38 комментариев

ЦСКА и «Ахмат» тоже играют в Joma.

«Зенит» впервые сыграл в новой форме, она у клуба до конца сезона-2023/24. Непривычен не только сам срок в полтора года для одного дизайна, но и поставщик. Несмотря на то, что на футболке есть логотип Joma, клуб в презентации испанскую компанию никак не упомянул. Сообщается лишь, что это форма от международного маркетплейса из России – Wildberries.

А еще Joma – официальный экипировщик сборной Украины. И там к бренду все равно возникли большие вопросы.

Форма изготовлена на заказ – это не старый шаблон Joma

Домашний комплект выполнен в традиционных сине-голубых цветах: футболку украшает фрагмент карты Петербурга с извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий, а узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро, пояснил «Зенит».

Гостевой вариант – в светлых тонах. С золотым воротом, символом доминирования в российском футболе, отсыл к золотым медалям на шее.

Как видим, это вполне себе оригинальный дизайн. Сайт про формы Footy Headlines утверждает, что он не основан ни на одном из предыдущих шаблонов Joma. Это означает, что испанцы в какой-то степени поучаствовали в разработке новых комплектов «Зенита»: либо сами, либо по лицензии.

Слухи о потенциальном партнерстве «Зенита» с Joma ходили с лета. Похоже, этот же экипировщик (тоже через Wildberries) будет одевать «Спартак»

В российском футболе уход глобальных брендов в первую очередь ударил по «Зениту» и «Спартаку». Эти клубы получали деньги за лицензионное соглашение с Nike и за процент с каждой проданной формы.

«Раскрывать размер контракта мы не имеем права, но сумма существенная для коммерческой доходной части, – признавался коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов. – При этом не хотим, чтобы взаимоотношения исчислялись только в денежном выражении. Nike был надежным партнером, который поддерживал наши маркетинговые начинания, открытие нового магазина, деятельность фонда и активно участвовал в жизни и работе франшизной сети «Спартак-Юниор».

Он уточнял, что «Спартак» зарабатывал на уровне середняков из топ-5 лиг.

В итоге «Зенит» и «Спартак» – единственные клубы, которые начали этот сезон в формах из старых коллекций Nike. Причем летом оба клуба подписали контракт с Wildberries. В случае с «Зенитом» сообщалось, что команда будет выходить с лого ретейлера во второй половине сезона. Этим и объясняется, что стороны представили новые комплекты только посреди сезона.

О том, что «Зенит» ведет переговоры с Joma, «Спорт-Экспресс» сообщил еще летом. Тогда клуб опроверг эту информацию, но уже были подозрения, что смена формы и экипировщика все же случится зимой.

По данным «СЭ», «Спартак» тоже будет одет в Joma, но уже со старта следующего сезона. Предполагается, что домашний и гостевой комплекты придется выбирать из линейки шаблонов (слишком мало времени на разработку оригинальных решений), а вот третья форма может быть эксклюзивной.«Ведомости. Спорт» сообщали, что между «Спартаком» и Joma также не планируется прямого сотрудничества: Wildberries будет поставщиком готовых комплектов.

В формах Joma играет ЦСКА и «Ахмат» – оба клуба попадали под санкции

Joma основана в середине 60-х Фруктуосо Лопесом и названа в честь его сына Хосе Мануэля (название произносится как «Хома», это ведь испанский, а первая буква – хота), сейчас он президент компании.

Для Испании экипировщик добился больших высот, но на международном уровне это все еще бренд второго-третьего эшелона. Из заметных клубов в нынешнем портфолио: «Аталанта», «Вильярреал», «Хетафе», «Хоффенхайм» и «Норвич». В остальном компания одевает не самые заметные клубы и сборные по всему миру (есть очень экзотичные клиенты – Куба и Гондурас).

Joma старается заработать везде, где появляется для этого возможность. В сезоне-2015/16, когда в отношениях Ирана и Запада наметилось легкое потепление, бренд появился на футболках «Сепахана». Тогда были даже инсайды, что компания станет официальным экипировщиком сборной Ирана, но до этого не дошло.

В 2022-м, когда крупные международные бренды массово покидали Россию, Joma не спешила с уходом. Это при том, что Минфин США ввел санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ и всех ее основных активов, включая ЦСКА, с которым экипировщик сотрудничает с 2020-го.

23 февраля 2022-го директор Joma Sport в России и Беларуси Игорь Заводяный даже заявил «РБК Спорт», что в компании не хотят заниматься политическими вопросами и подтвердил, что бренд остается в России: «Joma не получил информацию о включении в список санкций ПФК ЦСКА. Мы продолжим наше сотрудничество в рамках нынешнего контракта с клубом. Бренд продолжит работу и выполнение всех спонсорских обязательств перед партнерами в России».

После 24 февраля Украинская ассоциация футбола (в ответ на запрос Tribuna.com) объясняла позицию испанского бренда иначе: «Главный офис Joma остановил все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами».

Однако новый сезон ЦСКА все же начал с Joma. К этому же экипировщику летом присоединился «Ахмат», который находится под санкциями еще с декабря 2020-го.

Украинская федерация ждет объяснений от Joma. А «Карпаты» ушли к Nike

Joma одевает сборную Украины с 2017-го. Однажды это сотрудничество уже вызывало международный резонанс: на Евро-2020 украинцы играли в форме с контуром границ страны и нашивкой «Слава Украине». Это тогда сильно задело депутатов Госдумы.

Нынешняя презентация «Зенита» вызвала громкую реакцию уже в украинском футболе. С публичным заявлением выступил официальный дистрибьютор Joma в Украине – компания «Спорт Сервис»:

«У нас нет двойного взгляда на эту ситуацию и наша позиция однозначна. Спонсорство российского спорта – это безответственные действия, которые мы не можем поддерживать. Но мы должны дождаться официальной информации. Мы обратились в центральный офис Joma Sport за разъяснениями и официальным комментарием по поводу этой ситуации».

Примерно также отреагировала Украинская ассоциация футбола: «УАФ Маркетинг» направил в головной офис Joma запрос с просьбой дать объяснения по этой ситуации. В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и в целом разработке дизайна формы «Зенита», и как так случилось, что на форме российской команды красуется логотип Joma? «УАФ Маркетинг» надеется получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время».

В то же время напоминаем, что похожая ситуация с использованием формы бренда Joma российскими клубами уже возникала в июле 2022-го. Тогда в ответ на запрос «УАФ Маркетинг» технический спонсор сборной Украины заявил, что «Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами».

Львовские «Карпаты» больше ничего ждать не стали – и просто ушли к Nike.

«Причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции Joma по прекращению работы на российском рынке, – говорится в заявлении клуба. – Недавняя презентация одной из российский команд подтвердила правильность решения менеджмента «Карпат». Одним из определяющих критериев при выборе технического партнера стал полный выход Nike с российского рынка».

Пока неясно, какова позиция головного, испанского офиса Joma: станут ли они рвать с «Зенитом» и «Спартаком» после таких заявлений или останутся с российскими партнерами, в каком бы формате сейчас ни было реализовано сотрудничество.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Гальперин Тимкив; globallookpress.com/Stupnikov Alexander; Gettyimages.ru/Ian MacNicol