит!

В 60-е у клуба было вполне понятное лого с бегущей Аталантой, но в следующем десятилетии со способностями дизайнеров что-то случилось. С 1984 года клуб решил ограничиться эмблемой только с лицом Аталанты – теперь ее косплеит Эрлинг Холанд.

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Фото: globallookpress.com/Jonathan Moscrop

15 комментариев

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Fallenstar
Я прослезился от стремительно бегущей Аталанты.
+58
-1
+57
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Андрей Балабаев
Эмблему Аталанты не Артемий Лебедев делал?
+33
0
+33
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Андрей Балабаев
Ответ Onion
Да он тут большую часть эмблем делал, похоже...
А мне большинство понравилось. Такие наивно-детские в хорошем смысле
+15
0
+15
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Адиль Канатов
У удинезе больше не еа зебру а на оsla похож
+12
-1
+11
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шампион
Точно так же, как мы плевались от новых лого Ювентуса или Интера, в конце 70х болельшики наверняка возмущались новым дизайном от своих команд.
Сейчас волчонок Ромы это уже стильная классика, а эмблема Пескары выглядит актуальнее, чем иные современные поделки. Даже эта эмблема Бари успела примелькаться, хоть клуб и ни о чем. Какая у них сейчас эмблема, понятия не имею. Разве что у Милана какая-то трэшатина.
+9
0
+9
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mccormicigor
Логотип Лиги груши Конференция с уважением жмёт руку эмблеме Удинезе с зеброй
+5
0
+5
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Заяцволк
Хз, пытаюсь вспомнить, был ли когда-то у кого-то символ круче, чем волк в круге у Ромы. Не вспомнил. Поэтому пока что вердикт - этот абсолютно лучший
+5
0
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Jan Paskel
Ответ Всех не забаните
все плохо, хуже чем нынешние эмблемы, кроме Ювентуса, хуже нынешнего ничего не может быть, променять такой классный герб на закорючки - с головой не дружить.
контекст эпохи берёшь во внимание? Может через 20 лет все эмблемы будут в 3D, и что, все нынешние автоматом сразу станут гамном?
+6
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Владислав Стаматов
Ответ Fallenstar
Я прослезился от стремительно бегущей Аталанты.
А фигурка какая точеная!
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Strateg 7
У Пескары классный логотип был!
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jwbmwbqvih
Лупетто топ. Не знаю почему. Форма выйдет,буду черную искать.
0
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Экочёрт 4000
Отличные лого, кроме "Аталанты"
Гораздо лучше позорной J "Ювентуса"
0
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Onion
Ответ Андрей Балабаев
Эмблему Аталанты не Артемий Лебедев делал?
Да он тут большую часть эмблем делал, похоже...
+3
-3
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