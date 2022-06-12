Криш, Неймар, Бекхэм – стильная галерея футбольных очкариков. В оправах играли задолго до Давидса

Мужчины, у которых все четко.

Год назад мы потеряли одного из главных амбассадоров очков в мире футбола – Юрген Клопп сделал операцию, хотя носил оправы с начала тренерской карьеры.

Очки Клоппа – легендарная часть его имиджа. Он несколько раз ломал их во время матчей, а некоторые пары превратились в экспонаты клубных музеев «Ливерпуля» и «Боруссии» (как раз сломанные Нури Шахином во время празднования гола).

И все же Клопп решился на операцию. Возможно, тренеру просто надоело каждый раз следить за очками во время объятий с игроками. «У меня где-то была еще одна, запасная пара. Но я не могу ее найти. Это реально сложно: найти очки без очков», – объяснял немец после поломки очередной пары.

Мы скучаем по очкам Клоппа, но помимо Юргена в футболе было и остается много стильных очкариков.

Дэвид Бекхэм

Считается, что Бекс сделал операцию на глаза еще в 2001-м. С тех пор он появляется в очках для зрения не очень часто – вот, например, один из таких случаев.

Но Дэвид обожает носить солнцезащитные очки. Поэтому в 2020-м он вместе с итальянской компанией Safilo (делает оптику для Dior, Fendi, Givenchy и Tommy Hilfiger) запустил собственную линию оправ DB Eyewear, которую представили на Неделе моды в Милане.

Помимо солнцезащитных очков туда вошли и оправы для зрения.

«Очки всегда были категорией, которую я хотел исследовать, – говорил Бекхэм. – Я обсуждаю все аспекты бизнеса с женой, и когда я показал Виктории коллекцию, она ей понравилась. Моим сыновьям очки нравятся, как и моему отцу. Это коллекция для нескольких поколений».

Сотрудничество получилось успешным – в прошлом году Бекхэм выпустил еще несколько коллекций, вдохновленных Майами и Лондоном. Сейчас выбор оправ от Бекса – просто огромный.

Джером Боатенг

Еще один футболист, у которого есть собственная коллекция очков. В 2016-м он выпустил ее под брендом JB, объяснив погружение в мир очков детским опытом. У Джерома давняя близорукость (играет в линзах), но в детстве он стеснялся ходить в оправах:

«Мне часто приходилось носить довольно уродливые очки, поэтому когда я ходил в школу, то прятал их в почтовом ящике, чтобы затем забрать после школы».

Зато теперь Боатенг создает очки на любой вкус. Он выпускает как обычные, так и солнцезащитные.

Дани Алвес

Алвес не только самый титулованный футболист в истории, но и главный в футболе по стильным очкам. На первую пресс-конференцию после возвращения в «Барсу» бразилец надел вот такой необычный вариант, который купил в честь победы на последней Олимпиаде.

Любовь к очкам тянется очень давно. В 2017-м Алвес рассказывал, что у него дома больше ста видов: от обычных и солнцезащитных до моделей с деревянной оправой и очков из мемов.

Неймар

Похоже, Алвес повлиял на звездного партнера по сборной и экс-одноклубника. Вот они в очках с Неймаром.

В молодости Нея часто можно было увидеть в очках, а в 2013-м он стал амбассадор бренда оправ Police. К ЧМ в Бразилии компания даже выпустила модель солнцезащитных очков Police Neymar S1948, которую затем носил Роберт Дауни-младший в фильме «Первый мститель: Противостояние».

После начала сотрудничества с Неймаром продажи Police в Европе и Бразилии выросли вдвое.

Криштиану Роналду

А вы думали, Криш не создаст собственную коллекцию очков? Конечно, он это сделал (под брендом CR7). Португалец играл в линзах, а в очках появляется на публике достаточно часто.

В прошлом году Роналду представил новую коллекцию под названием CR7 eyewear. Проблемы с продажами вряд ли возможны, когда лицом бренда выступает сам Криштиану.

Эдгар Давидс

Конечно, когда мы говорим о футболистах в очках, то первым вспоминается именно легендарный голландец. Вместе с Бекхэмом он запустил эру коммерции в футболе.

А начиналось все не так оптимистично. У футболиста диагностировали глаукому – поражение глаза, которое ведет к слепоте и мало совместимо с ударами по мячу головой. Отпуск-1999 Давидс провел в кабинете статусного голландского офтальмолога Ритвельда. Тот просчитал риски и рекомендовал очки, с которыми знаменитый пациент сможет вернуться на поле. Премьера получилась яркой.

В сентябре 1999-го Голландия играла с Бельгией и к 30-й минуте летела 0:2. Давидс феерично вернул голландцев в игру, включив режим Марадоны: в новом образе он накрутил четырех соперников и внешней стороной стопы закрутил в дальний. Матч завершился со счетом 5:5.

Сначала Давидс носил марку Oakley. Компания разработала очки специально для него, взяв за основу модель Racing Jackets и ее вариацию – Water Jackets. Очки были облегченными, почти невесомыми, с пластиковыми небьющимися линзами и длинным списком продвинутых фич. Технологии разрабатывали специально для велосипедистов, гонщиков и сноубордистов.

Голландец быстро втянулся, привык, начал варьировать цвета и дизайны: появились оранжевые линзы для сборной и белая оправа для «Юве». В 2000-м врачи разрешили Давидсу играть без очков. Эдгар вытерпел ровно один матч – и больше уже их не снимал.

Так спортивные очки вошли в моду, а Racing Jackets взлетели в топ продаж и стали мировым бестселлером. Вскоре голландца переманил Nike, Эдгар стал лицом Nike Tarj Pro. Очки разрабатывались под Давидса, но поступили в прямую продажу: производитель предлагал покупателю в точности то, что носит звезда. Nike Tarj Pro стали вершиной коллекции-2003.

Имя голландца превратилось в бренд, а очки – в постоянный атрибут его имиджа даже сейчас.

Аннибале Фросси

Впрочем, Давидс не был первопроходцем среди футболистов в очках. Итальянец Фросси успешно играл в них еще в 1930-х, дважды выиграв Серию А и даже золото Олимпийских игр.

Хотя детство Фросси не предвещало великой футбольной карьеры. С ранних лет у Аннибале развилась сильная близорукость, что сделало большие круглые очки неотъемлемой частью его жизни. Мама мальчика настаивала, чтобы он непременно пошел по стопам отца, став врачом. Но слава о том, что в колледже Бертони учится невысокий 18-летний паренек в толстых очках, техничный и очень быстрый, немедленно разнеслась по Фриули. Вскоре Аннибале заметили в главном клубе региона – «Удинезе».

В итоге Фросси дорос до «Интера» и сборной Италии. Специальных спортивных очков, которые делали для Давидса, тогда еще не существовало, поэтому футболисту приходилось выкручиваться самому. По ходу Олимпиады Поццо создал оружие победы: очки, поддерживаемые резинкой, которая затягивается на затылке. Прицел Фросси, снабженного столь передовой системой наведения, был идеально точным: он оформил дубль в финале и принес Италии золото.

Не обходилось и без хитростей со стороны соперников. В 1939-м «Ювентус» попробовал остановить Аннибале бесчестным приемом: во время верховой борьбы защитник Джованни Варльен сбил с Фросси очки, а затем наступил и сломал оправу. Форварду «Интера» пришлось ненадолго покинуть поле, но, к счастью, он предусмотрительно взял запасную пару. Едва получив новые очки, Фросси выскочил на поле и забил. «Интер» в итоге разнес «Юве» 4:0, а Фросси сделал дубль.

Арман Жюрион, Ринус Исраэл, Йоп ван Дале

Еще несколько футболистов из давнего прошлого, которые играли в очках.

Номинант на «Золотой мяч»-1962 Жюрион – всю карьеру провел в Бельгии (9-кратный чемпион).

Ринус Исраэл и Йоп ван Дале – одноклубники по «Фейеноорду», с которым они на стыке 60-х и 70-х выиграли Кубок европейских чемпионов, Межконтинентальный кубок, Кубок УЕФА, три чемпионских титула и Кубок Нидерландов.

В очках Исраэл на поле не появлялся из-за риска получить повреждение, но на всех официальных фото и футбольных карточках он постоянно в них.

А вот Ван Дале не стеснялся играть в очках – и иногда это приводило к памятным историям. В финале Межконтинентального кубка-1970 против «Эстудиантеса» Ван Дале забил победный мяч, но во время празднования гола аргентинцы со злости сорвали с него очки, а полузащитник соперника Карлос Пачаме их раздавил.

Инциндент стал культовым и вошел в голландскую поп-культуру. Комик Тун Херманс написал песню Het brilletje van Daele («Очки Ван Дале»), предложив спеть ее для пластинки самому футболисту. Ван Дале отказался, но ее записал актер Люк Лутц.

Кроме того, певец Джонни Хуз выпустил сингл Waar is de bril van Joop van Daele («Где очки Йопа Ван Дале?»). На самом деле, местоположение разбитых очков давно известно: они выставлены в клубном музее «Фейеноорда».

Лилиан Тюрам

Из-за близорукости Тюрам играл в линзах, но после завершения карьеры француз надел очки и больше их не снимал. Как правило, Тюрам использует практичные модели в черной оправе.

Джибриль Сиссе

А вот экс-партнер Тюрама по сборной, Джибриль Сиссе, любит массивные оправы с более оригинальным дизайном. Обычно он отдает предпочтение премиальному бренду Cazal.

Впрочем, Сиссе так любит выглядеть стильно, что очки лишь часть его яркого образа.

Бастиан Швайнштайгер

Швайнштайгер – антипод Сиссе. Он в большинстве случаев выбирает утонченную пару черных очков. Сдержанный немецкий стиль.

Кака

В детстве бразилец ходил в очках, но затем перешел на линзы. За пределами поля он продолжал использовать оправы, иногда приходя в них на пресс-конференции.

В 2009-м Кака даже был моделью для коллекции очков Emporio Armani.

Марио Балотелли

Итальянец много лет носил линзы, но в 2012-м Марио сделал лазерную коррекцию зрения. Однако даже после этого он порадовал селфи с ярко-синими глазами. Похоже, эти линзы уже не для зрения.

Эктор Бельерин

Главный футбольный модник, конечно, тоже любит очки. Обычно солнцезащитные, но иногда попадаются и обычные.

Йетро Виллемс

Голландец смело экспериментирует с оправами – получается неплохо.

Марек Гамшик

Словак играет без линз, несмотря на слабую близорукость. Похоже, он прекрасно видит поле и без них. Но вне поля Гамшик в очках – обычно он выбирает круглые оправы.

Раул Мейрелеш

Вы точно помните этого бородатого мужчину с обилием татуировок, но экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Челси» еще и носит очки. Предпочитает массивные оправы.

Николя Анелька

Даже во время игровой карьеры француза можно было увидеть в очках вне поля, а сейчас Анелька ничто не мешает надевать их постоянно.

Андрей Аршавин

Аршавин в очках – уже привычный нам образ. Он надел очки, когда переехал играть в Казахстан, но проблемы со зрением тянутся с детства. Правда, в школе он носить очки не решался.

«У меня очень плохое зрение. Я бы хотел как можно меньше носить очки, но приходится. Хотя бы для того, чтобы видеть футбол во фрагментах, – рассказал Аршавин в декабре. – Астигматизм у меня с детства. Мне было девять лет, когда появился вопрос, что я не смогу заниматься футболом по зрению, не пройду медкомиссию. Был момент, когда мне дали носить очки с одной заклеенной линзой – чтобы второй глаз тренировался и подтягивался к первому. Но в школе меня так встретили, что я больше не надевал такое. А потом в обычной поликлинике мне доктор сказал: чем позже ты начнешь носить очки, тем лучше, иначе зрение очень быстро упадет.

Лет пять-шесть назад я сходил на обследование, шансы на операцию оказались не очень большими. У меня истончилась роговица, срезать нечего. Но мне кажется, играть плохое зрение мне не мешало. Может, вообще помогало! Хотя мы сейчас ржем: у Быстрова очки, Радимов тоже неважно видит, как вы играли?! Один не видит, куда дает, другой – куда бежит! Но, может быть, как раз из-за этого и встречались с мячом в нужной точке!».

***

Раз уж начали с Клоппа, то и завершим тренером. Не будем перечислять весь список, очень уж он внушительный – от Феликса Магата и Марчело Липпи до Клаудио Раньери и Алекса Фергюсона.

Но мимо этой стильной оправы Массимо Карреры пройти невозможно.

Окей, теперь точно закругляемся: яркая синяя пара от дона Фабио Капелло.

Фото: Gettyimages.ru/Jordan Strauss, Alexander Hassenstein/Bongarts, Lars Baron/Bongarts, Christof Koepsel/Bongarts, Daniel Kopatsch/Bongarts, Dan Istitene, David Ramos, Denis Doyle, Clive Brunskill, Lennart Preiss/Bongarts, Graham Chadwick/Allsport, Claudio Villa, Paul Gilham; East News/RS Fotos/The Grosby Group, Adria Puig / Anadolu Agency, Uwe Anspach/dpa, HANDOUT/AFP; globallookpress.com/Mehdi Taamallah/ZUMAPRESS.com, Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com, Gerald Matzka/dpa, imago sportfotodienst, Philippe LECOEUR via imago-images.de, IMAGO/FEP, Nel Pavletic/PIXSELL, Panoramic/Keystone Press Agency; shadestation.co.uk; mpg-eyewear.com; instagram.com/danialves; instagram.com/cristiano; instagram.com/neymarjr; commons.wikimedia.org/Nationaal Archief Fotocollectie Anefo; figc.it; opticianonline.net; fc-zenit.ru; instagram.com/jwillems15; manchestereveningnews.co.uk; armani.com; РИА Новости/Владимир Песня; facebook.com/fcbayern.en; instagram.com/t2vie