Чемпионская вечеринка «Уимблдона»: Рыбакина в кроссовках Gucci, Елена Джокович в розовом платье

Вместо бала – ужин.

После «Уимблдона» победители собрались на традиционном чемпионском вечере. Раньше это мероприятие называлось балом и проходило в нарядных местах города. Например, в последние несколько лет тусовку принимал Гилдхолл – замок XV века в лондонском Сити.

На этот раз все скромнее: участники остались в Уимблдоне, а мероприятие теперь именуют просто ужином.

Как бы то ни было, главные триумфаторы на месте – Новак Джокович и Елена Рыбакина. В соцсетях исшутились, что на совместных фото они выглядят как жених и невеста.

У Новака и правда семейный праздник – 7-я победа на «Уимблдоне» совпала с 8-й годовщиной свадьбы. По этому случаю Елена Джокович выглядела особенно торжественно – розовое платье от Cecilie Bahnsen (стоит около 700 фунтов), образ дополнили туфли Bottega Veneta и сумка Chanel.

Для Рыбакиной такое мероприятие в новинку, но казахстанка не растерялась: элегантно совместила белое платье Monique Lhuillier с кроссовками Gucci.

Не менее эффектно выглядел американо-британский дуэт Дезире Кравчук и Нила Скупски, который победил в миксте второй год подряд.

А это чемпионки парного разряда – Катерина Синякова и Барбора Крейчикова.

Фото: twitter.com/Wimbledon; Gettyimages.ru/Karwai Tang / Contributor ; instagram.com/djokernole/ ; instagram.com/jelenadjokovicndf/ ; instagram.com/des_krawczyk11/ ; instagram.com/siniakovakaterina/