Карнавальная форма «Кадиса»: представили в роскошном театре и распродали за 48 часов

К празднику готовы.

Мы уже привыкли, что «Майнц» и «Кельн» ежегодно выпускают праздничные комплекты к карнавалам в своих городах. «Кадис» тоже подсуетился, ведь там проходит один из самых известных и колоритных карнавалов Испании.

Пестрая расцветка, презентация в «Гран Театро Фалья»

В 2023-м карнавал идет с 16 по 26 февраля – «Кадис» предусмотрительно подготовился к празднику и выпустил ярко-розовую форму, вдохновленную карнавалом. Вскоре клуб сообщил, что первый тираж раскупили за 48 часов, и открыл бронирование на следующую партию.

Про дизайн футболки «Кадис» дополнительно ничего не раскрыл, лишь назвав его оригинальным. 25 февраля команда сыграет в свежем комплекте против «Райо Вальекано».

Презентовали форму в роскошном «Гран Театро Фалья»: место не случайное – именно здесь проходят ежегодные артистические конкурсы Кадисского карнавала.

Кадисский карнавал – народный праздник, который не всегда нравился властям, но дожил до наших дней

Кадис – один из старейших городов Западной Европы, известный сочетанием испанской и марокканской культур. Но на местный карнавал, который ведет историю еще с XVI века, большое влияние оказали генуэзские и венецианские купцы. Маски, серпантины, конфетти были заимствованы кадисским праздником именно из итальянских карнавалов.

Главная отличительная особенность карнавала в Кадисе – упор на сатиру, сарказм, едкую критику и высмеивание насущных общественных и политических проблем. Это прослеживается в остроумных нарядах, сатирических песнях, ироничных театральных миниатюрах.

На протяжении истории такой карнавал неоднократно запрещался властями, но праздник стал настолько народным, что по-настоящему искоренить его так и не получилось.

Фото: instagram.com/cadizclubdefutbol; East News/JOSE LUIS ROCA / AFP