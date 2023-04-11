15 комментариев

Никаких рамок.

В конце 70-х итальянских футбол коммерциализировался: на футболках разрешили рекламу, а до этого по стране широко распространилось цветное ТВ. Некоторые боссы клубов Серии А понимали – пришло время зарабатывать больше. За ориентир они взяли американский спорт, где уже вовсю продавали мерч и работали со спонсорами.

Минималистский модернизм, к которому в последние годы пришли «Ювентус» и «Интер», впервые расцвел именно в ту эпоху. Эмблемы тогда избавилась от громоздких щитов и традиционных форм, пытаясь выйти за пределы футбола. Вместо этого дизайнеры делали выбор в пользу чего-то простого и узнаваемого – того, с чем можно легко ассоциироваться. Например, с маскотами. Изображения животных тогда захватили эмблемы, так как продавались лучше помпезных лого с щитами.

Возможно, они даже опередили свое время. Босс компании Pouchain Маурицио Пучан, который в те годы воодушевился американским опытом и привез в итальянский футбол мерчандайзинг, жаловался на консерватизм местных клубов и болельщиков. «Они оказались твердыми традиционалистами: работали статично, не хотели каждый год менять форму, делать что-то новое, удивлять», – размышлял бизнесмен спустя 19 лет после закрытия предприятия.

Зато причудливые и свободные от рамок логотипы навсегда остались в памяти фанатов. Смотрим!

«Интер» (1978-1988)

Змея в черно-синем шарфе – почему нет?

Одно из прозвищ «Интера» – «змеи». Образ чешуйчатых часто используется болельщиками в баннерах, а иногда клуб использует его даже в дизайне формы.

Все дело в том, что лазурный змей на серебряном фоне – старинный символ Милана и эмблема рода Висконти. Пока герцогские династии владели Миланом, этот герб был гербом города. Также им пользовалось собственно Миланское герцогство.

«Торино» (1979-1983)

Несколько лет на форме «Торино» красовался такой вот мультяшный бык.

В 1983-м его заменили на более агрессивную версию быка (на заднем плане фотографии выше), которая просуществовала до 1990-го и до сих пор почитается болельщиками. В 2013-м читатели старейшего итальянского журнала о спорте Guerin Sportivo назвали эту версию (с разъяренным быком) самым красивым футбольным логотипом всех времен.

«Быки» – прозвище клуба. Это животное давний символ Турина, оно используется на флаге и гербе города.

«Ювентус» (1983-1991)

«Ювентус» тоже часто использовал на эмблеме быка, но в 80-х запомнился логотипом, максимально отражающим то время – никаких рамок, просто размытый силуэт неудержимой зебры.

Кстати, в следующем сезоне клуб вернется к тотемному животному – новая форме «Юве» вдохновлена именно зеброй.

«Удинезе» (начало 70-х)

Если прозвище «Ювентуса» – «зебры», то «Удинезе» называют «маленькие зебры». В отличие от остального мира, эволюция эмблем этого клуба идет не на упрощение, а на усложнение.

Первый вариант был торжеством минимализма: голова зебры в зеленом круге.

«Палермо», «Рома», «Бари», «Пескара» (80-е)

Тут мы и подобрались к наследию дизайнера Пьеро Граттона, который создал эстетику итальянского футбола 80-х. Лого «Удинезе» с зеброй – его работа. В конце 70-х та самая компания Pouchain стала техническим спонсоров многих клубов – и ребрендинг заказывала именно у Граттона.

Этому дизайнеру благодарны фанаты «Бари», для которого он в 1979-м создал логотип с головой петушка – с незначительными изменениями он использовался клубом вплоть до 2014 года. Эмблема «Пескары» с дельфином используется клубом до сих пор, а «Палермо» хоть и изменили орла, но традицию с такой птицей на лого заложили именно в те годы.

Ну и главное – Граттон придумал культовое лого Lupetto (в переводе с итальянского – волчонок), которое до сих пор не уступает в популярности классической эмблеме «Ромы». В следующем сезоне на двух из трех формах римлян будет именно волчонок.

«Лацио» (1982-1987)

Граттон постарался не только для «Ромы», но и для «Лацио». Правда, его стилизованный орел использовался клубом недолго – с 1979-го по 1982-й.

В истории больше запомнился следующий логотип – орел с расправленными крыльями: он просуществовал всего 5 лет, но вдохновлял даже дизайнеров форм.

Слева – пример из 80-х, справа – из 2015-го.

«Милан» (1980-1987)

Из-за красных цветов прозвище миланцев – «дьяволы». Клуб обыгрывал эту тему в эмблемах еще в 60-х и 70-х. Например, в 1973 году одел маленького дьявола в форму «Милана».

В 80-е же клуб использовал дьявольский силуэт.

«Аталанта» (1970-1984)

А что это за голая танцующая девушка на эмблеме?

Оказывается, это персонаж древнегреческой мифологии, в честь которого и назвали клуб. Аталанта – известная бегунья, поэтому на эмблеме она вовсе не танцует, а бежит!

В 60-е у клуба было вполне понятное лого с бегущей Аталантой, но в следующем десятилетии со способностями дизайнеров что-то случилось. С 1984 года клуб решил ограничиться эмблемой только с лицом Аталанты – теперь ее косплеит Эрлинг Холанд.

Фото: globallookpress.com/Jonathan Moscrop