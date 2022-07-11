Стилистические разногласия
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Чемпионская вечеринка «Уимблдона»: Рыбакина в кроссовках Gucci, Елена Джокович в розовом платье

Катерина Синякова Катерина Синякова
Барбора Крейчикова Барбора Крейчикова
Нил Скупски
Дезире Кравчук
Елена Джокович Елена Джокович
Уимблдон Уимблдон
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Новак Джокович Новак Джокович
Стиль Стиль

Вместо бала – ужин.

После «Уимблдона» победители собрались на традиционном чемпионском вечере. Раньше это мероприятие называлось балом и проходило в нарядных местах города. Например, в последние несколько лет тусовку принимал Гилдхолл – замок XV века в лондонском Сити.

На этот раз все скромнее: участники остались в Уимблдоне, а мероприятие теперь именуют просто ужином.

Как бы то ни было, главные триумфаторы на месте – Новак Джокович и Елена Рыбакина. В соцсетях исшутились, что на совместных фото они выглядят как жених и невеста. 

У Новака и правда семейный праздник – 7-я победа на «Уимблдоне» совпала с 8-й годовщиной свадьбы. По этому случаю Елена Джокович выглядела особенно торжественно – розовое платье от Cecilie Bahnsen (стоит около 700 фунтов), образ дополнили туфли Bottega Veneta и сумка Chanel.

Для Рыбакиной такое мероприятие в новинку, но казахстанка не растерялась: элегантно совместила белое платье Monique Lhuillier с кроссовками Gucci.

Не менее эффектно выглядел американо-британский дуэт Дезире Кравчук и Нила Скупски, который победил в миксте второй год подряд.

А это чемпионки парного разряда – Катерина Синякова и Барбора Крейчикова.

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Фото: twitter.com/Wimbledon; Gettyimages.ru/Karwai Tang / Contributor ; instagram.com/djokernole/ ; instagram.com/jelenadjokovicndf/ ; instagram.com/des_krawczyk11/ ; instagram.com/siniakovakaterina/

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