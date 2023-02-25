13 комментариев

В субботу стартует новый сезон МЛС, а это значит, что клубы уже провели привычный разогрев – представление новых форм. Лига называет это «Неделей джерси» – в течение нескольких дней все команды презентуют формы, которые им сделал один общий поставщик, adidas.

Это всегда большой праздник и главное событие межсезонья. Для начала небольшие вводные:

• В среду МЛС и adidas объявили о продлении многолетнего сотрудничества. По данным CNBC, стороны подписали 6-летний контракт до 2030 года – на 830 миллионов долларов (138 млн в год лиге или по 4,75 млн в год каждому клубу). Для сравнения: действующий 6-летний контракт – это 700 миллионов долларов (117 млн в год лиге или чуть больше 4 млн в год каждому клубу).

Adidas и МЛС сотрудничают с самого зарождения чемпионата в 1996 году. В 2005-м немецкий экипировщик стал партнером всех клубов лиги – с тех пор стороны только продлевают соглашения, постоянно повышая ставки. Футбольный рынок США и Канады и так растет, а перед домашним ЧМ-2026 он для глобальных брендов особенно привлекателен.

• Формы в МЛС рассчитаны на два сезона, поэтому один комплект у клубов будет новый, а второй – прошлогодний. По этой причине команды проведут сезон с разными логотипами adidas (перед ЧМ-2022 бренд обновил лого с тремя полосками, убрав надпись с названием компании).

На рукаве каждой формы патч Apple TV – в этом году начинается 10-летнее партнерство МЛС со стриминговым сервисом. Стоимость – 2,5 миллиарда долларов (или 250 млн в год).

• Всего у нас ожидается 30 свежих комплектов для 29 команд (новичок «Сент-Луис Сити» представил сразу две формы, так как у него нет прошлогодней). Единственным клубом, который все еще не выкатил новый комплект, остается «Монреаль»: там на футболке планировалась надпись на языке коренных народов, но консультации с представителями этих народов затянулись настолько, что начинать сезон, похоже, придется в прошлогодних формах.

• Еще раз проясним схему: adidas одевает всю лигу, каждый клуб получает от поставщика по 4-4,5 млн долларов, форму, а еще обувь, тренировочную одежду и мячи.

Командам остается только придумать оригинальный концепт – и тут уж они отрываются, соревнуясь за лучшие идеи по дизайну и презентации. В предыдущие годы у adidas все же не всегда получалось удивлять публику – бренд и лигу часто критиковали за однообразие из-за монополии. Но в этот раз креатива предостаточно. Давайте смотреть самые интересные новинки.

«Нэшвилл» (выездная) – посвящение Джонни Кэшу

Тут мнения разделились: кто-то посчитал дизайн слишком минималистичным, а кто-то уверен –«Нэшвилл» подарил нам концентрированный стиль.

Впрочем, трибьют Джонни Кэшу и не мог быть другим. С одним из самых влиятельных музыкантов прошлого века прочно ассоциируется словосочетание «Человек в черном», поскольку он всегда носил темную одежду, причины чего пояснил в песне Man in Black 1971 года (если коротко, это цвет во имя тех, кто страдает).

«Нэшвилл» так и назвал комплект – «Человек в черном», поэтому перед нами почти однотонная форма, но металлическое оформление и спонсорское лого банка явно придало футболке респектабельности. Немногочисленные детали тоже добавили стиля – на футболке подпись Кэша и его фото из Фолсомской тюрьмы, где он выступал для заключенных.

Нэшвилл – столица кантри. Именно здесь Джонни Кэш жил, творил и умер.

Конечно, клуб по случаю выхода формы не упустил возможности провести несколько активаций с партнером МЛС – Apple. В официальном плейлисте команды на Apple Music появилось несколько эксклюзивных каверов Кэша, а сын музыканта Джон Картер Кэш создал в Apple Maps гид по знаковым местам, которые сформировали карьеру и наследие его отца.

И еще: презентации форм стоит смотреть и в видеоформате. Это почти всегда качественно – новый ролик «Нэшвилла» не исключение.

«Ди Си Юнайтед» (выездная) – цветение сакуры

В отличие от «Нэшвилла», команда Уэйна Руни будет играть на выезде в максимально светлом и даже цветущем комплекте. Футболка отсылает к одному из естественных символов Вашингтона – цветению сакуры. В 1912 году мэр Токио подарил американской столице 3000 вишневых саженцев. С тех пор Вашингтон каждую весну окрашивается в розовый цвет, а на национальный фестиваль цветения сакуры в столицу США съезжаются тысячи туристов.

Красота!

«Сиэтл Саундерс» (выездная) – посвящение Брюсу Ли

Выездная форма «Сиэтла» – чествование Брюса Ли, со смерти которого в этом году пройдет 50 лет.

Футболка богата на детали: на ней отображены подпись знаменитого актера, принт дракона, а также символы инь и ян. Выбор героя неслучаен: именно в Сиэтл будущий актер и популяризатор китайских боевых искусств перебрался из Гонконга, когда в 19 лет вернулся в США за подтверждением гражданства (родился он в Сан-Франциско во время американских гастролей родителей).

В Сиэтле Брюс Ли получил образование, женился и даже был похоронен. К его могиле до сих пор ходят поклониться любители боевых искусств, прибывающие в город.

Кроме того, клуб выпустил коллекцию одежды в честь Брюса Ли. И, конечно, часть выручки от ее продаж пойдет на благотворительность. То, что «Сиэтл» умеет эффектно презентовать новые комплекты, мы убедились еще два года назад, когда форму, вдохновленную Джимми Хендриксом, раскупили за рекордные три часа.

«Цинциннати» (домашняя) – река Огайо и подвесной мост

Клуб создал комплект под названием «Речной». Элементы дизайна в нем отсылают к реке Огайо и мосту имени Джона Роблинга, который считается одним из достопримечательностей Цинциннати.

Вот он отдельно изображен на футболке.

Мост в 1866 году создал немецкий инженер Роблинг – и на тот момент это был самый длинный подвесной мост в мире с основным пролетом 322 метра. В 1883 году его обгонит другой, самый известный проект Роблинга, Бруклинский в Нью-Йорке (основной пролет – 486,3 м).

Для болельщиков из Цинциннати мост имеет еще более близкое значение, так как по нему они перемещаются, чтобы попасть на арены для бейсбола, американского футбола и хоккея.

«ЛА Гэлакси» (выездная) – культуры Лос-Анджелеса

Зеленый комплект «ЛА Гэлакси» воспевает город и его историю: цветные манжеты и воротник отсылают к флагу Лос-Анджелеса, который отдельно еще отображен внизу футболки.

По задумке, городские цвета должны символизировать людей из самых разных культур, для которых это место стало домом. Все это атмосферно передано в видеопрезентации формы.

«Даллас» (выездная) – «Гори детка, гори»

Огненный комплект отсылает к корням «Далласа» и напоминает о том, что техасцы были одной из 10 франшиз, основавших лигу в 1996 году. Тогда клуб назывался «Даллас Берн» (от слова Burn – «гореть») – в честь горящих нефтяных месторождений Техаса и жаркого климата штата.

На эмблеме старого клуба была огнедышащая лошадь – отсюда на футболке языки пламени и та самая лошадь. Комплект получил яркое название Burn Baby Burn («Гори детка, гори»).

Ну и обязательно зацените видеоанонс формы, который перенесет вас в 1996-й.

«Хьюстон Динамо» (домашняя) – солнце Техаса

Соседи «Далласа» вдохновлялись не огнями, а техасским солнцем. Ярко-оранжевую форму так и назвали – El Sol Kit (с испанского – солнечный комплект).

Впрочем, тут сложно отметить что-то еще, кроме пикселей на футболке.

«Остин» (домашняя) – голоса болельщиков

И еще одна техасская команда – клуб Мэттью Макконахи. «Остин» тоже ориентируется на испаноязычных болельщиков, так как примерно 35% населения города и штата составляют латиноамериканцы. Новый комплект получил название Las Voces (с испанского – »Голоса»). Задумка в том, что в презентацию клуб включил голоса болельщиков и их истории.

На футболке присутствует надпись и на английском: «Мы будем петь с тобой вечно». Все детали, отображенные на новой форме, клуб расшифровал с помощью специальной инфографики.

«Лос-Анджелес» (выездная) – дымовая завеса

Возвращаемся в Лос-Анджелес, где действующий чемпион создал комплект, отсылающий к дымовой поддержке фанатов во время матчей и празднований голов. Вот, например, как дым окутал арену перед дерби с «ЛА Гэлакси».

В стильном проморолике можно заценить, как в этой форме выглядит Джорджо Кьеллини.

«Атланта Юнайтед» (домашняя) – 17

Стабильно самый посещаемый клуб МЛС тоже посвятил форму болельщикам. Комплект получил название «17-е» – он символизирует то, что в 2017 году клуб провел первый сезон в лиге, с тех пор 17-й номер зарезервирован для фанатов и его ни разу не носили игроки «Атланты».

Футболка привычно красно-черная, а на воротнике число «17» вшили в слово «Юнайтед» (UN17ED).

«Орландо Сити» (домашняя) – трибуна стадиона

И еще одна форма, вдохновленная болельщиками. На футболке слегка заметный кирпичный принт, которые символизирует одну из трибун домашнего стадиона и поддержку фанатов.

«Орландо» впервые озолотил логотипы, до этого они были белыми.

«Нью-Йорк Сити» (домашняя) – факел статуи Свободы

Сразу понятно, что перед нами клуб из семьи «Манчестер Сити». Можно примерно представить, как бы выглядела форма английского клуба, если ее делала не Puma, а adidas. Из любопытных деталей: факел со статуи Свободы внизу футболки и надпись с названием клуба сзади воротника.

«Нью-Йорк РБ» (домашняя) – силуэты города

Этот комплект тоже ассоциируется у нас с европейским футболом. Нью-йоркский «Ред Буллс» (который по факту из Нью-Джерси) на этот раз соорудил форму в сотрудничестве с дизайнером люксовой спортивной одежды Дэниелом Патриком.

По заверениям авторов, абстрактная серо-синяя графика на желтом фоне включает в себя некоторые силуэты Нью-Йорка. Что точно можно разглядеть, так это лого Daniel Patrick в правом нижнем углу.

«Колорадо Рэпидс» (выездная) – восходы и закаты

Это первое в истории форм МЛС сотрудничество с художником. «Рэпидс» запартнерились местным художником Пэтом Милбери, который вдохновился восходами и закатами в Колорадо, а также возможностями, которые приносит каждый новый день.

«Колорадо» запустил форму совместно с организацией Mental Health Colorado, чтобы рассказать о состоянии ментального здоровья жителей штата. Клуб построил вокруг этого и видеопрезентацию.

«Портленд Тимберс» (домашняя) – джерси в клеточку

«Зеленый и золотой объединяются в клетчатой футболке, чтобы отразить тесные отношения между клубом и сообществом», – говорится в презентации.

Симпатичная форма, но, похоже, без какой-либо запоминающейся истории. Даже официальное название максимально незамысловатое – «Клетчатый комплект».

«Сан-Хосе Эртквейкс» (домашняя) – тектонический разлом

Описание формы на сайте МЛС выглядит для последних недель жутковато: «Темно-синий фон джерси подчеркнут черными полосами, движущимися вверх по сейсмическому, тектоническому узору – подобно линиям разлома, связанным с землетрясениями. Также на этом комплекте представлены девизы «Никогда не отчаивайся» и «Борись до конца».

Такой концепт можно было ожидать от клуба под названием «Эртквейкс» (»Землетрясения»). В Сан-Хосе опасная сейсмической активность из-за близости к разлому Сан-Андреас, поэтому нейминг команды критиковали еще в 1970-х, когда появился предшественник нынешнего клуба. Однако это не помешало названию в 1994 году перекочевать к новообразованному клубу.

Теперь «Эртквейкс» создают такие вот бодрые видеопрезентации формы. Правда, у некоторых все же возникли вопросики, ведь у футболки тот же дизайн, что и у нынешней гостевой формы «Реала».

«Интер Майами» (выездная) – ночной город

Рельефный волновой узор на футболке призван изобразить энергию того, что происходит на поле и за его пределами после сумерек. Форма так и называется – La Noche (с испанского – «ночь»).

Погрузиться в атмосферу ночного Майами можно с помощью увлекательного видеоанонса.

«Миннесота Юнайтед» (выездная) – северное сияние

Команда из «Штата Северной звезды» обыграла на форме северное сияние, которое жители этого региона периодически наблюдают вживую. Помимо яркого принта выделим клубную эмблему, выпрыгнувшую за пределы рамок.

Часть средств от продаж формы клуб направит в фонд по защите природы.

«Шарлотт» (выездная) –драгоценность короны

«Мы здесь, чтобы дать новое определение королевской власти. Добро пожаловать в новую эру благородства – комплект «Драгоценность короны», – так описал форму клуб из Северной Каролины, чье прозвище The Crown (»Корона»).

Еще больше подобной эстетики и благородных фиолетовых тонов – в видеоанонсе.

«Сент-Луис» (домашняя и выездная) – флаг и стадион

Новичок лиги не стал копать глубоко, для первого раза вдохновившись самыми очевидными вещами: красным флагом города (домашний комплект) и дизайном стадиона (выездной).

«Филадельфия Юнион» (выездная) – плей-офф-2019

Форма вдохновлена переломным для «Филадельфии» сезоном-2019, когда клуб впервые одержал победу в плей-офф, выйдя в полуфинал конференции. Камуфляжный принт по задумке должен отражать интенсивность, с которой команда подходила к тем матчам. К слову, в прошлом сезоне «Филадельфия» дошла уже до финала плей-офф, драматично уступив титул «Лос-Анджелесу».

Итак, как вам старания adidas в МЛС?

Фото: MLS